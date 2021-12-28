Саакашвили нельзя переводить в тюрьму, ему необходимо лечение в многопрофильной клинике или за границей, - врач Кипшидзе

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили нельзя отправлять в тюрьму, а нужно лечить в многопрофильной гражданской клинике.

Об этом заявил во вторник его личный врач Николоз Кипшидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кипшидзе отметил, что решение о переводе экс-президента из госпиталя в Гори, предположительно, в Руставскую тюрьму было принято Минюстом на основании заключения одного из врачей госпиталя.

"Я не знаю, кто из врачей подписал справку о состоянии здоровья Саакашвили, но подписывать такую справку было нельзя. Саакашвили на данный момент является больным средней тяжести, и его ни в коем случае нельзя возвращать в тюрьму. Несколько часов назад он получил очередную стрессовую травму, которая может очень негативно отразиться на его здоровье", - сказал Кипшидзе.

Он отметил, что распространяется крайне тревожная информация о готовности Саакашвили начать очередную голодовку.

"Этого нельзя допустить, так как мы можем потерять Михеила. Я настоятельно требую перевести его на лечение в многопрофильную гражданскую клинику или за границу", - сказал Кипшидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за плохого самочувствия и проблем со здоровьем Саакашвили не сможет принять участие в судебном процессе, - адвокат Басилая

По его словам, после инцидента вечером в понедельник, когда Саакашвили потерял сознание в палате, Кипшидзе не впускают в госпиталь.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что Михеил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.