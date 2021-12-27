Врачи призывают быть внимательными и осторожными на зимние праздники, чтобы уберечь детей от ожогов, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил ожоговый центр Киевской городской клинической больницы №2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Ляшко.

"Праздничные дни для медиков – это всегда повышенная готовность, особенно в период новогодних и рождественских праздников. Сегодня посетил ожоговый центр Киевской городской клинической больницы №2. Это учреждение, в котором врачи "вытаскивают" пациентов со всей страны даже при самых критичных ожогах с 70% поражения площади кожи. Замечательные специалисты, которые могут и хотят работать, поэтому на ближайшее будущее много планов, как поддержать наших комбустиологов и обеспечить необходимые условия для развития этого важного направления. Но об этом уже расскажу "после праздников", – отметил он.

По словам министра, сейчас врачи просят всех быть очень внимательными и осторожными, "ведь в зимние праздники к ним больше всего попадает именно деток с разными ожогами, начиная от малышей и заканчивая подростками из-за опасных игрушек с пиротехникой. А также много, к сожалению, и так называемых обожателей селфи у высоковольтных проводов".

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Ляшко отметил, что более 12 тысяч детей в Украине ежегодно получают ожоги, что занимает первое место среди детского травматизма. Около 90% из них происходят на кухне у детей до пяти лет.

"Иногда врачам очень трудно спасти жизнь обожженных детей, получивших более 50% ожогов кожного покрова тела. А причиной этой трагедии является неосторожность и безответственность родителей", - добавил он.

Ляшко также дал советы, как предотвратить ожоги.

Первое. Не оставляйте в доступном для детей месте чашки с горячими напитками или кипятком. Следите за тем, чтобы провода электрических кипятильников и чайников не свешивались вниз.

Горячие жидкости являются самой распространенной причиной ожогов в возрастной категории детей от 0 до 5 лет и пожилых людей.

Второе. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями. Даже обычные петарды могут нанести непоправимый ущерб.

Третье. Расскажите ребенку, особенно в подростковом возрасте, какой опасной может стать игра молодежного движения "зацеперов". Термические ожоги, которые дети получают во время селфи на поездах или в других местах с высоким напряжением, могут стоить жизни.

"Кстати, именно в Ожоговом центре недавно спасали жизнь 12-летнего мальчика после селфи на поезде метро. Выполнение этих советов не требует дополнительных материальных затрат со стороны родителей, но точно спасет жизнь и здоровье вашему ребенку", - подчеркнул он.