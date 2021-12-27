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Новости Политика Украины Украина - НАТО
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Если бы Россия могла влиять на вступление в НАТО, то Польша, наверняка, не смогла бы присоединиться к Альянсу, - замглавы МИД Пшидач

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если бы Россия могла влиять на вступление в НАТО, то Польша, наверняка, не смогла бы присоединиться к Альянсу, - замглавы МИД Пшидач

Россия не будет решать, кто должен быть членом НАТО, а кто нет. Это должно быть решением Североатлантического альянса и стран-кандидатов, например, Украины.

Об этом в эфире телеканала TVP1 заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что это не будет предметом какой-либо углубленной дискуссии: это не Россия будет решать, кого НАТО будет принимать в свои ряды. В 10-й статье Договора о НАТО речь идет о возможности расширения Альянса, и это будут решать страны НАТО и страна, которая была бы кандидатом, то есть, например, Украина, и никакая другая страна", - заявил Пшидач, отвечающий в министерстве за восточную политику.

По его мнению, Россия не должна решать такой вопрос.

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"Если Россия могла бы решать это, то Польша наверняка не присоединилась бы к НАТО в 1999 году", - подчеркнул заместитель главы польского внешнеполитического ведомства.

По его словам, если Россия хочет дискутировать с НАТО, это хорошо, ведь последние два года Москва не хотела вести переговоров с Альянсом.

"Если Россия хочет дискутировать о Восточной Европе, то есть пространство для дискуссии. Можно говорить о Донбассе, о Минских договоренностях, о Крыме, дестабилизационных действиях России на Южном Кавказе, в частности, в контексте Грузии. Есть целый ряд тем, которые можно в дипломатических рамках поднимать с Россией и сохранять мир", - подчеркнул Пшидач.

По его убеждению, Москве нужно подать жесткие сигналы, включая укрепление восточного фланга НАТО.

"Если есть возможность защитить мир без политики умиротворения (агрессора – ред.), без отступления, то эту возможность нужно использовать. Вместо этого нужно помнить, что с другой стороны актор агрессивен и будет хотеть вести агрессивную политику", - подчеркнул польский дипломат.

Как известно, заседание Совета НАТО-Россия, которое не собиралось более двух лет, может состояться 12 января. Москва в настоящее время окончательно не подтвердила эту дату переговоров.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Польща проскочила раніше.
До того, як москва розпочала купляти європейських політиків оптом і вроздріб.
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27.12.2021 22:15
+10
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27.12.2021 22:18
+10
Якби вибрали в 1991 році дисидента Чорновола (так само,я к поляки дисидента Валєнсу, а чехи - дисидента Гавела), то мабуть в 1999 вступили б! Але у нас мудрий нарід в один день 1 грудня 1991 одночасно умудрився проголосувати за незалежність і вихід із комуно-рабства на референдумі і обрати президентом комуняку Кравчука 🤦‍♀️
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27.12.2021 22:56
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Таки впливає, бо нам не запропонували пдд у 2008
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27.12.2021 21:52 Ответить
Польща проскочила раніше.
До того, як москва розпочала купляти європейських політиків оптом і вроздріб.
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27.12.2021 22:15 Ответить
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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28.12.2021 07:18 Ответить
Такі гучні гасла, що, мабуть, в кремлі від самих них всруться. Ні? Мені теж так здається.

Поки що НАТО не діє на Балтиці, де москва встановлює свою шпигунську апаратуру ніби-то для контролю за північними потоками. Ба більше, ядерні боєголовки НАТО найближче на східному фланзі розміщені в Германії, що лобіює ей Потік. Це південний фланг власними зусиллями прикриває Туреччина. І саме її військо, а не союзників, було найактивнішим в регіоні. Ядерна зброя сама не дає захисту без наявності ефективного війська. А створювати військо кожна країна НАТО має власними зусиллями.
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28.12.2021 22:06 Ответить
Нам не запропонували в 2008 році план дій тому що перед тим прем"єр Янукович поїхав у Брюссель і заявив що Україна не готова до вступу в НАТО
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27.12.2021 22:45 Ответить
Нет, потому что они не хотят принимать - а отговорки всегда найти можно.
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28.12.2021 00:06 Ответить
кароче,бида в тому,шо мокши губами к пупку своему не достают...
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27.12.2021 22:00 Ответить
не напевно, а ясень пень, что не приєдналася б
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27.12.2021 22:03 Ответить
Не має срашка..... але Франція й тим більше Німеччина на газовому гачку чи то продалися за криваві гроші московитів.... й вони з радістю заблокувати можуть. А ще є Угорщина котра теж ***** підспівує.
Так що буде важко Україні вступити у НАТО , насправді, а істерія кацапів це для виправдання широкомаштабної війни , більше на внутрішнього кацапа розраховано.
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27.12.2021 22:05 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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27.12.2021 22:05 Ответить
Депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия - За правду" Михаил Делягин заявил, что Украина в начале 2022 года может напасть на Россию. "Целью" Украины являются Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

Слова Делягина, прозвучавшие на его не особо популярном You-tube, тут же процитировали ведущие российские СМИ федерального уровня, что уже говорит об определённой заготовке, что логично - люди такого уровня без разрешения открывать рот его не открывают. Кто-то может сказать, что зацепил темой, но в действительности это больше похоже на распал информационного костра.

