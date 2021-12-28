Две дозы COVID-вакцины Pfizer и Moderna действуют на "Омикрон" слабее, чем на "Дельту"
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Японские ученые в ходе исследований обнаружили, что две дозы COVID-вакцин Pfizer и Moderna значительно менее эффективны против штамма "Омикрон", чем против "Дельты".
Такую информацию обнародовало агентство NHK, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Группа специалистов под руководством профессора Катаяма Кадзухико из Университета Китасато измерила уровни нейтрализующих антител в культивированных клетках, взятых из образцов крови двенадцати человек, прошедших полную вакцинацию … Шесть образцов были взяты у людей, получивших две дозы вакцины Pfizer, остальные шесть - у тех, кто вакцинировался препаратом Moderna", - говорится в сообщении.
Как отмечается, уровни антител в образцах, взятых у людей, вакцинированных три месяца назад препаратом Pfizer, против варианта "Омикрон" были в среднем на 72% ниже уровней против варианта "Дельта". Уровни в образцах тех, кто три месяца назад получил вторую дозу вакцины Moderna, были в среднем ниже на 82%.
Впрочем, по словам профессора, возглавляющего группу исследователей, результаты этого лабораторного эксперимента не означают, что вакцины совершенно неэффективны против "Омикрон"-штамма.
При этом, добавляет NHK, Катаяма призвал полностью прошедших вакцинацию продолжать соблюдать основные меры профилактики инфекции.
Как сообщалось, ученые Гонконга опубликовали исследование, в котором говорится, что три дозы COVID-вакцины CoronaVac, производимой китайской компанией Sinovac, не продуцируют достаточное количество антител для борьбы с "Омикроном".
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У тебя никогда домашней кошки не было? Вот кошки мрут от коронавируса (другого, не ковида). Даже если никогда из дома не выходят. Достаточно, чтобы ты походил в обуви по следам больного животного, а потом этой же обувью потоптался на коврике возле входной двери. А кошки на них обожают ждать своих хозяев. И всё...
У вас все только темное-не просвещенное население и виновато... Идите уколитесь вакцинкой еще раз, продвинутьій и учОній вьі наш
Бенджамин Дизраэли
- А мы что говорили?! Без предел!!!!
Нужно срочно исследовать внутричерепную субстанцию,думаю,нас ждут большие открытия
В стране,где из того количества привитых официально,у половины левые сертификаты, но ничего не происходит и не мрут согласно вашим страшилкам...В стране, где врачи бегут от вакцинаций, и по знакомству рассказывают,что на самом деле происходит и отговаривают от прививок...В стране, где нет доверия к властям, которые ежечасным враньем дискредитировали всех и вся, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАНДЕМИИ, такой как вы рисуете, иначе бы за три осенних месяца, в условиях разваленной медицины, в Украине уже осталось бы 25-30 процентов населения!
не государственный падход у вас таварищъ...
а вдруг поможет, ну если не поможет то хоть видимость заботы и борьбы создадим...
Тестуватися на наявність антитіл після вакцинації не потрібно, це виключно маркетингові пастки, - Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3288601
Здавати аналіз крові на антитіла після вакцинації не потрібно. Після вакцинації організм захищений. Джерело: https://censor.net/ua/n3288601
Оте, що ви бігаєте, здаєте в лабораторію, - це виключно маркетингові пастки і якесь заспокоєння власне, тому я одразу кажу, - якщо ви вакциновані, ви захищені від переігу хвороби середнього або важкого ступеню, і ви не потрапите в реанімацію", - пояснив голова МОЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3288601
"Вчені" на підставі "досліджень", зроблених на кількох людях, висувають "гіпотези", роблять "висновки" і висловлюють "рекомендації" для мільйонів / мільярдів людей.
Тепер все зна бо знайшла дірку в скотомогильнику і кача відтіля трупний газ.
Бо я ще знайшла обезболюючий. І мультисимптомний.
Як можуть бути медикаменти з однією назвою з різними діючими речовинами ?
https://www.youtube.com/watch?v=JCCX_SvpWu8&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5