В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 2248 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 27 декабря в Украине:
зафиксированы 2248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19);
46 024 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 944 человека;
летальных случаев – 134;
выздоровели – 4789 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 649 236 человек;
выздоровели – 3 437 528 человек;
летальных случаев – 95 105;
проведено ПЦР-тестирований – 16 691 695.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. В общей сложности проведены 28 055 523 прививки", - рассказали в Минздраве.
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Эти пропоганду ведут?)Как они так могли?У многих ваксобесов наблюдается полное замешательство
Зараз маємо нову болячку від якої ліки існуючі не допомагають Слава богу - знайшли "проміжний варіант - вакцинування Так - воно не дає імунітету на все життя! Але ж і та ж вакцина від грипу такої гарантії не дає! І протистолбнячна протименінгітна чи ботулінна сироватка цього не дає! Однак ми нею користуємося і навіть не "пирхаємо" То чому ви такий "вереск" піднімаєте стосовно вакцини проти "ковіду"?
Подкожные чипы шведской компании BioHax International, которые планирует завезти в Грузию компании iPlus, станут доступны для пользователей уже с марта 2022 года․ Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.
Накануне гендиректор сети магазинов электронной техники iPlus Кахи Сепиашвили сообщил Sputnik Грузия, что чипы могут быть импортированы в Грузию уже в январе будущего года.
Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями, в том числе может включать в себя паспортные данные и данные банковских карт. https://t.me/voyager1970
https://antitrole.livejournal.com/804113.html
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/49-year-old-new-york-times-editor-dies-heart-attack-one-day-boasting-getting-covid-booster-shot/
тестирование, что бы не создавать очереди в лабораторию
На сифилис себя проверьте, клопы.