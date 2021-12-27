США не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию, - Волкер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал публикацию Associated Press о том, что Соединенные Штаты предложат Украине предоставить территориям на востоке страны, контролируемым сейчас российскими гибридными силами, "определенный уровень" автономии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Я также читал этот материал, но я не слышал официально или публично ничего подобного от кого-либо из администрации Байдена. Думаю, это отражает разногласия в Минских соглашениях. Принцип в переговорах должен оставаться - ничего об Украине без Украины, мы должны консультироваться с Украиной о том, как Украина видит урегулирование конфликта и на этой основе вести переговоры с Россией. Мы не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию", - отметил Волкер в комментарии проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии".
В то же время, по его мнению, завершению войны будет способствовать усиление давления на Россию.
"Все зависит от позиции Путина. Он начал войну, он может ее остановить. Почему он должен остановить войну? Думаю, если он почувствует больше давления США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине. Думаю, это может повлиять на расчет Путина и будет стимулом закончить войну", - добавил Волкер.
В Белом доме назвали неправдивыми сообщения о том, что США оказывают давление на Украину, чтобы она предоставила "определенный уровень" автономии оккупированным территориям на востоке. Опровергли информацию, приведенную в материале Associated Press и в Офисе президента Украины.
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Молодець наш мер ✊👍🏼🙏🏼
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
Все, кто старше полтинника, помнят политзанятия, политинформации. А Крупская жила долго и записей её выступлений полным полно. Дем более, что она как раз со школьниками и работала.
Тооочнооо !
earthman-999
Какое тебе дело?ты ведь мне не интересен.
https://www.youtube.com/watch?v=axqmc7S8Gp4
Если великая Россия несла нам, сирым хохлам, ученость и образование, то где, напомните, учился основатель ПЕРВОГО университета России Михайло Ломоносов?
Где печатал первые руськие книги ИЗГНАННЫЙ из Московии Иван Федоров?
Если "никакой Украины не было до 1922гогода!", то с кем объединялась Московия в 1654м?
А тоді переказує вимоги фюрера Україні.
Відповідну публікацію члени ХПГ опублікували в інформаційному порталі "Права людини в Україні".
Вони нагадали, що під час передвиборчої кампанії чинного президента Володимира Зеленського, він постійно прямо або опосередковано висловлювався щодо необхідності "посадки" Петра Порошенка.
Лозунг "Весна прийде - саджати будемо", на думку правозахисників, був адресований саме Порошенку. Пізніше такі заяви робили Генеральний прокурор, нардепи та інші високопосадовці.
Правозахисники вважають це явною ознакою політичних мотивів переслідування п'ятого президента.
Попередні погрози в адресу Петра Порошенка суперечать принципам справедливого судового розгляду, які викладені у Статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Правозахисники посилаються на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), згідно з яким право кожного обвинуваченого вважатися невинуватим і покладати на сторону обвинувачення обов'язок доведення висунутих звинувачень, належать до загального поняття справедливого судового розгляду в розумінні статті 6 § 1, яке застосовується до процедури постановлення вироку ("Грейсон та Барнхем проти Сполученого Королівства" (Grayson and Barnham v. the United Kingdom), §§ 37 і 39).
"При цьому, Стаття 6 § 2 Конвенції має на меті перешкодити порушенню права на справедливий судовий розгляд внаслідок упереджених висловлювань, безпосередньо пов'язаних з судовим розглядом ("Ізмойлов та інші проти Росії" (Ismoilov and Others v. Russia), § 160). Так, презумпція невинуватості може бути знехтуваною не тільки суддею або судом, але й іншими державними органами ("Алленет де Рібемонт проти Франції" (Allenet de Ribemont v. France), § 3). Це стосується, наприклад, посадових осіб поліції ("Алленет де Рібемонт проти Франції" (Allenet de Ribemont v. France), §§ 37 та 41), Президента Республіки ("Пеша проти Хорватії" (Peša v. Croatia), § 149) голови парламенту ("Буткевічус проти Литви" (Butkevičius v. Lithuania), § 53), прокурора ("Дактарас проти Литви" (Daktaras v. Lithuania), § 42) тощо", - зазначають правозахисники.
Члени ХПГ додали, що, згідно зі статтею 6 § 2 Конвенції, посадовим особам держорганів заборонено здійснювати будь-які заяви стосовно проведення кримінального слідства, які впливали б на думку громадськості на користь того, що підозрюваний є винним. Як приклад, правоохоронці послалися на рішення ЄСПЛ по справі "Ізмойлов та інші проти Росії" (Ismoilov and Others v. Russia), § 161.
Цих прикладів є безліч