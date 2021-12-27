Если бы Россия могла влиять на вступление в НАТО, то Польша, наверняка, не смогла бы присоединиться к Альянсу, - замглавы МИД Пшидач
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия не будет решать, кто должен быть членом НАТО, а кто нет. Это должно быть решением Североатлантического альянса и стран-кандидатов, например, Украины.
Об этом в эфире телеканала TVP1 заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Думаю, что это не будет предметом какой-либо углубленной дискуссии: это не Россия будет решать, кого НАТО будет принимать в свои ряды. В 10-й статье Договора о НАТО речь идет о возможности расширения Альянса, и это будут решать страны НАТО и страна, которая была бы кандидатом, то есть, например, Украина, и никакая другая страна", - заявил Пшидач, отвечающий в министерстве за восточную политику.
По его мнению, Россия не должна решать такой вопрос.
"Если Россия могла бы решать это, то Польша наверняка не присоединилась бы к НАТО в 1999 году", - подчеркнул заместитель главы польского внешнеполитического ведомства.
По его словам, если Россия хочет дискутировать с НАТО, это хорошо, ведь последние два года Москва не хотела вести переговоров с Альянсом.
"Если Россия хочет дискутировать о Восточной Европе, то есть пространство для дискуссии. Можно говорить о Донбассе, о Минских договоренностях, о Крыме, дестабилизационных действиях России на Южном Кавказе, в частности, в контексте Грузии. Есть целый ряд тем, которые можно в дипломатических рамках поднимать с Россией и сохранять мир", - подчеркнул Пшидач.
По его убеждению, Москве нужно подать жесткие сигналы, включая укрепление восточного фланга НАТО.
"Если есть возможность защитить мир без политики умиротворения (агрессора – ред.), без отступления, то эту возможность нужно использовать. Вместо этого нужно помнить, что с другой стороны актор агрессивен и будет хотеть вести агрессивную политику", - подчеркнул польский дипломат.
Как известно, заседание Совета НАТО-Россия, которое не собиралось более двух лет, может состояться 12 января. Москва в настоящее время окончательно не подтвердила эту дату переговоров.
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До того, як москва розпочала купляти європейських політиків оптом і вроздріб.
Поки що НАТО не діє на Балтиці, де москва встановлює свою шпигунську апаратуру ніби-то для контролю за північними потоками. Ба більше, ядерні боєголовки НАТО найближче на східному фланзі розміщені в Германії, що лобіює ей Потік. Це південний фланг власними зусиллями прикриває Туреччина. І саме її військо, а не союзників, було найактивнішим в регіоні. Ядерна зброя сама не дає захисту без наявності ефективного війська. А створювати військо кожна країна НАТО має власними зусиллями.
Так що буде важко Україні вступити у НАТО , насправді, а істерія кацапів це для виправдання широкомаштабної війни , більше на внутрішнього кацапа розраховано.
Слова Делягина, прозвучавшие на его не особо популярном You-tube, тут же процитировали ведущие российские СМИ федерального уровня, что уже говорит об определённой заготовке, что логично - люди такого уровня без разрешения открывать рот его не открывают. Кто-то может сказать, что зацепил темой, но в действительности это больше похоже на распал информационного костра.
Важным моментом, на который следует обратить внимание, является то, что Михаил Делягин тесно сотрудничает с Царьград-ТВ, основателем и владельцем которого является Константин Малофеев. Если же кто запамятовал, то именно на Малофееве, так же известном как "православный олигарх", лежала и продолжает лежать ответственность за дестабилизацию Украины посредством сети агентов в религиозных структурах. Константин Малофеев является человеком МО РФ, выполняющим свои функции под курированием ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) на религиозном фронте, и на протяжении всей войны с Украиной был, остаётся и будет находиться в тандеме с Владиславом Сурковым-Дудаевым. - https://tverezo.info/post/149805
Руководство Грузии всегда утверждало, что первым боевые действия начала Россия, а Тбилиси вступил в войну из самообороны - после того, как российские вооруженные силы оказались на территории Южной Осетии. Грузинские власти предъявили распечатки телефонных переговоров, свидетельствовавших, по их мнению, о том, что российские танки прошли Рокский туннель и вторглись в Южную Осетию еще до атаки грузинских военных на Цхинвали.
Так выглядит граница автономной республики Южная Осетия с остальной Грузией
Определенность в этот вопрос внесла независимая Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе, созданная Евросоюзом. Выводы комиссии были однозначны: первой боевые действия начала Грузия.
Все началось с артиллерийского обстрела в ночь на 8 августа столицы Южной Осетии Цхинвали, а затем сухопутной операции грузинских военных на территории автономной республики. Комиссия не нашла достаточных доказательств утверждений Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.
В последующие столетия территория Украины находилась под контролем Оттоманской империи, Польши, России. И лишь в 1918 году на политической карте появилось государство Украина.
УКРАИНА СУЩЕСТВУЕТ НЕ МЕНЕЕ 10 000 лет - бо трипольская эРа и Киевская Русь - ВСЕ ЕСТЬ УКРАИНА
палитесь
27 декабря 2021, 23:41
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».
«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.
Политик отметил, что сам бы отдал такой приказ, если бы занимал пост президента России.