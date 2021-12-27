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США не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию, - Волкер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию, - Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал публикацию Associated Press о том, что Соединенные Штаты предложат Украине предоставить территориям на востоке страны, контролируемым сейчас российскими гибридными силами, "определенный уровень" автономии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я также читал этот материал, но я не слышал официально или публично ничего подобного от кого-либо из администрации Байдена. Думаю, это отражает разногласия в Минских соглашениях. Принцип в переговорах должен оставаться - ничего об Украине без Украины, мы должны консультироваться с Украиной о том, как Украина видит урегулирование конфликта и на этой основе вести переговоры с Россией. Мы не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию", - отметил Волкер в комментарии проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии".

В то же время, по его мнению, завершению войны будет способствовать усиление давления на Россию.

"Все зависит от позиции Путина. Он начал войну, он может ее остановить. Почему он должен остановить войну? Думаю, если он почувствует больше давления США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине. Думаю, это может повлиять на расчет Путина и будет стимулом закончить войну", - добавил Волкер.

Также читайте: Разведывательный самолет ВВС США RC-135V мониторил ситуацию на Донбассе. КАРТА

В Белом доме назвали неправдивыми сообщения о том, что США оказывают давление на Украину, чтобы она предоставила "определенный уровень" автономии оккупированным территориям на востоке. Опровергли информацию, приведенную в материале Associated Press и в Офисе президента Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Приходит как-то Крупская к Ленину, а тот сидит и из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
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27.12.2021 20:06
+9
Великие русские историки, половцев победители и печенегов сокрушители! Простой вопрос.
Если великая Россия несла нам, сирым хохлам, ученость и образование, то где, напомните, учился основатель ПЕРВОГО университета России Михайло Ломоносов?
Где печатал первые руськие книги ИЗГНАННЫЙ из Московии Иван Федоров?

Если "никакой Украины не было до 1922гогода!", то с кем объединялась Московия в 1654м?
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27.12.2021 20:34
+7
да да. влажные мечты рашкованца. не шиша вы не получите. а расплачиваться за нападение в 2014 придется поколениями
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27.12.2021 20:16
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Кличко поздравил с наступающим 2222 годом (ВИДЕО)
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27.12.2021 20:04 Ответить
красава )))))
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27.12.2021 20:07 Ответить
Вот ведь плющит чувака. И это все без таблеток!!!)
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27.12.2021 20:15 Ответить
Нічого сміятися над Віталієм , так як людина бачить майбутнє на 200 років вперед 😃👍🏼👍🏼👍🏼

