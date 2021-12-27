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Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет, - глава Совета Федерации Матвиенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет, - глава Совета Федерации Матвиенко

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко уверяет, что Москва "не планирует и не планировала" новое нападение на Украину. В то же время, она обвинила страны НАТО в якобы активном военном освоении украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И потому вполне очевидна вся фейковая история (о готовящемся нападении. - Ред.)", - сказала Матвиенко.

Глава Совета Федерации подчеркнула, что НАТО продолжает продвигаться к границам России и уже приблизилось вплотную.

"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но действительно идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезное беспокойство", - уверяет она.

Также читайте: В случае отказа НАТО выполнять требования России ответ может быть "разным", - Путин

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+39
напевно ця ***** пропита забула як 1 березня 2014 році рада федерації на її чолі дала згоду на введення війск в Україну
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27.12.2021 12:20
+38
А позбавити народ України державності, хто грозиться? Може США. Брехлива курва.
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27.12.2021 12:17
+35
Та сдохни, тля.
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27.12.2021 12:17
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Та сдохни, тля.
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27.12.2021 12:17 Ответить
Та сама реакція
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27.12.2021 12:35 Ответить
шалава шепетовская!
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27.12.2021 12:39 Ответить
Налийте їй стакан бояри.
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27.12.2021 12:47 Ответить
"Валька - пол-стакана"(с) Потому целый - не ее
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27.12.2021 12:58 Ответить
Всегда и везде следует напоминать, что настоящая фамилия Вальки-"Стакан" посконно-лапотная: Валька ТЮТИНА

родилась она в семье кацапского сверхсрочника, служившего в оккупационных моцковских войсках, дислоцированных в украинском городе Шепетовка.
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27.12.2021 12:56 Ответить
Эта Валька все больше и больше принимает облик сатаны, даже страшно подумать какая они будет лет через пять.
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27.12.2021 18:18 Ответить
Планов не было, просто напали.
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27.12.2021 13:09 Ответить
А позбавити народ України державності, хто грозиться? Може США. Брехлива курва.
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27.12.2021 12:17 Ответить
Сначала московиия убивает десятки тысяч украинцев, оккупирует 7% территории.
Теперь, московия угрожает продолжить наступление и убить еще больше украинцев.
Такое нельзя прощать!
Максимальное непринятие московии и москалей/руССких - должно стать правилом для каждого украинца!
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27.12.2021 12:18 Ответить
ваші брат у канаві конину дохли наминають.
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27.12.2021 12:18 Ответить
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27.12.2021 12:33 Ответить
нічого нового, хоча шанси були нульові але спробувати було варто. тепер ні у кого немає ілюзій.
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27.12.2021 12:38 Ответить
Зассали кацапы.
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27.12.2021 12:18 Ответить
Хм🤔 Це щож виходить,обізвала путіна брехуном?
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27.12.2021 12:20 Ответить
бридко слухати бувшу українку з гордою клікухою Валька півстакана. Хто тебе там буде питати?
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27.12.2021 12:20 Ответить
Перестаньте називати патентовану кацапку, вроджену Тютіну, українкою. Вона ні за кров'ю, ані за переконаннями ніколи не була українкою!
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27.12.2021 12:54 Ответить
напевно ця ***** пропита забула як 1 березня 2014 році рада федерації на її чолі дала згоду на введення війск в Україну
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27.12.2021 12:20 Ответить
Знову розвели!
Тут всі приготувались "мочити" ублюдків, а Росія не з'явилась на війну.
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27.12.2021 12:21 Ответить
Гугл-перекладач тебе розвів.
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27.12.2021 12:36 Ответить
ще нічого не починалося, все ще попереду.
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27.12.2021 12:42 Ответить
Ага, не явилась, зато под питером и ростовом кладбища выросли в несколько раз
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27.12.2021 12:44 Ответить
Ходіть кацапсини і оглядайтесь. Не буде вам більше спокою ніколи!
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27.12.2021 12:22 Ответить
ну это вообще пустая болтовня. её задача не принимать решения, а подмахивать решателям. но судя по тому, как вся эта парашная нечисть зашевелилась словесным поносом в своїм нужныку, дела у них плохи.
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27.12.2021 12:23 Ответить
валька "два стакана" по пьяне наверное забыла, как сама же, своим ртом, 1 марта 2014 г. огласила в совете федераСтии разрешение путина на ввод войск в Украину, после чего и началась кацапо-украинская война...
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27.12.2021 12:28 Ответить
Валька полстакана, валька красные трусы
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27.12.2021 12:45 Ответить
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27.12.2021 12:28 Ответить
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27.12.2021 12:29 Ответить
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27.12.2021 12:45 Ответить
Валька - "пол-стакана"...
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27.12.2021 14:01 Ответить
Видать,вже похмелилась...
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27.12.2021 12:30 Ответить
Валька Стакан БРЕШЕ
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27.12.2021 12:30 Ответить
Не було і не має?)) Вірю Вірю ...Тільки свій кулемет і ПТР хрін сдам ...Вашу правду треба на кіл саджати з кулемета відсікати та гарнатометом виправляти.
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27.12.2021 12:32 Ответить
пішли ви на#й, такі "брати".
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27.12.2021 12:32 Ответить
И тут,изрыгнув пары алкоголя, валька решила толкнуть речь. Звон бутылок и стаканов сопроводил сей монолог благостной мелодией.
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27.12.2021 12:33 Ответить
звісно. вже напали та окупували, валька-стакан
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27.12.2021 12:34 Ответить
Все больше , в последнее время, становится похожей на грубого мужика. Мужеподобная какая то.
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27.12.2021 12:36 Ответить
Монікою Белуччі вона ніколи і не була.
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27.12.2021 12:38 Ответить
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявляет, что Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, чтобы "туда не хлынули украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США". Источник: https://censor.net/ru/n3307397


