Двое воинов ОС тяжело ранены в результате действий российских войск на Донбассе, с начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, - пресс-центр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала суток 27 декабря со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил:
- в направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы,
- неподалеку от Гнутового русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17,
- в районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм;
- в окрестностях Красногоровки и Майского в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - тяжелое. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.
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Ти ж в курсі, що російська то не твоя рідна, а запозичена з церковних книжок, з латини, і з німецької, тощо ?
Нічого свого - все тирене у інших.
І якщо вже називаєш нас свинями, то по всіх канонах ти - ПІДСВИНОК.
А знаєш чого, бо засновник вашої недостолиці похований в Києві, прикінь..
Не у Богом даній Україні, а на мокшанських болотах ?
Ми існуємо і будемо існувати. А ви - ні.
Не знав, москалик ?
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!