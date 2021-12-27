Коломойский за деньги украинских налогоплательщиков купил недвижимость в США на сотни миллионов, - Pittsburgh Post-Gazette
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский с 2008 по 2011 год приобрел в Кливленде (штат Огайо) элитную недвижимость на сотни миллионов долларов за средства украинских налогоплательщиков.
Об этом говорится в опубликованном 26 декабря расследовании американской газеты Pittsburgh Post-Gazette, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
По данным американских журналистов, в лучшие годы Optima Ventures Коломойского владела более 260 тыс. м² коммерческой недвижимости в штате Огайо.
"История началась в 2008-м, когда Коломойский с напарниками "инвестировал" в США $12,9 млн, купив одну из самых заметных многоэтажек города – бизнес-центр на 55 Public Square. В том же году компаньоны выложили в США еще $36 млн, чтобы купить One Cleveland Center. А в 2010 году перечислили в страну через четыре разных офшорных банковских счета $18,5 млн, чтобы приобрести Хантингтон-билдинг", – говорится в статье.
К 2011 году Коломойский приобрел еще две достопримечательности Кливленда: 21-этажную башню и гостиницу Westin, утверждают авторы.
"После этого Коломойский через свои фирмы стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе. За средства кредитов, выданных его украинским компаниям, его украинским банком", – говорится в расследовании американского издания.
По данным прокуратуры США, мошенническая природа этих кредитов очевидна. Например, $12 млн, за которые был приобретен One Cleveland Center, – это кредит, выданный одному ферросплавному заводу в Украине на финансирование текущих операций, отмечают журналисты.
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"То есть не украл, а наоборот дал".
Где ты такое вычитал в моём комменте? Или подобных тебе в спец заведениях обучали, или перепрофилировали?
Я ясно дал понять, что он не украл, а лишь укрепил недоверие к предыдущим "руководствам" страны. И он из их обоймы не выпал, как находился в системе до этого 20-ть с лишним лет, так и остался. И лояльности к ней у него тоже не уменьшилось, поскольку сам был и остаётся составляющей этой системы.
Так что не веру он дал, а полную ей противоположность.
А если ты, тупорогий, хочешь порассуждать про веру в людей, то знай - ты не оригинален. Вот как это звучит в словах Остапа Бендера у Ильфа и Петрова в "Золотом теленке":-
"- Я не только трудился. Я даже пострадал. После разговоров с Берлагой, Скумбриевичем и Полыхаевым я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей, вера в человечество?". Я за это деньги получаю. "
Во сколько ты, недоразумение, оценило свою веру в людей?
Не, я видел упоротых в своей "правоте", но таких полудурков тупорылых ещё не видел. Перекрутит всё с точностью до наоборот - это не "талант", это "дар божий". Правда только в жёлтом доме. ))
Или для тебя понятие "недоверие" тождественно понятию "вера"?
Повторюсь, я неверущий, по крайней мере не "сектант", в отличии от тебя. Причём в прямом и переносном смысле. И поэтому сужу по результатам "проделанной работы" наших политиканов.
То что читал Ильфа и Петрова - это похвально, только не пытайся лепить цитаты из их произведений там, где они неуместны, и не имеют смысла.
Хотя... В отношении тебя может там подтекст и есть, хотя ты его будешь отрицать.
А свою верю в людей я оцениваю адекватно, пропорционально к их отношению к окружающим. А вот блюдолизов, считающих других "недоразумениями" я вообще имел в виду. И это в лучшем случае. К "верунам" и продажным сявкам доверия нет.
как раз таки ты - сектант и есть, если ты начинаешь свой ответ на вопрос, что у тебя украл Порошенко, со слов: " Лично у меня - веру в "руководителей" Украины"
То- есть, по сути, кроме твоего тупого пи#дежа про веру, ты так и не смог из себя выдавить, что же у тебя Порошенко украл.
А твой экзистенциальный опыт веры или недоверия кому либо - нахер никому не нужен, ибо он субъективен и критерием оценки служить не может.
Ну наконец-то, ты прозрел. ))
Это в равной степени касается и тебя. И вся разница между нами , что я на это не претендую, а вот ты из трусов готов ради этого выпрыгнуть.
Так что лучше ты повесь образок "лучезарного" у себя вместо зеркала, и отбивай ему поклоны. Только другим эту муть не предлагай.
Ну как это ты не претендуешь.? але, гараж. Ты влез отвечать на вопрос, что у тебя украл Порошенко, причем не тебе заданный. И все что смогло выдавить твое подсознание - это рассказ про твою веру.
Если бы ты не претендовал, то молчал бы себе в тряпочку, за неимением, что сказать по сути
Так что будь здоров, дискуссия закончена.
Самовлюблённость и напыщенность своим "умом" из тебя так и прёт.
Я этого не хотел, но ты сам этого жаждешь. Дорога туда всегда без заторов.
Нет, "брат по разуму.
Это тебе покоя не даёт твоё эго, что последнее слово должно остаться за то тобой. ))
Комплексы?
