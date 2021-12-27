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"Слуги народа" о воинском учете женщин: Это шаг навстречу желающим проходить службу в ВСУ во избежание лишних процедур

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

То, что женщины некоторых профессий будут становиться на воинский учет, не будет означать их призыв или мобилизацию в армию. Это просто модернизация учета по специальностям, которые могут быть теоретически необходимы для обороны государства.

Об этом заявили депутаты от "Слуги народа", комментируя приказ Министерства обороны о перечне профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат Тарас Тарасенко подчеркнул, что с взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет.

"Единственное – Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должностей по своей специальности", – подчеркнул он.

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Народный депутат Мария Мезенцева пояснила, что в марте этого года Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета. Он предусматривает нормы, которыми изменен порядок взятия женщин на воинский учет. Именно поэтому было решено модернизировать систему воинского учета и привести законодательство в соответствие с реалиями жизни, это происходило в течение года.

"Подчеркиваю, что цель всего этого процесса – модернизировать воинский учет в стране. Не может быть такого, что нормативная база и процедуры воинского учета просто не соответствуют современности и остаются еще на уровне 1990-х или 2000-х годов. Но, конечно, это должно быть сделано максимально удобно, без принуждения и в таких временных промежутках, чтобы это было в интересах людей.

Никакой срочности во взятии женщин на воинский учет нет, отмечает народный депутат Игорь Копытин. Время есть до конца 2022 года. К тому же, государство будет делать все, чтобы обеспечить удобные процедуры дистанционной постановки на учет.

"Никому не нужно сразу бежать в военкомат. Постепенно, с использованием цифровых технологий, Министерство обороны обеспечит модернизацию ведения учета военнообязанных по специальностям, которые могут быть теоретически нужны для обороны государства. При этом будет делаться все, чтобы обеспечить максимально удобные процедуры дистанционного взятия на учет – в онлайн-формате настолько, насколько это возможно. И для женщин, и для мужчин", – рассказал Игорь Копытин.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+46
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27.12.2021 11:32
+41
Зелені "ДЛБЙБи" обісралися і почали виправдовуваться! Можна подумать - щось змінилося в бік "спрощення" прийому жінок на службу за контрактом! Який був механізм : заява на контракт - здача необхідних документів -проходження медогляду -комісія у військкоматі- постановка на облік-направлення до в/ч - такий і залишився ! Тоді "на якого хрена" треба було "город городить" і людей в колотнечу вганять?
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27.12.2021 11:34
+34
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27.12.2021 11:32
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"Слуги народа" о воинском учете женщин: Это шаг навстречу желающим проходить службу в ВСУ во избежание лишних процедур

Ага а обязаловка и штрафы за постановку на учет, значит тоже навстречу желающим во избежание лишних процедур? Феерично!!!

