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Две дозы COVID-вакцины Pfizer и Moderna действуют на "Омикрон" слабее, чем на "Дельту"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Две дозы COVID-вакцины Pfizer и Moderna действуют на

Японские ученые в ходе исследований обнаружили, что две дозы COVID-вакцин Pfizer и Moderna значительно менее эффективны против штамма "Омикрон", чем против "Дельты".

Такую информацию обнародовало агентство NHK, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Группа специалистов под руководством профессора Катаяма Кадзухико из Университета Китасато измерила уровни нейтрализующих антител в культивированных клетках, взятых из образцов крови двенадцати человек, прошедших полную вакцинацию … Шесть образцов были взяты у людей, получивших две дозы вакцины Pfizer, остальные шесть - у тех, кто вакцинировался препаратом Moderna", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уровни антител в образцах, взятых у людей, вакцинированных три месяца назад препаратом Pfizer, против варианта "Омикрон" были в среднем на 72% ниже уровней против варианта "Дельта". Уровни в образцах тех, кто три месяца назад получил вторую дозу вакцины Moderna, были в среднем ниже на 82%.

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Впрочем, по словам профессора, возглавляющего группу исследователей, результаты этого лабораторного эксперимента не означают, что вакцины совершенно неэффективны против "Омикрон"-штамма.

При этом, добавляет NHK, Катаяма призвал полностью прошедших вакцинацию продолжать соблюдать основные меры профилактики инфекции.

Как сообщалось, ученые Гонконга опубликовали исследование, в котором говорится, что три дозы COVID-вакцины CoronaVac, производимой китайской компанией Sinovac, не продуцируют достаточное количество антител для борьбы с "Омикроном".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
побольше вакцин,ещё побольше,иначе сдохнете,скот должен быть послушен и стоять в стойле,
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28.12.2021 07:58
+12
В стране,где высокие чиновники заявляют, что сведения о прививках не являются медицинской тайной,но никто не видел не их сертификатов,никто не знает сколько бустеров они укололи себе...
В стране,где из того количества привитых официально,у половины левые сертификаты, но ничего не происходит и не мрут согласно вашим страшилкам...В стране, где врачи бегут от вакцинаций, и по знакомству рассказывают,что на самом деле происходит и отговаривают от прививок...В стране, где нет доверия к властям, которые ежечасным враньем дискредитировали всех и вся, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАНДЕМИИ, такой как вы рисуете, иначе бы за три осенних месяца, в условиях разваленной медицины, в Украине уже осталось бы 25-30 процентов населения!
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28.12.2021 07:56
+12
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28.12.2021 08:53
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Вколовся "короноваком" і порядок.
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28.12.2021 07:36 Ответить
Который как раз и так наименее эффективный, а против нового штамма так и вообще практически не действует. Это уже вакцина на уровне фуфломицинов. Вообще в борьбе меча и щита в исторической перспективе всегда побеждает меч, так что верующие во всемогущественные вакцины и лекарства могут расслабиться и получать удовольствие от процесса. Ждем какую-нибудь "пси" или "омегу", которая будет ещё более заразной, но ещё менее смертельной. Которая вытеснит все остальные штаммы, да так и останется с нами на уровне легких эпидемий, происходящих каждые три месяца. Хорошего мало, на самом деле, даже "малосмертельный и неопасный" грипп ежегодно уносит жизни не одной сотни тысяч человек, но на него мы точно уже давно забили. Потому что "вакцина против гриппа", которая действует в лучшем случае в одном случае из трех для большинства населения кажется пустой забавой. Сходить к бабке-шептухе "вывести порчу" этому "населению" не кажется пустой забавой, хоть там и эффект ещё куда меньше, но что делать, другого "населения" у нас нет.
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28.12.2021 07:56 Ответить
Против нового штама нужна новая вакцина
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28.12.2021 08:13 Ответить
каждому ! (c)
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28.12.2021 08:48 Ответить
Щотижня )
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28.12.2021 10:24 Ответить
Судя по росту дерева мутаций короны, твои слова недалеки от истины. Идея об "универсальной вакцине от всех штаммов" уже потерпела крах, теперь надо осознать и принять истину, что коронавирус теперь навсегда с нами, и будет потихоньку подкашивать население, что бы мы тут не делали. И, либо мы привыкнем к тому, что надо ходить в масках и мыть руки, либо к тому, что корона будет основной причиной смерти у людей. Либо и к тому, и к тому одновременно.
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28.12.2021 19:16 Ответить
Можливо з часом вірулентність коронавірусу знизиться у нових штамах і будемо мати сезонний грип 2.0
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28.12.2021 19:40 Ответить
Нет, не снизится и это не будет "сезонный грипп". Корона вообще никак не привязана к погоде, темпы роста заболеваемости примерно одинаковы в обоих полушариях, болеют одинаково что в холодной Канаде, что в жарких Арабских Эмиратах. Вот у гриппа это не так, эпидемии гриппа четко привязаны под сырую холодную погоду. С короной будет скорее как с чумкой у домашних животных, периодически целыми городами все будут уходить болеть на пару недель.

