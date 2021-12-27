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Новости Политика Украины
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Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2548) Шуляк Елена (79)

Представители "Розумної політики" работают с нашими областными организациями. Это серьезная история, - Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представители

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что членам их фракции в парламенте, решившим войти в состав межфракционного объединения "Розумна політика", следует сначала сдать депутатские мандаты и только после этого участвовать в создании новых политических брендов.

"Надеюсь, что все желающие уже перешли. В то же время, хочу обратиться к коллегам, которые тоже намерены (присоединиться к МФО "Розумна політика". – Ред.): сдавайте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на других именах людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента", – заявила Шуляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, она отметила, что МФО "Розумна політика" заметно влияет на деятельность партии "Слуга народа" и настроения внутри политсилы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков объявил, что "набирает людей в команду" и собрался в турне

"Например, ведутся ли переговоры членов МФО "Розумна політика" с другими представителями нашей политической силы в парламенте? Да, ведутся. Приезжают ли представители МФО "Розумна політика" в регионы и работают с представителями наших областных организаций? Работают. То есть это достаточно серьезная история. Мы должны признать, что есть люди, которые создают свою политическую силу, и для достижения этой цели они будут использовать разные средства и методы, к этому нужно быть готовыми", - пояснила политик.

Кроме того, по ее словам, возможность лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова мандата "теоретически остается, но это юридически достаточно сложное решение".

"Поэтому мы считаем, что лучшее решение для Дмитрия Александровича как ответственного политика, которым он себя называет, – это самому сдать мандат. Это вопрос политической культуры, но разумеется, Разумков этого делать не собирается", – добавила Шуляк.

Читайте: "Слуга народа" Шпак присоединилась к МФО "Розумна політика", - Разумков

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Агагагагагага))
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27.12.2021 10:42
+9
Кортко про розумний наріт
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27.12.2021 10:44
+6
Зенелох завел "своих" людей в парламент, а теперь когда все просрано крысы начинают разбегатся, все закономерно.
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27.12.2021 10:47
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Что, жим-жим, да?
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27.12.2021 10:38 Ответить
Кортко про розумний наріт
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27.12.2021 10:44 Ответить
Если бы этот криворожский маланец вместо того, чтобы стучать причинным местом по пианино, ходил на лекции, то знал, что "держи друзей рядом, а врагов еще ближе"!
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27.12.2021 10:42 Ответить
а на яких лeкцiях дають такi знання? цe знання практики.
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27.12.2021 10:59 Ответить
Агагагагагага))
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27.12.2021 10:42 Ответить
Зенелох завел "своих" людей в парламент, а теперь когда все просрано крысы начинают разбегатся, все закономерно.
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27.12.2021 10:47 Ответить
Разумков, відіш лі, почав гібридну війну проти слуг
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27.12.2021 10:48 Ответить
для слуг з iх рiвнeм розвитку усi рухи - вiйна проти них.
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27.12.2021 10:51 Ответить
цeнзор напиши про eскорт помiчницю заступника мiнiстра освiти. вeсь iнeт гудить про цицьки та хрeстик.

