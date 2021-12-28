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Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Путин стремится наконец хоть что-то выжать для себя из переговоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Путин стремится наконец хоть что-то выжать для себя из переговоров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент РФ Владимир Путин стягивает войска к украинским границам. Вместе с тем он считает, что пока Россия ничего существенного не достигла.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может с этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин, - не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", - заявил Кулеба.

Также читайте: Глава Совета Федерации Матвиенко о скоплении войск РФ на территории Украины: В России на все случаи есть сценарий адекватных мер

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
А може ви з Ослом, Кулеба, просрали оборонні закупівлі, не згуртували суспільство для боротьби з Макшанією, гуляли та дуркували а тепер єдина надія що макшанці просто блефують?
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28.12.2021 09:21
+3
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА ТАКЖЕ ПОКИНУТЬ КАРАБАХ(Шушинское ханство=ШУШ=СУЗЫ),КОТОРЫЙ ОНА ОККУПИРОВАЛО.За 100лет(карта 1919г.у меня ютуб и тикток) нерусский Кремль в несколько раз уменьшил земли ИндоПэриджана=Греко(Ахеруш)Анара(РИМ).Земли от моря до моря Одэрбэйджана.Слава Кавказу и Украине!
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28.12.2021 09:46
+2
Арешт Порошенка - синхронно зі здачею інтересів України кремлю.

https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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28.12.2021 09:37
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А може ви з Ослом, Кулеба, просрали оборонні закупівлі, не згуртували суспільство для боротьби з Макшанією, гуляли та дуркували а тепер єдина надія що макшанці просто блефують?
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28.12.2021 09:21 Ответить
Кулеба, just relax і помовч.

Хоч щось намагається вичавити "великий дружок" і НАТО з рештою партнерів, а х**ло якраз пре буром, бо зрозуміло, що цих "професіоналів", які тільки язиками тріпати вміють, він може прогнути і отримати те, що йому потрібно.
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28.12.2021 09:22 Ответить
Наметилась последовательность нашей правоты: у нас за сегодня дважды, в дате, 4 последние цифры совпадают в сумме и в номинале.
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28.12.2021 10:15 Ответить
https://censor.net/ua/n3307449
Zlata Dara

москалі вже почали святкувати Новий Рік ?
Господи, марять війною - і все.
Не навоюються ніяк, аніки-воїни.

28.12.2021 01:53 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 5

alexandr shamov

Не, НАТА будет нежеть жевать поглядывая на 170 тысячную орду... ПХИ...

28.12.2021 05:13 Відповісти Видалити
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28.12.2021 11:05 Ответить
Ленин - о революции... Ленин об увеличении производства табака.... Ленин о коллективизвции...
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28.12.2021 09:22 Ответить
Арешт Порошенка - синхронно зі здачею інтересів України кремлю.

https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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28.12.2021 09:37 Ответить
Я думаю шо сдача Украины началась со сдачи Порошенко... И наметилась сдача, согласно написанной методички (известно где), и зачалась еще во времена предвыборной, с зебика тупых слоганов , на кшталт : "думаай-те". ЗЫ... Смутно догадываюсь , из-за чего и Карабас-Барабас к этому подключился. Но мы выдим ясно , что это делается через злобу. Такое впечатление, что это гундосо-мстительная черта лиц определенной(неопознанной) национальности, начиная с пыни.
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28.12.2021 10:19 Ответить
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28.12.2021 09:39 Ответить
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА ТАКЖЕ ПОКИНУТЬ КАРАБАХ(Шушинское ханство=ШУШ=СУЗЫ),КОТОРЫЙ ОНА ОККУПИРОВАЛО.За 100лет(карта 1919г.у меня ютуб и тикток) нерусский Кремль в несколько раз уменьшил земли ИндоПэриджана=Греко(Ахеруш)Анара(РИМ).Земли от моря до моря Одэрбэйджана.Слава Кавказу и Украине!
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28.12.2021 09:46 Ответить
Героям слава !!!
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28.12.2021 09:52 Ответить
Армия России также встала по всей границе Иреванского ханства,для защиты пришлых хайских арабов.
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28.12.2021 09:57 Ответить
Фуфел мавзолейный кроме СкреПОНОСа нести пургу КГБшную давно разучился...Остались Швабры и чупакабры...
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28.12.2021 09:48 Ответить
Крысы краснопузые...всего один вопрос...когда ж вы шакалы нажретесь крови людской в бывшем дохлом Сссре?
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28.12.2021 10:00 Ответить
Пыня обосравшись
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28.12.2021 10:39 Ответить
ЗеЛупа виконує завдання пуйла. Швидше навiть не ЗеЛупа, воно, це чмо, можливо, навiть не все розумiє, його смикають за мотузки бородата баба каломойша та агент Козирь-дЄрьмак, виконуючи завдання пуйла та кремлядi.

Завдання - посадити Саакашвілi.

Завдання - посадити Порошенка.

i головне Завдання- впихнути раковi пухлини дИнИрИ та лИнИрИ в тiло Неньки на умовах пуйла.

потрiбно поспiшати, бо пуйло хворе, в нього рак. воно, можливо, здохне до кiнця наступного 2022 -до середини 2023 року. тому до цього потрiбно вбити Україну, зробивши її сателiтом, частиною азiопського рюзьге мiра, перекреслети її европейcьку перспективу та вступ до НАТО.

як зроблять- пiдняти градус iстерики до найвищого рiвня, перемовини з США, потiм пообiцяти мир, втовхнувши ОРДЛО в тiло України на своїх умовах, дотиснувши ЗеЛупу.

завдання виконують Салiван, Керрi, дЄрьмак та iншi агенти та кориснi дурники.

свiту, насамперед старiй Европi та ЗеБiльному нарiду розкажуть, що наступив довгоочiкуваний мир....можливо навiть паРаша пустить багато дешевого на якийсь час газу для зубожiлого та втомленого нарiду бувшої України через українську трубу...
Европа та нарiд задоволенi будуть. мир, дешевий газ, вiйни нема...а що там Україна...що це таке?

тобто пуйло все отримає задарма, лише пiднявши градус своєi iстерики, вдавши з себе божевiльного, злякавши Захiд та ЗеЛупу абсолютно божевiльними вимогами, зробить руками своiх агентiв в Українi та на Заходi.

чи є сили в Українi протистояти такiй найближчiй перспективi ?
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28.12.2021 12:22 Ответить
 
 