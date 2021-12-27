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Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, - Лавров

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.

Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Главное это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет (РФ не устраивают. - Ред.)", - заявил Лавров.

"В этой связи США, конечно, главный наш переговорщик. И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул", - сказал Лавров.

Он напомнил, что НАТО предложило "устами Столтенберга", но "ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, через буквально день провести заседание совета Россия-НАТО".

Читайте также: Запад может использовать наши предложения для создания угроз России в соседних странах, - Путин

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Перемога над загарбником, залежить від нас самих.
Від нашої готовності протистояти агресії та нашим навичкам опираться ефективно.
Кожен новий резервіст-це маленька піщинка, яка, падаючи на шальки терезів, поволi схиляє їх у наш бік.
130 Батальйон територіальної оборони м.Києва


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27.12.2021 11:56
+3
Для раши это где-то блшиже к средине мая.
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27.12.2021 12:08
+2
Пшол нах. со своими требованиями не вмешиваться в то что вы здесь творите.
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27.12.2021 11:59
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Правила форума Совет форумчан
Перемога над загарбником, залежить від нас самих.
Від нашої готовності протистояти агресії та нашим навичкам опираться ефективно.
Кожен новий резервіст-це маленька піщинка, яка, падаючи на шальки терезів, поволi схиляє їх у наш бік.
130 Батальйон територіальної оборони м.Києва


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27.12.2021 11:56 Ответить
Гарантии обычно требуют просят перед капитуляцией...
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27.12.2021 11:57 Ответить
Всё более комичными становятся причитания кремлёвского Путтолини насчёт расширения оборонительного блока НАТО, включающего в себя всё больше цивилизованных стран. Абсурдность и ушлое лицемерие сквозит в этих причитаниях. Очевидно, что его беспокоит лишь то, чтобы западное антикоррупционное законодательство ни в коем случае не помешало бы ему и его мафиозной шайке дербанить природные богатства Гондурашки по своим карманам как это сейчас происходит. И ещё империалистические "хотелки", которые уже однажды привели страну к развалу в результате империалистического вторжения в Афганистан и 10-летней войны там, закончившейся позорным ретированием. Так же и сейчас милитаристские "ястребы" в его окружении хотят новой войнушки, им подвывают обезумевшие от жажды крови пропагандисты с русского зомбоящика
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27.12.2021 12:14 Ответить
Пшол нах. со своими требованиями не вмешиваться в то что вы здесь творите.
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27.12.2021 11:59 Ответить
То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Что касается внутренностей этой смердящей клоаки под названием "Россия", то простой народ там власти постоянно дурковали, паразитируя на теме "внешней угрозы". Что веками позволяло кремлёвской власти обращаться со своим населением как со скотом.
И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
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27.12.2021 12:16 Ответить
Давай,шобло,підтягуйсь.
У 12.00 всі в катрусин кінозал.
Хто чай,хто попкорн, хто чекушку і будем поринатись в чарівний світ який потім змалював Спілберг у "Парк Юрського Періоду",тіки українського виробництва.
Вже о 12:00! Не пропустіть!
https://www.youtube.com/watch?v=0mOUPJ9exQs&feature=emb_logo
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27.12.2021 12:03 Ответить
Вот и возвращаемся к теме деоккупации Крыма и Ордило. Это только если в контексте нерасширения именно Украины.
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27.12.2021 12:05 Ответить
От жеж живучая лошадь,прости,Господи!
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27.12.2021 12:08 Ответить
Для раши это где-то блшиже к средине мая.
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27.12.2021 12:08 Ответить
Говорящая голова Пукина высказалась...
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27.12.2021 12:10 Ответить
Сдох бы давно. Вопросов нет.
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27.12.2021 12:14 Ответить
Им тут не Расея, висеть будете на фонарях.
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27.12.2021 12:30 Ответить
''щоб не замотали наші пропозиції в нескінченних дискусіях, чим Захід славиться ''-
а вы чем славитесь,убийствами,шантажем и войнами...
кому вы нужны чтоб на вас нападали...
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27.12.2021 12:12 Ответить
"Ваньки" хоть попраздновать дадут, перед тем как в "груз200" превратятся что та карета в тыкву у Золушки.)
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27.12.2021 12:13 Ответить
щодо "гарантій безпеки"
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27.12.2021 12:13 Ответить
''Захід знову почне щось двозначно обіцяти, а потім обов'язково обдурить''-
а кто б говорил,мперия вранья и агрессии...
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27.12.2021 12:14 Ответить
Да ,гарантии такие дадут ,шо хрен какая лошадь увезёт ...
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27.12.2021 12:14 Ответить
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27.12.2021 12:14 Ответить
*** , как козломордые уже достали весь мир.
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27.12.2021 12:17 Ответить
holidays...
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27.12.2021 12:17 Ответить
Станий пердун Байден Салліван Кері здають Україну
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27.12.2021 12:33 Ответить
"Україну буде захщат вес ворд" сказав Байден. Лавров з грустю відпові "Мгггггггг".. а потім виправився " ой вибачте іа хіа іха" Деградація на лице кобила стає ішаком
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27.12.2021 12:35 Ответить
Приїде Байден і все попідписує,бо ліваків більше турбують проблеми звихнених на гендері ніж безпеки, так що ситуація дуже невтішна для України. В Європі взагалі від страху перед руснею під себе ходять, навіть в розмовах з простими іспанцями це бачу-"русо,русо дуже сильні". Але ж бравада на дивані для вас набагато важливіша ніж реальна оцінка загроз.
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27.12.2021 12:39 Ответить
США підцепили на гачок Росію цими переговорами.Поки триватимуть ці переговори нападу не буде.А триватимуть вони багатоетапно і довго.
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27.12.2021 12:48 Ответить
Лошадь - иди лесом, уже на переговаривались и рассмотрели ваши дебильные требования.
Для начала нужно закрыть границы с одичалыми и вводить все санкции что можно по максимуму. А там нужно выждать, и затем посмотрим...
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27.12.2021 12:54 Ответить
ЧОМУ Х*УЙЛО ПЕРЕЛЯКАВСЯ І ПОСПІШАЄ.

