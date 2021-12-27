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Глава Совета Федерации Матвиенко о скоплении войск РФ на территории Украины: В России на все случаи есть сценарий адекватных мер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Совета Федерации Матвиенко о скоплении войск РФ на территории Украины: В России на все случаи есть сценарий адекватных мер

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала наращивание российских войск у границы с Украиной. По ее словам, Россия может размещать войска на своей территории там, где захочет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Как пояснила Матвиенко, Россия стягивает войска к границе якобы для защиты. Сегодня, по ее словам, российская граница надежно защищена.

"Я могу вас твердо заверить, что в России на все случаи развития событий есть сценарий адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь ни у кого из наших граждан не должно быть никаких сомнений в этом. Мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, для того чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются", - уверяет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет, - глава Совета Федерации Матвиенко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Україна теж може розміщувати війська на своїй території. І не тільки свої.
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27.12.2021 13:59
+20
Сотни сценариев, стакан один.
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27.12.2021 14:02
+20
Саме час товаришу дзінь піню подбати про повернення сибіру та сходу на історичну батьківщину.
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27.12.2021 14:03
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Україна теж може розміщувати війська на своїй території. І не тільки свої.
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27.12.2021 13:59 Ответить
І вступати - куда сама захоче !
Основне - щоб її туда прийняли усі члени ... інакше - ніяк
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27.12.2021 14:15 Ответить
Абсолютно верно, мы тоже, по приглашению законного правительства, можем размещать войска нато на своей территории, в которую входит Крым и кубань
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27.12.2021 14:20 Ответить
Заборонено кацапнею. Тому що вона буде вимушена "захищатися"...напавши на Україну. Ну не маячня,бл#дь?!
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27.12.2021 14:38 Ответить
як у неадекватного утворення можуть бути адекватні заходи? Росія це країна агресор, яка як усі країни агресори захлибнеться в крові та ненависті та зникне. історія першої та другої світової війни їх нічому не навчила.
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27.12.2021 13:59 Ответить
Сотни сценариев, стакан один.
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27.12.2021 14:02 Ответить
Полстакана, не путайте)))
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27.12.2021 14:21 Ответить
У Вальки есть заначка. Значит все-таки стакан
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27.12.2021 14:22 Ответить
Это точно. Лучше Валька пусть займется нерешенной философской дилеммой: стакан наполовину полон, или наполовину пуст.
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27.12.2021 14:21 Ответить
Саме час товаришу дзінь піню подбати про повернення сибіру та сходу на історичну батьківщину.
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27.12.2021 14:03 Ответить
це лише справа часу!
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27.12.2021 14:11 Ответить
Залить бы твой поганый рот жидким алюминием.
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27.12.2021 14:11 Ответить
Валька- полукацапка, страшнее предателя и лицемера чем валька-полстакана из Шепитовки я ещё не встречал!!!
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27.12.2021 14:16 Ответить
Валька чистокровная, и по отцу и по матери мордвинка-мокша и девичья ее фамилия Тютина. А в Украину она попала по месту службы ее отца.
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27.12.2021 15:13 Ответить
Та и йух на неё!
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27.12.2021 15:49 Ответить
Не любит ано мастосраный свой мардвань азикань.
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27.12.2021 22:16 Ответить
так и Украина и каждая страна НАТО может размещать войска на территории своих стран так как им будет угодно...
меньше вошкаться нужно с русскими,
на каждый ультиматум-свой!на уровне государства(официальное заявление!),
при том как со стороны Украины ,так и от каждой из 30 стран НАТО!
и пусть свои предложения о безопасности оставят себе,на память,как раз
до того времени когда от масковии останется масковская область да с болотами!
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27.12.2021 14:16 Ответить
Темники ****** роздані, і це - розповсюджується касапський інформаційний спам. Так само кричали "правда" іже з ними пропагандонські іздєлія ще за часів сраліна. Нічого нового.
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27.12.2021 14:18 Ответить
Тоесть ********* может где захочет и как захочет размещать вооружение и войска а Украина не имеет права даже на оборонительное вооружение. А не пойти козломордым к Кобздону
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27.12.2021 14:19 Ответить
вийдіть з Донбасу і приберіть своє лайно за собою в Криму
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27.12.2021 14:22 Ответить
матвиенко вызывает плохие чуства, как и все перебежчики. в их дурдоме любая дикость "адекватна". оттяпали Крым, устроили бойню на "дамбасе", а теперь возмущаются и требуют себе "безопасности". о чем с такими упырями можно договариваться?
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27.12.2021 14:27 Ответить
что эта тупая украинская алкоголичка, "Валька стакан" там звездит!!
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27.12.2021 14:28 Ответить
Народилася 7 квітня 1949 у Шепетівці Хмельницької області, дівоче прізвище - Тютіна.
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27.12.2021 14:31 Ответить
А всего-то надо было её папаше вовремя высунуть. Какая ирония.
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27.12.2021 14:35 Ответить
Типишно мардовскае паганялово.
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27.12.2021 22:46 Ответить
В ней украинского не больше,чем у любого сибирского манкурта Васи. Она просто в Украине родилась.
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27.12.2021 14:40 Ответить
Крим фашистська роССія почала захоплювати іще в 1991 році, відразу, після проголошення незалежності Україною. То британці вміють іти із своїх колоній і більше ніколи туди не повертатися, а, так звана роССія, не джентльмен, вона дрібний злодюжка.
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27.12.2021 14:32 Ответить
Они там друг другу по эстафете передают листок с этим бредом?
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27.12.2021 14:34 Ответить
ну они вообще рассчитывали, что листок передавать никому не прийдётся, но что-то пошло с самого начала не так и другого плана, кроме попугайничать, не осталось.
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27.12.2021 16:24 Ответить
Как может разглагольствовать об адекватности неадекватная баба-алкашка.
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27.12.2021 14:35 Ответить
Часу обмаль.
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27.12.2021 14:36 Ответить
Потрібно готуватись до перемоги. Слава Націі.
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27.12.2021 14:38 Ответить
т.е. рашка вольна использовать свою территорию как захотелось...и даже в приграничьи бряцать оружием....
но вот другим, особенно соседям, особенно свободолюбивым соседям, это строго-настрого возбороняется ибо мешает сцарю спокойно спать в бункере... и матвиенко это лишний раз подтвердила
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27.12.2021 14:39 Ответить
Бог ты мой, красные трусы захрюкало...
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27.12.2021 14:40 Ответить
Адекватность и россия на данный момент, к сожалению, не совместимы.
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27.12.2021 14:44 Ответить
Извините, а когда адекватность и росия (московия), были совместимы? В каком столетии?
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27.12.2021 15:05 Ответить
А ведь тетка, судя по фамилии, из Украины.
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27.12.2021 14:48 Ответить
Боюсь фамилию украла у несчастного мужа. Как наташка дубинская (витренко)...
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27.12.2021 15:16 Ответить
Не зрозуміло,навіщо тут цитують цю кацапську алкашку?
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27.12.2021 15:02 Ответить
Це кацапська паніка, кацапів ніхто не слухає, ось вони і перебирають свої балакучі голови по черзі)
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27.12.2021 16:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********

