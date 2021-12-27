На Закарпатье пьяный водитель наехал на двоих детей, умер 9-летний мальчик, - полиция
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В результате аварии в Береговском районе 9-летний мальчик скончался, а 8-летний госпитализирован в больницу. Водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, задержан. Следователи открыли по этому факту уголовное производство.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 26 декабря, около 20 часов на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Ф.Ракоци в селе Серне Береговского района. Заявитель отметил, что водитель автомобиля совершил наезд на двоих детей. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Медики, которые также приехали по вызову, констатировали смерть одного из пострадавших - 9-летнего мальчика. Второго 8-летнего пострадавшего с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.
"Оба ребенка являются жителями Береговского района. Сотрудники полиции провели все необходимые первоочередные следственные действия и установили предварительные обстоятельства аварии. Известно, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двоих малолетних пешеходов, которые стояли на правом краю проезжей части. После чего злоумышленник, не останавливаясь, продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение. Следователи Береговского районного отдела полиции по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", - добавили в полиции.
Водитель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.
Также следователи будут обращаться в суд о содержании фигуранта на период расследования под стражей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
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старшие то может бы и отскочили, или не стояли бы, как бывает - в темной одежде и "обочина" как треть дороги.
наехал - значит гнал(почти наверняка) - то есть рев двигла и фары(если были) = "свалинахередетм*дак"(или Слава (из) народа)
- тебя - секир за то шо не в мешке.
- мужика твоего - за не такую музыку и вообща, он на 14 минут пропустил намаз
- собака б*гопротивной породы? - секир
- календарик со свинкой? - секир
и т.д.
как же обожаю таких что как Сралин - ггастгелять, а потом, возможно скажем - Ой, низадачка, пгастите дага.гой, тавагищЪ
просто ты сказанул явную дичь, это типо шоб твой пес не кусал соседских цыплят - взорвать тебя с потрохами.
гавкаешь именно ты, так как я справедливо заметил шо при мусульманах-гайцах ты бы тупо шепотом включал музыку, а жену заматывал в мешок
п.с. діти могли просто вибігти пяному підорасу під колеса.
даже если на обочине и издалека слышно/видно носуна по дороге - то что важней, даже например отпрыгнуть в болото, или езда до смерти на колясочке, или сама смерть?
толку то шо его судить потом будут 5 лет?
діти як і пянтоси на дорозі непередбачувані.
І так ні дітей(без супроводу) у темну пору ні пяних водіїв на проїжджій частині бути не повинно.
навіть якщо з батьками та ментами "порішає" совість не дасть спокійно жити.
повторю в десятий раз діти не мали знаходитись на вулиці без нагляду.
Те що їх підор задавив то вже тільки наслідок злочинної недбалості батьків.
Пишете коменти, що треба вендетту? А хто зможе те зробити? Українці ж бо або отакі ханижки, що відчувають себе царями, купивши таратайку, або боягузи, що тільки на словах сміливі.
Мужні на фронті або загинули вже. А залишилися диванні вояки. "Нада єму, нада єму,,,". Щось НІ ОДНОМУ ханурику-вбивці ще не наваляли. НІ ОДНОМУ.
Але є таке правило, що пішохід ЗАВЖДИ правий. Тобто, водійло має 100 разів бути обережним.
А вже за те, що п"яний - розстріл на місці. Але комусь вигідно, щоб українці самі сабе знищували. А вони й раді, посідали на свої чортопхайки, понапивалися, понаколювалися - і мчать. Хами, а не пани.
розстрілювати нікого не потрібно, а всього лише карати всіх без виключення штрафами, але кому це потрібно, якщо можна порішати на місці за пару соток баксів, та і не факт що зупинять....от і катаються пянтоси які доречі поприїжджали із заробітків, реально зараз небезпечно ввечері на дорозі, бухого бидла на бляхах та розтаможених старих корчах тьма.