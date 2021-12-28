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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4343) Саакашвили (3299) госпитализация (235)

Саакашвили нельзя переводить в тюрьму, ему необходимо лечение в многопрофильной клинике или за границей, - врач Кипшидзе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили нельзя переводить в тюрьму, ему необходимо лечение в многопрофильной клинике или за границей, - врач Кипшидзе

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили нельзя отправлять в тюрьму, а нужно лечить в многопрофильной гражданской клинике.

Об этом заявил во вторник его личный врач Николоз Кипшидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кипшидзе отметил, что решение о переводе экс-президента из госпиталя в Гори, предположительно, в Руставскую тюрьму было принято Минюстом на основании заключения одного из врачей госпиталя.

"Я не знаю, кто из врачей подписал справку о состоянии здоровья Саакашвили, но подписывать такую справку было нельзя. Саакашвили на данный момент является больным средней тяжести, и его ни в коем случае нельзя возвращать в тюрьму. Несколько часов назад он получил очередную стрессовую травму, которая может очень негативно отразиться на его здоровье", - сказал Кипшидзе.

Он отметил, что распространяется крайне тревожная информация о готовности Саакашвили начать очередную голодовку.

"Этого нельзя допустить, так как мы можем потерять Михеила. Я настоятельно требую перевести его на лечение в многопрофильную гражданскую клинику или за границу", - сказал Кипшидзе.

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По его словам, после инцидента вечером в понедельник, когда Саакашвили потерял сознание в палате, Кипшидзе не впускают в госпиталь.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что Михеил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Амстердам. Только Амстердам.
К слову, а всех подследственных и осуюждённых лечат в многопрофильных клиниках да ещё и зарубежных пенитенциарные службы Грузии и Украины ?
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28.12.2021 09:00
+13
Ох, уж эти политики. С виду, такие крепкие, цветущие, почти все мордатые, а как до тюрьмы, так сразу критическое состояние. Вот и Саакашвили , на вид откормленный и любвеобильный боров, а сразу сдулся.
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28.12.2021 09:10
+10
Персонаж шукав пригод на свою голову - знайшов.
Погрожував в'язницею іншим - сидить сам.

В Україні щось хворим не був.
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28.12.2021 09:03
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ага, в Баден-Бадені, бо Міша так патрудівся, так патрудівся!
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28.12.2021 08:52 Ответить
Амстердам. Только Амстердам.
К слову, а всех подследственных и осуюждённых лечат в многопрофильных клиниках да ещё и зарубежных пенитенциарные службы Грузии и Украины ?
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28.12.2021 09:00 Ответить
...і лікують коштом платників податків
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28.12.2021 09:02 Ответить
Ох, уж эти политики. С виду, такие крепкие, цветущие, почти все мордатые, а как до тюрьмы, так сразу критическое состояние. Вот и Саакашвили , на вид откормленный и любвеобильный боров, а сразу сдулся.
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28.12.2021 09:10 Ответить
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28.12.2021 11:00 Ответить
Ага, вигріти пролежні червоними ліхтарями цюу відповідному кварталі
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28.12.2021 09:35 Ответить
Как и Навальный добровольно приехал и сел на бутылку, а теперь скулёж про лечение. Не хотите ли испить эту чашу до дна? Неет? А придётся!
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28.12.2021 08:54 Ответить
Дайте вже йому банку полуничного варення і як рукою зніме
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28.12.2021 08:54 Ответить
Бачу, у вас ненависть до Саакашвілі, така ж параноїдальна,як і в Путіна..
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28.12.2021 09:07 Ответить
Треба співати оди реХворматору, який вилизує Зєлю з єрмаком і гонить на Бурбу, який готував операцію по арешту злочинців світового масштабу Бурбу?
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28.12.2021 09:17 Ответить
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
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28.12.2021 09:21 Ответить
В українській мові немає словосполучення "круглосуточно"
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28.12.2021 09:25 Ответить
У меня к нему нет ненависти, просто у меня к нему брезгливое отношение.
А вы его любите?
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28.12.2021 09:20 Ответить
Заслуженная - прохвост,аферист и пустобрёх международного масштаба !
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28.12.2021 09:51 Ответить
Твої слова для Путлера,як бальзам,а Труханов навіть грамоту випише..
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28.12.2021 10:46 Ответить
Приблизно така, як в Саакашвілі до Порошенка.
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28.12.2021 10:00 Ответить
иЛИ ЭТОГО БИТЮГА В САНАТОРИЙ В НИЦЦУ ОТПРАВИТЬ!
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28.12.2021 08:55 Ответить
Персонаж шукав пригод на свою голову - знайшов.
Погрожував в'язницею іншим - сидить сам.