Молодець наш мер ✊👍🏼🙏🏼
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28.12.2021 01:31 Ответить
хоть один мало бредит...
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27.12.2021 20:05 Ответить
Приходит как-то Крупская к Ленину, а тот сидит и из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
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27.12.2021 20:06 Ответить
а картавила эта пара из-за шведских корней...
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27.12.2021 20:11 Ответить
Крупская нормально говорила.
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27.12.2021 20:38 Ответить
я комсомольца чы комуняку выкупил?
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27.12.2021 20:41 Ответить
что есть, моя не понимай, "выкупил"?
Все, кто старше полтинника, помнят политзанятия, политинформации. А Крупская жила долго и записей её выступлений полным полно. Дем более, что она как раз со школьниками и работала.
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27.12.2021 20:52 Ответить
ну лично мэни остогыдло в 74-ом пионэром...так шо я болт забил на все политинформации достатньо давно...
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27.12.2021 20:57 Ответить
Кацап, а где коммунизьма которую ета ******** строила вместе со своим сіффілитиком? Или нинешний режим в паРаше ето оно и есть?
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27.12.2021 21:18 Ответить
Где то в 30 годах Крупская с чем то была не согласна и на заседании КПК порола какую то чушь, что Ленин был бы против. Тогда набиравший очки Каганович внезапно выпалил -если будете так себя вести, ЦК назначит другую женой Ленина. И все онемели. И только Сталин уверовал в преданность Кагановича.
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27.12.2021 22:38 Ответить
мені цікавий ваш вік..точніше чи весь молодняк настільки прямолінійно все сприймає...
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27.12.2021 21:03 Ответить
Ага, ага и праздновали шведский новый год - Рош ха Шана, и кугочку ели на шведский Пейсах...
Тооочнооо !
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27.12.2021 21:09 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣
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28.12.2021 01:32 Ответить
Думаю, що "дикий захід" облегшено видихнув би, якби Україна віддалась ху-лу, як бульбостан.
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27.12.2021 20:14 Ответить
да да. влажные мечты рашкованца. не шиша вы не получите. а расплачиваться за нападение в 2014 придется поколениями
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27.12.2021 20:16 Ответить
Так це ти тут кацапура. Всі знають.
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27.12.2021 20:19 Ответить
Що ти спамиш, кацапчику?
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27.12.2021 20:41 Ответить
а з якої ти України хлопче? Щось смердить від тебе дуже паРашей
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27.12.2021 21:21 Ответить
А потом Польша, Балтия, правильно? А там, глядишь, и Стену снова в Берлине поставят...
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27.12.2021 20:35 Ответить
Поки що Захід робить все, щоб так і сталося.
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27.12.2021 20:39 Ответить
ну видишь,не ведутся на твои вбросы...чего повторяешься как попугай?дуй на точку сру.там тебя поймут
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27.12.2021 21:48 Ответить
Я думав, взагалі, що Ви розумніший. Я також можу Вас послати, але мене забанять. Чао, Ви мені нецікаві.
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28.12.2021 19:02 Ответить
як цікаво...навіть слова ті самі

earthman-999

Какое тебе дело?ты ведь мне не интересен.
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28.12.2021 19:36 Ответить
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29.12.2021 19:33 Ответить
я посмотрю на этот цирк. как беня с ахеткиным голосуют за "автономию" бамбаза)
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27.12.2021 20:14 Ответить
Може це не патріотично,але ,здаеться,це той випадок,коли вигодніше втратить,чим здобуть!Якщо цю кучу лайна впхати в Україну,та об'еднать з тіею ватою,яка вже тут е,то багатьом прийдеться тікать з країни!
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27.12.2021 20:15 Ответить
хто бажав здриснути-здриснув...чи то ти так завуальовано про бажання додатково придбати набої?
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27.12.2021 20:30 Ответить
тікать йух. а в остальном я такого же мненія. потом заберем.
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27.12.2021 20:54 Ответить
Для того і існує перехідний період, аби всю ту проросійську шоблу витравити!
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27.12.2021 21:10 Ответить
Жорстка критика від американської преси та дипломатів: чи витримає Зеленський?
https://www.youtube.com/watch?v=axqmc7S8Gp4
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27.12.2021 20:24 Ответить
Все они начинают молоть языком,когда не состоят в должностях.Будучи на посту,они держат языки в задницах,хотя именно тогда от них ждут поддержки больше всего.
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27.12.2021 20:34 Ответить
Звідки ви всі ідіоти лізете?! Вокер завжди підтримував Україну!
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27.12.2021 20:38 Ответить
100-відсотково!!!
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27.12.2021 20:57 Ответить
Мабуть звідти звідки й ти.
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27.12.2021 21:06 Ответить
Ты ********** поганая,будучи на должности,он не был таким смелым и резким.
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27.12.2021 21:32 Ответить
а ты? смелый и резкий на должности?или только когда анонимно на форуме резкий?
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27.12.2021 21:51 Ответить
Какое тебе дело?ты ведь мне не интересен.
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27.12.2021 22:51 Ответить
Великие русские историки, половцев победители и печенегов сокрушители! Простой вопрос.
Если великая Россия несла нам, сирым хохлам, ученость и образование, то где, напомните, учился основатель ПЕРВОГО университета России Михайло Ломоносов?
Где печатал первые руськие книги ИЗГНАННЫЙ из Московии Иван Федоров?

