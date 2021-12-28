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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2248 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 27 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 зафиксированы 2248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 46 024 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 госпитализированы – 944 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 летальных случаев – 134;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 выздоровели – 4789 человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 133 человека, зафиксированы 1864 новых случая заражения, 4527 человек выздоровели

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 заболели – 3 649 236 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 437 528 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 летальных случаев – 95 105;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 691 695.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. В общей сложности проведены 28 055 523 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 134 человека, зафиксированы 2248 новых случаев заражения, 4789 человек выздоровели 14

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Независимый аудит всей этой цыфири немедленно приземлит Ляшка и всю его МОЗовскую шайку в СИЗО за подлог.
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28.12.2021 09:48
+5
https://censor.net/ua/news/3307459/dvi_dozy_covidvaktsyny_pfizer_ta_moderna_diyut_na_omikron_slabshe_nij_na_deltu_doslidjennya


Эти пропоганду ведут?)Как они так могли?У многих ваксобесов наблюдается полное замешательство
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28.12.2021 08:42
+5
Ширяння нашли. Помогает только карманы набивать кое кому.
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28.12.2021 10:37
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Правила форума Совет форумчан
Психікою антивакцинаторів заволодів вірус, який через вакцинування може померти і тому наказує тілу жертви проводити антивакцинаторську пропаганду і не вакцинуватися самому.
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28.12.2021 08:35 Ответить
https://censor.net/ua/news/3307459/dvi_dozy_covidvaktsyny_pfizer_ta_moderna_diyut_na_omikron_slabshe_nij_na_deltu_doslidjennya


Эти пропоганду ведут?)Как они так могли?У многих ваксобесов наблюдается полное замешательство
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28.12.2021 08:42 Ответить
Я не розумію одного: невже дебілоїди не можуть зрозуміть одного: будь-яка нова "болячка" вимагає нових методів боротьби з нею! З чумою віспою і холерою спочатку боролися методом "карантинів" - коли просто огороджували місця спалаху епідемії і чекали поки всі вимруть і вірусам не було на кому "їздить" Потім розробили для деяких захворювань профілактичні вакцини (я був вакцинований від віспи А мій внук - ні! Бо "чорна віспа" зараз існує лише в лабораторіях Потім навчилися бороться ліками
Зараз маємо нову болячку від якої ліки існуючі не допомагають Слава богу - знайшли "проміжний варіант - вакцинування Так - воно не дає імунітету на все життя! Але ж і та ж вакцина від грипу такої гарантії не дає! І протистолбнячна протименінгітна чи ботулінна сироватка цього не дає! Однак ми нею користуємося і навіть не "пирхаємо" То чому ви такий "вереск" піднімаєте стосовно вакцини проти "ковіду"?
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28.12.2021 09:00 Ответить
Ширяння нашли. Помогает только карманы набивать кое кому.
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28.12.2021 10:37 Ответить
А тебе "жаба давить" що з тобою не діляться?
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28.12.2021 12:18 Ответить
Чому ЦЕНЗОР не повідомляє, що ймовірність померти від К19 становить 0,026. А ймовірність зіткнення Знмлі з астероїдом - 0,046. Тому потрібно бігом по скидувати маски і вдягнути міцні шоломи!
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28.12.2021 09:28 Ответить
Власник ценzohra знаш хто?
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28.12.2021 09:39 Ответить
Хто?
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28.12.2021 10:16 Ответить
Такий лисий комсомолець котрий тепер типу проповідує віру Христову.
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28.12.2021 11:07 Ответить
О-о
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28.12.2021 11:17 Ответить
Якщо дізнаєшся справжнє прізвище, то стане зрозуміло звідки така кар'єра, від комсомільця до "В,О" пріпіздєнта ,типу.
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28.12.2021 11:36 Ответить
Де я маю знайти докази - на ватних ресурсах?
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28.12.2021 12:48 Ответить
Хоч на ватних, хоч на пархатних.
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28.12.2021 13:00 Ответить
Як знайдеш тут "смерть від астероїда" - тоді і напишеш.
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28.12.2021 15:33 Ответить
Независимый аудит всей этой цыфири немедленно приземлит Ляшка и всю его МОЗовскую шайку в СИЗО за подлог.
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28.12.2021 09:48 Ответить
Для цього хоча б лікарі почали говорити, а їх загнали в такі умови, шо краще мовчати,
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28.12.2021 10:19 Ответить
Всё это, безусловно, тянет на массу статей УК, включая госизмену.
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28.12.2021 12:28 Ответить
Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года. Изpaиль заявил, что paссмотрит возможность использования новой внедреннoй технологии имплaнтации микрочипa человека, разработанной в Швеции, которая может «удобно» поддерживать статус вaкцинaции человека

