РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14835 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 284 56
война (47249) задержание (6583) Луганщина (6251) наемники рф (2004) Объединенные силы (605)

Украинские военнослужащие задержали в Луганской области российского наемника, который под наркотиками шел к украинским позициям

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военнослужащие задержали в Луганской области российского наемника, который под наркотиками шел к украинским позициям

Утром 27 декабря украинские военнослужащие задержали на линии разграничения наемника из "ЛНР", который в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что в районе наблюдательного пункта одного из подразделений ВСУ в Луганской области "задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск".

"Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика после чего передали его представителям Службы безопасности Украины.

Предварительно было установлено, что сорокалетний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Имел при себе паспорт так называемой "ЛНР". В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала 59-летнюю "старшего сержанта ЛНР", которая ехала в Украину за пенсией. ВИДЕО

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Ампутируйте ему ноги, чтоб больше не приходил в Украину!!!
показать весь комментарий
27.12.2021 22:17
+12
показать весь комментарий
27.12.2021 22:51
+11
Лугандонський наркоша був посильним і прямував до Вавочки.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ампутируйте ему ноги, чтоб больше не приходил в Украину!!!
показать весь комментарий
27.12.2021 22:17 Ответить
Согласен, только ноги желательно ампутировать в районе кадыка.
показать весь комментарий
28.12.2021 00:10 Ответить
Пошлют заниматься разминированием, ноги ампутируются сами по себе.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:54 Ответить
Где фамилия этой свинособаки?
показать весь комментарий
27.12.2021 22:19 Ответить
почему мокша не в режиме зомби-апокалипсис?
показать весь комментарий
27.12.2021 22:20 Ответить
Лугандонський наркоша був посильним і прямував до Вавочки.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:20 Ответить
Сто пудов наркоман. И фамилия у него скорее всего земленский. Родственник.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:23 Ответить
Хароший мальчик.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:23 Ответить
Навіть наркомани не видержують "цапського миру".
показать весь комментарий
27.12.2021 22:25 Ответить
все они выдерживают, причем они сами являются неотрывной частью этого мира и способствуют его расширению
показать весь комментарий
28.12.2021 02:26 Ответить
Его постоянно задерживают. Наши даже ставки делают - придет на этой неделе или нет. Он безопасный, откликается на прозвище Синяк.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:26 Ответить
)
показать весь комментарий
27.12.2021 22:45 Ответить
Тобто його щоразу відпускають ?
Та ладно.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:45 Ответить
Там таких в Лугандоне полно, нефиг их прикармливать... Дадут пенделя и пускай обратно к своим камрадам идет)
показать весь комментарий
27.12.2021 22:47 Ответить
Так, може, він думає, що наші пожаліють і дадуть на дозу.
Або хоч поїсти щось нормальне.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:39 Ответить
Сміх-сміхом, а пишуть, що цей урод з 2006 по 2012 сидів у тюрмі за вбивство. Ну і навіщо він нам живий і всі його товариші по зброї? Зробіть нормальні мінні поля, щоб не вешталися такі уроди або наступного разу пристрельте по-тихому. Собаці - собача смерть.
показать весь комментарий
28.12.2021 11:54 Ответить
Не треба таких затримувати.
В сенсі не затримувати таких треба.
Зараз гуманна Україна адвоката йому надасть безкоштовного. В кращому випадку отримає невеликий термін як учасник НЗФ. А то й взагалі ніяких доказів не знайдеться.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:29 Ответить
пару ему надыбайте в камеру из соотечественников с шваброй ...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:30 Ответить
Шо там говорят на ******** свинособака просвирин сдох.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:33 Ответить
У петухов траур.