Если "никакой Украины не было до 1922гогода!", то с кем объединялась Московия в 1654м?
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27.12.2021 20:34 Ответить
ну мисько точно не був русичем...
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27.12.2021 20:48 Ответить
чы то токо поморы называли себя универсальным чэловэком?
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27.12.2021 20:52 Ответить
Помором.
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27.12.2021 20:54 Ответить
Світ має вбити ******* в мозги , аби той, якщо йому так страшно від підльотного часу до кремля , переніс своэ стойбище у Туру , туруханського краю. там за 4000 км його точно не дістануть , бо він і задаром нікому нахрен не потрібен. А з москви зробити федеральний округ московія із правом виходу з федерації.
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27.12.2021 20:50 Ответить
низзя.там китайские союзнички будут в опасной близости .вот ежели в ямало-ненецкий край-тогда дело
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27.12.2021 21:53 Ответить
На жаль з таким недоробком у президентах Україна нині пасе задніх.
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27.12.2021 20:51 Ответить
Украина не будет брать Донбасс в состав Украины! Украина уже решила его отрезать, как раковую опухоль! Без них Украине будет лучше жить!
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27.12.2021 20:59 Ответить
Що вирішила робити з донбасом Україна , це комусь зась. Що треба , те і вирішила, і не з кацалопами радитися про це.
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27.12.2021 21:07 Ответить
кацапы хотят эту гниль впихнуть в Украину троянским конем. я не хочу с ними жить в одной стране!
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27.12.2021 21:41 Ответить
Посмотри вот это видео, где ребенка спрашивают, что нужно делать с Украинцами и он отвечает - убить. Ты хочешь с этими жить в одной стране??? вот видео с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=VnqZiUZGlDE
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27.12.2021 21:44 Ответить
ты хочешь, чтобы Украина приняла автономию и их с боевиками этими и они сидели в Верховной Раде и автономия - это уже федерализация и развал страны. ты хочешь, чтобы жители Донбасса нам опять выбирали президента - пидо... - Медведчука какого-то на этот раз вместо Яныка. я не хочу всего этого опять!!! Пусть идут они нах со своей россией сраной. Надоело! Отрезать нахер их и идти без них будет легче и в ЕС и в НАТО.
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27.12.2021 21:48 Ответить
а зачем его брать или отрезать? расейка затевала эту игру с маладыми республиками-вот пусть сама и решает этот вопрос.
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27.12.2021 21:55 Ответить
играть в долгую значит и быть подсадной уткой. Чтобы быть подсадной уткой и дальше, Запад должен больше давать денег и оружия Украине, чтобы компенсировать экономике ибо Украина истощается больше России, а Россия нифига не истощается, судя по их резервам. Мозаика не складывается! не могу увидеть черных лебедей для России. Стратегия должна быть с намного большими уровнями. Один уровень должен быть, чтобы Украина становилась успешнее быстрее. Потому что население Украины в своем большинстве стало намного беднее. А этот уровень должен быть наоборот намного сильнее русского. И США должны держать на крючке Украинских олигархов, а не РФ их должна держать. Потому что РФ через них изнутри может дестабилизировать и взорвать все без прямого своего участия на первой стадии. Нужно ограничить вывод денег олигархами из Украины. И нужно всему Западу скидываться Украине деньгами, чтобы противостоять дальше РФ. А иначе зачем оно будет надо Украине??? Украина тратит и время и истощается. Нужен новый план Маршала для Украины. Тогда на этом уровне - будет происходить подрыв социальных настроений в России ибо они воюют, а Украина становится будет богаче и сильнее, а они наоборот. И США должны Украине всех союзников своих призывать в Украину заходить. Таким образом произойдет ускорение времени - игры в долгую. Можно перематывать ибо известны вероятности будущих событий независимо от поворотов!
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27.12.2021 23:01 Ответить
Точечное давление все-таки необходимо. А давление на пятую точку ЗЕпудала не просто необходимо, а критически необходимо.
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27.12.2021 20:59 Ответить
Зараз не США мають тиснути на Україну за ігнорування виконати обіцянки нашим партнерам, а на комуняку зе тиснути повині патріоти, треба затиснуть між двирима мошонку акробата, поки не перестане саботувати реформи, кадрову політику, та інше.
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27.12.2021 20:59 Ответить
З кадровою політикою все ОК ,вселякі кремлівські гниди повертаються на держпосади ,щей з мільйоними компенсаціями !!!)))
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27.12.2021 21:39 Ответить
_Имеет место сговор путлера и бабайдена с зелёными против Украины с целью снова сделать Украину собственностью кремля.
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27.12.2021 21:03 Ответить
Навколо суцільна зрада.
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27.12.2021 21:08 Ответить

