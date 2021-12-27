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Туристические объекты Карпат будут объединены новыми дорогами в рамках проекта "Малый карпатский круг", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Туристические объекты Карпат будут объединены новыми дорогами в рамках проекта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что туристические объекты украинских Карпат будут "сшиты" новыми и качественными дорогами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил: "Сшить туристические объекты Украинских Карпат новыми и качественными дорогами. Такую задачу мы начнем реализовывать уже в следующем году в рамках проекта "Малый карпатский круг" - части президентской программы "Большая стройка"".

"Проект, который мы презентовали на этой неделе, будет реализовываться на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а общая протяженность дорог составит более 640 км. Причем предполагается не только ремонт уже имеющихся дорог, но и строительство новых. "Малый карпатский круг" - это только первый шаг по развитию Карпатского региона. В наших планах ряд инфраструктурных проектов, которые будут способствовать развитию туристического и транзитного потенциала всей Украины", - подчеркнул он.

Также смотрите: К карпатским курортам сделали 169 км дорог, в следующем году планируется еще более 400 км, - Укравтодор. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Навіть будівництво нових шляхів для кращого вивозу лісу зелені примудряються рекламувати як якесь "карпатське коло"..."Карпатське коло" серед "мільярду дерев"...
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27.12.2021 14:01 Ответить
подивіться інтервью Коростильова нижче:

на вітчизняну ракетну програму грошей ЗЕ-ленський не дає
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27.12.2021 15:02 Ответить
Таке воно, Велике Крадівництво...
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27.12.2021 15:04 Ответить
Лучше бы сделал дорогу к подножию Говерлы у Заросляка. Там ее вообще нет. Или уже сделали?
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27.12.2021 14:12 Ответить
Як це немає? Та Гройсман туди метро прокопав, як скрізь. Обліцованое плітками шоколада.
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27.12.2021 14:15 Ответить
говерла - це ющенко
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27.12.2021 14:46 Ответить
варто залізницею з.єднати закарпаття від рахова до чопа
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27.12.2021 14:48 Ответить
там якась вузькоколійка здається ходить. А більшого там мабуть і не треба
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27.12.2021 15:13 Ответить
залізниця отримає повне навантаження - не лише туристів до рахова, а й вантажі ...також вдихнулося б життя в мараморщину
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27.12.2021 15:30 Ответить
Головне, щоб бенін буковель не забули.
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27.12.2021 14:58 Ответить
шмуль гнида. где дороги ( хотя бы отремонтированые) на юге????
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27.12.2021 15:03 Ответить
не переживай, що тільки юг обійшли, а в остальних будто би вони є...
скрізь латочками, ямочний і рівчачковий ремонт
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27.12.2021 15:34 Ответить
а че малый??? хачу большой карпатский круг....и вокруг ))))

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27.12.2021 15:42 Ответить
Смоет ближайшим же паводком. Как "3 порции шашлыка выбросила в пропасть"...
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27.12.2021 17:50 Ответить
 
 