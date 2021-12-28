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Переговоры между США и Россией по Украине состоятся 10 января, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Переговоры между США и Россией по Украине состоятся 10 января, - СМИ

В Белом доме назвали дату переговоров между США и Россией, на которых рассмотрят ситуацию вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская служба Голоса Америки со ссылкой на должностное лицо Совета по национальной безопасности США.

"Соединенные Штаты ожидают участия с Россией на платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести встречу Совета Россия - НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 число", – говорится в сообщении.

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В администрации добавили, что подход президента Байдена по отношению к Украине заключается в сочетании сдерживания и дипломатии. "Как Альянс мы едины по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если начнет наступление на Украину. Но мы также едины в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией", - подчеркнули в Совете по нацбезопасности США.

Ожидается, что на переговорах представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

"Когда мы сядем к переговорам, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем состоит дипломатия", - сообщили украинской службе Голоса Америки.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Мюнхен 38
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28.12.2021 09:18
+3
А Україну запросять?
Аа, найвеличніший лідер ********** буде в буковелі жопу в сауні гріти, не до України йому
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28.12.2021 09:22
+2
Усе залежить від самої України - покажемо зуби, нам допоможуть. Інакше - не надто гарні перспективи. А з нашим зеленим лайном при владі - залишається тільки сподіватися.
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28.12.2021 09:53
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Вже набалакали: оборонний бюджет, який передбачав санкції проти півн.потоку-2, одразу після тріпання "козачка" з х**лом по відео - забрали.

Цікаво, на що фюрер прогне цих імпотентів цього разу.
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28.12.2021 09:09 Ответить
рашка, до речі, не підтверджує цю інфу: не влаштовують абстракції, якими їх годують американці (на ехо так подають). У фюрера конкретна мета - гарантії нерозширення ГАТО на схід і всі ці бла-бла-бла, які заплітають диплЬОмати, йому ніде не впали.

Так що, вперед, "животворящий", проявляй "таланти".
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28.12.2021 09:33 Ответить
10,12 та 13 сiчня і все без України навіть Кулеба не був запрошений
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28.12.2021 09:17 Ответить
Мюнхен 38
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28.12.2021 09:18 Ответить
А Україну запросять?
Аа, найвеличніший лідер ********** буде в буковелі жопу в сауні гріти, не до України йому
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28.12.2021 09:22 Ответить
Запросять, обов'язково запросять. Порошенка. Бо більше немає кого!😉😉😉
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28.12.2021 11:37 Ответить
Суцільний гішпанський сором
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28.12.2021 09:22 Ответить
"Шерхани" вирішуватимуть долю "табакі".
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28.12.2021 09:33 Ответить
Ходи на швабру.
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28.12.2021 09:42 Ответить
Заметил, что у тебя нездоровый интерес к швабрам. Каждый второй пост про швабры
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28.12.2021 10:15 Ответить
Ну так на бутылочку сходи,кацапская рожа.
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28.12.2021 10:37 Ответить
"выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, заявив, что администрация США не подтверждает переговоры с Россией в Женеве."
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28.12.2021 09:34 Ответить
По сути различные переговоры распланированы на 10-11-12-13 января 2022. О том что решат на них мы увидим быстро. Так как Раше если начинать полномасштабную войну то это сделать необходимо не позже февраля месяца. ( хотя для небольшой войнушки в пределах 2-3 областей они готовы в любой момент) Результат переговоров будет виден и по действиям Раши, или по переговорам стран Запада с Украиной ( и насколько быстро они пройдут), и последующие шаги украинской власти. ( только последним нужно всегда помнить, народ у нас может простить воровство, коррупцию, обогащение ( просто уже привыкли), но только не предательство и сдачу национальных интересов, а также узурпацию власти ( в какую бы красивую обертку это все не заворачивалось). Так что выбор у власти весьма ограничен в этом смысле.
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28.12.2021 09:36 Ответить
А почему не позже февраля?
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28.12.2021 10:51 Ответить
Начнется весенняя распутица.
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28.12.2021 11:18 Ответить
Если амеры пошли, то обязательно уже будут жертвовать. По всей видимости, Украина застрянет в совке...
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28.12.2021 09:45 Ответить
Усе залежить від самої України - покажемо зуби, нам допоможуть. Інакше - не надто гарні перспективи. А з нашим зеленим лайном при владі - залишається тільки сподіватися.
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28.12.2021 09:53 Ответить
Я не знаю як вся Україна, Західна Україна НІКОЛИ не буде під совком. НІКОЛИ.
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28.12.2021 11:35 Ответить
Що знов про Україну без України Будуть домовлятися як здавати Україну
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28.12.2021 09:56 Ответить
Підсумки цієї зустрічі можна спробувати підвести наступним чином: закулісно амери пообіцяють куйлу, що не братимуть Україну в НАТО. а на камери будуть говорити про те, що тільки Україна і члени НАТО мають право вирішувати це питання, і, по суті, будуть і далі десятиліттями товкти воду в ступі із вступом України в НАТО; натомість куйло дасть амерам гарантії, що далі вторгатись в Україну воно не буде; питання Криму винесуть за дужки по типу нинішнього Кенігсберга (Калінінграда), а питання ОРДЛО будуть вирішувати по тому сценарію, який нещодавно виплив в рашкаінформ, з імплементацією формули Штайнмаєра (там проведуть торги стосовно того якою саме має бути версія трактування цієї формули). з іншої сторони амери точно повністю не зіллють куйлу Україну по типу нинішньої Білорусі, бо це ні їм, ні Європі зовсім невигідно, оскільки тоді майже 500 тис українських силовиків буде вже на стороні куйла і луки. І головний висновок нам, українцям, потрібно на найближчий час робити, як зробили фіни після лінії Манергейма - продовжувати розбудовувати Україну, бути мудрим народом і голосувати виключно за рішуче прозахідноналаштованих українських політиків, викорінювати корупцію, хабарництво, казнокрадство тощо. Зміцнювати нашу армію ******** озброєнням і достатнім фінансуванням. тільки тоді будемо мати шанс на успіх. інший шлях - то буде топтання в болоті. а в гіршому випадку, якщо нарід за ці роки не помудрішає і не навчиться на своїх помилках і знову проголосує чи за ригів, чи за зелених нинішніх, то взагалі може положити Україну під ноги русні.
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28.12.2021 10:29 Ответить
 
 