Поступ, який зробила Україна на шляху до НАТО та ЄС з травня 2019 року, тобто за 2,5 роки, дуже значний і близький до максимально можливого в даних умовах. Перед лицем ворога Україна тісно інтегрується у всі структури НАТО, переозброюється, отримує технології, зброю, спорядження, інструкторів. Показником найвищої довіри - чого і близько не було до 2019 року, є повідомлення газети The New York Times на тему надання Україні оперативних розвідданих зі США і НАТО - в режимі реального часу. Такі дані дозволяють бачити кожен танк, літак чи гвинтокрил ворога не в режиму "фото тижневої давності", а в режимі відео реального часу з розвідувальних супутників. Не варто й казати, що це означає для оборони.
Чому такі дані не надавалися раніше? Бо було більш ніж достатньо свідчень того, що в державних структурах повно ворожих шпигунів, і тому розвіддані ворог міг легко використати для потужної дезинформації і полегшення ведення війни. Адже виявилось, що шпигуном, наприклад, був помічник, заступник керівника протоколу і перекладач Прем'єр-міністра України Гройсмана. Він передав в Росію, наприклал, записи розмов Гройсмана з керівником НАТО Столтенбергом, з представником США в Україні Волкером тощо. І ще тисячі документів.
Чи, наприклад, ворожий шпигун - генерал-майор СБУ...

Очевидно, що тепер ситуація в Україні відрізняється в того, що було, в кращу сторону, хоч ворожі сили, які намагаються дискредитувати Володимира Зеленського, й потроїли свої зусилля.
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27.12.2021 12:54 Ответить
- Куме! Кажуть , кацапи знову календар змінить вирішили?
- Ага! З 25 грудня по нашому календарю у них починається їх найбільше свято року - "Вдрабадан"! Він закінчується 14 січня за нашим календарем Під час нього вони відмічають (крім Нового року) роковини трьох святих власного канону: "Івана Рукотряса" "Марфи-Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Тому вони в календарі визначили ТРИНАДЦЯТИЙ місяць І назвали його "Бухабрь"

Тобто переговори почнуться не раніше 14 січня!
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27.12.2021 13:07 Ответить
 
 