Не исключаю, что Запад стремится сделать в Украине "маленькую войнушку" и обвинить в этом РФ, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что Запад вроде бы стремится спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в нем Россию.
Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Это хамство - выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", - сказал Лавров.
Он добавил, что Запад накачивает Украину вооружениями, с 2014 года поставил Киеву боеприпасов и систем, в том числе ударных, на $2,5 млрд.
"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал министр.
Он отметил, что в ЕС уже призывают ввести санкции превентивно и снять их, если конфликт не начнется.
"Это ж понятно, что никогда никто не снимет", - заявил Лавров.
Пожалуйста, подождите...
Так, спочатку більшовики намагалися замінити класичний історичний курс підручниками відомого історика та одного з лідерів більшовицької партії Михайла Покровського - його ім'ям свого часу навіть назвали Московський університет.
Покровський аналізував історію з класової точки зору. І в нього виходило, що українське селянство боролося із гнобителями і внаслідок обману з боку Богдана Хмельницького опинилося під ярмом Московського царства. Ні про яке "возз'єднання України та Росії" ви у працях Покровського не прочитаєте.
Але вже у 1936 році - це час остаточної перемоги Йосипа Сталіна у боротьбі за владу - у Радянському Союзі починається критика "школи Покровського" (сам історик вже на той час помер). Його учнів оголосили "базою шкідників, шпигунів і терористів, які вправно маскувалися за допомогою шкідливих антиленінських історичних концепцій" та репресували.
У радянські школи остаточно повернулася псевдоісторія Карамзіна. Так вона там і досі залишається, вже у путінській Росії. І саме тому аж ніяк не лише Путін, а й будь-хто, хто живе у цивілізаційній парадигмі "русского міра", впевнений, що України ніколи не було і бути не може. Що навіть як союзна республіка вона могла з'явитися лише штучним шляхом. - https://gazeta.ua/blog/56314/comu-rosiyani-ne-pomichayut-********
Походження[ред. | ред. код]
Про батька Лаврова відомо, що він тбіліський вірменин (за деякими відомостями - Калантаров або Калантарян). 2005 року в Єревані, відповідаючи на питання про те, чи допомагають йому в роботі його вірменські корені, Лавров відповів, що «корені у мене взагалі-то грузинські - мій батько з Тбілісі, а ось кров дійсно вірменська».
Про матір відомо, що вона була співробітницею Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР. На сайті МЗС Росії вказується, що Лавров - росіянин.
Кацап - рождён потомственной вонючей и тупой раболепствующей кацапкой от вонючего и тупого раболебствующего кацапа. Т.е. по происхождению, потомственный.
Потомственный кацап - это кацап ведущий своё говенный род от первых кацапок и кацапов у которых, после отваливания у них хвостов, появилась первая и в корне неверная мысль, что они теперь стали людьми.
Москаль - тот кто мечтает стать кацапом и служит рабски кацапам.
Кацап по обряду - крайне простой обряд посвящения не кацапа в кацапы, что то вроде геюра. Обряд прост - кандидат в кацапы должен за один раз скушать 12-ти литровое ведро говна других кацапов и всё. Говно необходими для того, что бы окацапленный на пример армянин (пример - министр иностранных дел РФ Лавров или Бабаян, Габрилян, Гаргадзе, Зейналова, Кеосаян, Каргинян, Боурт, Шойгу, Симонян и т.д. И обрятите внимание, что в огромном списке преобладают армянские фамилии) мог выполнять старинных скрепный ритуал оплевывания говном всех соседей кацапов.
..., вы задаете себе вопрос на который знаете ответ : 100 % коррупция и вседозволенность , плюс безответственность ...., что со стороны "общества" так и Закона - все это и результат ...
То же самое я о мусоре у моего подъезда и пУтлере который наверное его разбрасывает ))))
Как говорит один мой знакомый - "наверное такая судьба" )))
Большая войнушка не получится.
ой, лошадка, ты так рискуешь остаться в границах Улуса Джучи, если каждый хер вспомнит что он не у вас отжал но вы у него.
поехавшая шкапа
Если послушать так Москва хочет помочь Украине сохранить государство но етому мешает оборонительное оружие в том числе поставляемое из Запада. Ета песня из той же оперы когда ссср напало Финляндию чтобы Финляндия не напала на ссср и не потеряла свое государство. А еще в 39-м Гитлер и Сталин помогали Польше сохранять государство
На какие зоны делится СССР.
1. Кремль - зона коммунизма.
2. От Кремля до границ Москвы - зона развитого социализма.
3. От границ Москвы до границ ЦЦЦР - зона социализма.
4. За границами СССР - зона нормального человеческого существования.
из советских анекдотов
Это же ОСЁЛ!!!
дають потомства,чому ми можемо тільки радіти! Навить скотом не можна
називати. Це просто старий ІДІОТ! А ось віслюки дуже розумні тваринкі, не
кажучи вже про про коней. Життя мені не раз це доводило!
Запам'ятай, буде база НАТО у Харківській області, на півночі Білгородського района!
а коник без мозги
яка цікава іграшка
гигиги
Это что такое, нам поставили?
Ану знатоки, просветите))))
Несоответствие выдуманной угрозы реальности просто колоссально гигантское.
Поверить в Зе как ястреба войны могут лишь шизофренники, у которых срах это банальное проявление болезни.
Кремль либо специально подстпвляется, либо выдуманная им же параллельная реальность сыграет с ним жесткую и необратимую шутку
"Це ж зрозуміло, що ніколи ніхто не зніме", - заявив Лавров. Превентивні санкції США ЄС давно потрібно було на рашиста накласти , і утримувати до тих пір поки не поверне грузинські і українські окуповані території
Смерть оккупантам!