Иди Валька-стакан и спорь со своим же Шойгу-тайгу. Бункерфюрер по своему рассудит ваш дебильный спор.
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27.12.2021 12:39 Ответить
Потому она принимала закон о вводе российских войск в Украину.
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27.12.2021 12:39 Ответить
"Ми нє блєфуєм!" (с)
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27.12.2021 12:40 Ответить
Мы не нападаем. Мы освобождаем. Мы помогаем.
Мы всегда поддержим - только повернитесь к нам спиной.
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27.12.2021 12:47 Ответить
О! Значить вже остаточно вирішили на нас напасти, а Валька вже у красних труселях лягла та просить.
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27.12.2021 12:40 Ответить
ВАЛЬКА СТАКАН РОЖУ ТАК НА ФОТО СКРИВИЛА ЧТО Я ЕЁ НЕ УЗНАЛ...КУРВА...
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27.12.2021 12:41 Ответить
Валька- твой уровень решить наконец, стакан ты или полстакана. А про Украину забудь.
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27.12.2021 12:42 Ответить
Крыса - пошла в жопу!!!! Пердунья старая!!!
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27.12.2021 12:42 Ответить
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27.12.2021 12:43 Ответить
Младший братик думает, что он Зебра,
а старший уже смотрит на него как на ЗК.
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27.12.2021 12:45 Ответить
Думаю, что младший все прекрасно понимает и ему это прикольно...
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27.12.2021 12:47 Ответить
Вот это детский праздник! Ролевые игры. Там где-то должен затесаться маленький Чикатилко с ножичком в карманчике. И его "счастливые" избранницы.
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27.12.2021 12:52 Ответить
Виродком треби бути, щоб придумати такий "костюмчик" своїй дитині.
Ще б кандали почепили і бубновий туз на спину.
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27.12.2021 13:08 Ответить
Ясен перец!. Зелена шпана сама поднимает руки вверх, если им пообещают как мальчишу-плохишу "10 банок варенья, 10 банок сгущенки и халвы без счета !!"
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27.12.2021 12:47 Ответить
И снежка дорожку на дорожку.
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27.12.2021 12:48 Ответить
Ти ба, то включи стара курво телевізор, і подивись на державні телеканали. Кремлівські євреї і вірмени вирішують про чистокровність слов'ян, назначають ворогів і засирають слабенькі голови
мокшам.
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27.12.2021 12:47 Ответить
Нападать будут из Ордло после Казуса Белли.
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27.12.2021 12:51 Ответить
Ця особина з Шепетівки (Хмельницька область), вже якось з перепою дала дозвіл на окупацію частини України.
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27.12.2021 12:52 Ответить
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27.12.2021 12:52 Ответить
600 років виповзає із мокшанських боліт Брехня, Зло і Кровожерство і розповзається по всьому Світу!
Брехлива ***** хоче когось переконать що вона незайманка!
Та ти гнида лягла під капутінський ''мір'' і підгавкуєш йому!
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27.12.2021 12:54 Ответить
Бреше. Навідь не моргне.
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27.12.2021 12:55 Ответить
Ну и продолжайте дальше бздеть. Цивилизованным странам ваше гавноустройство никогда не понадобится.Если вы конченые, то это не означает.что в мире нет здоровых.
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27.12.2021 12:57 Ответить
Кацапу брехать - как дурному с горы катиться...
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27.12.2021 12:59 Ответить
Бреше кацапка.
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27.12.2021 13:08 Ответить
Брехлива кацапская *****, гореть тебе в аду вместе с твоим фюрером !
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27.12.2021 13:14 Ответить
А хавало так натягнула, що якщо воно трісне, то відразу і дупа по коліна опуститься. Брррр. Курва недоношена.
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27.12.2021 13:19 Ответить
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27.12.2021 13:19 Ответить
Валька, вы там со своим Рябковым как-то согласуйте то, что вы *издите!
А то он уже на говно изошёл, так хочет "напасть"..
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27.12.2021 13:28 Ответить