Важным моментом, на который следует обратить внимание, является то, что Михаил Делягин тесно сотрудничает с Царьград-ТВ, основателем и владельцем которого является Константин Малофеев. Если же кто запамятовал, то именно на Малофееве, так же известном как "православный олигарх", лежала и продолжает лежать ответственность за дестабилизацию Украины посредством сети агентов в религиозных структурах. Константин Малофеев является человеком МО РФ, выполняющим свои функции под курированием ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) на религиозном фронте, и на протяжении всей войны с Украиной был, остаётся и будет находиться в тандеме с Владиславом Сурковым-Дудаевым. - https://tverezo.info/post/149805
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27.12.2021 22:07 Ответить
и потом будем наступать на ставрополь и астрахань)) сказочные...
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27.12.2021 22:24 Ответить
Помоніторь будь-ласка, що вони казали про Грузію в 2008. Мільйонам росіянців без жодних вагань зашла теза, що це Грузія напала на них. Вони знають, для кого оте інформаційне лайно вкидають.
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27.12.2021 22:49 Ответить
Так кто первым начал, Грузия или Россия?

Руководство Грузии всегда утверждало, что первым боевые действия начала Россия, а Тбилиси вступил в войну из самообороны - после того, как российские вооруженные силы оказались на территории Южной Осетии. Грузинские власти предъявили распечатки телефонных переговоров, свидетельствовавших, по их мнению, о том, что российские танки прошли Рокский туннель и вторглись в Южную Осетию еще до атаки грузинских военных на Цхинвали.


Так выглядит граница автономной республики Южная Осетия с остальной Грузией

Определенность в этот вопрос внесла независимая Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе, созданная Евросоюзом. Выводы комиссии были однозначны: первой боевые действия начала Грузия.

Все началось с артиллерийского обстрела в ночь на 8 августа столицы Южной Осетии Цхинвали, а затем сухопутной операции грузинских военных на территории автономной республики. Комиссия не нашла достаточных доказательств утверждений Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.
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27.12.2021 23:39 Ответить
Внимание: вражеский бот!
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28.12.2021 00:08 Ответить
зачем? там нет не слова правды с 2004 года
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28.12.2021 10:04 Ответить
Росія не може впливати на вступ України до НАТО. Так що, Пошлинах.
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27.12.2021 22:10 Ответить
у франеков туча обмокшанившыхся...как и у фрицев,воющих про саюс нерушимый пэриодычно...
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27.12.2021 22:16 Ответить
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27.12.2021 22:18 Ответить
В каком году возникло украинское государство?



В последующие столетия территория Украины находилась под контролем Оттоманской империи, Польши, России. И лишь в 1918 году на политической карте появилось государство Украина.
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27.12.2021 23:42 Ответить
толег,тут про голых мужиков нет,на весна сру тебе,голубокъ..
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27.12.2021 23:45 Ответить
Брысь под лавку , мордва
УКРАИНА СУЩЕСТВУЕТ НЕ МЕНЕЕ 10 000 лет - бо трипольская эРа и Киевская Русь - ВСЕ ЕСТЬ УКРАИНА
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27.12.2021 23:52 Ответить
Послушай, потомок ассимилированных монголо-татарами мокшей и мордвы, карты государства Украина, с названием "UKRAINE" печатались еще голландцами в 1648 г., а вот "россии" на этих картах тогда не было, да и не могло быть, потому, что тогда твоих предков мы называли "москалями", а на европейских картах твое "золотое кольцо" тогда называлось Московия и на картах того времени так и было написано - Moscovia...
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28.12.2021 00:13 Ответить
повезло вам, пшидач, проскочили. а нам - ба кацапи заважають з вами обійнятися.
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27.12.2021 22:22 Ответить
"Россия не будет решать, кто должен быть членом НАТО, а кто нет." Параша существует на планете Земля уже лишних 30 лет. Ровно с тех пор, как её окорочками выкормили.

