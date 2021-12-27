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Новости За рубежом
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НАТО (8958) россия (91354) Турция (3237) Чавушоглу (124)

Сделаем все, что в наших силах, - глава МИД Турции Чавушоглу о снижении напряженности между РФ и НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сделаем все, что в наших силах, - глава МИД Турции Чавушоглу о снижении напряженности между РФ и НАТО

Власти Турции, если в этом будет необходимость, будут готовы рассмотреть меры, которые снизят напряженность между РФ и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Если у России есть конкретные ожидания в отношении Турции, чтобы снизить напряженность между РФ и НАТО, то мы будем готовы сделать все, что в наших силах", - сказал он.

"Никому не выгоден конфликт в нашем регионе", - добавил Чавушоглу.

Читайте: Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной из-за широких отношений с РФ, - глава МИД Чавушоглу

Автор: Наталя Джума
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Я думаю что нужно Турции в случае успеха и помощи в освобождении крыма пообещать город- позор Севастополь или Керчь в виде татарской автономии. Чтобы у турков еще больше ентузиазма было. Тем более Турция нам помогает больше чем страны с которыми мы подписывали Будапештские договора
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27.12.2021 12:34 Ответить
Вам надо в больничку. Тюремную...
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27.12.2021 12:36 Ответить
Будем территориями торговать?
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27.12.2021 12:47 Ответить
И в чем же ты тут торговлю территорией увидел? Я предложил отдать татарам то что вы отдали кацапам. Заодно и угроза нападения рашистов с крыма исчезнет. Или у тебя другие предложения? Думаешь жабоеды с немчурой которые нам помогли крым сдать без единого выстрела теперь помогут нам крым вернуть? Да они визжать на всю глотку будут если мы начнем крым отвоевывать а если отвоюем то будут визжать чтобы мы не трогали 600тыс. мокшан которых ***** завез в крым в дома украинцев.
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27.12.2021 12:55 Ответить
Не несите бред. Будите отдавать своё...а не то,что принадлежит Украине.
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27.12.2021 13:45 Ответить
вы не беспокойтесь. Турки - те ещё красавцы (Кипр не даст соврать). Не исключён вариант, что после исхода кацапов из крыматория прийдётся не давать уплыть ему обратно в Турцию.
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27.12.2021 15:32 Ответить
Перевод с турецкого ,МЫ ВАС НЕ БОЛЬНО ЗАРЕЖЕМ , ЧИК И ВЫ УЖЕ НА НЕБЕСАХ ...
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27.12.2021 12:37 Ответить
Правильно говорит! Ещё больше нам надо байрактаров.
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27.12.2021 12:38 Ответить
Под это дело Эрдоган с удовольствием попросит базу Инджирлик на выход. Повод вполне подходящий.
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27.12.2021 12:41 Ответить
Український розвідник розповів деталі зради і провалу операції по "вагнерівцях".

https://www.youtube.com/watch?v=ETlVWtJ8GgM
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27.12.2021 12:43 Ответить
Молодцы турки. Сделали парашу вместе с азербайджанцами в Карабахе, сделают и ещё раз где и когда угодно. Могут повторить.
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27.12.2021 12:44 Ответить
Справа Російської імперії історично програшна.
Захоплює чужі землі, не асимілює їх, а утримує силою.
Щойно з'являється можливість - ці території від неї тікають.
Велика Британія колонізувала віддалені землі. Росія - сусідні, перетворюючи їхнє населення на не до кінця перетравлених росіян.
У 1990-ті я питав тамтешніх колег: "Чеченці - це росіяни?" Якщо так, тоді війна в Чечні - громадянська. Але вона була антиколоніальна. Отже, чеченці - не росіяни. Що ж тоді вони роблять у складі РФ? - О. Панич https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_porushennya-prezidentom-konstituciyi-ta-nezgrabna-vijna-z-oligarhami--dvi-mini-scho-vibuhnut-nastupnogo-roku/1064215
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27.12.2021 13:11 Ответить
Зробимо все, що в наших силах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу про зниження напруженості між РФ і НАТО.

І додав: в Військово-морських, Сухопутних і Повітряних силах.
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27.12.2021 14:19 Ответить
Проститутка ещё та, всегда следует за долларом 🤣
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28.12.2021 02:00 Ответить
 
 