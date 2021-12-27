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Мы не блефуем, - МИД РФ о требованиях Путина по невступлению Украины и Грузии в НАТО. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Предложения России по гарантиям безопасности не являются блефом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналу "Международная жизнь".

"Когда мы говорим абсолютно твердо и четко, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО... когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО нужно в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода меры, провокационные для России, нужно откатить на позиции, которые существовали на момент подписания основного акта Россия – НАТО в 1997 году, мы не блефуем. Это реальные наши предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься", - сказал он.

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Также он заявил, что РФ настаивает на срочности рассмотрения этого вопроса.

"Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы велики, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток", - добавил Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": "Ситуация очень тяжелая и острая"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+54
Нахер это где то возле Воронежа...ступай туда...
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27.12.2021 11:18
+39
Кацапських вождів аж корчить, бо не такої реакції вони чекали на свої бредові пропозиції...
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27.12.2021 11:26
+35
Найголосніше тявкає дворняга, яка не має зубів вкусити!
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27.12.2021 11:21
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Что я могу сказать. Пошли они на ..... вместе со всем свои великоросским величием. Как бы так.
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27.12.2021 16:55 Ответить
во вы шлюхи.
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27.12.2021 17:02 Ответить
Ми не блефуємо, - МЗС РФ про вимоги Путіна щодо невступу України та Грузії до НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3307390

КАЦАПИ - ПІШЛИ НАФІГ
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27.12.2021 17:07 Ответить
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27.12.2021 17:08 Ответить
прямо зараз на сході України
https://www.flightradar24.com/*******/2a5133c0
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27.12.2021 17:47 Ответить
Это очень хорошо !
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27.12.2021 17:58 Ответить
что не кацап,то диагноз,за бабло и дочь родную на хор запустят.Дебилизм бьёт через края и это росея.
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27.12.2021 18:03 Ответить
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27.12.2021 18:04 Ответить
За звичай, блефує той, хто говрорить, "я не блефую". Попереджувати є проявляти слабкість.
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27.12.2021 18:05 Ответить
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27.12.2021 18:06 Ответить
Заходите к нам под огонек - пела Стугна ласково и так нежно...
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27.12.2021 18:30 Ответить
Не один кончений москаль немає права диктувати Україні куди вступати і на яких правах! Сам факт таких висловлювань це вже загроза Україні та Європі!
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27.12.2021 19:03 Ответить
Скоріше, скоріше в НАТО! Чим швидше Україна дистанцінується від проклятого Мордору, тим краще. Слава Україні!))
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27.12.2021 19:06 Ответить
Маємо дякувати старому недолугому телепню Байдену що дозволив так себе вести ботоксному недомірку. Московське чмо навіть близько собі не дозволяв такого при Трампі бо той насправді дуже непередбачуваний на відміну від ботоксного.
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27.12.2021 19:30 Ответить
За 7+ років навіть патронного завода не збудувати, ніхто навіть не подумав розвивати малий та середній бізнес(крім солодких магазинчіків біля метро), тарифами та цінами людей опустили до підлоги, а дякувати старенькому англосаксові?? Не смішно? Та ні, соромно та сумно.
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27.12.2021 19:56 Ответить
Трамп мав побудувати вам патронний завод?
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27.12.2021 22:40 Ответить
Там все написано, кто мав. Но ты писатель и ни разу не читатель. Почерк бота на сдельщине.
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27.12.2021 22:56 Ответить
Не суйся в чужие дела, в которых ты ни *рена не смыслишь!
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28.12.2021 08:52 Ответить
свинорил нічо не рішає....
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27.12.2021 19:30 Ответить
Да ладно! )
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27.12.2021 19:33 Ответить
Істерика в них неслабенька - схоже їм кранти.
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27.12.2021 19:54 Ответить
Десь кацапи знайшли цього придуркуватого чувачка і він так кричить і біситься, що аж слиною бризкає.
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27.12.2021 19:58 Ответить
***** ему в ротяку, щоб голова не хиталася.
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27.12.2021 20:57 Ответить
Вот это истерика! !!
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27.12.2021 21:12 Ответить
*....мы не блефуем...*. Так и мы тоже! И остальные так же.
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27.12.2021 21:12 Ответить
воно не блефує, воно всралось.
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27.12.2021 21:19 Ответить
пахан велів робити вигляд, що вони грозні.
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27.12.2021 21:21 Ответить
Ми такі хоробрі, рішучи -пуйловцев закопаємо, змиємо.. Тільки як боронити країну, якщо головнокомандувач дизертир і сцікло? Якщо Зейло мріє " поговорити". Про що віслюк може говорити з вовком?- подарує йому стадо телят? Якщо гроші не на озброєння витрачає, а закопує в дороги і персональні телеканали та подачки вакцинованим? В ******** війні дуже хоробра піхота мало що варта проти ракет і бомбардувальників.
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27.12.2021 21:13 Ответить
за себя отвечай! ты подобен зеленскому в своем нытье.
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27.12.2021 21:22 Ответить
ну не блефуйте . разбомбите для начал Воронеж .
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27.12.2021 21:48 Ответить
Шо оно старенесе?
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27.12.2021 22:21 Ответить
Так всегда говорят когда блефуют
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27.12.2021 22:30 Ответить
Вот она сила кокаина!
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27.12.2021 23:12 Ответить
я - игрок в покер и эту свинособачью тушу насквозь вижу

если кто-то (прессов) делает высокую ставку и тем более олл ин, и желает к своей выгоде чтобы противник подумал что это не блеф, это значит что у него слабейшая рука

такмкак если б у него была сильнейшая рука, он бы пытался заставить подумать соперников что надо колировать ставку.
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28.12.2021 00:23 Ответить
Выходцы из кпсс-кгб всегда были слабоваты в планировании и международной политике, по сути они обычная бандитская шушера, а вся их государственность и международная субъектность шита белыми нитками.
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13.01.2022 16:27 Ответить
Лол.
А про базу НАТО в Сибире в 00х оно забыло?
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28.12.2021 00:31 Ответить
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28.12.2021 00:47 Ответить
хатєть - нє врєдна!
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28.12.2021 02:21 Ответить
Разве подобное могло бьІть при Рейгане, Бушах или даже Клинтоне? Обмельчала американская политика, поєту какой то огрьІзок и чудит. И ето при том, что США без НАТО его могут загнать в стойло на неделю. Только не говорите мне об ЯО, все ордьІнское бабло, родня и недвижимость находится на Западе, поєтому все ОК. Поетому, уважаемьІе США и НАТО не пора ли одеть намордник на бешеного пуйла?
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28.12.2021 07:08 Ответить
Пуйло сразу в наморднике на переговоры пришёл, многоходовочка)
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13.01.2022 16:24 Ответить
До 2014 Україна мала позаблоковий статус і московію це не спинило віджати Крим та окупувати Донбас. Хрін вам тепер.
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28.12.2021 07:26 Ответить
Ну если не блефуете, значит просто идиоты некомпетентные в международной политике, не смогли сформулировать своё предложение в допустимой к переговорам форме.
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13.01.2022 16:23 Ответить
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