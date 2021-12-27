Противостояние угрозам со стороны РФ – один из главных итогов года, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики, и упомянул в связи с этим Россию, пообещав "ответить со всей решимостью".

Об этом говорится в предновогоднем обзоре, опубликованном в понедельник в его блоге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В нашем восточном соседстве 2021 год явился яркими примерами силовой политики, как мы видели в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой. (...) По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину или Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять твердый подход к Беларуси", - говорится в предновогоднем обзоре главы дипломатии ЕС, опубликованном в понедельник в его блоге.

Чтобы противостоять этим угрозам, продолжил Боррель, ЕС оказывает "твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам". В качестве примера он привел "пятый пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси".

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По мнению главы дипломатии ЕС, саммит программы "Восточное партнерство", состоявшийся в Брюсселе 15 декабря, подтвердил "стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС" к своим восточноевропейским партнерам.

"В 2021 году мы работали над защитой интересов и ценностей ЕС и укреплением основанного на правилах глобального порядка (...). Эта работа должна продолжиться в 2022 году со всей нашей решимостью", - написал Боррель.