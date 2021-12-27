За год в ЕС вакцинировали более 78% взрослого населения, - фон дер Ляйен
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Глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении сообщила о вакцинации в Евросоюзе за прошлый год более 78% взрослого населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - объявила глава Еврокомиссии.
Она подчеркнула важность вакцинации для защиты от коронавирусной инфекции, особенно в условиях распространения штамма "Омикрон", отметив также значение третьей, бустерной, прививки.
Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз располагает достаточным количеством доз вакцин для всех, включая третью дозу.
Глава ЕК высказала слова благодарности работникам здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
є лише шанс комусь попасти в 90 відсотків неінфікованих..
а ще великі шанси(90 %) вилікуватись..
будучи на ШВЛ-У ВАС ШАНСИ ВЖЕ 50/50..
СПІВЧУВАЮ ВАШІЙ РОДИНІ,ЯКЩО ВИ ВИРІШИЛИ ПЕРЕВІРИТИ СВІЙ ІМУНІТЕТ.
ВАМ- НІ.
ми з дружиної перехворіли - в легко- середній.... значить мій геном розпізнав - індетифікував...,боровся і , дякуючи всьому переміг - і значить у нього - генома зявилась ще одна " память" про " ворога" .....- і тут саме цікаве !!! , провідні імунологи світу- не дурбелі цензорні !!! наполягають ! що не потрібна такому організму "колотись" - невідомо що за "вакцина" ...., при тому самі уникають щеплення коли вже перехворіли ....
Закону про обовязкове немае - то дайте мені право на мій вибір ...
а щодо закритих циркiв: кацапскi iздять
Вони вже якось притихли з тим терміном. Зараз в тренді "бустер".
У РФ вчора зафіксовано 23210 нових хворих на COVID, померло - 937 осіб.
Рівень вакцинації: США - двома дозами - 60,85%, однією - 72,34%
Роіся - двома дозами - 44,81%, бодай однією - 49,86%.
Здається, Спутнік-V ТАКІ ДА!
Ну и где же она, доковидобесная жизнь?
Или вакцинация проводилась с другой целью?......
Не те щоб ми здивувалися - про це було відомо давно і ми не раз про це писали і розповідали
EEAS тісно співпрацює з Європейською комісією, службами Європейського парламенту, державами-членами ЄС та міжнародними партнерами (G7, НАТО та громадськими організаціями). Тобто це доволі серйозне звинувачення.
Найпоширеніші фейки про вакцинацію від COVID-19
https://coronafakes.com/
в Україні -третину..
тобто темпи вакцинації І НАВІТЬ БУСТЕРНІ ДОЗИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ПОБОРОТИ ЕПІДЕМІЮ.
ДЛЯ ЦЬО НЕОБХІДНО МАТИ ВАКЦИНОВАНИМИ(ТЕРМІн давності вакцинації не більше 3-х місяців) НА Певний момент більше 60-ти відсотків популяції.
і врахувати,що расєйський Спутнік-фуфло.