Які ж вони жалюгідні ці випердиші совдєпівські,якщо чесно,то я за війну з москалями,їх потрібно знищувати.
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27.12.2021 13:37 Ответить
её братишка алемпийский мишка
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27.12.2021 13:44 Ответить
Валька-полстакана совсем оухела....
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27.12.2021 13:54 Ответить
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27.12.2021 14:00 Ответить
Пирамида маслоу Вологодского.
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27.12.2021 14:14 Ответить
П'яна шльондра Валя пол-стакана в 2014 провела голосування в держдурі за введення військ параші в Україну.
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27.12.2021 14:04 Ответить
Априори их слова нужно понимать с точностью до наоборот..Аксиома восприятия говорящих голов бомбилы и его самого.Лицемеры.У нас было море крылатых ракет и Точек.Все угробили за 28 лет..Они не подпадали под ликвидацию..А сейчас нужны новые умы,новые подходы,новые производства на старых площадях.В свое время Гепа и Дупа, банкротя Харьковский авиационный завод планировали застроить его территорию элитными коттеджными поселками по типу ,что сейчас через дорогу.Построены на костях репрессированных,уничтоженных намцами.Не успели окончить злодеяние,хотябы потому .что при Порошенко ВПП завода использовалась для доставки раненых в военный госпиталь и других целей.
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27.12.2021 14:15 Ответить
Ага! У них есть планы "ОСВОБОЖДЕНИЯ" Украины (от украинцев)!
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27.12.2021 14:45 Ответить
Врёт всё эта курва украинская, а теперь курва российская!!
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27.12.2021 14:50 Ответить
Вале-стакан не следовало бы давать нам свои комментарии по поводу конституции Украины. Не её это дело - она уже потеряла это право.
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27.12.2021 14:50 Ответить
яка різниця нападуть вони із планом чи без нього?
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27.12.2021 15:08 Ответить
Кляті москалі, з притаманною їм і тільки їм рисою, зроблять підлість, а коли їх вхоплять за руку - вони починають виставляти себе "миротворцями" і ************* на всі сторони. Не погрожуйте іншими, і вам нікого буде боятися !
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27.12.2021 15:26 Ответить
Цікаво, а ця шльондра прочитає наші коментарі ?
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27.12.2021 15:28 Ответить
Во заворушилося кубло зміїне, ще тільки висера Жиріка не вистачає!
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27.12.2021 15:31 Ответить
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27.12.2021 16:05 Ответить
Меда́ль «За возвраще́ние Кры́ма» - ведомственная награда Министерства обороны Российской Федерации. Учреждена 21 марта 2014 года приказом министра обороны Российской Федерации № 160 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации "За возвращение Крыма"»-Матвієнко ПНХ
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27.12.2021 16:07 Ответить
Курва тряпочная
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27.12.2021 16:28 Ответить
это та самая Матвиенко, которая дала разрешение на ввод российских войск в Украину в 2014 году - мы всё помним и знаем чего соят слова сказанные лгунами вроде Матвиенко или путин
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27.12.2021 17:12 Ответить
Каждое интервью - плюс год к сроку. Валюшка? Считать умеешь? Это не полстакана, это год.
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27.12.2021 18:01 Ответить
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27.12.2021 18:23 Ответить
У Московії спостерігається масове випадіння пам"яті у правлячої верхівки. Ніхто не згадує, що т.з. рф підписувала Будапештський меморандум, в якому, в обмін на відмову України від третього у світі запасу ядерної зброї, гарантувала недоторканність кордонів та територіальну цілістність України. То чий Крим, "русския"? А що ваші воїни-вбивці роблять на Донбасі?
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27.12.2021 20:13 Ответить
Силіконова баба. Кажуть, родом з України. Але память коротка. як і у всіх кацапів...
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27.12.2021 22:13 Ответить
ага, после 2014, очень-очень верим ))))
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27.12.2021 22:14 Ответить
 
 