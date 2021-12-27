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Ушел из жизни один из основателей Союза офицеров Украины полковник Виталий Лазоркин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ушел из жизни один из основателей Союза офицеров Украины полковник Виталий Лазоркин

Виталий Лазоркин был автором Концепции создания национальных Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил глава Всеукраинской общественной организации "Союз офицеров Украины" полковник Александр Сасько, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Евгения Лупакова.

Виталий Лазоркин родился 9 июля 1945 года. Он окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище Противовоздушной обороны и Институт международных отношений Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко. В дальнейшем служил в Войсках противовоздушной обороны, штабе Прикарпатского военного округа, преподавал во Львовском политехническом институте, являлся заместителем начальника Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Украины.

Он разработал Концепцию создания национальных Вооруженных Сил Украины, которая была обнародована им 1 декабря 1990 года и реализована в течение 1991-1992 годов. Полковник Виталий Лазоркин был руководителем рабочей группы по разработке проектов законов Украины "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины", которые были приняты Верховной Радой Украины 6 декабря 1991 года", - пишет Сасько.

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После увольнения с военной службы Лазоркин возглавлял управление международного сотрудничества в Национальном агентстве по информатизации при Президенте Украины. А также был наставником и советником общественных организаций по национальной безопасности и обороне, защите национальных интересов, национально-патриотического воспитания воинов.

Виталий Лазоркин скончался 26 декабря. У него остались вдова, трое детей, внуки.

Автор: Анастасія Потіха
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Скорбим ! Земля пухом защитнику Украины!
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27.12.2021 17:00 Ответить
Світла пам'ять ......
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27.12.2021 17:03 Ответить
С у м н о...
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27.12.2021 17:04 Ответить
Вічна пам'ять тобі, побратиме!
Співчуття родині, патріотам України та близьким.
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27.12.2021 17:42 Ответить
Хай з Богом спочиває... Хороший товариш був, земля йому пухом
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27.12.2021 17:42 Ответить
Спокій душу покійного р.т. Віталія!
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27.12.2021 17:51 Ответить
Відходять достойники... захисники... сумно... Царство Небесне!!!
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27.12.2021 18:39 Ответить
Cвітла пам'ять, Царство Небесне....
RIP
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27.12.2021 18:53 Ответить
Вічна слава Герою! Дуже гарна людина була! У всіх Майданах брав участь! Покойся з миром, козаче!
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27.12.2021 19:31 Ответить
Вечная память Герою ! Очень жаль ,что уходят лучшие 💙💛❤️🇺🇦
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29.12.2021 09:00 Ответить
"Он разработал Концепцию создания национальных Вооруженных Сил Украины" то то Украина осталась к 2014 вообще без армии, видать сильную концепцию разработал)))) жа и офицеров по призванию до 2014 в Украине по сути и не было, были только звёздочки. Впрочем, что я помню, в новостях ведь скажут что хороший 🤣
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27.12.2021 23:06 Ответить
 
 