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27.12.2021 21:13 Ответить
3 точки. самое устойчивое положение.
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27.12.2021 21:19 Ответить
_Да уж... Просто отказываются думать - и точка! С башкой в песке им удобней. Это на уровне прошивки в психике: игнорировать действительность чтобы зону комфорта не ломать.
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27.12.2021 21:49 Ответить
Так краще?
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27.12.2021 21:43 Ответить
Дебил или кацап?
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27.12.2021 21:08 Ответить
Кто ж тебя знает?
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27.12.2021 21:14 Ответить
обычно это бинго...два в одном
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27.12.2021 21:56 Ответить
Білий дім вже рік дуже активно веде переговори з рашкою на всіх рівнях.
А тоді переказує вимоги фюрера Україні.
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27.12.2021 21:14 Ответить
Агітпроп Московії працює ,гібридна війна триває !!!)))
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27.12.2021 21:19 Ответить
Резервація Лугандон. Звучить гордо. Більшого вони не варті.
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27.12.2021 21:37 Ответить
ЗЕ!лена мерзота за якихось 2.5 рочки обнулила всі ті досягнення на зовнішньополітичному і дипломатичному напрямку, котрі були напрацьовані важкою, кропіткою працею нашого дип-корпусу за часи "папєрєдніков" з 2014 по 2019. Україна вже набула статусу суб'єктності за часи Порошенка - без України ніхто би тоді навіть не подумав би обговорювати безпекову ситуацію в Україні без участі п'ятого Президента, а зараз США обговорюють безпекову ситуацію з Рашкою та Європою, а лише потім, через 2 доби просто ставлять перед фактом "найвеличнішого лідора саврємєннасті" ... Поздоровляю всіх, наголосовавших у 2019 па-пріколу, ви всі разом повернули країну, майже по всім параметрам, в часи януковОча... І як ви тепер своїм дітям та онукам будете в очі дивитись???
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27.12.2021 21:49 Ответить
Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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27.12.2021 21:56 Ответить
сценарій знищення України... бо розвиток України це смерть московської орди
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27.12.2021 21:58 Ответить
Сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.12.2021 22:01 Ответить
цього не станеться, московська орда вже втратила час, хоча й не хоче цього усвідомити... БО вже виросло покоління українців в незалежній Україні, котрі ніколи не приймуть путінскій "рускіймір" й, тим більше, "нео-совок"про котрий мріє ботоксне кремлівське ху@ло... широкомасштабна війна проти України буде руйнівною для московської орди -"расєі".
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27.12.2021 22:08 Ответить
Я казав про кремлівський сценарій розвитку України ,а відносно українського сценарія поки що ,на жаль,визначиться неможлиао !!! Куда прямує Україна ,під кермуванням зеленої плісняви ???))))
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27.12.2021 22:16 Ответить
Розвиток ,річ багатобічна ,буває прогресивний ,буває і регресивний !!!))))
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27.12.2021 22:05 Ответить
регрес це не розвиток це занепад.
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27.12.2021 22:42 Ответить
Регрес та регресивний ,це різні речі !!!)))
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27.12.2021 23:31 Ответить
Та ты шо? Ковровую дорожку им , *****. простелите. Что собственно вы и делаете.
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27.12.2021 22:03 Ответить
Сильных не давят, давят слабых с невнятной позицией, отсутствующей стратегией борьбы и ссыкливыми хенералами, что с тупыми рожами говорят о мирном решении, как будто они не военные, а балерины в розовых пачках.
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27.12.2021 22:10 Ответить
Поки ще, тисне ***** на Україну, щоб скоріше пішли до НАТО!
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27.12.2021 22:42 Ответить
памятається як волкер біля Трампа танцював, був в дуеті з бувшим послом по Україні. Тоді не агітував за санкції. А в конгресі лепетав, що Трамп балакав по телефону з найвеличнішим без відома Госдепу. В зараз знову крутиться біля Єрмака.
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27.12.2021 22:45 Ответить
Та , не ! Помнится совсем другое , как Волкер заставил европейских лидеров "увидеть" Расею стороной конфликта и как он обнулил Суркова на переговорах .
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28.12.2021 06:19 Ответить
Харківська правозахисна група (ХПГ) опублікувала матеріал про кримінальне провадження проти п'ятого президента України, в якому зокрема пояснюється, чому ця підозра має характер політичного переслідування проти опозиціонера.

