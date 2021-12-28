Принятие требований РФ было бы самым большим унижением для США и НАТО, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не верит в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на Восток или откатятся из стран Центральной Европы, как требует Россия.

Об этом глава МИД рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", - отметил Кулеба.

По его словам, у дипломатии есть такой термин – madman strategy, стратегия безумца.

"То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью. Карибский кризис зародился именно из такой стратегии Хрущева, и мы знаем, чем он закончился", - пояснил министр.

"Но я бы сейчас не углублялся в мотивацию России, потому что мы не можем на самом деле залезть им в мозг и доподлинно увидеть там детальный план действий", - добавил Кулеба.

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