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Сделаем все, что в наших силах, - глава МИД Турции Чавушоглу о снижении напряженности между РФ и НАТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Турции, если в этом будет необходимость, будут готовы рассмотреть меры, которые снизят напряженность между РФ и НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Если у России есть конкретные ожидания в отношении Турции, чтобы снизить напряженность между РФ и НАТО, то мы будем готовы сделать все, что в наших силах", - сказал он.
"Никому не выгоден конфликт в нашем регионе", - добавил Чавушоглу.
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Захоплює чужі землі, не асимілює їх, а утримує силою.
Щойно з'являється можливість - ці території від неї тікають.
Велика Британія колонізувала віддалені землі. Росія - сусідні, перетворюючи їхнє населення на не до кінця перетравлених росіян.
У 1990-ті я питав тамтешніх колег: "Чеченці - це росіяни?" Якщо так, тоді війна в Чечні - громадянська. Але вона була антиколоніальна. Отже, чеченці - не росіяни. Що ж тоді вони роблять у складі РФ? - О. Панич https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_porushennya-prezidentom-konstituciyi-ta-nezgrabna-vijna-z-oligarhami--dvi-mini-scho-vibuhnut-nastupnogo-roku/1064215
І додав: в Військово-морських, Сухопутних і Повітряних силах.