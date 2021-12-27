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Новости За рубежом
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В России к 15 годам тюрьмы приговорили историка Дмитриева, исследовавшего места захоронений жертв сталинских репрессий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России к 15 годам тюрьмы приговорили историка Дмитриева, исследовавшего места захоронений жертв сталинских репрессий

Петрозаводской районный суд Карелии увеличил с 13 до 15 лет колонии строгого режима приговор главе карельского "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Суд признал историка Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия.

"Путем сложения наказаний назначить Дмитриеву приговор – 15 лет в колонии строгого режима", - сказала при вынесении приговора судья Екатерина Хомякова.

Таким образом, Дмитриев признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.

Один из адвокатов осужденного Роман Масалев сообщил агентству, что защита обжалует приговор в законном порядке, то есть, в течение 10 дней.

Также читайте: Российская прокуратура просит увеличить срок наказания для историка Дмитриева, исследовавшего места захоронений жертв сталинских репрессий

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над названной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. Суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия. Дмитриев не признает вину. Его судили дважды.

Дело Юрия Дмитриева. Глава карельского отделения общества "Мемориал" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.

В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.

Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. На следующий день его арестовали.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
Людоеды 21 века, дело тов. Сталина живёт.
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27.12.2021 11:58
+21


ТЁТЯ РОЗА @Anakoyher

У россиян традиция. Не закапывать дорогих сердцу покойников. Не закопан Ленин. Не закопан СССР. Сейчас выкапывают обратно Сталина.
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27.12.2021 12:00
+20
эта бацилла неизлечима... только напалм...
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27.12.2021 11:59
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Людоеды 21 века, дело тов. Сталина живёт.
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27.12.2021 11:58 Ответить
Дебіли, б..я
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27.12.2021 12:12 Ответить
зеленечмо не все так плохо было в гулаге газировка по три копейки и колбаса по 2 20
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27.12.2021 12:17 Ответить
бывших "чекистов" не бывает.....
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27.12.2021 13:19 Ответить
эта бацилла неизлечима... только напалм...
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27.12.2021 11:59 Ответить


ТЁТЯ РОЗА @Anakoyher

У россиян традиция. Не закапывать дорогих сердцу покойников. Не закопан Ленин. Не закопан СССР. Сейчас выкапывают обратно Сталина.
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27.12.2021 12:00 Ответить
А ми все плачем за сюзом,за ковбасой,а не згадуем десятки мільйонів закатованих та називаем братами цих варварів!
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27.12.2021 12:03 Ответить
От ніразу не плакала. Бачила я ту ковбасу... раз в місяць 1кг вареноі і 1кг копченої батько по талонах на заводі отримував.
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27.12.2021 12:30 Ответить
Зроблена з натуральної свинини холодного дорізу, крисятини та туалетного паперу. М-мм. Пальчики оближеш. В дитинстві в 80-х жили в Кременчуці біля м"ясокомбінату. Він там майже в центрі міста розташований. Інколи звідти йшов такий сморід, що хотілося тікати якнайдалі. Таку срану просрали.
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27.12.2021 13:40 Ответить
Шляхом складання покарань как это? Вроде больший срок поглощает меньший? Или в раше уже как в США?
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27.12.2021 12:04 Ответить
Разобрался.
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27.12.2021 12:06 Ответить
Да и хрен с ним. Пусть хоть всех кацапов пересажают.
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27.12.2021 12:04 Ответить
Кацапа Дмитриева чтоли? Человека, который нашел место массового расстрела украинцев, среди них Курбаса, Кулиша, все расстреляное Возрождение и сотен остальных? Человека, который наглядно показал миру, преступления сталинского Мордора?
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27.12.2021 12:30 Ответить
Вот ты урод. Пока ты целуешь кацапов в задницу, они стреляют в наших воинов.
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27.12.2021 18:07 Ответить
Правосуддя і кацапія- речі абсолютно несумістні.
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27.12.2021 12:08 Ответить
А типа у нас по другому...
Дело Шеремета, экс-мзс за доказанное убийство, Черновол, Гонгадзе..., да у нас таких дел тысячи!
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27.12.2021 12:31 Ответить
Я так понимаю: дослідження поховань сталінських репресій, это есть индульгенция от всего?
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27.12.2021 12:10 Ответить
Это не индульгенция, а его реальная вина перед КГБшно- коммунистической сволочью и ублюдками - их потомками.
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27.12.2021 12:19 Ответить
То есть пред людьми со светлыми лицами, это есть оправдание всего?
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27.12.2021 13:12 Ответить
Емм, а ви матчасть вивчіть... Знаєте, що визнали порнографією? Фото його прийомної доньки-інваліда, зроблені у лікарні під час медичних процедур! Фотки, до речі, в нет викладені давно (тільки лице дівчинки замазане), порнографією там і не пахне...
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27.12.2021 13:59 Ответить
Тебе по телевизору сказали,что он педофил-ну и успокойся. Шагай на швабру. Скоро за тобой приедут на "черном воронке" по доносу соседа. Племя кацапских мразей.
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27.12.2021 12:29 Ответить
Выдыхай бобер. Тебе пора.
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27.12.2021 13:11 Ответить
Овощ.🤷
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27.12.2021 14:25 Ответить
Суки! Сыновья и внуки стукачей, палачей и вертухаев видят, что снова пришел их час и поднимают голову.
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27.12.2021 12:12 Ответить
многие кацапы действительно не любят путина ... а причина одна : путин - недостаточно сталин !
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27.12.2021 12:12 Ответить
Исследовал репрессии режима, которого уже нынешний режим на засрашке переплюнул. Скоро стандарты захоронений изменят и будут массово расстреливать.
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27.12.2021 12:27 Ответить
Клоун і у нас таке хоче побудувати...
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27.12.2021 12:35 Ответить
Ну якщо міський суд спочатку визнав невинним, то зрозуміло звідки ноги ростуть.
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27.12.2021 12:42 Ответить
в рейхе все норм так угостили как пить дали
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27.12.2021 14:08 Ответить
московсьий піп втік з України і ниє, бо його переслідують на росії
https://www.youtube.com/watch?v=ZUt9C5_JApo
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27.12.2021 14:53 Ответить
Жах вiд Cтeрнeнко
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27.12.2021 14:55 Ответить
 
 