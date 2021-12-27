Коломойский за деньги украинских налогоплательщиков купил недвижимость в США на сотни миллионов, - Pittsburgh Post-Gazette

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский с 2008 по 2011 год приобрел в Кливленде (штат Огайо) элитную недвижимость на сотни миллионов долларов за средства украинских налогоплательщиков.

Об этом говорится в опубликованном 26 декабря расследовании американской газеты Pittsburgh Post-Gazette, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По данным американских журналистов, в лучшие годы Optima Ventures Коломойского владела более 260 тыс. м² коммерческой недвижимости в штате Огайо.



"История началась в 2008-м, когда Коломойский с напарниками "инвестировал" в США $12,9 млн, купив одну из самых заметных многоэтажек города – бизнес-центр на 55 Public Square. В том же году компаньоны выложили в США еще $36 млн, чтобы купить One Cleveland Center. А в 2010 году перечислили в страну через четыре разных офшорных банковских счета $18,5 млн, чтобы приобрести Хантингтон-билдинг", – говорится в статье.

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К 2011 году Коломойский приобрел еще две достопримечательности Кливленда: 21-этажную башню и гостиницу Westin, утверждают авторы.



"После этого Коломойский через свои фирмы стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе. За средства кредитов, выданных его украинским компаниям, его украинским банком", – говорится в расследовании американского издания.



По данным прокуратуры США, мошенническая природа этих кредитов очевидна. Например, $12 млн, за которые был приобретен One Cleveland Center, – это кредит, выданный одному ферросплавному заводу в Украине на финансирование текущих операций, отмечают журналисты.

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