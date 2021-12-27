Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет, - глава Совета Федерации Матвиенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко уверяет, что Москва "не планирует и не планировала" новое нападение на Украину. В то же время, она обвинила страны НАТО в якобы активном военном освоении украинских территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И потому вполне очевидна вся фейковая история (о готовящемся нападении. - Ред.)", - сказала Матвиенко.
Глава Совета Федерации подчеркнула, что НАТО продолжает продвигаться к границам России и уже приблизилось вплотную.
"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по Конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но действительно идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая длинная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезное беспокойство", - уверяет она.
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родилась она в семье кацапского сверхсрочника, служившего в оккупационных моцковских войсках, дислоцированных в украинском городе Шепетовка.
Теперь, московия угрожает продолжить наступление и убить еще больше украинцев.
Такое нельзя прощать!
Максимальное непринятие московии и москалей/руССких - должно стать правилом для каждого украинца!
Тут всі приготувались "мочити" ублюдків, а Росія не з'явилась на війну.
Иди Валька-стакан и спорь со своим же Шойгу-тайгу. Бункерфюрер по своему рассудит ваш дебильный спор.
Мы всегда поддержим - только повернитесь к нам спиной.
а старший уже смотрит на него как на ЗК.
Ще б кандали почепили і бубновий туз на спину.
мокшам.
Брехлива ***** хоче когось переконать що вона незайманка!
Та ти гнида лягла під капутінський ''мір'' і підгавкуєш йому!
А то он уже на говно изошёл, так хочет "напасть"..