РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15186 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
3 017 21
война (47249) НАТО (8958) Польша (7495) россия (91354) США (23238) Салливан Джейк (185)

США и Польша обсудили российскую угрозу: Вашингтон готов стать на защиту союзников на восточном фланге НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США и Польша обсудили российскую угрозу: Вашингтон готов стать на защиту союзников на восточном фланге НАТО

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и руководителем Бюро международной политики Канцелярии польского президента Якубом Кумохом.

Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Горн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, стороны обменялись мнениями по поводу наращивания Россией войск вблизи границы Украины и подтвердили важность единства союзников в дипломатических мерах и усилиях по сдерживанию РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Кабинета президента Польши Шрот о войсках РФ у границ Украины: "Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная"

Советник Байдена подчеркнул поддержку Соединенными Штатами статьи 5 Североатлантического договора (согласно которой страны НАТО рассматривают вооруженное нападение на одну из них как нападение на всех) и заверил в готовности Вашингтона встать на защиту союзников на восточном фланге Альянса.

Отмечается, что Салливан также выразил благодарность от имени президента Байдена польскому коллеге Дуде, который ветировал спорную поправку к закону о СМИ. По словам Салливана, это положительный сигнал перед председательством Польши в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2022 года.

Как сообщалось, Анджей Дуда в понедельник ветировал изменения в закон о телевидении и радиовещании, которые могли стать основанием для лишения лицензии главного оппозиционного телеканала Польши TVN, находящегося в собственности американской компании Discovery.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
А "нахрєна" захищать тих хто сам захищаться не хоче? На відміну від афганців поляки можуть і будуть захищаться І українці - теж - не дивлячись на те ЧМО яке аморфна "більшість" тимчасово привела до влади Так і передай своїм "кураторам" "мериканець внутріМКАДівський"
показать весь комментарий
28.12.2021 08:48
+5
А не загрожує лише тим країнам, що є членами НАТО.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:15
+5
Всё более комичными становятся причитания Путтолини насчёт расширения оборонительного блока НАТО, включающего в себя всё больше цивилизованных стран. Абсурдность и ушлое лицемерие сквозит в этих причитаниях. Очевидно, что его беспокоит лишь то, чтобы западное антикоррупционное законодательство ни в коем случае не помешало бы ему и его мафиозной шайке дербанить природные богатства страны по своим карманам как это сейчас происходит. И ещё империалистические "хотелки", которые уже однажды привели страну к развалу в результате империалистического вторжения в Афганистан и 10-летней войны там, закончившейся позорным ретированием. Так же и сейчас милитаристские "ястребы" в его окружении хотят новой войнушки, им подвывают обезумевшие от жажды крови пропагандисты с зомбоящика
показать весь комментарий
28.12.2021 08:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це нас не радує((((
показать весь комментарий
28.12.2021 08:00 Ответить
Всё более комичными становятся причитания Путтолини насчёт расширения оборонительного блока НАТО, включающего в себя всё больше цивилизованных стран. Абсурдность и ушлое лицемерие сквозит в этих причитаниях. Очевидно, что его беспокоит лишь то, чтобы западное антикоррупционное законодательство ни в коем случае не помешало бы ему и его мафиозной шайке дербанить природные богатства страны по своим карманам как это сейчас происходит. И ещё империалистические "хотелки", которые уже однажды привели страну к развалу в результате империалистического вторжения в Афганистан и 10-летней войны там, закончившейся позорным ретированием. Так же и сейчас милитаристские "ястребы" в его окружении хотят новой войнушки, им подвывают обезумевшие от жажды крови пропагандисты с зомбоящика
показать весь комментарий
28.12.2021 08:17 Ответить
Вашингтон готовий стати на захист тих країн, яким нічого не загрожує?
показать весь комментарий
28.12.2021 08:04 Ответить
А не загрожує лише тим країнам, що є членами НАТО.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:15 Ответить
Или есть яо.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:47 Ответить
У которых адекватное правительство , правильно реагирующее на соседа-агрессора ,маньяка -убийцу! А не хитросделанные коллаборанты , заглядывающие убийце в одно место За помощь союзники ,получили хамство и чёрную неблагодарность ! "
показать весь комментарий
28.12.2021 08:29 Ответить
Кроме помощи есть ещё и обязательства, которые похерены заглядыванием в одно место убийце.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:50 Ответить
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
показать весь комментарий
28.12.2021 08:19 Ответить
Расскажите полякам как защитили союзников в Афганистане.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:40 Ответить
А "нахрєна" захищать тих хто сам захищаться не хоче? На відміну від афганців поляки можуть і будуть захищаться І українці - теж - не дивлячись на те ЧМО яке аморфна "більшість" тимчасово привела до влади Так і передай своїм "кураторам" "мериканець внутріМКАДівський"
показать весь комментарий
28.12.2021 08:48 Ответить
Чому "більшість" у лапках? А про афганців ти мабуть нічого не розумієш.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:53 Ответить
"Петрусь"! На відміну від тебе я афганців бачив і спілкувався з ними ще тоді коли ти "під стіл пішки ходив" І чого вони варті - мені прекрасно відомо
показать весь комментарий
28.12.2021 09:04 Ответить
А скільки мені, діду? І може ти краще мене знаєш про війну в Афгані?
Твоя помилка у тому, що ти брешеш і сам у це віреш.
показать весь комментарий
28.12.2021 09:28 Ответить
"Петрусь"! Я не знаю наскільки ти знаєш "війну в Афгані" - багато хто з тих що там побував так нічого і не зрозуміли Однак з тебе "афганець" - "як з гімна - куля"!
показать весь комментарий
28.12.2021 10:10 Ответить
Не знаєш? А кулі з гімна робиш, гімняний воїн.
показать весь комментарий
28.12.2021 10:17 Ответить
Синок! "Плювання лайном" в мій бік - марна справа "Соплі втри" спочатку!
показать весь комментарий
28.12.2021 10:33 Ответить
Пердун, ти вже сам обплювався. Не плюй проти вітру.
показать весь комментарий
28.12.2021 10:42 Ответить
Не порівнюй свій "пердь" з вітром! Морду заляпає!
показать весь комментарий
28.12.2021 12:16 Ответить
Афганистан член НАТО? ????
показать весь комментарий
28.12.2021 08:58 Ответить
Сегодня-- праздник- произошли географические ЧУДЕСА на Кавказе О НИХ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ПРАЗДНИКИ САТУРНАЛИИ(Шад Эр-торжественный муж с одэри), 22-27 декабря -7 дней сделал имп.КалиГула.Слава!
показать весь комментарий
28.12.2021 10:11 Ответить
 
 