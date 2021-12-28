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Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. За сутки враг 10 раз открывал огонь, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. За сутки враг 10 раз открывал огонь, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы. Недалеко от Гнутового российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17. В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм. В окрестностях Красногоровки и Травневого, что в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. В Луганской области, близ населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

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"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра 28 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

Автор: Наталя Джума
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Найшвидшого одужання пораненим захисникам.
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.12.2021 08:09 Ответить
Черговий борт( МІ-2) іпанувся в **********, хоч щось позитивне. Нашим лопцям, як найшвидшого одужання!!!
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28.12.2021 08:38 Ответить
Святкове перимир!я ?! Це ціна домовленостей з расєїю !
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28.12.2021 08:45 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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28.12.2021 10:56 Ответить
Повідомлення про поранених і загиблих на фронті проходять по ЗМІ включно з Г+Г тільки вранці, коли люди майже не дивляться телебачення і новини. Зате ввечері про це не згадають. Адже це було вже зранку, а подія сталася, як правило, вночі. Отаке масштабне пересмикування фактів на догоду Сцикуну.
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28.12.2021 11:12 Ответить
І ввечері про це не скажуть ні слова.
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28.12.2021 11:30 Ответить
где хермак? где его перемирие?
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28.12.2021 11:59 Ответить
Захисникам України швидкого одужання!
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28.12.2021 16:08 Ответить
 
 