РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12402 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
5 711 33
дети (6026) ДТП (7438) Закарпатье (2399) Нацполиция (15752)

На Закарпатье пьяный водитель наехал на двоих детей, умер 9-летний мальчик, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На Закарпатье пьяный водитель наехал на двоих детей, умер 9-летний мальчик, - полиция

В результате аварии в Береговском районе 9-летний мальчик скончался, а 8-летний госпитализирован в больницу. Водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, задержан. Следователи открыли по этому факту уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 26 декабря, около 20 часов на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Ф.Ракоци в селе Серне Береговского района. Заявитель отметил, что водитель автомобиля совершил наезд на двоих детей. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Медики, которые также приехали по вызову, констатировали смерть одного из пострадавших - 9-летнего мальчика. Второго 8-летнего пострадавшего с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Одесской области - 6 человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО

"Оба ребенка являются жителями Береговского района. Сотрудники полиции провели все необходимые первоочередные следственные действия и установили предварительные обстоятельства аварии. Известно, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двоих малолетних пешеходов, которые стояли на правом краю проезжей части. После чего злоумышленник, не останавливаясь, продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение. Следователи Береговского районного отдела полиции по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", - добавили в полиции.

Водитель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Также следователи будут обращаться в суд о содержании фигуранта на период расследования под стражей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
пока за пьянку за рулём не будет уголовной ответственности+лишение прав пожизненно,толку не будет.
показать весь комментарий
27.12.2021 12:57
+4
лінчувати на місці - реально ....
показать весь комментарий
27.12.2021 12:48
+4
Убило п'яне бидло дитину .що ж ви паскуди робите і нічому не вчить цих паскудників
показать весь комментарий
27.12.2021 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лінчувати на місці - реально ....
показать весь комментарий
27.12.2021 12:48 Ответить
буде трошки не так - наживуться всі ( якщо та гидота мае звичайно гроші - зЄлені шмат так зо 20-ть ...) - і все одно дадуть 7 років ..., а там - знову маючи 10 шмат зЄлені вийде по УДО через 3, 5 роки ....- десь так буде
показать весь комментарий
27.12.2021 14:20 Ответить
Відрубать ноги падлові.... І залишити жити хай знає як воно втратити частину себе
показать весь комментарий
27.12.2021 12:48 Ответить
если фото реальное и он тоже реально сам накушался и поехал. а то видим что в Княжичас у мусоров 5 трупов было и что? вроде и раненые тоже - и х.з. кто там виноват то. мусорам на 100% верить = любить Авакяна с его: "сперва встань крабом, а потом оспаривай(может у ссудьи Вовка, или у Тупицкого?)"
показать весь комментарий
27.12.2021 12:57 Ответить
вечером стояли - вроде было даже запрещено в такое время в таком возрасте одним гулять?
старшие то может бы и отскочили, или не стояли бы, как бывает - в темной одежде и "обочина" как треть дороги.
наехал - значит гнал(почти наверняка) - то есть рев двигла и фары(если были) = "свалинахередетм*дак"(или Слава (из) народа)
показать весь комментарий
27.12.2021 12:51 Ответить
Де були всякі блохери типу КДК, чому не зафіксували поліцейський безпрєдєл? В значній мірі дякуючи їм алкашня так сміло сідає за кермо- поліція ж не має права їх зупиняти, бо зараз як виставить відосік ,як набіжить свободолюбивих.
показать весь комментарий
27.12.2021 12:54 Ответить
Поліція немає права? Ти де живеж наркоман? Зупиняють на кожному кроці, причому безпідставно. Гаїшнік іди проспись.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:32 Ответить
І як це тобі синяку за кермом допомагає? Мене чомусь, коли я в Україні ніколи не зупиняють, а якщо ти обдовбаний летиш на червоне, то звіняй
показать весь комментарий
27.12.2021 14:43 Ответить
Пока не приехала полиция - мордой о приборную панель - всё будет естественно.
показать весь комментарий
27.12.2021 12:56 Ответить