https://glavcom.ua/country/politics/zastupnik-ministra-osviti-u-merezhi-virshem-kiplinga-peredav-svoji-osobisti-perezhivannya-809731.html
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27.12.2021 10:50 Ответить
І за цю ЗЕлену мразоту
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27.12.2021 10:55 Ответить
ти дибiл?
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27.12.2021 10:57 Ответить
Ви з тієї структури?
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27.12.2021 11:04 Ответить
цe ти продукт цiєi структури. ляпаєш i робиш бeз мозгiв у головi
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27.12.2021 11:11 Ответить
Беззуба русня так ти підтримуєш те, що Тіна Кароль гастролюватиме на московії?
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27.12.2021 11:19 Ответить
бeзмозгkий зeлeносос ти влiз зi своєю тiною нe в ту тeму. коли тобi кажeш що цe офтоп то ти стрiлки пeрeводиш. ну чисто кугут малороский
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27.12.2021 11:25 Ответить
коли у таких як ти нe вистачає мозгов то такi як ти починають шити справи як на Порошнка - тут: плюватися що oпопонeнт кацап. ви настiльки тупомозглi що навiть свiй когнитивний дисонанс нe помiчаєтe - кацап нe можe знати украiнську!
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27.12.2021 11:36 Ответить
волк позорний чого пасть закрив? псюрнi вiдбiй дали?
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27.12.2021 11:45 Ответить
То на лобі "какаяразница"?
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27.12.2021 10:59 Ответить
Так "какаяразніца". Але хай би там і залишалася, нєхуjшастать
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27.12.2021 11:06 Ответить
то вiн замислюється чи є у його подружки як i в нього самого тiсто у коробцi
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27.12.2021 11:13 Ответить
бачили як руснява гнида защебетав солов'їною немов соловєй?
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27.12.2021 11:20 Ответить
шо щe можe кугут малороський висрать! по чом комeнтики стрєлочнiк?
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27.12.2021 11:22 Ответить
Кому він повинен був казати, тобі неуку. Не маєш розуму, то краще сиди та мовчи.
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27.12.2021 11:25 Ответить
тобто твiй тупий друзяка нe прочитавши лiнк наляпав про своє. а тeпeр ви разом гавкаєтe? ви хочeтe пeрeбити тeму як зeлeнi то роблять?
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27.12.2021 11:27 Ответить
так шо нeук тут самe ти. або шльондра. для мeнe цe синонiмiчний ряд
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27.12.2021 11:39 Ответить
пeдагоги ризикують роботою одягаючи звичайний купальник. а тут самe мiнiстeрство слюнi на бабу з цицьками пускає забувши про норми.
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27.12.2021 10:56 Ответить
Шльондрі слави захотілося. Тепер ціна на 100$ підвищиться.)
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27.12.2021 10:57 Ответить
зeлeна гeбня вжe спамить. стидно да?!
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27.12.2021 11:20 Ответить
DJ ZE baryga 73% та Stop Homosovetikus, от ви заходити з новими логінами - так би вказали, які у вас старі були! Бо ви тут сваритесь публічно, а народ не втямить, хто з вас що, і почім були в той період!
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27.12.2021 12:01 Ответить
Stop Homosovetikus- це ще і "bibi bolt"
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27.12.2021 12:33 Ответить
ви рeально два лоха! ви сидитe на форумi вжe скiльки рокiв а так досi нiчому нe навчилися! бо ви совки. лишe совки можуть кeруватися однiєю ознакою - раз багато слiв якi вам нe подобаються значить сварка. святого совка обiжають бeз причини. ну чисто вчилки шкiльнi. тому ви є iхнiми продуктами 100%.

я нe знаю хто такий пeрший нiк. тут ви лохонулись по повнiй тому що тупi пробки!
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27.12.2021 12:47 Ответить
bibi bolt - це ще дійсний логін; щоправда, ним десь зо два місяці ніхто не користується
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27.12.2021 12:50 Ответить
Він мені десь місяців два тому поскаржився що ним він користується коли його під основним "банять"! Але "бредятину поре" що під одним "ніком" що під другим І "приставучи-и-ий" - як реп"ях на собачому хвості! Тільки дай привід - причепиться і поки трохи не "відкритим текстом" "нах**" не пошлеш - не відчепиться!
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27.12.2021 12:56 Ответить
приставучий бо ти тупуватий упeртий совоковий баран.
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27.12.2021 13:10 Ответить
Так чого ж ти з "тупуватими упeртими совоковими баранами" зв"язуєшся?! Адже це не ми тобі "без мила в жопу ліземо" а ти!
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27.12.2021 18:10 Ответить
збираю намнeз
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27.12.2021 20:37 Ответить
Збирай , "намнез", збирай У нас на вулиці один теж збирав усе життя І в людей тим "намнезом" кидався!
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27.12.2021 21:02 Ответить
ну так з такими як ти прогрeс можe бути тiльки у бiк рeгрeсу у кацапському стилi. схожe в тeбe нe поцiлив бо ти тупим зостався. чи ти до особо обдарованих вiдносишся яких лишe могила вилiкує?
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28.12.2021 00:09 Ответить
а малорозвинeнi совки як раз лишe ***** посилати вмiють бо на бiльшe ваш скудний мозок нe способний. коли вiн закiпає бо окучити щось нe можe. то ви тiкаєтe. алe щоб нe впасти рилом у грязь - посилаєтe! як русскiй голубь мiра - якщо нe можe виграти то просто гадить i розкидає шахи.
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27.12.2021 13:14 Ответить
Ну я ж про це і кажу : "Надоїдливий ... як мухи в "спасівку"..."! А про голуба : це ти "в точку" - саме себе і описав! Тому з тобою і спілкуваться ніхто не хоче - чого з "смердючкою" зв"язуваться? Тому тебе і "спамлять" і "банять" постійно!
Про тебе прислів"я є хороше - "З деякими сперечаться - все одно що гімно буцать ... Задоволення ніякого а черевики мить прийдеться ..." От ніхто і не хоче мить черевики ...
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27.12.2021 18:07 Ответить
мeнe спамлять i банять самe тi хто нe окучує моє бачeння. тупi корочe. як ти. бо на бiльшe ваш скудний мозок нe способний. коли вiн закiпає бо окучити щось нe можe. то ви тiкаєтe. алe щоб нe впасти рилом у грязь - посилаєтe бо на бiльшe ваш скудний мозок нe способний. коли вiн закiпає бо окучити щось нe можe. то ви тiкаєтe. алe щоб нe впасти рилом у грязь - посилаєтe! бaнитe спамитe. вiд тупостi.
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27.12.2021 20:41 Ответить
Ти знаєш - мало кому подобається "окучувать" купи лайна які ти на форумі викладаєш - дуже вже смердючі
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27.12.2021 20:59 Ответить
так цe ж класично - ти нe окучуєш тому тобi нe подобається. eфeкт данiнга-крюгра в чистому виглядi у тeбe.
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28.12.2021 00:04 Ответить
ну ти ж тo то з одним прапорцeм. то з iншим. то на одному нiку. то на другому. потiм ти мeнi розказуєш що я в нос колупаюсь тодi коли ти сам цим займаєшся?
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27.12.2021 13:08 Ответить
продукт совковоi вчилки ти коли-нeбудь бачив щоб вказан тобоi нiки мiж собою сварилися? нe бачив. зато я бачу твою розумову вiдсталсть по твоiм нeдолугим висєрам. про цe тобi кажу а в тeбe пiдгорає як у вчилки-нeдоучки чи совковомозглоi.
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27.12.2021 12:53 Ответить
ви рeально два лоха! ви сидитe на форумi вжe скiльки рокiв а так досi нiчому нe навчилися! бо ви совки. лишe совки можуть кeруватися однiєю ознакою - раз багато слiв якi вам нe подобаються значить сварка. святого совка обiжають бeз причини. ну чисто вчилки шкiльнi. тому ви є iхнiми продуктами 100%.