У тебя никогда домашней кошки не было? Вот кошки мрут от коронавируса (другого, не ковида). Даже если никогда из дома не выходят. Достаточно, чтобы ты походил в обуви по следам больного животного, а потом этой же обувью потоптался на коврике возле входной двери. А кошки на них обожают ждать своих хозяев. И всё...
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29.12.2021 03:23 Ответить
Все, облегчился? Полегчало?
У вас все только темное-не просвещенное население и виновато... Идите уколитесь вакцинкой еще раз, продвинутьій и учОній вьі наш
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28.12.2021 09:38 Ответить
Я не кололся и теперь точно колоться не вижу смысла. Разве только для того, чтобы получить бамажку, что я человек, а не какашка. Если она мне вдруг понадобится. Но если понадобится - схожу и уколюсь, не вижу в этом ничего страшного, из-за чего надо метаться по интернету, как стадо испуганных макак. Давай, расскажи мне про оксид графена в вакцине.
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28.12.2021 19:08 Ответить
Я тоже не кололся, за что и был отстранен от работы до окончания карантина. Вот и сижу теперь без работы. А мне говорили да уколись ты, тебе что жалко, тебя же отстранят от работы, а через три месяца уволят. Мне нас рать на ляшко и его запугивания, я вижу что эпидемии нет - недалеко больница и морг и зал для прощания с умершими, я на них посматриваю и нихрена там движа нет. А если послушать ляшку так у нас пол Украины вымерло. Вакцина не работает, потому как по их же утверждениям все равно болеют уколотые. А отмазки что вот болеют не так а лучше - для идиотов. Сейчас согласно рекомендациям, получается необходимо колоться каждые полгода, а лучше каждые три месяца, тогда титры будут высокие. Идиоты, колитесь хоть каждую неделю... Я делаю ставку на иммунитет, природа его оттачивала веками и не нужно ему мешать.
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29.12.2021 08:47 Ответить
Твой иммунитет запросто тебя может подвести. Это лотерея, не важно какое решение ты принимаешь, ты всё равно делаешь ставку в игре и ставишь на кон свою жизнь. Нужно это понимать, а не успокаивать себя глупыми надеждами. Я посчитал риск умереть от короны лично для себя несущественным, поскольку у меня гораздо больше шансов в любой момент откинуть копыта от других моих болячек, а такая вероятность гораздо выше, чем умереть от короны. И мне мешает пойти уколоться элементарная лень, а не какие-то глупые надежды или принципы. Но вы продолжайте тешить себя иллюзиями, что вас лично элементарная статистика не касается. Чузен Ван. Вокруг одни Избранные.
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29.12.2021 10:14 Ответить
"Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика."
Бенджамин Дизраэли
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29.12.2021 10:33 Ответить
Был недалекого ума человек, к тому же чистой воды гуманитарий. Ему простительны глупости. Впрочем, есть мнение, что он этого не говорил, мы про это знаем только со слов Марка Твена. А тот был большой любитель пошутить и разыграть мистификации.
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29.12.2021 11:24 Ответить
А якщо 2+2?
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28.12.2021 07:39 Ответить
Антивакса:
- А мы что говорили?! Без предел!!!!
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28.12.2021 07:50 Ответить
Смешная ситуация,ваксобесы придули антиваксов,теперь и коменты типа от них пишут)
Нужно срочно исследовать внутричерепную субстанцию,думаю,нас ждут большие открытия
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28.12.2021 08:32 Ответить
Если он не смертельный зачем бустер?
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28.12.2021 07:50 Ответить
Мнение крепостных никого не интересует. Барин сказал колоть значит колоть
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28.12.2021 08:12 Ответить
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28.12.2021 09:39 Ответить
В стране,где высокие чиновники заявляют, что сведения о прививках не являются медицинской тайной,но никто не видел не их сертификатов,никто не знает сколько бустеров они укололи себе...
В стране,где из того количества привитых официально,у половины левые сертификаты, но ничего не происходит и не мрут согласно вашим страшилкам...В стране, где врачи бегут от вакцинаций, и по знакомству рассказывают,что на самом деле происходит и отговаривают от прививок...В стране, где нет доверия к властям, которые ежечасным враньем дискредитировали всех и вся, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАНДЕМИИ, такой как вы рисуете, иначе бы за три осенних месяца, в условиях разваленной медицины, в Украине уже осталось бы 25-30 процентов населения!
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28.12.2021 07:56 Ответить
