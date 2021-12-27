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Новости За рубежом
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Противостояние угрозам со стороны РФ – один из главных итогов года, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Противостояние угрозам со стороны РФ – один из главных итогов года, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики, и упомянул в связи с этим Россию, пообещав "ответить со всей решимостью".

Об этом говорится в предновогоднем обзоре, опубликованном в понедельник в его блоге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В нашем восточном соседстве 2021 год явился яркими примерами силовой политики, как мы видели в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой. (...) По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину или Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять твердый подход к Беларуси", - говорится в предновогоднем обзоре главы дипломатии ЕС, опубликованном в понедельник в его блоге.

Чтобы противостоять этим угрозам, продолжил Боррель, ЕС оказывает "твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам". В качестве примера он привел "пятый пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси".

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По мнению главы дипломатии ЕС, саммит программы "Восточное партнерство", состоявшийся в Брюсселе 15 декабря, подтвердил "стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС" к своим восточноевропейским партнерам.

"В 2021 году мы работали над защитой интересов и ценностей ЕС и укреплением основанного на правилах глобального порядка (...). Эта работа должна продолжиться в 2022 году со всей нашей решимостью", - написал Боррель.

Автор: Анастасія Потіха
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Кличко привітав українців з наступаючим 2220... ...2222 роком!!!
Кияни, вітаю вас з мером.
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27.12.2021 18:44 Ответить
і што тіпєрь будіт?
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27.12.2021 18:46 Ответить
Поки невідомо.

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27.12.2021 18:52 Ответить
Може руки трясуться як у цього чувака і двійку задробило.
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27.12.2021 19:13 Ответить
значит будем жить. долго. спасиб.
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27.12.2021 18:54 Ответить
Бот тупой
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27.12.2021 18:54 Ответить
А я - Петро Воля.
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27.12.2021 18:57 Ответить
Так иди в Камеди клаб. Что тут забыл?
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27.12.2021 19:04 Ответить
майстры розмовного жанру...ось вам и насыплемо першу торбу...
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27.12.2021 18:45 Ответить
Треба той гнійник вишкрібати, бо він нікому жити спокійно не дасть.
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27.12.2021 18:47 Ответить
Шоб вам в старости так дети воду подавали, как вы противостояли угрозам рашки....
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27.12.2021 19:02 Ответить
Лучше б вы заставили Украинскую верхушку прекратить разводить коррупцию !!!
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27.12.2021 19:04 Ответить
Приход Гитлера к власти 30.01.1933, начало 2 й мировой 1.09.1939.. Запад проспал почти 7 лет ( в постоянных уступках, попытках договориться за счет третьих стран ), в результате чего мир погрузился в пучину мировой войны с колоссальными жертвами и разрушениями. Путин пришел к власти 31 декабря 1999 г ( по факту же еще с 1998-1999 сначала как глава ФСБ, потом глава правительства, секретарь совета безопасности) и вот на дворе декабрь 2021 года, по сути Запад проспал целых 21 лет ( как минимум), этакий летаргический сон..( с точно такими же попытками договориться, индульгенциями на агрессию, убийства, развязывание войн и т.д) И что имеем на сейчас - наглый, беспрецедентный ультиматум от последователей нацизма- сталинизма , путинистов, по отношению ко всему Западному и не только Миру. Они ставят ультиматум, по сути требуя капитуляции Миру и по сути сдачу им Украины, Грузии, а по сути и Молдовы, Азербайджана, Армении, Беларуси , стран Средней Азии. Но как известно по предыдущей истории аппетит приходит во время еды, по сути даже это прозвучало в требованиях Путина. Скоро это коснется стран Балтии, Польши, Финляндии, стан Балканского полуострова. Так может Западу нужно все таки уже проснуться, и остановить зарвавшегося маньяка и его адептов.
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27.12.2021 19:37 Ответить
 
 