"Слуги народа" о воинском учете женщин: Это шаг навстречу желающим проходить службу в ВСУ во избежание лишних процедур
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То, что женщины некоторых профессий будут становиться на воинский учет, не будет означать их призыв или мобилизацию в армию. Это просто модернизация учета по специальностям, которые могут быть теоретически необходимы для обороны государства.
Об этом заявили депутаты от "Слуги народа", комментируя приказ Министерства обороны о перечне профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет, передает Цензор.НЕТ.
Народный депутат Тарас Тарасенко подчеркнул, что с взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет.
"Единственное – Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должностей по своей специальности", – подчеркнул он.
Народный депутат Мария Мезенцева пояснила, что в марте этого года Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета. Он предусматривает нормы, которыми изменен порядок взятия женщин на воинский учет. Именно поэтому было решено модернизировать систему воинского учета и привести законодательство в соответствие с реалиями жизни, это происходило в течение года.
"Подчеркиваю, что цель всего этого процесса – модернизировать воинский учет в стране. Не может быть такого, что нормативная база и процедуры воинского учета просто не соответствуют современности и остаются еще на уровне 1990-х или 2000-х годов. Но, конечно, это должно быть сделано максимально удобно, без принуждения и в таких временных промежутках, чтобы это было в интересах людей.
Никакой срочности во взятии женщин на воинский учет нет, отмечает народный депутат Игорь Копытин. Время есть до конца 2022 года. К тому же, государство будет делать все, чтобы обеспечить удобные процедуры дистанционной постановки на учет.
"Никому не нужно сразу бежать в военкомат. Постепенно, с использованием цифровых технологий, Министерство обороны обеспечит модернизацию ведения учета военнообязанных по специальностям, которые могут быть теоретически нужны для обороны государства. При этом будет делаться все, чтобы обеспечить максимально удобные процедуры дистанционного взятия на учет – в онлайн-формате настолько, насколько это возможно. И для женщин, и для мужчин", – рассказал Игорь Копытин.
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Ага а обязаловка и штрафы за постановку на учет, значит тоже навстречу желающим во избежание лишних процедур? Феерично!!!
Может вы для начала сделаете возможность электронного учета для мужчин желающих вступить в тер. оборону с привязкой к районам и месту жительства? Дабы всем не топтаться на холоде под военкоматами. И только не нужно все усложнять и доводить до абсурда - типа требовать прохождение мед комиссии и сертификат от ковида. Кстати как там будет решен вопрос с тер. обороной для работающих - все продумали?
2. Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов'язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України
3. Військовозобов'язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки один раз на три роки на навчальні збори строком до трьох місяців.
А в этом моносброде , который в Раде почти никто не служил в армии и не стоял на воинском учете, вот и не в курсах, как это всё организовано.
Воинский учет был всегда, еще с советских времён, и женщины на нём тоже состояли наравне с мужчинами, но ни как женщины, а как специалисты тех профессий, которые могут понадобиться на случай военных действий.
Например, я как медик, состояла на военном учете, как и все другие медики, независимо от того, женщины они или мужчины. Сейчас уже снята по возрасту, но гораздо раньше шестидесяти лет, до такого возраста никто не состоял на учете.
Если надо добавить специальности, которые будут считаться необходимыми в армии при ведении военных действий, их и надо добавить и ставить на учет специалистов, независимо от того, женщины они или мужчины.
В общем, мудрый нарид навыбирал себе на свою голову идиотов, ну хоть поржете.