Ты просто обкурился и гонишь. Даже если вообще никак не помогать больным, в условиях полного отсутствия медицинской помощи, от "Дельты" умирает примерно 2.5-3% заболевших. Даже если вся страна вдруг, по какой-то причине заболеет, а так не бывает в принципе, умрет вот эти 2.5% и всё, эпидемия этого штамма на этом закончится, у всех будет иммунитет на полгода. Предположим через полгода вся страна опять целиком заболеет, иммунитет же не пожизненный, всё, закончился. Умрет 97.5%*2.5%=2.43% (от исходного населения) Итого, даже если мы тут будем ходить с каменными топорами и танцевать с бубном вокруг костра, и всей страной есть из одной тарелки и спать в одной постели, за год из 40 миллионов умрет один миллион 975 тысяч человек. Напоминаю, у нас "естественная" смертность на уровне 600 тысяч человек в год. И дополнительные 50-60 тыс человек, умерших от ковида, это много, конечно, но от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 300 тыс человек ежегодно, и никого это не волнует. Но вообще, страна, в которой врачи бегут от вакцинации, а главнокомандующим выбрали четырежды уклониста, похоже таки обречена на вымирание.
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28.12.2021 08:59 Ответить
Я хотел сказать,что та "пандемия" которую они раздувают, служит только для освоения ковидных денег, и если бы она была в таких масштабах, как заявляют они, в Украине уже бы осталась треть населения.
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28.12.2021 10:33 Ответить
Ковидные деньги "освоили", половину спустив на "Велике крадiвнiцтво". Врачи от обещанных добавок получили максимум треть, кислорода в больницах традиционно не хватает, больничных коек банально не хватает. Деньги до медицины просто не дошли, а на что их спишут зеленые - да в общем всё равно, им пофиг, они деребанят страну, пока ещё есть возможность, им нужен повод, а не причина.
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28.12.2021 19:00 Ответить
и все-таки смертность от ковида на число зараженных у нас значительно выше чем в Европе и США
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28.12.2021 14:35 Ответить
Ну так "выше" - это вот эти 2.5%-3% и есть. В США текущий уровень смертности в районе одного процента. Т.е. у нас выше в три раза. Но это ведь не повод для беспокойства, правда? Главное, чтобы дороги к кладбищу были освещены и заасфальтированы.
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28.12.2021 19:02 Ответить
побольше вакцин,ещё побольше,иначе сдохнете,скот должен быть послушен и стоять в стойле,
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28.12.2021 07:58 Ответить
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28.12.2021 08:51 Ответить
Те вакцины вообще бесполезны против омикрона,по причине,что омикрон-новая мутация.От омикрона новую надо колоть вакцину и тд.
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28.12.2021 08:03 Ответить
а после омикрона,будет дебилон,и тоже новая вакцина,финальная стадия будет штам трупикон,когда все предложат цианид.
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28.12.2021 08:07 Ответить
Нє-нє, всі ждуть пі*. Народ уже українізував ту грецьку букву.
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28.12.2021 09:15 Ответить
сомневаешься, что ЗЕбизян подставят под новый укол? Этот ЗЕскот выстроится в очередь и будет кукарекать, что они же образованные европейцы, а кто не колится, тот - ватник!
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28.12.2021 08:08 Ответить
А может, ну его на х..? И особенно новые, иначе это будет без конца! Помните об основных убийцах человека. Они же никуда не делись!
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28.12.2021 08:09 Ответить
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28.12.2021 08:53 Ответить
а старую куды девать?
не государственный падход у вас таварищъ...
а вдруг поможет, ну если не поможет то хоть видимость заботы и борьбы создадим...
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28.12.2021 09:45 Ответить
По твоей логике нужно прекратить разрабатывать вакцины, лекарства? Забить на это? Пусть выживут сильнейшие?
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28.12.2021 12:46 Ответить
Если вам не получилось потушить пожар двумя бочками подсолнечного масла - пробуйте третей залить. А если третья не поможет, то и 4, 5, 6-ой и так далее, пока не поможет, или не поумнеете.
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28.12.2021 08:33 Ответить
Надо бензином попробовать...
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28.12.2021 11:48 Ответить
Я намагаюся зрозуміти, як це чергове =дослідження= на 12-ти людях: "взятих зі зразків крові дванадцяти осіб, які пройшли повну (??? - зараз це скільки доз ?) вакцинацію… Шість зразків були взяті у людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer, решта шість - у тих, хто вакцинувався препаратом Moderna", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3307459 корелює зі словами Ляшка:

