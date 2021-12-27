Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, - Лавров

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.

Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Главное это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет (РФ не устраивают. - Ред.)", - заявил Лавров.

"В этой связи США, конечно, главный наш переговорщик. И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул", - сказал Лавров.

Он напомнил, что НАТО предложило "устами Столтенберга", но "ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, через буквально день провести заседание совета Россия-НАТО".

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