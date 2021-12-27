РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14570 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Операция Объединенных сил Война
4 276 61
война (47249) обстрел (20424) ранение (3240) Донбасс (26927) Объединенные силы (605)

Двое воинов ОС тяжело ранены в результате действий российских войск на Донбассе, с начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое воинов ОС тяжело ранены в результате действий российских войск на Донбассе, с начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, - пресс-центр

С начала суток 27 декабря со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил:

- в направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы,

- неподалеку от Гнутового русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17,

- в районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм;

- в окрестностях Красногоровки и Майского в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не исключаю, что Запад стремится сделать в Украине "маленькую войнушку" и обвинить в этом РФ, - Лавров

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - тяжелое. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Что там Ермак рассказывал о 10 шагах величайшего "миротворца"? Просо перестать стрелять?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:20
+33
вот эту ковидную тысячу лучше было бы направить на страховой фонд для ЗСУ, чтобы каждый инвалид войны с руссонацистами получил несколько миллионов гривен.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:24
+28
Скорішого одужання воїнам.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скорішого одужання воїнам.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:20 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:20 Ответить
Что там Ермак рассказывал о 10 шагах величайшего "миротворца"? Просо перестать стрелять?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:20 Ответить
Че то квартальцев не видно и не слышно, уже вошли в новогоднее пике?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:22 Ответить
Делят "наколядованное" непосильным трудом за год.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:24 Ответить
вот эту ковидную тысячу лучше было бы направить на страховой фонд для ЗСУ, чтобы каждый инвалид войны с руссонацистами получил несколько миллионов гривен.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:24 Ответить
1000%
показать весь комментарий
27.12.2021 18:25 Ответить
Толковое предложение! Думаю, не одна тысяча вакцинировавшихся людей с любовью и благодарностью перечислила бы эту 1000 гр. для воинов вместо тупейших предложений типа спортзала, фитнесцентра и театра в глухой деревне. Может, запустим петицию на эту тему, а? Актуально ведь!
показать весь комментарий
27.12.2021 21:32 Ответить
хто хоче, той дочекається доки можна буде готівкою забрати у наступному році і переведе волонтерам чи у фонди
показать весь комментарий
27.12.2021 22:31 Ответить
ну бубаноид знатный держатель слова...
показать весь комментарий
27.12.2021 18:24 Ответить
Дєрьмак побачив перемиріє, коли хвилин двадцять не стріляли. Швидкого одужання воїнам!
показать весь комментарий
27.12.2021 18:28 Ответить
любишь своего фюрерка,животное?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:31 Ответить
русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом
показать весь комментарий
27.12.2021 18:35 Ответить
животное, а ты кого больше любишь - ***** или рамзанку дырова?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:41 Ответить
А де твоя мова, цапе ?
Ти ж в курсі, що російська то не твоя рідна, а запозичена з церковних книжок, з латини, і з німецької, тощо ?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:46 Ответить
Миша, нафига ты написал что Путин *****?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:51 Ответить
Перемішалось лише у ваших ватяних головах.
Нічого свого - все тирене у інших.
І якщо вже називаєш нас свинями, то по всіх канонах ти - ПІДСВИНОК.
А знаєш чого, бо засновник вашої недостолиці похований в Києві, прикінь..
показать весь комментарий
27.12.2021 18:52 Ответить
ДЕ ???
Не у Богом даній Україні, а на мокшанських болотах ?
показать весь комментарий
27.12.2021 19:00 Ответить
Такий ти смішний... А очі у тебе вузькі як у монгола
показать весь комментарий
27.12.2021 19:05 Ответить
кацап иди на пуйло ! ))
показать весь комментарий
27.12.2021 19:08 Ответить
Всупереч...
Ми існуємо і будемо існувати. А ви - ні.
показать весь комментарий
27.12.2021 19:09 Ответить
И мамку твою хряку дали на растерзагие, но та знала как хрюше сделать приятное так и ты опоросилсч
показать весь комментарий
27.12.2021 19:30 Ответить
А РФ створена Єльциним.
Не знав, москалик ?
показать весь комментарий
27.12.2021 19:30 Ответить
Це роіська то ? Та ви бідніші ніж окремий американський штат.
показать весь комментарий
27.12.2021 19:10 Ответить
Це у іншому вимірі ?
показать весь комментарий
27.12.2021 19:31 Ответить
русский, а кто на вашей помойке самый русский - *****, шойга или рамзанка дыров?
показать весь комментарий
27.12.2021 19:01 Ответить
дуня, тьі нацизм в засрашке уже устроила, здесь поискать пришла?
показать весь комментарий
27.12.2021 19:02 Ответить
Значна частина кацапів навіть не дотягують до тварин. Це вже очевидно.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:34 Ответить
Ты перевод кадыркой извинился а лаптеногий? Хрюкать в его стране он не разрешал никому!
показать весь комментарий
27.12.2021 18:43 Ответить
Миша? Ещё и Емин? Из евреев что ли? Точно перед кадыркой извинятся будешь!
показать весь комментарий
27.12.2021 18:45 Ответить
Зеленський почав збирати криваву жатву та приносити українських вояків у жертву своїми заборонами стріляти, єдиний вихід збереження життів - зміщення зеленського з керівного посту
показать весь комментарий
27.12.2021 18:35 Ответить
І де та тиша, яку обіцяли. Нашим героям швидкого одужання і здоров'я.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:40 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2021 18:46 Ответить
Якщо ото - єрмаківське перемир'я, то що тоді є бойовими діями?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:50 Ответить
Ермак ваш выход, без шлема и броника, перемирие, которого ты достиг.
показать весь комментарий
27.12.2021 19:05 Ответить
Требуем Ермака дать комментарии по поводу своего заявления о " всестороннем прекращении огня" который он анонсировал, и последующих событий. Его заявление можно расценивать как в ведение в заблуждение состав ВСУ находящийся на линии соприкосновения , в следствии которых ВСУ Украины имеют потери в виде тяжело раненных. А это по сути уже уголовная статья. Просим ген прокурора возбудить дело против Ермака по этому вопросу, по статье государственная измена, с арестом, или заставой в 2 миллиарда гривен. С немедленным отстранением его от должности.
показать весь комментарий
27.12.2021 19:05 Ответить
Одужуйте, воїни !
показать весь комментарий
27.12.2021 19:30 Ответить
Перемирие от пониженки секретутки - ерьмачк и билят...
показать весь комментарий
27.12.2021 19:46 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
показать весь комментарий
27.12.2021 19:53 Ответить
Отвечать конечно нельзя? Из Арты с помощью безпилотников? Как а верховный главнокомандующий? Так и будут пацаны гибнуть и калечится
показать весь комментарий
27.12.2021 19:56 Ответить
А де ж наші Байрактари? Чи Дєрмак заборонив?
показать весь комментарий
27.12.2021 20:04 Ответить
це реально саме те,про що домовився рашистський "кріт" з терористами і закамуфляжив вивіскою "перемир'я"
показать весь комментарий
27.12.2021 20:13 Ответить
Так Зе же вроде опять перемирие насосал? Или плохо сосал надолго не хватило, опять. И солдат по человечески жалко не украинцев нет, за любой тупой выбор надо платить, а это уже 2й тупой выбор после майдана, ну а если брать депутатов то это беспрерывно череда тупых выборов.
показать весь комментарий
28.12.2021 00:04 Ответить
 
 