Если бы Россия могла влиять на вступление в НАТО, то Польша, наверняка, не смогла бы присоединиться к Альянсу, - замглавы МИД Пшидач

Россия не будет решать, кто должен быть членом НАТО, а кто нет. Это должно быть решением Североатлантического альянса и стран-кандидатов, например, Украины.

Об этом в эфире телеканала TVP1 заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что это не будет предметом какой-либо углубленной дискуссии: это не Россия будет решать, кого НАТО будет принимать в свои ряды. В 10-й статье Договора о НАТО речь идет о возможности расширения Альянса, и это будут решать страны НАТО и страна, которая была бы кандидатом, то есть, например, Украина, и никакая другая страна", - заявил Пшидач, отвечающий в министерстве за восточную политику.

По его мнению, Россия не должна решать такой вопрос.

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"Если Россия могла бы решать это, то Польша наверняка не присоединилась бы к НАТО в 1999 году", - подчеркнул заместитель главы польского внешнеполитического ведомства.

По его словам, если Россия хочет дискутировать с НАТО, это хорошо, ведь последние два года Москва не хотела вести переговоров с Альянсом.

"Если Россия хочет дискутировать о Восточной Европе, то есть пространство для дискуссии. Можно говорить о Донбассе, о Минских договоренностях, о Крыме, дестабилизационных действиях России на Южном Кавказе, в частности, в контексте Грузии. Есть целый ряд тем, которые можно в дипломатических рамках поднимать с Россией и сохранять мир", - подчеркнул Пшидач.

По его убеждению, Москве нужно подать жесткие сигналы, включая укрепление восточного фланга НАТО.

"Если есть возможность защитить мир без политики умиротворения (агрессора – ред.), без отступления, то эту возможность нужно использовать. Вместо этого нужно помнить, что с другой стороны актор агрессивен и будет хотеть вести агрессивную политику", - подчеркнул польский дипломат.

Как известно, заседание Совета НАТО-Россия, которое не собиралось более двух лет, может состояться 12 января. Москва в настоящее время окончательно не подтвердила эту дату переговоров.