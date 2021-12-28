Украина - активный субъект переговоров по гарантиям безопасности: Мы не просто слушаем, а излагаем свою позицию, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил роль Украины в консультациях по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует Россия от США и НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона является активным участником, выражающим свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Украина везде, в буквальном смысле. Украина является ключевой причиной появления этих документов, Украина присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, которые ведут с Россией. И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции . Украина сейчас в центре этих процессов", - отметил Кулеба.

По его словам, если раньше Украина была больше пассивным субъектом, то сейчас выступает как активный субъект, активный участник международной политики, а иногда "даже навязывает буквально свое видение, свою позицию".

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"Посмотрите, где была представительница Госдепартамента США Карен Донфрид перед поездкой в Москву и получением там этих документов? Она была в Киеве. С кем США первыми обсудили содержание этих документов? С Украиной. Это и есть ответ... И мы ведь не просто слушаем в этих разговорах, мы излагаем свою позицию, и подчеркиваем, что вот это, это и это заранее "не взлетает", - подчеркнул Кулеба.