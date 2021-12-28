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Принятие требований РФ было бы самым большим унижением для США и НАТО, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Принятие требований РФ было бы самым большим унижением для США и НАТО, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не верит в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на Восток или откатятся из стран Центральной Европы, как требует Россия.

Об этом глава МИД рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", - отметил Кулеба.

По его словам, у дипломатии есть такой термин – madman strategy, стратегия безумца.

"То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью. Карибский кризис зародился именно из такой стратегии Хрущева, и мы знаем, чем он закончился", - пояснил министр.

"Но я бы сейчас не углублялся в мотивацию России, потому что мы не можем на самом деле залезть им в мозг и доподлинно увидеть там детальный план действий", - добавил Кулеба.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Як легко коментувати події, на які ти не маєш впливу.
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28.12.2021 09:54
+3
Кульома копитан очевидність.
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28.12.2021 09:53
+2
зеленожопые тупорылые дебилы за 2 года развалили международную антихуйловскую коалицию, и теперь еще что-то кукарекают! заткнитесь уже кретины, дяди теперь без вас убогих решают вопросы.
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28.12.2021 10:57
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Кульома копитан очевидність.
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28.12.2021 09:53 Ответить
Як легко коментувати події, на які ти не маєш впливу.
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28.12.2021 09:54 Ответить
Але добрим наказанням зрадників во владі України.
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28.12.2021 10:22 Ответить
это их работа. какое же наказание.
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28.12.2021 10:27 Ответить
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28.12.2021 10:28 Ответить
Байден здав Вьетнам Байден здав Афган чому ви думаете що Байден не здае Україну
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28.12.2021 10:38 Ответить
А ніхто не думає що хтось когось здає, Афганістан і В'єтнам в більшості своїй вибрали свій шлях не пов'язаний із Заходом. Україна напроти захищає сама себе заради шляху до західних цінностей. США навіть близько так не допомагає нам як Афганістану і противник в нас набагато сильніший. але нічого боремося і судячи по істерії в московії навіть перемагаємо.
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28.12.2021 11:12 Ответить
Дональд Трамп перед дембелем подписал бомагу Конгресса США о выводе войск из Афгана..Байден весной начал постепенный вывод своих войск ..,правда первыми ушли немцы и британцы в юне...Хреновая у вас память АналитегИ
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28.12.2021 10:56 Ответить
зеленожопые тупорылые дебилы за 2 года развалили международную антихуйловскую коалицию, и теперь еще что-то кукарекают! заткнитесь уже кретины, дяди теперь без вас убогих решают вопросы.
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28.12.2021 10:57 Ответить
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28.12.2021 10:58 Ответить
Хм. А я думал, что Карибский кризис начался из-за размещения американских ракет в Турции. Но то такое.

А вообще многовато Кулебы сегодня. Какой-то он... активный...
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28.12.2021 11:05 Ответить
может директор елдак отьермачил с утра) вот и работает, рассказывает очевидные вещи, которые происходят в мире вокруг нас)))
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28.12.2021 12:44 Ответить
Konechno ne primim ili razvalitsia NATO, no po ljubosu, samoje boljshoje unizhenije bilo vibor ukraincev, da teh kto po prikolu vibral zeljonih idiotov.
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28.12.2021 11:09 Ответить
Найдут решение, которое устроит обе стороны.
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28.12.2021 11:14 Ответить
Ukrainu i NATO, tam drugih nema, ah da, kakoje to sborishche ruspitarikov
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28.12.2021 11:26 Ответить
"...ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью." Лучшая нежность для параши вот эта:

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28.12.2021 11:15 Ответить
было бы самым большим унижением для США и НАТО.-Тревожится Кулеба за честьСША и НАТО. Кулеба .При том, что:Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России./ Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
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28.12.2021 11:18 Ответить
Скукожились иички у свободномирских, скукожились...
Как говаривал один умный, с горки все дорожки ведут в ямку...
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28.12.2021 11:25 Ответить
Кулеба: "Прийняття вимог РФ було б найбільшим приниженням для США та НАТО"
NATO: - Hold my bear
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28.12.2021 11:51 Ответить
Эх, Кулебу с его мозгами в Госдеп, он бы там порядки навел
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28.12.2021 17:05 Ответить
 
 