Может вы для начала сделаете возможность электронного учета для мужчин желающих вступить в тер. оборону с привязкой к районам и месту жительства? Дабы всем не топтаться на холоде под военкоматами. И только не нужно все усложнять и доводить до абсурда - типа требовать прохождение мед комиссии и сертификат от ковида. Кстати как там будет решен вопрос с тер. обороной для работающих - все продумали?
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27.12.2021 12:30 Ответить
Будет еще интереснее -принести кучу справок, пачку бумаги, и неделю по врачам бегать комиссию проходить! Потом ******* твои документы и на второй круг отправят!
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27.12.2021 12:37 Ответить
Думаю что никто в военкомат не попрется
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27.12.2021 12:30 Ответить
на укол тоже по началу не хотели идти
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27.12.2021 12:52 Ответить
Базікали,яких надихає жіночий призив як ознака рівності статей- хай готуються народжувати дітей і годувати їх грудьми.Тоді я скажу- ОК,повна і незаперечна рівність у всьому!
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27.12.2021 12:36 Ответить
Вот кто-то им еще верит? Шобле этой зеленой? Верит, что женщин "просто поставят на учет и все"? Мы уже слышали сказки про 4 тыс баксов учителям, меритократию (которая оказалась кварталократией), снижение тарифов, и т.д., что оказалось полной ложью. С таким же подходом они сегодня обещают клятвенно женщин "просто посчитать специальности", а завтра - бросят беременных под танки, потому что просрали нормальную оборону и свою нормальную армию, а зеленые жопы сами себя не спасут. Не верю ни одному их слову!
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27.12.2021 13:08 Ответить
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27.12.2021 13:16 Ответить
Ну що ж це зайвий аргумент щоб на наступних виборах не голосувати ні за клоуна, ні за помаранчеву шоблу.
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27.12.2021 13:25 Ответить
Комсомольцы девяносто пятого пионер лагеря опять обдрыстались и оправдываются, мол женщин и в советском союзе противотанковые рвы копать заставляли, мы то знаем дедушка генсек рассказывал...
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27.12.2021 13:29 Ответить
А нині злочини коять використовуючи формулювання "воля українського народу". Яке до справжньої волі народу немає ніякого відношення.
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27.12.2021 13:42 Ответить
Для обороны государства неплохо было бы сначала патронный завод построить.
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27.12.2021 13:37 Ответить
Навіщо? Їх вистачає. Були б кошти для виробництва патронів.
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27.12.2021 13:43 Ответить
Ну, якщо з використанням цифрових технологій, тоді дааа, це круто. Тоді можна ставати на облік, нічого ж не змінюється. Та ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ніхто ж не скасовував:

2. Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов'язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України
3. Військовозобов'язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки один раз на три роки на навчальні збори строком до трьох місяців.
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27.12.2021 13:58 Ответить
просто решили принудительно провакцинировать.
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27.12.2021 13:58 Ответить
Без согласия женщин в мирный период никого не призовут
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27.12.2021 14:02 Ответить
Вот только уже сейчас 7 лет - как не мирный, а особый период! Как тебе такое ?
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27.12.2021 16:27 Ответить
Всё, что принимают эти зелёные мрази, всегда бред , оторванный от реалий жизни.
А в этом моносброде , который в Раде почти никто не служил в армии и не стоял на воинском учете, вот и не в курсах, как это всё организовано.
Воинский учет был всегда, еще с советских времён, и женщины на нём тоже состояли наравне с мужчинами, но ни как женщины, а как специалисты тех профессий, которые могут понадобиться на случай военных действий.
Например, я как медик, состояла на военном учете, как и все другие медики, независимо от того, женщины они или мужчины. Сейчас уже снята по возрасту, но гораздо раньше шестидесяти лет, до такого возраста никто не состоял на учете.
Если надо добавить специальности, которые будут считаться необходимыми в армии при ведении военных действий, их и надо добавить и ставить на учет специалистов, независимо от того, женщины они или мужчины.
В общем, мудрый нарид навыбирал себе на свою голову идиотов, ну хоть поржете.
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27.12.2021 14:29 Ответить
Я воевать не пойду
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27.12.2021 15:26 Ответить
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27.12.2021 15:32 Ответить
Если всё это добровольно и не для прохождения военной службы, тогда при чём здесь беременные, матери несовершеннолетних детей и тётки 50+? Они каким боком?
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27.12.2021 15:38 Ответить
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27.12.2021 15:46 Ответить
Крок назустріч),а штраф також крок назустріч?)
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27.12.2021 15:50 Ответить
Це тупа ФСБшна провокація у виконанні сидячих на гачку зелених жаб.
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27.12.2021 20:12 Ответить
всё правильно.
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27.12.2021 22:57 Ответить
Серьёзно??? Уважаемые депутаты!!! Вы действительно думаете, что можно женщинам с образованием и профессией такую лапшу на уши вешать??? Мы понимаем, что такое воинский учёт, знаем разницу между контрактной армией и мобилизацией!!! Отменяйте приказ!!! Мы ТРЕБУЕМ отмены приказа!!! В петиции на сайте Президента женщины (и не только женщины) четко высказали свою позицию!!! Если мы демократическое государство и Вы дорогие депутаты хотите на следующих выборах поддержки слабого пола - услышите нас!!! Мы ТРЕБУЕМ отмены приказа!!!!
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28.12.2021 11:06 Ответить
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