какая трагедия для родителей...какое горе..... вот в каких случаях нужно законы шариат! ему бы прилюдно средь бела дня дядька с большим мечом отрубил бы башку за это( есть в сети такое видео) в аварии погибла женщина с ребёнком и ему при всех сикир башка . отдайте игиловцам в аренду НА МЕСЯЦ ПУТРУЛЬНУЮ ПОЛИЦИЮ, И ОТВЕЧАЮ ПЬЯНЫХ И МАЖОРОВ ЗА РУЛЁМ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ... ОБОССУТЬСЯ СТОЯЩИХ В СВОИХ ОДЕЯНИХ С ГРОМАДНЫМИ МЕЧАМИ ВМЕСТО ЖЕЗЛОВ МУЖИКОВ...((
показать весь комментарий
27.12.2021 12:56 Ответить
игиловцам?
- тебя - секир за то шо не в мешке.
- мужика твоего - за не такую музыку и вообща, он на 14 минут пропустил намаз
- собака б*гопротивной породы? - секир
- календарик со свинкой? - секир
и т.д.
как же обожаю таких что как Сралин - ггастгелять, а потом, возможно скажем - Ой, низадачка, пгастите дага.гой, тавагищЪ
показать весь комментарий
27.12.2021 13:01 Ответить
а, сорри, спутал с бабой, ник похож на ту шо тут не раз визжит о таком же и в таком же стиле
показать весь комментарий
27.12.2021 13:02 Ответить
успаГойся ты , видать тоже пьянчужка за рулём...и нравятся такие порядки убивать людей стариков и детей на тротуарах и тротуарах и просто с обочин... я пишу как есть и как бы порой что помогло, это вы визжите всё не угомонитесь лижбы обосрать и хорошее и плохое что ктосделал... между собой ...я ни скем как правило в спор не вступаю и не жду ответов! вот и здесь...ты погавкал я ответил..и досвидос ответа больше не будет....)) твои список притензий мол такие смешные.... тебе про одно. тебя понесло про собак, мешки и музыку....
показать весь комментарий
27.12.2021 13:27 Ответить
да кому ты надо?
просто ты сказанул явную дичь, это типо шоб твой пес не кусал соседских цыплят - взорвать тебя с потрохами.
гавкаешь именно ты, так как я справедливо заметил шо при мусульманах-гайцах ты бы тупо шепотом включал музыку, а жену заматывал в мешок
показать весь комментарий
27.12.2021 13:32 Ответить
а може просто як в Європі за те що діти опинились на дорозі без батьків-опікунів садити їх(батьків-лпікунів) у тюрягу за недбалий догляд за дітьми ?.
п.с. діти могли просто вибігти пяному підорасу під колеса.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:21 Ответить
да родители тоже несут ответственность... но если взять другие через день по стране такого плана произшествия с пьяными водителями . то..не знаю как вы, я много смотрю новости всякие .поэтому у меня на памяти всё что было и ранее и свежее ..поэтому злости много, а если так иногда что увидеть. то сказать..ну всяко бывает... ну детки..ну выпил...( жрут спиртное за рулём суки и наркоту колят и мажорят ежедневно и ничего за это....((как то так а привязать к себе детей на поводок тоже нереально..
показать весь комментарий
27.12.2021 13:33 Ответить
пока за пьянку за рулём не будет уголовной ответственности+лишение прав пожизненно,толку не будет.
показать весь комментарий
27.12.2021 12:57 Ответить
Ні,толку не буде поки не посадять Трухіна...Це неодмінні умова кожної реформи - рівність перед законом всіх без жодних винятків...
показать весь комментарий
27.12.2021 14:16 Ответить
Похоже был в дрова и его носило по всей дороге, а как еще можно сбить детей стоящих у края.
показать весь комментарий
27.12.2021 12:57 Ответить
ДДД.
даже если на обочине и издалека слышно/видно носуна по дороге - то что важней, даже например отпрыгнуть в болото, или езда до смерти на колясочке, или сама смерть?
толку то шо его судить потом будут 5 лет?
показать весь комментарий
27.12.2021 13:06 Ответить
швидше за все діти були не на обочині, могли просто з піротехнікою "гратись".
діти як і пянтоси на дорозі непередбачувані.
І так ні дітей(без супроводу) у темну пору ні пяних водіїв на проїжджій частині бути не повинно.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:25 Ответить
Ага, а потім перед вбивцею несподівано на дорогу вискочила огорожа. В тебе взагалі ні мозгів ні совісті бачу, ще якісь виправдання шукаєш для покидька що дитину вбив.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:40 Ответить
покидьок своє вже отримав.
навіть якщо з батьками та ментами "порішає" совість не дасть спокійно жити.
повторю в десятий раз діти не мали знаходитись на вулиці без нагляду.
Те що їх підор задавив то вже тільки наслідок злочинної недбалості батьків.
показать весь комментарий
27.12.2021 16:20 Ответить
Убило п'яне бидло дитину .що ж ви паскуди робите і нічому не вчить цих паскудників
показать весь комментарий
27.12.2021 13:16 Ответить
Ця лиса огіркообразна башка буде жити, а дитини немає.

