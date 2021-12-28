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Украина - активный субъект переговоров по гарантиям безопасности: Мы не просто слушаем, а излагаем свою позицию, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил роль Украины в консультациях по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует Россия от США и НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона является активным участником, выражающим свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Украина везде, в буквальном смысле. Украина является ключевой причиной появления этих документов, Украина присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, которые ведут с Россией. И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции . Украина сейчас в центре этих процессов", - отметил Кулеба.

По его словам, если раньше Украина была больше пассивным субъектом, то сейчас выступает как активный субъект, активный участник международной политики, а иногда "даже навязывает буквально свое видение, свою позицию".

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"Посмотрите, где была представительница Госдепартамента США Карен Донфрид перед поездкой в Москву и получением там этих документов? Она была в Киеве. С кем США первыми обсудили содержание этих документов? С Украиной. Это и есть ответ... И мы ведь не просто слушаем в этих разговорах, мы излагаем свою позицию, и подчеркиваем, что вот это, это и это заранее "не взлетает", - подчеркнул Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Молодці!
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28.12.2021 09:38 Ответить
активный субъект
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28.12.2021 10:54 Ответить
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28.12.2021 11:10 Ответить
Я думаю, марихуана!
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28.12.2021 11:16 Ответить
Я думаю ,в кращому випадку - кокс.
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28.12.2021 11:20 Ответить
Накладаєте ви, а не викладаєте. Базікало.
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28.12.2021 09:39 Ответить
Сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить. Кульома.
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28.12.2021 09:40 Ответить
кулема......Квартал 95 и неудачная шутка. беда для украины.
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28.12.2021 09:58 Ответить
А а этот все врет, переговоры будут без Украины.
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28.12.2021 10:01 Ответить
я ж не просто балабоню, я ж политику веду
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28.12.2021 10:11 Ответить
даешь пуйлу дохлых гнилых ихтамнетов на закусь !
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28.12.2021 10:15 Ответить
Да уж...!
Мы хорошо увидели эту "субъектность" после переговоров Байден - Путин!
Наши клоуны были ознакомлены о результатах переговоров в последнюю очередь. О них вообще могли забыть...!!
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28.12.2021 11:25 Ответить
Скоро будемо мати нову поговірку "бреше як кулєба"...
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28.12.2021 13:15 Ответить
 
 