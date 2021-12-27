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Новости За рубежом Санкции против России
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Лавров не верит в "невиданные" санкции против РФ: Расчет на благоразумие западных партнеров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров не верит в

Глава МИД России Сергей Лавров не верит в реализацию сценария, при котором против Москвы будут введены небывалые санкции, включая полное отрезание страны от Запада и запрет гражданам на путешествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спутник Армения".

"Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, то в 100%-ю его материализацию я не верю. Но в той или иной степени, смею вас заверить, мы найдем ответ", – сказал министр.

Глава МИД России выразил надежду, что безумцы в вопросе отношений с Москвой все же не возьмут верх на Западе, отметив, что сейчас он таких людей у власти не видит.

"Повторю, у меня расчет на благоразумие наших западных партнеров и на то, что, несмотря на все перипетии электоральных циклов, которые дают такие результаты, которые мы сейчас видим в Германии, когда еж и трепетная лань в одной упряжке, несмотря на это, все-таки зрелые политики будут востребованы", – сказал Лавров.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Штаты готовы ввести до сих пор "невиданные" санкции в отношении России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не исключаю, что Запад стремится сделать в Украине "маленькую войнушку" и обвинить в этом РФ, - Лавров

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Улыбнуло его "коли їжак і трепетна лань в одній упряжці". Ибо установочная поговорка "В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань". Явно отслеживает скульптуры в свою часть
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27.12.2021 13:35
+13
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27.12.2021 13:47
+11
Кремлевские бандиты засуетились...Донбасс будет освобожден, Крым возвращён а педирация расчленена на 6 государств вот и вся песня...
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27.12.2021 13:36
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Я тоже не верю. Мягкотелые они.
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27.12.2021 13:27 Ответить
Все когда-нибудь случается в первый раз, даже то, что до поры, до времени считалось невозможны.
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27.12.2021 14:03 Ответить
Это мордва, ещё время не пришло, но будет
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27.12.2021 14:14 Ответить
Тоже так думаю, поки іскандери не почнуть вибухати в містах бюргерів вони лишень стурбовані рожі корчитимуть
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27.12.2021 14:57 Ответить
Тому й будуть "небачені санкції" бо ніхто вже не вірить у вашу "розсудливість..."
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27.12.2021 13:29 Ответить
Глава МЗС Росії Сергій Лавров не вірить у реалізацію сценарію, за якого проти Москви буде запроваджено небувалі санкції Джерело: https://censor.net/ua/n3307410

Вот и не лезь. Правильно мыслите, товарищи.
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27.12.2021 13:31 Ответить
Лаврушка, ладно будет проявлять благоразумность (типа ты их убедил), а рашка что взамен предлагает? Или это односторонне - мы будем дальше гнобить наших соседей а вы Запад будьте благоразумны
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27.12.2021 14:05 Ответить
Ишь ты, *******... Расчитывает он... Скажи честно, что бздишь
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27.12.2021 13:32 Ответить
Лавруху від Заходу не відріжеш,Там все його бабло.
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27.12.2021 13:34 Ответить
Улыбнуло его "коли їжак і трепетна лань в одній упряжці". Ибо установочная поговорка "В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань". Явно отслеживает скульптуры в свою часть
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27.12.2021 13:35 Ответить
Кста, у Пушкина в "Полтаве" именно так. Да и у Тургенева
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27.12.2021 13:36 Ответить
Кремлевские бандиты засуетились...Донбасс будет освобожден, Крым возвращён а педирация расчленена на 6 государств вот и вся песня...
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27.12.2021 13:36 Ответить
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27.12.2021 13:47 Ответить
Шойгу сказал,что это сделано,потому что могли хлынуть в Крым украинские нацисты и радикалы".
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27.12.2021 14:30 Ответить
дивись як кацапи розпереживалися! такі добрі хоч до рани прикладай.. таких друзей як кажуть за йух і в музей. Москва має бути спалена! це ракова пухлина на планеті Земля.
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27.12.2021 13:48 Ответить
Что введут. Что введут?
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27.12.2021 14:01 Ответить
Попробуй статью еще раз прочитать, а потом сразу тот коммент
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27.12.2021 15:14 Ответить
А почему ты веришь только в благоразумие западных партнеров при этом забывая указать что рашка тоже должна проявить благоразумие? Как то односторонненько, ты не находишь? У рашки же с Западом рыночные отношения? А что взамен? Или рашке все прощается потому что у них куйло безумец и ему всё можно? Фигня какая то получается, не считаешь
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27.12.2021 14:01 Ответить
Интересно узнать в чем же будет состоять это рашистское «благоразумие»?
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27.12.2021 14:12 Ответить
Садимся за стол переговоров Запад , рашка и Украина. Все делается сразу Украину принимают в ЕС и в НАТО (туже все оформляется документально), Украина взамен признаёт Крым рашистским (раша уходит с бамбаса). Вариант 2 - раша уходит из Крыма и из луганда, Украина становится членом ЕС и партнером НАТо без членства. Вариант 3 (без присутствия раши) - Украина замораживает все отношения с лугандоном (стена и ров) и вступает в НАТО. В любом случае рашка идёт на йух!!
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27.12.2021 16:05 Ответить
Швабру, введут? Так она уже)))
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27.12.2021 14:16 Ответить
"У що вірила сумна конячка"
так називатиметься майбутній бестселлер
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27.12.2021 13:59 Ответить
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27.12.2021 14:05 Ответить
Ты историю лучше ***** расскажи и коню своему
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27.12.2021 14:17 Ответить
Исторические экскурсы от болотных кикимор всегда забавляли.
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27.12.2021 14:29 Ответить
Если НАТО ограничится только угрозами кремлю и не остановит новую агрессию против Украины, значит НАТО - пустопорожнее сборище трусов и терпил.....Зачем тратить ежегодно десятки миллиардов долларов на поддержание миропорядка и прятаться в кусты , когда надо дать по зубам кремлёвскому террористу?
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27.12.2021 14:10 Ответить
Если худо был бы дедушкой, то у него не было бы рыла бабушки
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27.12.2021 14:18 Ответить
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27.12.2021 16:24 Ответить
Саме тому країни Балтії і знаходяться у перманентному переляку. Бо розуміють, що ганси та джони можуть і не захистити від ваньків.
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27.12.2021 16:40 Ответить
А чего это они так раскудахтались??? Выходной сегодня! Никого нет. Приходите завтра!
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27.12.2021 14:23 Ответить
Забирай доцю из Нью-Йорка,гнедой. В Магнитогорск её. Или Кострому. Вот будет ответ так ответ.
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27.12.2021 14:27 Ответить
Неадекватні розраховують на адекватність інших... дебіли, бл...(по лаврову)...
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27.12.2021 14:29 Ответить
Эти тотальные санкции надо вводить сейчас, превентивно. Поводов Рашка натворила более чем достаточно, да и Евросоюз прозревает. А то потеплеет, и у европейцев опять расстают их добрые души. А так нужно делать добро немедленно и вводить санкции. Х*уйло ведь говорил, что санкции на пользу. Вот и надо отсыпать рашистам этой пользы по горло.
Как писал известный американский писатель:

