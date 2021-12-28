Переговоры между США и Россией по Украине состоятся 10 января, - СМИ

В Белом доме назвали дату переговоров между США и Россией, на которых рассмотрят ситуацию вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская служба Голоса Америки со ссылкой на должностное лицо Совета по национальной безопасности США.

"Соединенные Штаты ожидают участия с Россией на платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести встречу Совета Россия - НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 число", – говорится в сообщении.

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В администрации добавили, что подход президента Байдена по отношению к Украине заключается в сочетании сдерживания и дипломатии. "Как Альянс мы едины по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если начнет наступление на Украину. Но мы также едины в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией", - подчеркнули в Совете по нацбезопасности США.

Ожидается, что на переговорах представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

"Когда мы сядем к переговорам, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем состоит дипломатия", - сообщили украинской службе Голоса Америки.