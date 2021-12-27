Ушел из жизни один из основателей Союза офицеров Украины полковник Виталий Лазоркин

Виталий Лазоркин был автором Концепции создания национальных Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил глава Всеукраинской общественной организации "Союз офицеров Украины" полковник Александр Сасько, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Евгения Лупакова.

Виталий Лазоркин родился 9 июля 1945 года. Он окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище Противовоздушной обороны и Институт международных отношений Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко. В дальнейшем служил в Войсках противовоздушной обороны, штабе Прикарпатского военного округа, преподавал во Львовском политехническом институте, являлся заместителем начальника Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Украины.

Он разработал Концепцию создания национальных Вооруженных Сил Украины, которая была обнародована им 1 декабря 1990 года и реализована в течение 1991-1992 годов. Полковник Виталий Лазоркин был руководителем рабочей группы по разработке проектов законов Украины "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины", которые были приняты Верховной Радой Украины 6 декабря 1991 года", - пишет Сасько.

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После увольнения с военной службы Лазоркин возглавлял управление международного сотрудничества в Национальном агентстве по информатизации при Президенте Украины. А также был наставником и советником общественных организаций по национальной безопасности и обороне, защите национальных интересов, национально-патриотического воспитания воинов.

Виталий Лазоркин скончался 26 декабря. У него остались вдова, трое детей, внуки.