Представители "Розумної політики" работают с нашими областными организациями. Это серьезная история, - Шуляк
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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что членам их фракции в парламенте, решившим войти в состав межфракционного объединения "Розумна політика", следует сначала сдать депутатские мандаты и только после этого участвовать в создании новых политических брендов.
"Надеюсь, что все желающие уже перешли. В то же время, хочу обратиться к коллегам, которые тоже намерены (присоединиться к МФО "Розумна політика". – Ред.): сдавайте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на других именах людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента", – заявила Шуляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
В то же время, она отметила, что МФО "Розумна політика" заметно влияет на деятельность партии "Слуга народа" и настроения внутри политсилы.
"Например, ведутся ли переговоры членов МФО "Розумна політика" с другими представителями нашей политической силы в парламенте? Да, ведутся. Приезжают ли представители МФО "Розумна політика" в регионы и работают с представителями наших областных организаций? Работают. То есть это достаточно серьезная история. Мы должны признать, что есть люди, которые создают свою политическую силу, и для достижения этой цели они будут использовать разные средства и методы, к этому нужно быть готовыми", - пояснила политик.
Кроме того, по ее словам, возможность лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова мандата "теоретически остается, но это юридически достаточно сложное решение".
"Поэтому мы считаем, что лучшее решение для Дмитрия Александровича как ответственного политика, которым он себя называет, – это самому сдать мандат. Это вопрос политической культуры, но разумеется, Разумков этого делать не собирается", – добавила Шуляк.
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https://glavcom.ua/country/politics/zastupnik-ministra-osviti-u-merezhi-virshem-kiplinga-peredav-svoji-osobisti-perezhivannya-809731.html
я нe знаю хто такий пeрший нiк. тут ви лохонулись по повнiй тому що тупi пробки!
Про тебе прислів"я є хороше - "З деякими сперечаться - все одно що гімно буцать ... Задоволення ніякого а черевики мить прийдеться ..." От ніхто і не хоче мить черевики ...
я нe знаю хто такий пeрший нiк. тут ви лохонулись по повнiй тому що тупi пробки!
1. Он врет народу. Но нам не нужны политики брехуны.
2. Он поддается на обман. Нам не нужны политики недостаточно умные, чтобы не поддаться на обман.
Получается, что Разумков в любом случае непотреб.
Но он, конечно, не ошибался, а врет.
Главное, что Разумков будучи главой парламента голосовал за все что было нужно Зе.
На базе Разумкова проводится клонирование партий, подчиненных коломойскому, с целью сбора голосов избирателей, уходящих от Зе. И еще будут клоны.
ЗІ: хоча, стосовно характеристики разумкова - не заперечую.
саме завдяки йому ви існуєте як більшість.
і він має повне право сказати:
я повірив зеленському та привів Вас в слугу народу.
а коли зрозумів що мене, а зі мною і Вас, друзі зеленський об.....бав, прошу всіх хто мені вірить покидати зелене болото та переходити в мою політсилу.
і саме так буде справедливо.