В Україні щось хворим не був.
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28.12.2021 09:03 Ответить
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28.12.2021 09:06 Ответить
Твои волнения ему до самой жопы. Поволнуйся лучше из-за повышения тарифов на воду с 1 января.
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28.12.2021 09:34 Ответить
та дайте ему клетчатое одеяло,а то загнется же
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28.12.2021 09:04 Ответить
Ну і потрібна лікувальна дієта, з лобстерів, шампанського і кокаїну!
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28.12.2021 09:06 Ответить
швабры это на Московии - в Грузии веники были
впрочем писали, что это было самоуправство без ведома Миши и при нем же вертухаи были наказаны..
- но это не 100% - нужно уточнять..
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28.12.2021 09:17 Ответить
Ну він же був президентом? Був. Тоді в нього як у представника клану правлячої еліти є
не гласні права бути вищим над плебсом.
І він має право порушувати закон плебеїв.
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28.12.2021 09:09 Ответить
15 минут с Ясько вернут Мишу к жизни.
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28.12.2021 09:16 Ответить
бедненький щящлык не жрав с лета(это траур
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28.12.2021 09:17 Ответить
Рабинович разоблачает. 15 ноября 2017г. на телеканале Newsone нардеп Рабинович обвинил Саакашвили: снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили. 16 ноября 2017 г. вышел итальянский фильм с теми же обвинениями. Автор фильма Джан Микалессин-сотрудник СМИ Берлускони , друга Путина.-Были ли «грузинские снайперы» на Майдане? 20 февраля, 2018.

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28.12.2021 09:17 Ответить
Рабинович такая же МРАЗЬ И МЕГАВОРЮГА
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28.12.2021 09:54 Ответить
Где то жалко Мишу.. ну авантюрист, позер.. ну вот такой он. Но и одновременно стыдно.. трусоват,хлипок, без стержня для политика такого уровня ( каким он себя считает) Хотя разве он один такой, достаточно вспомнить наших " больных" от политики да и не только ( " элиту" так сказать). Если не "смертельно болеют" ( до освобождения или бегства), то уж просто дают деру... и отсиживаются кто в Ростове, кто в Израиле, кто в Европе.
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28.12.2021 09:18 Ответить
Ну нормально, требую говорит отправку на заграничный курорт а то как начну опять голодать.
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28.12.2021 09:23 Ответить
Как только политика берут за пятую точку, сразу превращается в косого, храмого, немощного инвалида
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28.12.2021 09:29 Ответить
Про необхідність його лікування в клініці говорять вже багацько років. Якщо і не в багатопрофільній, то в наркодиспансері точно.
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28.12.2021 09:34 Ответить
Кому цікавий цей мудак? Нехай хоч і розстріляють його. Це внутрішня справа Грузії.
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28.12.2021 09:35 Ответить
💯 абсолютно , в Украине наркоманов-марионеток предостаточно !
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28.12.2021 09:56 Ответить
Краще б дали йому тоді з криші **********, бо тепер грузинські бариги знущаються над найвеличнішим реформатором🤣
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28.12.2021 09:41 Ответить
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28.12.2021 09:47 Ответить
Сакашвили живая иллюстрация почему нельзя подсаживаться на кокс. Из мощного, успешного, всеми уважаемого политика чувак превратился в потешную истеричную клоунессу. Снюхал мозг! Зе идет тем же путем но гораздо быстрей. А вот Юля Тимошеко умело кокаином пользуется, как и тысячи других политиков и бизнесменов . Нюхают но для дела , а не злостно как Зе и Сакашвили.
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28.12.2021 09:53 Ответить
Как только кто то из них попадает в тюрьму , ему сразу нужно лечение именно за границей. Ну не суки
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28.12.2021 10:13 Ответить
В нас державою керують хворі і реформи роблять хворі
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28.12.2021 10:28 Ответить
бальной бєлий, бєлий такой і многапрофільний.
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28.12.2021 13:00 Ответить
Лучше сразу в морг
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28.12.2021 13:33 Ответить
Судя по всему, мишин попередник больше не пропутинский для него Экс-президент Грузии Маргвелашвили посетил Саакашвили и анонсировал совместную встречу с действующим президентом

Саакашвили назвал это "беспрецедентным шагом примирения".

Об этом сообщается в фейсбуке Саакашвили.

"У меня была по-настоящему отличная встреча со своим бывшим политическим врагом и преемником, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который посетил меня в камере тюремной больницы. Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня "личным политическим узником Владимира Путина». Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили, и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - говорится в сообщении от имени Саакашвили.

По данным издания "Новости-Грузия", встреча Саакашвили с Маргвелашвили длилась несколько часов. После ухода из госпиталя он заявил, что выступает за введение моратория на уголовные дела, которые могут восприниматься как политически мотивированные. "Это не значит, что они являются преступниками или не совершали преступлений. Это значит, что в процессе переоценки и общения друг с другом мы остановим этот процесс", - сказал он.
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28.12.2021 23:28 Ответить
 
 