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27.12.2021 22:35 Ответить
РФ ,то так ,а ідеологія імперських параноїдних шоіністів РІ (Московії) на багато довше !!!)))
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27.12.2021 22:42 Ответить
в 1939 році дві сильні держави ділили слабших за себе без їх відома. Зараз РФ пропонує повторити.Якщо світ не порозумнішав то які перспективи у нашої цивілізації?
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27.12.2021 22:48 Ответить
Польшу приняли в 1999. Рашка тогда ещё по уши в говне была и им не до Польш было. Надо было и Украине тогда вступать.
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27.12.2021 22:48 Ответить
У нас був Кучма. І ше купа іншого лайна.
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27.12.2021 22:50 Ответить
Якби вибрали в 1991 році дисидента Чорновола (так само,я к поляки дисидента Валєнсу, а чехи - дисидента Гавела), то мабуть в 1999 вступили б! Але у нас мудрий нарід в один день 1 грудня 1991 одночасно умудрився проголосувати за незалежність і вихід із комуно-рабства на референдумі і обрати президентом комуняку Кравчука 🤦‍♀️
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27.12.2021 22:56 Ответить
полностью согласен.
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27.12.2021 22:58 Ответить
тому мабуть, що в Польщі нема так багато руцкогаварящих и ждущих путина.... тому й рашка не дуже воліла захищати там "руцкий мир".... поки тут є "свидетели сссра" и "ониженашибратья" рашка буде нав"язувати слабким і безхребетним очкозаглядувачам своє бачення існування України... бажано в тісних обіймах... поки не задушить останній вільний подих останнього українця...
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27.12.2021 22:48 Ответить
Ну, вони тут ще будуть, як мінімум, 50-60 років.
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27.12.2021 22:50 Ответить
хто зна...
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27.12.2021 22:52 Ответить
трохы йэ прибитых...
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27.12.2021 22:59 Ответить
а де їх нема? ))))
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27.12.2021 23:03 Ответить
про %% поддержки рашковании - пропагандистская сказка.
палитесь
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28.12.2021 10:05 Ответить
Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
27 декабря 2021, 23:41

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.

Политик отметил, что сам бы отдал такой приказ, если бы занимал пост президента России.
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27.12.2021 22:58 Ответить
Жирик уже кричал в Ираке - Эй Джордж приходи ,мы тут тебенаваляем. Пришёл Джордж и Жирик сбежал на расию а Хусейна вздёрнули,ни одногоо Абрамса не смогли потбить .
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27.12.2021 23:02 Ответить
Это какой то маразм
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27.12.2021 22:59 Ответить
Польша может больше оружия давать Украине и тем самым держать врага на дистанции! Потому что за Украиной сразу будет линия фронта - это граница Польши и границы прибалтийских стран, которые вообще отрезаны. Для Польши - защита Украины - это стратегическая задача обороны. Польше нужно больше инвестировать в экономику Украины и вооружать Украину воевать с РФ без своих граждан, пока РФ не дошла до их границы.
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27.12.2021 23:10 Ответить
Проблема не вступу України в НАТО та Євросоюз значно глибше. Порівняйте рівень життя і економічного розвитку в Євросоюзі католичних та православних держав. Наприклад Польщі та Болгарії, що починали однаково, чи Чехії та Румунії. І нарешті Греції, яка отримує в Євросоюзі дотації та аж ні як не інвестиції.
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28.12.2021 00:02 Ответить
Польський народ прагнув свободи. А наш рабства73%
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28.12.2021 01:55 Ответить
Польща, перестрахувалася спочатку в 1999 р. приєдналася до НАТО а потім інтегрувалася в 2004 році в ЄС. І від моменту підписання нею угоди про асоціацію до вступу ЕС пройшло більше 13 років. Поляки відразу ж отримали величезні субсидії від ЄС 85 млрд євро. А в бюджеті ЄС на 2014-2020 рр. для Польщі виділили вже 105,8 млрд євро. І тут же злісна профашистська личакова паРаша (росія) пригрозила Польщі повним закриттям свого ринку. І що, тепер ми бачимо що навіть без ринку паРаші ВВП на душу населення Польщі за перші 10 років в ЄС збільшився на 70% і продовжив стрімко зростати. Якщо ці темпи збережуться, в Польщі скоро рівень життя буде такою ж, як у Німеччині чи Франції. Уже в ЄС Польща змогла створити привабливий інвестиційний клімат - і туди ринув західний капітал. У підсумку за невеликий час перебування в ЄС Польща на багато обігнала жахливу личакову ********* паРашу (росію) з її незліченними природними багатствами, по ВВП на душу населення. А Україна вона вже давно почала процес приєднання до братніх країн ЄС, а скільки триватиме цей процес 13р. або менше чи більше років ... але все одно Україна по любому буде успішною європейською державою в ЄС і НАТО як би цього не хотів наш лютий ворог окупант українських територій Криму і Донбасу проклята фашистська паРаша кривавого маніяка )(уйла.
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28.12.2021 07:10 Ответить
Что ты сравнил? Сколько от Польши до Московии и сколько с Сумской обл. Разницу в растсоянии почувствуй.
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28.12.2021 09:02 Ответить
 
 