Швец о том как кротярня спешит сдать Украину в то время когда "в кремле моргнули#байден #путин #нато
см об этом с 24 мин

Путин "моргнул"/ Новые фейки "кремлевских"/ Выступление посла Китая в США/ Полный обзор/ Видео №107
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27.12.2021 15:02 Ответить
Шепетівська КУРВА !!!
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27.12.2021 15:03 Ответить
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27.12.2021 15:15 Ответить
валентина матвиенко
захатела малака
не попала под корову
а попала под быка
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27.12.2021 15:15 Ответить
Кадыров: Украина должна стать частью РФ, если Зеленский продолжит антироссийскую политику

InfoResist

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину необходимо будет присоединить к России, если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить «антироссийскую политику». Об этом подконтрольный Кремлю политик сказал на брифинге, передает «РИА Новости».

«Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение», - считает Кадыров.

Он добавил, что присоединил бы Чечню к Украине или давно бы забрал украинские территории, «решил бы вопрос там». Однако есть государственные договоренности, запрещающие предпринимать такие шаги.

Кадыров отметил, что сам решил бы украинский «вопрос», однако требуется соответствующее поручение.

Также глава Чечни утверждает, что Запад заинтересован в том, чтобы разместить на территории Украины свои военные базы и таким образом диктовать условия РФ. Но, по словам Кадырова, президент РФ Владимир Путин не позволит таким планам свершиться.

Кадыров назвал себя «пехотой», готовой к выполнению приказа, потому что «целостность, безопасность государства и нашего народа - важнее всего».
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27.12.2021 15:16 Ответить
прямо со всех щелей угрожают всем чем могут



Россия требует признать вакцину «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе

InfoResist

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Россия требует от Украины признать российскую вакцину «Спутник V» и справки о такой иммунизации прибывших из ОРДЛО людей для открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. Украинские пункты въезда-выезда открыты с 10 ноября 2020 года, однако со стороны оккупированных территорий КПВВ закрыты.

«Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину «Спутник V» в документах, признать документы с печатями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем», - сказал Арестович.

Арестовчи добавил, что переговоры об открытии КПВВ на Донбассе в ТКГ сводятся «к субъективизации так называемых ЛНР и ДНР».

«Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ - посредник, а у нас - внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, которой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих», - добавил он.

Представитель украинской делегации также о
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27.12.2021 15:17 Ответить
І це говорить **** , яка дала згоду в 2014 році ввести війська в Україну. На гіляку
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27.12.2021 15:47 Ответить
хабалка шепетовская....
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27.12.2021 16:13 Ответить
Уже не знают, кого ещё ко внешней политике подключить, уже Вальку-стакан расчехлили. Следующее слово за Ротенбергом и Тимченко)
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27.12.2021 16:21 Ответить
Ну і морда!
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27.12.2021 16:29 Ответить
Так и НАТО может размещать там где захочет.
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27.12.2021 16:34 Ответить
есть возможность ещё надёжнее укрепиться,выведя из оккупированных земель свою военщину и расставив "на своей территории куда захочется" )
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27.12.2021 16:51 Ответить
Кабаю сцыкотно размещать войска у границ с Китаем, а то не дай Бог они воспримут это как угрозу. В таком случае роССия закончит свою вяликую историю за два часа.
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27.12.2021 17:12 Ответить
БАРЫГА НАРКОМАНСКАЯ !!!
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27.12.2021 17:48 Ответить
Ага, там на "все случаи" один адекВАТНЫЙ сценарий - ведро бояры и обосраться...
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28.12.2021 01:07 Ответить
Какие адекватные меры? Голой жопой на ежа? Для войны нет не средств ни ресурсов, но дедку надо типа репутацию держать вот и устроили эти танцы сшашками и молятся запад дать хоть какую-то уступочку великому геополитику ибо все что он делает последние 8 лет обсырается.
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28.12.2021 01:58 Ответить
вафлентина,завязывай с чемергесом,смотреть больно как тебя колбасит,за стаканидзе мути продала и родину и себя,да и хрен тебе в ковыряло,краснотрусая жаззи.
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28.12.2021 06:56 Ответить
****.
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21.02.2022 17:28 Ответить
 
 