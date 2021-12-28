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Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ: "Уровень угрозы повысился, но не пересек красной отметки"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность нового масштабного российского вторжения.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что за последний месяц этот риск повысился. В декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, а уровень угрозы, который существовал со стороны России, был ниже.

"Поэтому можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился... Теперь за последний месяц уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли.И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", - пояснил министр.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
вы заметили, Зеленый Клоун вообще никак не комментирует ситуацию..
хотя бы обращение к нации выпустил, что ли?..
эй! придурок!.. очнись!!!!!!!!!!
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28.12.2021 09:23
+12
Це вже сталося 8 років тому, коли анексувалаи Крим і війна на Донбасі,куди ще червонiшати лінії?вже не кажучи що наші захисники гинуть на сході
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28.12.2021 09:21
+12
А что такое " не пересек красной линии" Это то что по дорогам Украины где то в районе Полтавы не движутся рашистские танки. У нас оккупировано два региона, война идет 8 лет, 14 тыс. убитыми и 50 тыс раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря, захват заложников и политические убийства. Экономическая блокада. Нарушение будапештского меморандума, Большого договора с Украиной и договора об аренде базы в Севастополе, нарушения всех международных законов и хартий, не признается право Украины на государственность в принципе, а оказывается " красные линии " еще не пройдены...
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28.12.2021 09:27
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При Зеле в ВР и в министры попадают только больные люди. Чаще всего инвалиды детства, такие как и он.
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28.12.2021 09:14 Ответить
На шо намек? На дурь подсели еще в детстве?
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28.12.2021 09:38 Ответить
Кулеба, давай я вгадаю - червоною лінією буде перехід військ Макшанії кордону України.
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28.12.2021 09:16 Ответить
Та ні... по кулебі червоною лінією буде перехід кордону міста Київа
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28.12.2021 09:29 Ответить
А можливо Кулеба буде кричати на бурятів, які будуть перелазити через паркан його вілли - Куди ви, це вже червона лінія!
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28.12.2021 09:40 Ответить
Це в кращому варіанті, а в гіршому це через 10 днів вілізе десь в Буенос Айресі унюхане *********** і скаже. Віроломно на нас напали 10 днів тому. Ми до останнього не вірили але нажаль вони вже в Києві.
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28.12.2021 09:35 Ответить
Це вже сталося 8 років тому, коли анексувалаи Крим і війна на Донбасі,куди ще червонiшати лінії?вже не кажучи що наші захисники гинуть на сході
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28.12.2021 09:21 Ответить
При всеобъемлющем ""ПЕРЕМИРИИ" Д'Ерьмака Клоунарию верить ,себя не уважать
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28.12.2021 09:38 Ответить
Шел 100 год войны, но они не перетнули красную линию, нах надо если они за наш счет живут и с нас имеют, и пирог потихоньку рюмсают.
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28.12.2021 09:41 Ответить
вы заметили, Зеленый Клоун вообще никак не комментирует ситуацию..
хотя бы обращение к нации выпустил, что ли?..
эй! придурок!.. очнись!!!!!!!!!!
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28.12.2021 09:23 Ответить
Про що повинно бути це "обращение"? Про прогнози Арєстовіча з МІ6, чи про маячню жиріка?
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28.12.2021 09:34 Ответить
Вов очко воює з Порохом. У нього своя війна.
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28.12.2021 09:35 Ответить
Один хер, что обратится, что нет. Тебе уже только таблетки помогут.
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28.12.2021 09:56 Ответить
Он не придурок, он - предатель! Давно пора это понять!
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28.12.2021 11:33 Ответить
повысился, но.-Чтобы да так нет.Будем посмотреть.Стиль заяв кодлана Коломойско го.
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28.12.2021 09:24 Ответить
Рівень загрози вигідний всім крім України. Росії, щоб з нею Байден говорив, Китаю продавати свої товари, Європа культурна, навчена робоча сила за копійки. А інвестиції не йдувть і хто ж буде відганяти клоунів від бюджету під час війни.
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28.12.2021 09:26 Ответить
А что такое " не пересек красной линии" Это то что по дорогам Украины где то в районе Полтавы не движутся рашистские танки. У нас оккупировано два региона, война идет 8 лет, 14 тыс. убитыми и 50 тыс раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря, захват заложников и политические убийства. Экономическая блокада. Нарушение будапештского меморандума, Большого договора с Украиной и договора об аренде базы в Севастополе, нарушения всех международных законов и хартий, не признается право Украины на государственность в принципе, а оказывается " красные линии " еще не пройдены...
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28.12.2021 09:27 Ответить
"опасность миновала,но угроза сохраняется"
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28.12.2021 09:27 Ответить
А раз угроза сохраняется, то к территориальной обороне стройся!! Раз-два!

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28.12.2021 09:53 Ответить
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28.12.2021 09:55 Ответить
Ризик не перетнув червоної позначки", а если и перетне, то все по плану и под контролем... -Каарочи зебилы по полной отрабатывают пыня-методичку. Где окажется эта красная линия?
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28.12.2021 09:28 Ответить
Ну то, коли тепер? МІ6 з Арестовичєм - облажалися. Тепер чекаємо новорічну ніч від жиріновського.
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28.12.2021 09:31 Ответить
Просто кончена ця не додердава Украіна, на чолі з коксонюхом на кулебами!
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28.12.2021 09:47 Ответить
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28.12.2021 09:51 Ответить
Ризик підвищується, але зе-контора потребує новорічної відпустки у теплих водах Оманської затоки. Вони дуже втомилися.
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28.12.2021 09:52 Ответить
Ага-ага, верим-верим. Вон уже одни звездуны (я про британскую разведку, обещавшую полномасштабное вторжение в минувшую субботу) обоср... со своими закидонами - этот же путь ждет и Кулебу
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28.12.2021 10:41 Ответить
Видно,що і рівень загрози,і сам Кулеба ці лініі перетнуть одночасно...Рівень загрози - на сході,Кулеба - на заході...
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28.12.2021 11:13 Ответить
Тільки почнеться вторгнення росії в Україну....ТРЕБА НЕГАЙНО АРЕШТУВАТИ ВСЕ ЦЕ ЗРАДЛИВЕ КОДЛО ЗЕЛЕНСЬКОГО. Особливо Єрмака і його диверсійної групи. Боятись тут не має чого,оскільки вони вже давно висвітились як агенти РФ, бо там вже не "зрада", а дієва ворожа резедентура путіна. Досвідчені специ по міжнародним операціям бувшого сересера вже давно чітко визначили задачі стягненої на Банкову агентури і посібників ворога. Це все вже чітко видно навіть з "орбіти". Готуємось!
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29.12.2021 07:36 Ответить
 
 