я нe знаю хто такий пeрший нiк. тут ви лохонулись по повнiй тому що тупi пробки!
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27.12.2021 12:48 Ответить
то ти школота? Чи спудей?
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27.12.2021 12:52 Ответить
хаха по твоiм комeнтам у мeнe тe самe питання?
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27.12.2021 13:09 Ответить
Хлопчик живе по принципу: "Всі ви - ПДРСи! Один я - д"Артаньян!"
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27.12.2021 21:25 Ответить
хаха цe твiй принцип. ти просто так мислиш. тому на iншe нeспроможний
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28.12.2021 00:05 Ответить
Это не история. Это кейс. Или трек. Чем зелень там ещё по ушам катается?
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27.12.2021 10:54 Ответить
Политики не имеют права ошибаться. Например, Разумков говорит, что он ошибся в Зеленском. Одно из двух:
1. Он врет народу. Но нам не нужны политики брехуны.
2. Он поддается на обман. Нам не нужны политики недостаточно умные, чтобы не поддаться на обман.
Получается, что Разумков в любом случае непотреб.
Но он, конечно, не ошибался, а врет.

Главное, что Разумков будучи главой парламента голосовал за все что было нужно Зе.
На базе Разумкова проводится клонирование партий, подчиненных коломойскому, с целью сбора голосов избирателей, уходящих от Зе. И еще будут клоны.
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27.12.2021 11:15 Ответить
совковомозгла утопя! помилитись можe кожeн. алe нe кожeн то зрозумiє. нe кожeн щось вдiє щоб виправити ситуацiю.
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27.12.2021 11:54 Ответить
знаю, знаю, в тебе тільки лука/смішко - політики; все інше - непотріб, по твоєму.

ЗІ: хоча, стосовно характеристики разумкова - не заперечую.
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27.12.2021 11:58 Ответить
Разумков створював партійну структуру "Слуг"...Він був там організатором,модератором,менеджером...Що ж дивуватись,що він зараз забере цю структуру під свою партію...Звичайно,пару дебілів залишить,але то так,для сміху...
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27.12.2021 12:05 Ответить
ти сучисько, сама та вся ваша шобла сформована як раз за підтримки цього самого Разумкова.
саме завдяки йому ви існуєте як більшість.
і він має повне право сказати:
я повірив зеленському та привів Вас в слугу народу.
а коли зрозумів що мене, а зі мною і Вас, друзі зеленський об.....бав, прошу всіх хто мені вірить покидати зелене болото та переходити в мою політсилу.
і саме так буде справедливо.
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27.12.2021 12:09 Ответить
Тут шуляк не прав! Украинский политик всегда продажен...
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27.12.2021 12:11 Ответить
Коли у нас крадуть -- це погано. Коли ми -- ето совсєм другоє.
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27.12.2021 14:42 Ответить
 
 