Подкожные чипы шведской компании BioHax International, которые планирует завезти в Грузию компании iPlus, станут доступны для пользователей уже с марта 2022 года․ Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Накануне гендиректор сети магазинов электронной техники iPlus Кахи Сепиашвили сообщил Sputnik Грузия, что чипы могут быть импортированы в Грузию уже в январе будущего года.

Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями, в том числе может включать в себя паспортные данные и данные банковских карт. https://t.me/voyager1970
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28.12.2021 10:54 Ответить
Глобалисты признали, что вакцинация от "ковид" является экспериментом над человечеством.
https://antitrole.livejournal.com/804113.html
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28.12.2021 10:58 Ответить
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28.12.2021 11:09 Ответить
49-річний редактор New York Times помер від серцевого нападу через день після того, як хвалився про те, що отримав бустерне щеплення від Covid

https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/49-year-old-new-york-times-editor-dies-heart-attack-one-day-boasting-getting-covid-booster-shot/
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28.12.2021 11:23 Ответить
геноцид нікого не щадить, особливо тих, хто не хоче жити у згоді з законами Природ
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28.12.2021 11:33 Ответить
Природний відбір... Або пристосуєшся жити в нових умовах з новими проявами її(природи), або RESET
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28.12.2021 12:27 Ответить
Помимо статистики вакцинации стоило бы ещё просто оборудовать пункты экспресс-тестирования, что бы каждый человек мог бесплатно сделать быстрый тест и проверить здоров ли он
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28.12.2021 20:21 Ответить
Тот кто туда попрётся - явно нездоров. На голову.
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28.12.2021 22:34 Ответить
Мне кажется, у нас такой процент заболеваемости ещё и потому, что очень долго диагностируется вирус, пока результат ПЦР будет готов, человек может заражать других, не зная об этом. Гораздо удобнее и проще было бы тестировать всех быстрыми тестами
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28.12.2021 20:33 Ответить
Если ты не чихаешь и не кашляешь, ты никого не можешь заразить.
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28.12.2021 22:35 Ответить
Дома пользуемся аптечным экспресс тестом Милистан, что бы контролировать состояние своего здоровья, лучше перестраховаться, чем поздно начать лечение
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28.12.2021 20:42 Ответить
Сейчас важно оптимизировать систему диагностирования вируса, например проводя экспресс
тестирование, что бы не создавать очереди в лабораторию
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28.12.2021 20:52 Ответить
Гораздо проще сейчас диагностировать коронавирус с помощью регулярного проведения экспресс-тестов, мы дома например Милистан используем и себе, и детям удобно его делать и результат всего за пятнадцать минут готов
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28.12.2021 21:03 Ответить
Вакцинация, может и не спасает от вируса, но помогает гораздо легче его перенести, но нужно даже вакцинированным делать экспресс-тесты, ведь часто именно они являются бессимптомными переносчиками вируса
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28.12.2021 21:11 Ответить
Одним из способов обезопасить себя и окружающих от вируса сейчас есть проведение экспресс-тестирований
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28.12.2021 21:32 Ответить
Нужно брать пример с других стран и проводить массовые тестирования людей быстрыми тестами, а не ждать по три дня результатов ПЦР
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28.12.2021 21:43 Ответить
Нужно вас всех в Нюрнберг отправить, на излечение методом 1946 года.
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28.12.2021 22:32 Ответить
Удобно, что сейчас появились в аптеке экспресс-тесты на ковид, особенно детям их просто и быстро делать, не будешь же при каждом чихе ребенка в больницу тянуть
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28.12.2021 21:49 Ответить
На триппер себя проверь, резинка пфизеровская.
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28.12.2021 22:33 Ответить
Необходимо позаботиться о том, что бы в нашей стране каждый мог в любое время прийти и сдать экспресс-тест на корону, не тратя время и порой даже деньги на анализ ПЦР
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28.12.2021 21:56 Ответить
Вы только гляньте сколько троллей налетело: всем подавай экспресс-тесты на "ковид".
На сифилис себя проверьте, клопы.
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28.12.2021 22:32 Ответить
 
 