Россия оккупировала Крым, чтобы туда не хлынули украинские ультранационалисты и наемники из европейских стран и США, - Шойгу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявляет, что Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, чтобы "туда не хлынули украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика - украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США - прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, - уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром", - сказал министр обороны.
Напомним, в конце февраля – начале марта 2014 года Россия перебросила в Крым свои войска без опознавательных знаков и оккупировала украинский Крымский полуостров.
16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым и в Севастополе оккупационные власти провели псевдореферендум о статусе полуострова, на котором большинство жителей Крыма якобы поддержали присоединение полуострова к Российской Федерации. Результаты так называемого "референдума" не признали ни Украина, ни Европейский Союз, ни США.
Впоследствии вопреки нормам международного права Россия создала на территории украинского полуострова субъект Российской Федерации – Республику Крым, вошедший в состав Южного федерального округа. ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ не признают насильственную аннексию Крыма. В Украине Крым считается временно оккупированной со стороны России территорией.
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а что бы "туди хлинули російскi неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці"
всі в різних вагонах щоб не посварились
какому, чурбан? богу оленей?
тебя разорвали бы счастливые сдаватели курятников отдыхающим - они только рады были бы "националистам"-отдыхающим и особенно - иностранцам. - шо негру на танке один раз кока-колы не выпить - то крысчанину хватит нажраться и спать в говне на пляже)
И меня интересует только старая тельмановская крыса которая припоркавала свой язык у себя в ж..пе после выхода в тираж.
Почитав его жизнеописание понял, что в стране скрепного плетения лаптей и поедания репы, у власти всегда были одни бездари и шизоиды, которые еле еле оканчивали среднюю школу и только благодаря своим папам и мамам или непосильному труду на ниве стукачества и вылизывание ануса начальства, пробиваются на самую вершину власти. Примеры? да сколько угодно, вот два навскидку - путин и шойгу.
Окупировали!!!
Ніякого "рєфєрєндуму" та бажання насєления
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
Российские официальные лица высшего ранга продолжают накалять информационный фон внутри, в первую очередь, самой же России. Причём, в традиционно гипертрофированном антиукраинском тренде.
Так, министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз отметился сюрреалистическим заявлением о том, что в 2014 году России удалось спасти Крым от неонацистов. Дословно: "Если бы украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США прибыли после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым... уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром".
Данное заявление является не только продолжением масштабной ИПСО по дискредитации Украины во внутреннем информационном пространстве России, но и попыткой объяснить россиянам, почему их страна оккупировала полуостров Крым. Ведь последствия этой оккупации, на 8-й год войны с Украиной, россияне стали ощущать куда лучше, чем в 2015-м или 2016-м. А потому, нищающему населению, живущему в стране-изгое, лучшими друзьями которой являются Венесуэла, Сирия, Зимбабве и Беларусь нужно объяснить, что в противном случае, если бы Россия не оккупировала Крым, там бы была "резня" русскоязычного населения. Например, как…
А, кстати, да, Сергей Кужугетович, а где в Украине за эти 8 лет вообще происходило то, чем вы пугаете россиян на примере Крыма? В Харькове? Нет. В Днепре? Нет. В Одессе? Нет. В Херсоне? Нет!
Наглая ложь о том, что в Украине было преследование русскоязычных является оправданием оккупации? На восьмой год министр обороны России опустился до уровня дешёвого пропагандиста, что не может не настораживать. Но даже не о том речь. А речь о том, что неонацисты и вправду оккупировали Крым в 2014.
Российская пропаганда постоянно твердит о процветающем в Украине неонацизме, но разве же это в Украине самое большое количество неонацистских группировок?
Разве же это в Украине находится город Санкт-Петербург под которым размещается центр "Партизан" в котором проходили и продолжают проходить боевую подготовку сотни неонацистов со всего мира? Приём центр управляется "Русским имперским движением" (РИД) и обеспечен всем необходимым для изучения его членами тактики ведения боевые действий в городских условиях. Многие же "воспитанники" данного центра впоследствии оказываются в горячих точках, в том числе в составе отнюдь не украинского ЧВК "Вагнер".
Разве же это в Украине не просто скрывается от ФБР, а свободно проживает основатель и лидер американской военизированной неонацистской группировки The Base («База»), Ринальдо Назарро? Нет, он проживает в России, в Санкт-Петербурге в элитной квартире.
Разве же это в Украине официально прошел «Международный русский консервативный форум», на который съехались представители ведущих неонацистских и ультраправых партий из 11 стран Европы? Причём организовывала данное мероприятие отнюдь не украинская партия "Родина", выходцем из которой является российский политик Дмитрий Рогозин, до своего карьерного роста регулярно участвовавший в неонацистских сходках.
Разве же это в Украине долгие годы действовала неонацистская организация "Русский образ", ставшая базой для БОРН - которая занималась разбойными нападениями, а так же заказными убийствами, в том числе в интересах российских спецслужб.
Разве же это Украина спонсирует такие европейские неонацистские организации как: «Золотую зарю» из Греции; Национал-демократическую партию Германии; болгарскую «Атаку»; «Лигу Ломбардии» из Италии; итальянскую «Новую силу»; Британскую национальную партию; Партию шведов; Датскую партию и многие, многие другие?
Разве же это в Украина создала точную копию нацистского Гитлерюгенда - ЮнАрмию, в которой детей учат убивать и ненавидеть, и выходцы из которой время от времени расстреливают своих же однокурсников в учебных заведениях? В том числе и в оккупированном Крыму.
Россия обладает всеми чертами неонацистского государства, и именно неонацисты вторглись в Украину в 2014, оккупировав Крым и часть Донбасса.
Подписывайте петицию о лишении Надежды Савченко звания Герой Украины.
Александр Коваленко
@zloy_odessit
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Разве же это Украина спонсирует такие неонацистские организации как: «Золотую зарю» из Греции; Национал-демократическую партию Германии; болгарскую «Атаку»; «Лигу Ломбардии» из Италии; итальянскую «Новую силу»; Британскую национальную партию; Партию шведов; Датскую партию и др?
Разве же это в Украина создала точную копию нацистского Гитлерюгенда - ЮнАрмию, в которой детей учат убивать и ненавидеть, и выходцы из которой время от времени расстреливают своих же однокурсников в учебных заведениях? В том числе и в оккупированном Крыму.
типа ссыкливых крымчан напугали несуществующими нациками, и им пришлось "защищаться".
на вопросы, типа "а может это были провокации фсб", молчат.
смешно слышать о каких-то нацистах. за 8 лет войны не встречал таких. может и есть пара сотен таких ********, но в промытых мозгах рашистов их миллионы.