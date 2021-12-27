РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14570 посетителей онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
7 206 114
Беларусь (7524) выборы (24313) Конституция (2224) Лукашенко (3499)

Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси, исключив статью о безъядерном и нейтральном статусе государства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси, исключив статью о безъядерном и нейтральном статусе государства

Режим "президента" Александра Лукашенко обнародовал для "всенародного обсуждения" проект новой Конституции Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Среди прочего предлагается убрать из Конституции статью о бессрочном количестве президентских сроков. Новоизбранный президент сможет пробыть в должности максимум два срока подряд. Для бывшего главы государства предлагают внедрить неприкосновенность. Иностранным гражданам и лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств запретили баллотироваться в президенты.

Также президент не сможет назначать и увольнять председателей Конституционного и Верховного судов. Такое право предлагают предоставить Общебелорусским народным собраниям. Они же смогут отправить президента в отставку, если он нарушит Конституцию или совершит госизмену или другое тяжкое преступление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не исключает размещения на территории Беларуси ядерного оружия, если США и НАТО откажутся обсуждать "гарантию безопасности", - МИД РФ

Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства. Теперь указано, что Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Белорусы могут написать электронное письмо со своими мыслями по поводу изменений, заполнить электронную форму на сайте или отправить бумажное письмо.

Референдум по поправкам к Конституции Беларуси должен пройти в феврале 2022 года.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Швидка, на всяк випадок, добила російського націоналіста просвіріна!

показать весь комментарий
27.12.2021 19:06
+17
Не важко здогадатися хто йому завезе ядерну зброю
показать весь комментарий
27.12.2021 18:52
+8
У нас уже все сделано....курс на вступление в НАТО уже прописан в Конституции...поэтому нейтрального статуса нет..?
И о ЯО в Конституции нет ни слова..
показать весь комментарий
27.12.2021 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Можна зразу позбавляти "державу" статусу держави
показать весь комментарий
27.12.2021 20:33 Ответить
***** дал команду а таракан озвучил
показать весь комментарий
27.12.2021 20:42 Ответить
Сгорел сарай - гори и хата.

Ну получит Беларусь эмбарго и отключение от свифта вместо санкций.
Будет, как Иран только без нефти.
показать весь комментарий
27.12.2021 20:50 Ответить
Бульбахвюрер
показать весь комментарий
27.12.2021 20:57 Ответить
Это то что нам надо! Как только пройдёт подобное---сразу согласовать с США и Англией как гарантами Будапешта востановление тактического яо нам. Идеальный случай. И с отсрочкой вступления в НАТО при наличии уже такого яо. А вот в ЕС тогда категорически настаивать о принятии! А потом когда у братанов произойдут изменения кардинальные можно сыграть в обратную конфигурацию. Но нужны реальные государственники во власти. А с этими нужно срочно (к весне) заканчивать через досрочные выборы!
показать весь комментарий
27.12.2021 21:28 Ответить
Нам ні в кого нічого питати не потрібно. Гаранти не виконали своїх зобовязань що автоматично дає всі права на відновлення ЯО України і якби влада не була переповнена кротама **********, жидами, піджидами, всіляки арахаміями та гогілашвілями то за 8 років війни на захисті України вже стояло пару десятків комплексів які б були здатні знищити всі великі міста **********. Звідси, голосуйте за українських націоналістів і будете спати спокійно. І хай кацапам сняться кошмари в липких простирадлах!
показать весь комментарий
27.12.2021 22:42 Ответить
це за яких ще "українських націоналістів"? за кремлівську консєрву Тягнибока?
показать весь комментарий
28.12.2021 13:36 Ответить
"Свобода" має вигнати з своїх лав Тягнибока та Кривицького або саморозпуститися. В ********* стані "Свобода" зовсім не відповідає потребам українського суспільства. Героїзм та жертовність рядових членів "Свободи" входить в жорстке протиріччя з продажністю та інтелектуальною неповноцінністю верхівки. Звідси український націоналізм потребує зміни іміджу - геть тупих соціопатів і корумпованих пристосуванців! З зрозумілих причин (жидобільшовики) жодна олігархічна структура в Україні не надасть власні ЗМІ в якості трибуни для справжніх націоналістів. Державні канали теж контролюються тими ж самими жидобільшовиками. Залишається тільки інтернет, наглядна вулична агітація, смс та ммс. Як то кажуть "свято наближаєтья! " - вітаємо український неонаціоналізм.
показать весь комментарий
28.12.2021 18:31 Ответить
То есть этот колхозан себе еще два срока президентских нарисовал . Тварина куйловская .
показать весь комментарий
27.12.2021 21:39 Ответить
Що там у нас в Чорнобилі? Ядерний реактор заморожено? То можна запустити і ... "провести експеримент" як колись зробили по команді з Москви з попутним вітром в сторону Білорусі. Мало бяшкам не буде.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:36 Ответить
И ядерное оружие будет контролироваться и производится лукашенуо...я правильно понял
показать весь комментарий
27.12.2021 23:48 Ответить
"Среди прочего предлагается убрать из Конституции статью о бессрочном количестве президентских сроков. Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства".

Да, так и представляю "вечно живого " бульбофюрера в роли МакЛауда, ну или на крайний случай его "заменителя" Колю. ))
Мечтать конечно можно, но какая будет реакция на это у остальных интересантов в этом деле? Судя по всему наверное не очень восторженная. А для Беларуси жизнь тогда точно "буйным цветом расцветёт".
показать весь комментарий
28.12.2021 00:33 Ответить
Буде Конституція федерального округу.
показать весь комментарий
28.12.2021 06:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 