мы же говорили - не надо им слезать с пальмы. Некоторые из нас были ещё категоричнее, и сказали, что, собственно, им не нужно было и залазить на неё.
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27.12.2021 14:42 Ответить
Ультиматум предъявлен глупо. ЕС должны плюнуть сами в себя , как и Штаты и унизиться. Это уже не политика и не дипломатия, здесь не будет промежуточного результата. Не запретят странам (и Украине с Грузией) входить в НАТО. И половину из ультиматума ,, заговорят,, Единственное на что может расчитывать Путлер -,,новые страны входящие в НАЯтО должны соответствовать,,- не более. Если полезет на пролом - его таки вырубят навсегда...
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27.12.2021 15:01 Ответить
Да ,ответить вам упырям придётся ,ответите вы твари за ВСЁ .
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27.12.2021 16:08 Ответить
Та я тоже не верю.
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27.12.2021 16:09 Ответить
А я верю в санкции.
Хотя ... представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн заявила, что Россия выполняет свои контрактные обязательства, перебоев с газоснабжением в Германии нет, безопасность обеспечена, газ в Европе подешевел до $1064
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27.12.2021 16:09 Ответить
А я бы ввел еще санкции на запуски спутников и OneWeb интернет.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с рекордными 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, были выполнены 11 из 19 положенных по контракту с компанией Arianespace пусков спутников OneWeb: четыре - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру.

В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура, а также один пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запретить! 😤
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27.12.2021 16:24 Ответить
Сдохни ****
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27.12.2021 16:15 Ответить
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27.12.2021 16:20 Ответить
Як же я хочу, щоб ця мерзотна істота була у повному розпачі після введення нищівних санкцій проти смердючого Мордору!
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27.12.2021 16:22 Ответить
Именно такие санкции и нужно было вводить еще в 2014 м году , а не то что им ввели тогда . Та мягкотелость западных демократий будет иметь далеко идущие последствия
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27.12.2021 16:40 Ответить
Ще після Грузії треба було. Але святий бакс тоді переміг.
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27.12.2021 16:42 Ответить
Еще лучше в 2008 м после агрессии в Грузии .Тогда бы ничего того что мы имеем сейчас не произошло . НО для этого должен был на выборах победить Маккейн или еще лучше новый Рейган
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27.12.2021 18:04 Ответить
Я той період і мав на увазі.
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27.12.2021 18:21 Ответить
Напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна, заявил Павел Климкин
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27.12.2021 16:59 Ответить
Кремлёвские фашисты )(уйла жутко истерически воя, громогласно заявили что за внедрение " невиданных "санкций против их лапотной ********** они тотчас применят строгие ответные санкции всему демократическому миру. В результате этих контр -санкций будт строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, Канаду, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и куриных окорочков в США........и в др. страны. А «также лапотной было решено нанести смертельный удар экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) обоссаные кацапские портки и лапти ручного плетения в комплекте с вонючей портянкой». А ещё лапотная ********* паРаша стала всем угрожать своим огромным ядерным арсеналом правда прошлого века. И тем что её пускай даже и не все, но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться во время старта. И не исключено что они может даже, ну хоть куда ни будь но всё же долететь, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взлетят, долетят и взорвутся.....и будет тогда всему миру "кузькина мать" !!!!!!
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27.12.2021 17:08 Ответить
Унылая лошадь думает, что если его жеребёнок живёт в США, то это не возможно в принципе... Я бы не был столь категоричен.
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27.12.2021 17:20 Ответить
Просто выслать с запретом на въезд вечный детей окружения путина и окружения окружения и все... хотя конечно лучше всех....
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27.12.2021 17:45 Ответить
лучше взять в заложники
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27.12.2021 22:20 Ответить
 
 