показать весь комментарий
27.12.2021 22:35 Ответить
обменный фонд.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:35 Ответить
т.е. вот так просто (хоть и под наркотой) можно дойти до наших позиций?....
показать весь комментарий
27.12.2021 22:42 Ответить
Дошел же )
показать весь комментарий
27.12.2021 22:44 Ответить
пьяному море по-колено - нарику минное поле не минное ))))
показать весь комментарий
27.12.2021 22:50 Ответить
А взагалі-то років 25 тому був сам свідком такої ситуації: гарнізон "Десна" Житлова зона військового містечка по краях заросла соснами десь мінімум 45-50 річного віку Між соснами стоїть легковий автомобіль Спереду і ззаду (на відстані в 2-3 м) - стовбури дерев діаметром до 40 см Справа від автомобіля (в півтора метрах) - дві сосни такого ж діаметру Зліва (на відстані не більше двох метрів) - яма глибиною до метра і діаметром до 3-х Як водій вночі умудрився туди заїхать - невідомо! Та ще й по-п"яні!
Спроби вивести автомобіль між краєм ями і соснами ні до чого не привели Добре - недалеко була пилорама і звідти "рятувальники" підвезли дошки - "50-ки" настелили на яму і вручну викотили автомобіль!
показать весь комментарий
28.12.2021 07:42 Ответить
бо ласты загубыв...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:54 Ответить
Замовили «нового руського» кіллеру. «Новий руський» про це довідався, та й каже: «Примем меры…». Випив три пляшки «віскаря» та й пішов собі. Кіллер його вистежив, вицілив, стріляв, стріляв, два ящики патронів перевів, а вцілити не зміг, так «мішень» хилиталася…
показать весь комментарий
28.12.2021 07:29 Ответить
Нада було його на зиму скотчем до сосни примотати , вверх ногами . Шоб не втік .
показать весь комментарий
27.12.2021 22:48 Ответить
Бесполезно, скотч съедает и опять к нашим прется...
показать весь комментарий
27.12.2021 23:06 Ответить
повішати сцуку і всього ділов. на обмін "товар" зовсім не придатний... **** не дасть за нього навіть черевика з ноги українського заручника.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:50 Ответить
Під час перемир'я слід позиції орків закидувати з мінометів ємностями з бухлом. Дивишся і обмінний фонд збільшуватиметься...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:50 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2021 22:51 Ответить
Порох обрил и убил своего брата...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:57 Ответить
)) тот чувачок под шварца из терминатора судного дня косил. шо то пошло не так.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:16 Ответить
Если на нем нет трупов можно и маленький срок дать,да еще если гражданин Украины.У нас нет смертной казни.Впрочем наши органы лучше меня знают,что с ним делать.Если наркоман- вылечить невозможно.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:52 Ответить
А як Ви дізнаєтеся про трупи? ( Ну хіба сам розповість)
А які наші органи Ви маєте на увазі? Дупу? Нирки?
показать весь комментарий
27.12.2021 23:16 Ответить
Повірте - в наших є дуже багато інформації ледь не про кожного.

Інша справа, чи піде ця інформація в роботу, поки малорос робить вигляд, що він Гетьман.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:29 Ответить
Аж из Киева добрёл, бедолага...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:54 Ответить
Нафига это животное задержали?
Застрелили бы и пускай бы лежало на нейтральной полосе.
Диким собакам хоть какая то еда.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:54 Ответить
Еще чего в обменньій фонд пойдет
показать весь комментарий
28.12.2021 06:21 Ответить
Парламентёр?
показать весь комментарий
27.12.2021 22:56 Ответить
Ага. Такой же как и ты наркоша. Люмпен и маргинал.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:12 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2021 23:24 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2021 22:57 Ответить
Ніс робити закладку для зеленського???
показать весь комментарий
27.12.2021 22:58 Ответить
файні наркотики, вказували вірний шлях до оп
показать весь комментарий
27.12.2021 23:04 Ответить
27 декабря 2021, 23:41

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».
показать весь комментарий
27.12.2021 23:08 Ответить
відпустіть його , то сценарист 95-го кварталу, позаштатний.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:14 Ответить
Дірявий ранець з фарбою на спину, і пустити назад, позначати прохід в мінних полях.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:16 Ответить
вiд якого виду наркотикiв так штирить що ходить пробиває?
показать весь комментарий
28.12.2021 00:24 Ответить
Российские войска ....
показать весь комментарий
28.12.2021 06:11 Ответить
Нафига он нужен? Там бы и закопали собаку, на месте
показать весь комментарий
28.12.2021 06:26 Ответить
Это был наркокурьер Осла вместо Гогиашвили
показать весь комментарий
28.12.2021 07:50 Ответить
Рыночная экономика, шел туда где дешевле.
показать весь комментарий
28.12.2021 09:49 Ответить
 
 