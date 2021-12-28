3 015 18
Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Путин стремится наконец хоть что-то выжать для себя из переговоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент РФ Владимир Путин стягивает войска к украинским границам. Вместе с тем он считает, что пока Россия ничего существенного не достигла.
Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может с этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты.
"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин, - не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", - заявил Кулеба.
Топ комментарии
+5 aleks kyb
показать весь комментарий28.12.2021 09:21
+3 BaktriyaKavkaz
показать весь комментарий28.12.2021 09:46
+2 Чайка Київ
показать весь комментарий28.12.2021 09:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Хоч щось намагається вичавити "великий дружок" і НАТО з рештою партнерів, а х**ло якраз пре буром, бо зрозуміло, що цих "професіоналів", які тільки язиками тріпати вміють, він може прогнути і отримати те, що йому потрібно.
Zlata Dara
москалі вже почали святкувати Новий Рік ?
Господи, марять війною - і все.
Не навоюються ніяк, аніки-воїни.
28.12.2021 01:53 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 5
alexandr shamov
Не, НАТА будет нежеть жевать поглядывая на 170 тысячную орду... ПХИ...
28.12.2021 05:13 Відповісти Видалити
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
Завдання - посадити Саакашвілi.
Завдання - посадити Порошенка.
i головне Завдання- впихнути раковi пухлини дИнИрИ та лИнИрИ в тiло Неньки на умовах пуйла.
потрiбно поспiшати, бо пуйло хворе, в нього рак. воно, можливо, здохне до кiнця наступного 2022 -до середини 2023 року. тому до цього потрiбно вбити Україну, зробивши її сателiтом, частиною азiопського рюзьге мiра, перекреслети її европейcьку перспективу та вступ до НАТО.
як зроблять- пiдняти градус iстерики до найвищого рiвня, перемовини з США, потiм пообiцяти мир, втовхнувши ОРДЛО в тiло України на своїх умовах, дотиснувши ЗеЛупу.
завдання виконують Салiван, Керрi, дЄрьмак та iншi агенти та кориснi дурники.
свiту, насамперед старiй Европi та ЗеБiльному нарiду розкажуть, що наступив довгоочiкуваний мир....можливо навiть паРаша пустить багато дешевого на якийсь час газу для зубожiлого та втомленого нарiду бувшої України через українську трубу...
Европа та нарiд задоволенi будуть. мир, дешевий газ, вiйни нема...а що там Україна...що це таке?
тобто пуйло все отримає задарма, лише пiднявши градус своєi iстерики, вдавши з себе божевiльного, злякавши Захiд та ЗеЛупу абсолютно божевiльними вимогами, зробить руками своiх агентiв в Українi та на Заходi.
чи є сили в Українi протистояти такiй найближчiй перспективi ?