Да не в жизнь! Я ведь не психотерапевт. ))
Просто , если когда-то пересечёмся в дискуссии, то давай только по теме обсуждать, без "нах" и "дебилов".
Будет и продуктивнее и более понятно.
ОК, или не согласен?
непокобелимынепоколебимы.))
Но сойдёт и так.
Без обид.
Именно поэтому я более скептик, чем оптимист. Это в отношении, которое касается в бОльшей степени "телодвижений" нашей власти, причём не первый десяток лет. А вот в отношении частной жизни - да, там суждение у любого может быть чисто субъективным.
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
И Главное у человека не деньги, а натурально ХВорма, вчЕнасть.
Потому ежели человек вчЕный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон вверх дыбом.
И тогда когда тому, одному которому, невчЕному будетЬ белое,
так уже ему, вчЕному, которому, будет уже как ну рябое!
Видимо"человечности" во мне нет, или "не хватает", по твоей "логике". ))
А когда президент просит помощь и вкладывает ее в Приват, который выводит деньги в офшоры... когда покупает "африканский" уголь, финансируя тем самым террористов, когда отказывается от модернизации ТЭЦ, чтобы уйти от антрацита... Чего Западу топить за Украину, если сам Порошенко набивает свои закрома, создавая коррупцию, а не борясь с ней!? Кто отмазал бриллиантовых прокуроров?
Какие свои закрома набивал Порошенко, можно в цифрах?
И как он тебе отказывался от модернизации ТЭЦ, если это вообще не его компетенция. И ты вообще понимаешь, что такое - модернизация ТЭЦ и в какие сроки она проходит. И, вообще, в чем разница между ТЭЦ и ТЭС?
на угольной теме пидозру надо не Пороху, а Зеленскому как раз)
Ну вот смотри, дебилоид. В Украине кто-то совершил убийство Шеремета, тебя в нем не обвиняют. ____________ НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ТЫ НЕ УБИВАЛ ШЕРЕМЕТА !
Как тебе такое? Ну что я раскрыл преступление? Видишь, раскрыл. Иди уже с повинной, мерзкий убийца и кайся, может тебе срок то и скостят.
Вот точно по твоей логике все воспроизвел.
Докажут это, или нет - вопрос. Но у нас по другому"бизнес" и не делают. Особенно когда для этого "политические и экономические обоснования" для этого есть. Когда находишься при власти. ))
А вот твоё "царапанье", как ты правильно выразился, точно заангажированное.
Я про ведение бизнеса в целом по Украине постил, а не конкретно о твоём "всенародно обожаемом хетьмане".
Так что учить читая понимать ещё и смысл написанного, и не искать там только сочетание букв.
Хотя это вряд ли для тебя. ))
человек разумный, оценил бы доходы за разный срок. Кстати, если ты, тупой скот это сделаешь, ты увидишь, что состояние Порошенка с конца 13 ого до нашего времени, уменьшалось, а потом росло, ровно так же , как это происходило с доходами среднего украинца и только в 21году достигло уровня 13- ого года.
А вот у Коломойского, например, за 20- год увеличилось, по памяти, что то - раза в 2. У Ахметова - раза в 3 ( конечно у Ахметоваесть объективные причины - очень хорошая конъюктура на руду, но не в 3 же раза. Вот в таких случаях - как раз уже можно , с высокой долей вероятности подозревать схемы и прочее.
а без этого - у тебе, сектанта, есть только твоя вера
1 порох потратив 155 ярдів наших з Вами грошей за аферу бені з боголюбовим.
беня втік щоб не сісти.
2 моня впустив беню назад в Україну, робити те ж саме, що останній успішно робе.
не вже так важко сбу, прокуратурі чи рнбо вирахувати, хто з них, порох чи моня, злочинець.
арештувати та посадити. в першому випадку пороха, в другому, моню та беню.....
навіть не приховую що я є прихильником пороха але я за справедливість.
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ты сам-то понял какой сюр ты написал? РАЗЪЯСНЯЮ:
НЕ ВЖЕ ТАК ТЯЖКО БАКАНОВУ (ДРУГУ ДЕТСТВА И БИЗНЕС_ПАРТНЁРУ ЗЕЛЕНСКОГО), ВЕНЕДИКТОВОЙ (СВОЕЙ НА 200%), ЗЕЛЕНСКОМУ (ГОЛОВА РНБО, ОН ЖЕ ПОДЕЛЬНИК И МАРИОНЕТКА КОЛОМОЙСКОГО) ВИРАХУВАТИ...
а то больно, дословно воспринимаешь.
и поймешь, кто из нас идиот
"Уважаемая редакция", я совершенно не собираюсь отмазывать, или заступаться за беню, тут я полностью соглашаюсь с этим.
Но напомните пожалуйста, кто из наших олигархов и властьимущих приобрёл подобную недвижимость иным путём? Если быть беспристрасным.
Подконтрольная бывшим акционерам Привата Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города.
20.12.2021 10:20
20.12.2021 10:16
зеля под ногами землю уже не відчуває, на всьо уже пох