Саакашвили нельзя переводить в тюрьму, ему необходимо лечение в многопрофильной клинике или за границей, - врач Кипшидзе
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Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили нельзя отправлять в тюрьму, а нужно лечить в многопрофильной гражданской клинике.
Об этом заявил во вторник его личный врач Николоз Кипшидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кипшидзе отметил, что решение о переводе экс-президента из госпиталя в Гори, предположительно, в Руставскую тюрьму было принято Минюстом на основании заключения одного из врачей госпиталя.
"Я не знаю, кто из врачей подписал справку о состоянии здоровья Саакашвили, но подписывать такую справку было нельзя. Саакашвили на данный момент является больным средней тяжести, и его ни в коем случае нельзя возвращать в тюрьму. Несколько часов назад он получил очередную стрессовую травму, которая может очень негативно отразиться на его здоровье", - сказал Кипшидзе.
Он отметил, что распространяется крайне тревожная информация о готовности Саакашвили начать очередную голодовку.
"Этого нельзя допустить, так как мы можем потерять Михеила. Я настоятельно требую перевести его на лечение в многопрофильную гражданскую клинику или за границу", - сказал Кипшидзе.
По его словам, после инцидента вечером в понедельник, когда Саакашвили потерял сознание в палате, Кипшидзе не впускают в госпиталь.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что Михеил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.
15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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К слову, а всех подследственных и осуюждённых лечат в многопрофильных клиниках да ещё и зарубежных пенитенциарные службы Грузии и Украины ?
А вы его любите?
Погрожував в'язницею іншим - сидить сам.
В Україні щось хворим не був.
впрочем писали, что это было самоуправство без ведома Миши и при нем же вертухаи были наказаны..
- но это не 100% - нужно уточнять..
не гласні права бути вищим над плебсом.
І він має право порушувати закон плебеїв.
Саакашвили назвал это "беспрецедентным шагом примирения".
Об этом сообщается в фейсбуке Саакашвили.
"У меня была по-настоящему отличная встреча со своим бывшим политическим врагом и преемником, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который посетил меня в камере тюремной больницы. Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня "личным политическим узником Владимира Путина». Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили, и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - говорится в сообщении от имени Саакашвили.
По данным издания "Новости-Грузия", встреча Саакашвили с Маргвелашвили длилась несколько часов. После ухода из госпиталя он заявил, что выступает за введение моратория на уголовные дела, которые могут восприниматься как политически мотивированные. "Это не значит, что они являются преступниками или не совершали преступлений. Это значит, что в процессе переоценки и общения друг с другом мы остановим этот процесс", - сказал он.