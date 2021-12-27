Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.
Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Главное это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет (РФ не устраивают. - Ред.)", - заявил Лавров.
"В этой связи США, конечно, главный наш переговорщик. И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул", - сказал Лавров.
Он напомнил, что НАТО предложило "устами Столтенберга", но "ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, через буквально день провести заседание совета Россия-НАТО".
Пожалуйста, подождите...
Від нашої готовності протистояти агресії та нашим навичкам опираться ефективно.
Кожен новий резервіст-це маленька піщинка, яка, падаючи на шальки терезів, поволi схиляє їх у наш бік.
130 Батальйон територіальної оборони м.Києва
требуютпросят перед капитуляцией...
И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
У 12.00 всі в катрусин кінозал.
Хто чай,хто попкорн, хто чекушку і будем поринатись в чарівний світ який потім змалював Спілберг у "Парк Юрського Періоду",тіки українського виробництва.
Вже о 12:00! Не пропустіть!
https://www.youtube.com/watch?v=0mOUPJ9exQs&feature=emb_logo
а вы чем славитесь,убийствами,шантажем и войнами...
кому вы нужны чтоб на вас нападали...
а кто б говорил,мперия вранья и агрессии...
Для начала нужно закрыть границы с одичалыми и вводить все санкции что можно по максимуму. А там нужно выждать, и затем посмотрим...
Поступ, який зробила Україна на шляху до НАТО та ЄС з травня 2019 року, тобто за 2,5 роки, дуже значний і близький до максимально можливого в даних умовах. Перед лицем ворога Україна тісно інтегрується у всі структури НАТО, переозброюється, отримує технології, зброю, спорядження, інструкторів. Показником найвищої довіри - чого і близько не було до 2019 року, є повідомлення газети The New York Times на тему надання Україні оперативних розвідданих зі США і НАТО - в режимі реального часу. Такі дані дозволяють бачити кожен танк, літак чи гвинтокрил ворога не в режиму "фото тижневої давності", а в режимі відео реального часу з розвідувальних супутників. Не варто й казати, що це означає для оборони.
Чому такі дані не надавалися раніше? Бо було більш ніж достатньо свідчень того, що в державних структурах повно ворожих шпигунів, і тому розвіддані ворог міг легко використати для потужної дезинформації і полегшення ведення війни. Адже виявилось, що шпигуном, наприклад, був помічник, заступник керівника протоколу і перекладач Прем'єр-міністра України Гройсмана. Він передав в Росію, наприклал, записи розмов Гройсмана з керівником НАТО Столтенбергом, з представником США в Україні Волкером тощо. І ще тисячі документів.
Чи, наприклад, ворожий шпигун - генерал-майор СБУ...
Очевидно, що тепер ситуація в Україні відрізняється в того, що було, в кращу сторону, хоч ворожі сили, які намагаються дискредитувати Володимира Зеленського, й потроїли свої зусилля.
- Ага! З 25 грудня по нашому календарю у них починається їх найбільше свято року - "Вдрабадан"! Він закінчується 14 січня за нашим календарем Під час нього вони відмічають (крім Нового року) роковини трьох святих власного канону: "Івана Рукотряса" "Марфи-Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Тому вони в календарі визначили ТРИНАДЦЯТИЙ місяць І назвали його "Бухабрь"
Тобто переговори почнуться не раніше 14 січня!