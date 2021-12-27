За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выявлены 256 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлены 256 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 327 906), зафиксированы 12 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8123).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели 163 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 96 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 3 девочки от 4 до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 16 лет.

Зафиксированы 12 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8123). В их числе: 5 женщин от 71 до 84 лет, 7 мужчин от 53 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 больных коронавирусом и 91 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 1045 преодолели коронавирус (в общей сложности 309 103)

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Оболонском (58), Днепровском (39) и Деснянском (36).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлен 251 новый случай заболевания, - Кличко