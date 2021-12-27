За год в ЕС вакцинировали более 78% взрослого населения, - фон дер Ляйен

Глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении сообщила о вакцинации в Евросоюзе за прошлый год более 78% взрослого населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - объявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула важность вакцинации для защиты от коронавирусной инфекции, особенно в условиях распространения штамма "Омикрон", отметив также значение третьей, бустерной, прививки.

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Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз располагает достаточным количеством доз вакцин для всех, включая третью дозу.

Глава ЕК высказала слова благодарности работникам здравоохранения.