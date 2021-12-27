В России к 15 годам тюрьмы приговорили историка Дмитриева, исследовавшего места захоронений жертв сталинских репрессий
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Петрозаводской районный суд Карелии увеличил с 13 до 15 лет колонии строгого режима приговор главе карельского "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Суд признал историка Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия.
"Путем сложения наказаний назначить Дмитриеву приговор – 15 лет в колонии строгого режима", - сказала при вынесении приговора судья Екатерина Хомякова.
Таким образом, Дмитриев признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.
Один из адвокатов осужденного Роман Масалев сообщил агентству, что защита обжалует приговор в законном порядке, то есть, в течение 10 дней.
22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над названной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. Суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия. Дмитриев не признает вину. Его судили дважды.
Дело Юрия Дмитриева. Глава карельского отделения общества "Мемориал" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.
В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.
Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. На следующий день его арестовали.
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ТЁТЯ РОЗА @Anakoyher
У россиян традиция. Не закапывать дорогих сердцу покойников. Не закопан Ленин. Не закопан СССР. Сейчас выкапывают обратно Сталина.
Дело Шеремета, экс-мзс за доказанное убийство, Черновол, Гонгадзе..., да у нас таких дел тысячи!
https://www.youtube.com/watch?v=ZUt9C5_JApo