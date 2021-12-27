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Новости Общество
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Гидрометцентр (665) погода (2813) Диденко Наталия (10)

Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Украине и предупреждают о возможности отключения света

Новости Цензор.НЕТ Общество

Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Украине и предупреждают о возможности отключения света

Во многих областях Украины ожидаются сильные снегопады и метели, возможны отключения энергоснабжения.

Такие данные Украинского гидрометеорологического центра обнародовало издание BBC, передает Цензор.НЕТ.

28 декабря в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы, рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Ненастье также коснется востока, юга Украины и западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ривненщины).

В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь.

В северных областях – снег вероятный.

Также читайте: 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий по всей Украине, - Гидрометцентр

Морозы в Украине будут доминировать. Лишь на юге ожидается плюсовая температура.

В Киеве 28 декабря – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей.

Ночью в Киеве -8...-10, днем ​​около -5 градусов.

По всей Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы, на дорогах - гололедица.

"Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Снігопад - добрий привід для віялових відключень.
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27.12.2021 21:03
+20
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27.12.2021 21:55
+14
теперь снег станет причиной веерных отключений . дождь причиной увеличения коммунальных тарифов а сильный ветер причиной падения курса гривни
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27.12.2021 21:39
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Снігопад - добрий привід для віялових відключень.
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27.12.2021 21:03 Ответить
це так співпало.
а зелені проявили турботу та попередили нас.
а ще, беня, випадково повернувся, який не причетний до виведення 5,5 ярда привата.
а ще, країною керує хрен зна хто, випадково
нач сбу, лейтенант, заднім числом.
ціна дороги подвоїлась
брат Юзіка виграв тендер на 2 ярда
поляков помер.
та у нас все випадково після приходу ЗЕ.
а приходи, мабудь часто
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27.12.2021 21:20 Ответить
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27.12.2021 21:55 Ответить
шо ты мелеш?????
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27.12.2021 21:32 Ответить
Ну, переохлажденный дождь или мокрый снег это жопа не только для проводов, но и для деревьев.
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27.12.2021 21:36 Ответить
Подтверждаю. Наш мер (не Киева) говорит, что авариями власти и татарские мафиозные олигархи маскируют веерные отключения.
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27.12.2021 22:21 Ответить
а оказалось, что веерные отключения только в симфере и севасе
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28.12.2021 10:42 Ответить
Тим би віялом всю ЗЕпогань- під сраку геть !
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27.12.2021 21:08 Ответить
можна фамилии,шоб колысь по судам затаскать?
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27.12.2021 21:09 Ответить
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27.12.2021 21:13 Ответить
мож синоптикам с нкре сразу шлюб взять?шо мучиццо?
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27.12.2021 21:17 Ответить
Нахер идите со своей грёбаной зимой!
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27.12.2021 21:19 Ответить
Согласен и все идет с Московии.
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27.12.2021 21:35 Ответить
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27.12.2021 21:40 Ответить
В нас таких холодів ніколи не було,то нам кацапи лаптями занесли..
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27.12.2021 22:01 Ответить
Пора созывать РНБО, снять с с.................. лапти.
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27.12.2021 22:06 Ответить
***
сопли замерзли в носу
и яйки похоже тоже,
иду по морозу мудями звеня,
с красной озлобленной рожей.
только одно греет меня,
от стужи лютой зверея,
с улыбкой думаю я:
- а в раше ж ещё холоднее!

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27.12.2021 22:11 Ответить
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27.12.2021 22:26 Ответить
Краще б замість дротів,кабелі прокладали,але зелемойське лайно всі гроші закатує в асфальт,тупориле стадо цьому радіє,то нехай сидить при свічках та ржот па пріколу.
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27.12.2021 21:36 Ответить
Конец клоуну, газ быстро закончится, провода оборвутся.
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27.12.2021 21:36 Ответить
теперь снег станет причиной веерных отключений . дождь причиной увеличения коммунальных тарифов а сильный ветер причиной падения курса гривни
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27.12.2021 21:39 Ответить
стройка вообще и дорог в частности + наркотитки - традиционный бизнес коза-ностры и наших зе-прохвесианалов. ничего не напоминает?
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27.12.2021 21:41 Ответить
Ну дороги в Европе получше тех, что строятся у нас... так вот откуда ноги растут, надо в руссию взад тикать, там нет дорог и соответственно коррупции
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27.12.2021 21:56 Ответить
ковидный фонд разворовать "таланту" хватило. а газ купить вовремя - денюх нет. это я о твоих хозяевах - ты же у нас слуга слуги. дороги в рф-ии получше будут чем у нас, и протяженность не ровнять - другой масштаб. будешь тикать на рф-ию - не забудь командировочные у подоляки получить.
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27.12.2021 22:11 Ответить
Ниху.се, синоптики уже отключение тока прогнозируют, вотето технологии.
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27.12.2021 22:05 Ответить
***
Нічне холодне небо, в'язь зірок,
скляних гірлянд... усміхнені вітання,
річних подій розмотаний клубок
і наші новорічні сподівання.

Нема нічого зайвого навкруг -
ні каменя, ні пагорба, ні гілки;
лежить застиглий вибілений пруг
замерзлої зимової сопілки.

Зіщулившись, сповільнюється час,
і годі розібратись до світанку:
це вічність мерзне кригою у нас
чи ми, як лід, подзенькуєм у жбанку.

Вікторія Торон
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27.12.2021 22:19 Ответить
Зима таки близько!
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27.12.2021 22:27 Ответить
Через 6 миллиардов лет начнёт угасать Солнце и станет холодно. Кацапы вымрут, на Земле останутся только украинцы и жовто-блакитные птеродактили.Украинские потомки Илона Маска будут переселять только их.
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27.12.2021 22:34 Ответить
Поки клоуни рулять добра не чекайте.
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27.12.2021 22:53 Ответить
Лять..Нет слов..С каких это пор синоптики ( СИНОПТИКИ, КАРЛ!!!!!!) предупреждают об отключении СВЕТА !!! Не ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, а света ! У зеленых оленей и синоптики - просто дебилы...
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28.12.2021 00:08 Ответить
 
 