Відповідну публікацію члени ХПГ опублікували в інформаційному порталі "Права людини в Україні".

Вони нагадали, що під час передвиборчої кампанії чинного президента Володимира Зеленського, він постійно прямо або опосередковано висловлювався щодо необхідності "посадки" Петра Порошенка.

Лозунг "Весна прийде - саджати будемо", на думку правозахисників, був адресований саме Порошенку. Пізніше такі заяви робили Генеральний прокурор, нардепи та інші високопосадовці.

Правозахисники вважають це явною ознакою політичних мотивів переслідування п'ятого президента.

Попередні погрози в адресу Петра Порошенка суперечать принципам справедливого судового розгляду, які викладені у Статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Правозахисники посилаються на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), згідно з яким право кожного обвинуваченого вважатися невинуватим і покладати на сторону обвинувачення обов'язок доведення висунутих звинувачень, належать до загального поняття справедливого судового розгляду в розумінні статті 6 § 1, яке застосовується до процедури постановлення вироку ("Грейсон та Барнхем проти Сполученого Королівства" (Grayson and Barnham v. the United Kingdom), §§ 37 і 39).

"При цьому, Стаття 6 § 2 Конвенції має на меті перешкодити порушенню права на справедливий судовий розгляд внаслідок упереджених висловлювань, безпосередньо пов'язаних з судовим розглядом ("Ізмойлов та інші проти Росії" (Ismoilov and Others v. Russia), § 160). Так, презумпція невинуватості може бути знехтуваною не тільки суддею або судом, але й іншими державними органами ("Алленет де Рібемонт проти Франції" (Allenet de Ribemont v. France), § 3). Це стосується, наприклад, посадових осіб поліції ("Алленет де Рібемонт проти Франції" (Allenet de Ribemont v. France), §§ 37 та 41), Президента Республіки ("Пеша проти Хорватії" (Peša v. Croatia), § 149) голови парламенту ("Буткевічус проти Литви" (Butkevičius v. Lithuania), § 53), прокурора ("Дактарас проти Литви" (Daktaras v. Lithuania), § 42) тощо", - зазначають правозахисники.

Члени ХПГ додали, що, згідно зі статтею 6 § 2 Конвенції, посадовим особам держорганів заборонено здійснювати будь-які заяви стосовно проведення кримінального слідства, які впливали б на думку громадськості на користь того, що підозрюваний є винним. Як приклад, правоохоронці послалися на рішення ЄСПЛ по справі "Ізмойлов та інші проти Росії" (Ismoilov and Others v. Russia), § 161.

Цих прикладів є безліч
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27.12.2021 23:58 Ответить
прогресс і регрес взаємовиключні, регрес написано для швидкості і економії місця. Дякую за обачність
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28.12.2021 07:07 Ответить
 
 