Пишете коменти, що треба вендетту? А хто зможе те зробити? Українці ж бо або отакі ханижки, що відчувають себе царями, купивши таратайку, або боягузи, що тільки на словах сміливі.

Мужні на фронті або загинули вже. А залишилися диванні вояки. "Нада єму, нада єму,,,". Щось НІ ОДНОМУ ханурику-вбивці ще не наваляли. НІ ОДНОМУ.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:27 Ответить
я б удивился если б трезвый профессор пешком не задавил
показать весь комментарий
27.12.2021 13:28 Ответить
Я бачу, є такі, що звинувачують дітей, чуму не там стояли. Не там і не тоді. То так.
Але є таке правило, що пішохід ЗАВЖДИ правий. Тобто, водійло має 100 разів бути обережним.
А вже за те, що п"яний - розстріл на місці. Але комусь вигідно, щоб українці самі сабе знищували. А вони й раді, посідали на свої чортопхайки, понапивалися, понаколювалися - і мчать. Хами, а не пани.
показать весь комментарий
27.12.2021 13:34 Ответить
Це не українець , а п'яне мадярське бидло! Скоріше за все громадянин іншої держави, але і нашої чомусь! Святкував ПРАВИЛЬНЕ різдво!
показать весь комментарий
27.12.2021 13:56 Ответить
що за упереджене ставлення до католиків, і чому це православне УПЦМПшне бидло яке відзначає різдво 7 січня думає що його час святкування "ПРАВИЛЬНІШИЙ".
показать весь комментарий
27.12.2021 14:42 Ответить
що за маячня, пішохід завжди правий тільки тоді коли виконує ПДР.....почнемо з того що дітей без догляду там в принципі бути не могло, і те де вони стояли бігли чи стрибали нам не відомо.
розстрілювати нікого не потрібно, а всього лише карати всіх без виключення штрафами, але кому це потрібно, якщо можна порішати на місці за пару соток баксів, та і не факт що зупинять....от і катаються пянтоси які доречі поприїжджали із заробітків, реально зараз небезпечно ввечері на дорозі, бухого бидла на бляхах та розтаможених старих корчах тьма.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:38 Ответить
подумаешь,простолюдин задавил детей,сейчас он должен долго и нудно вспоминать был он за рулем или небыл,его это машина или нет.Тут пример подал слуга прастова быдла и черни.Че тут,слугам можно а простолюдинам нет?
показать весь комментарий
27.12.2021 15:30 Ответить
 
 