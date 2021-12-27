Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Украине и предупреждают о возможности отключения света
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Во многих областях Украины ожидаются сильные снегопады и метели, возможны отключения энергоснабжения.
Такие данные Украинского гидрометеорологического центра обнародовало издание BBC, передает Цензор.НЕТ.
28 декабря в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы, рассказывает синоптик Наталья Диденко.
Ненастье также коснется востока, юга Украины и западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ривненщины).
В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь.
В северных областях – снег вероятный.
Морозы в Украине будут доминировать. Лишь на юге ожидается плюсовая температура.
В Киеве 28 декабря – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей.
Ночью в Киеве -8...-10, днем около -5 градусов.
По всей Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы, на дорогах - гололедица.
"Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - предупреждают в Укргидрометцентре.
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а зелені проявили турботу та попередили нас.
а ще, беня, випадково повернувся, який не причетний до виведення 5,5 ярда привата.
а ще, країною керує хрен зна хто, випадково
нач сбу, лейтенант, заднім числом.
ціна дороги подвоїлась
брат Юзіка виграв тендер на 2 ярда
поляков помер.
та у нас все випадково після приходу ЗЕ.
а приходи, мабудь часто
сопли замерзли в носу
и яйки похоже тоже,
иду по морозу мудями звеня,
с красной озлобленной рожей.
только одно греет меня,
от стужи лютой зверея,
с улыбкой думаю я:
- а в раше ж ещё холоднее!
Нічне холодне небо, в'язь зірок,
скляних гірлянд... усміхнені вітання,
річних подій розмотаний клубок
і наші новорічні сподівання.
Нема нічого зайвого навкруг -
ні каменя, ні пагорба, ні гілки;
лежить застиглий вибілений пруг
замерзлої зимової сопілки.
Зіщулившись, сповільнюється час,
і годі розібратись до світанку:
це вічність мерзне кригою у нас
чи ми, як лід, подзенькуєм у жбанку.
Вікторія Торон