Мы не блефуем, - МИД РФ о требованиях Путина по невступлению Украины и Грузии в НАТО. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Предложения России по гарантиям безопасности не являются блефом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналу "Международная жизнь".
"Когда мы говорим абсолютно твердо и четко, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО... когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО нужно в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода меры, провокационные для России, нужно откатить на позиции, которые существовали на момент подписания основного акта Россия – НАТО в 1997 году, мы не блефуем. Это реальные наши предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься", - сказал он.
Также он заявил, что РФ настаивает на срочности рассмотрения этого вопроса.
"Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы велики, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток", - добавил Рябков.
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КАЦАПИ - ПІШЛИ НАФІГ
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если кто-то (прессов) делает высокую ставку и тем более олл ин, и желает к своей выгоде чтобы противник подумал что это не блеф, это значит что у него слабейшая рука
такмкак если б у него была сильнейшая рука, он бы пытался заставить подумать соперников что надо колировать ставку.
А про базу НАТО в Сибире в 00х оно забыло?