Тестуватися на наявність антитіл після вакцинації не потрібно, це виключно маркетингові пастки, - Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3288601

Здавати аналіз крові на антитіла після вакцинації не потрібно. Після вакцинації організм захищений. Джерело: https://censor.net/ua/n3288601

Оте, що ви бігаєте, здаєте в лабораторію, - це виключно маркетингові пастки і якесь заспокоєння власне, тому я одразу кажу, - якщо ви вакциновані, ви захищені від переігу хвороби середнього або важкого ступеню, і ви не потрапите в реанімацію", - пояснив голова МОЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3288601

"Вчені" на підставі "досліджень", зроблених на кількох людях, висувають "гіпотези", роблять "висновки" і висловлюють "рекомендації" для мільйонів / мільярдів людей.
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28.12.2021 08:39 Ответить
Що ви хочете? Людина тільки як дві тисячі років тому почала вчитись писати. Бігала за тваринами з камінням щоб вбити та зїсти.
Тепер все зна бо знайшла дірку в скотомогильнику і кача відтіля трупний газ.
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28.12.2021 08:59 Ответить
Тут вже новий кітайський фуфлотест рекламують, "боротьба" по всіх напрямках.
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28.12.2021 09:00 Ответить
Який ?
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28.12.2021 09:10 Ответить
Милистан (рос.).
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28.12.2021 09:34 Ответить
Від кашлю ?
Бо я ще знайшла обезболюючий. І мультисимптомний.
Як можуть бути медикаменти з однією назвою з різними діючими речовинами ?
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28.12.2021 09:45 Ответить
З Новим роком!!!
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01.01.2022 01:46 Ответить
Дякую ! І тебе та твою родину ! Здоров'я і щастя !

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01.01.2022 07:57 Ответить
Надо в каждом стационаре установить детектор лжи и перестать, наконец, лечить антиваксеров. Пусть лечатся у попов и спутником.
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28.12.2021 09:06 Ответить
Блажен, кто верует! Особенно во всемогущество вакцины от ковида!
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28.12.2021 09:29 Ответить
Во всех странах одновременно говорят одно и тоже...Сговорились чтоли??????Или всем одно и тоже распоряжения из М.П. посылают?
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28.12.2021 09:31 Ответить
Европа продолжает неприятно удивлять
https://www.youtube.com/watch?v=JCCX_SvpWu8&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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28.12.2021 12:21 Ответить
 
 