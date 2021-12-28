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вакцина (3810) соцвыплаты (502) Укрзализныця (2635)

По программе "єПідтримка" украинцы уже приобрели более 100 тыс. билетов на поезда, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

По программе

С момента начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карты по программе "єПідтримка" пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты на поезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу "Укрзализныци".

"За время действия программы по состоянию на сегодняшний день пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 грн", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что для получения специальной карты по программе "єПідтримка" в приложении банка или офлайн-отделении, нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение "Дія". В разделе "Услуги" приложения нужно найти и активировать услугу "єПідтримка", выбрав банк для выплаты. Полученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений.

Также читайте: Люди старше 60 лет смогут потратить 1000 грн за вакцинацию на приобретение лекарств уже со следующего года, - Шмыгаль

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Это какраз те, кому все равно с какой стороны принимать. Они бы и тысячу ***** приняли. Деньги ж не пахнут.

Так почему бы не тысячу ЗЕ...
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28.12.2021 02:06
+3
Хуже русни только ЗЕбанаты!
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28.12.2021 02:24
+3
Ми перебуваємо на фінальній стадії агонії зеленої влади. Зеленський буде сидіти!
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28.12.2021 02:47
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Это какраз те, кому все равно с какой стороны принимать. Они бы и тысячу ***** приняли. Деньги ж не пахнут.

Так почему бы не тысячу ЗЕ...
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28.12.2021 02:06 Ответить
Хуже русни только ЗЕбанаты!
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28.12.2021 02:24 Ответить
Тілько так!!!
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28.12.2021 07:03 Ответить
Не має в світі нічого огиднішого від порохоботів.
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28.12.2021 09:04 Ответить
Не хуже. Они из одного говна слеплены.
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28.12.2021 09:40 Ответить
Ми перебуваємо на фінальній стадії агонії зеленої влади. Зеленський буде сидіти!
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28.12.2021 02:47 Ответить
На пару з баригою.
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28.12.2021 04:57 Ответить
Очень на это надеюсь
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28.12.2021 08:31 Ответить
А как критиковали,а как деньги дали то все взяли
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28.12.2021 06:57 Ответить
Так, але з сльозами на очах )))
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28.12.2021 07:10 Ответить
І де тут підтримка малого бізнесу, найбільш постраждалого від локдауну? Кошти із бюджету повернулись до бюджету
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28.12.2021 07:18 Ответить
Фишка в другом. Не каждый билет стоит 1000 грн, допустим 501 грн в одну сторону. На оставшиеся 499 ты уже билет обратно не купишь. Не хватает средств. А через 4 месяца деньги списываются х.з. куда. Это обычная схема по распилу бюджета.
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28.12.2021 09:02 Ответить
Kaкая жуткая бредятина.
При Леониде Ильиче билеты продавались просто в кассе, за наличку. Всем было глубоко по барабану: кто ты, куда едешь, и зачем.
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28.12.2021 09:55 Ответить
 
 