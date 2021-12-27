На Закарпатье пьяный водитель наехал на двоих детей, умер 9-летний мальчик, - полиция

В результате аварии в Береговском районе 9-летний мальчик скончался, а 8-летний госпитализирован в больницу. Водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, задержан. Следователи открыли по этому факту уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 26 декабря, около 20 часов на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Ф.Ракоци в селе Серне Береговского района. Заявитель отметил, что водитель автомобиля совершил наезд на двоих детей. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Медики, которые также приехали по вызову, констатировали смерть одного из пострадавших - 9-летнего мальчика. Второго 8-летнего пострадавшего с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.

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"Оба ребенка являются жителями Береговского района. Сотрудники полиции провели все необходимые первоочередные следственные действия и установили предварительные обстоятельства аварии. Известно, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двоих малолетних пешеходов, которые стояли на правом краю проезжей части. После чего злоумышленник, не останавливаясь, продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение. Следователи Береговского районного отдела полиции по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", - добавили в полиции.

Водитель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Также следователи будут обращаться в суд о содержании фигуранта на период расследования под стражей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.