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С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ

С 2014 года в разных регионах Украины нейтрализовано более 30 вражеских агентурных сетей. Более 180 злоумышленников осуждены за государственную измену и шпионаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В то же время разоблачено более 20 кадровых сотрудников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. По материалам СБУ, они объявлены рersona non grata.

Кроме того, с 2014 года украинские контрразведчики обезвредили более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп. 26 злоумышленников задержаны на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в том числе оборонного значения.

Более 250 российских наемников суд наказал разными сроками заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них - главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок так называемых "Л/ДНР".

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С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Можу повідомить ще про 20 і ільше!
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28.12.2021 10:32 Ответить
пора бы уже мураеву голому в окно выпасть. И далее по списку.
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28.12.2021 10:44 Ответить
ще два крота точно знаю.
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28.12.2021 10:44 Ответить
Знаю 450.
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28.12.2021 10:56 Ответить
даю бесплатную наводку для СБУ
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28.12.2021 10:57 Ответить
Ха!За сім років війни?Визнання в небажанні працювати !
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28.12.2021 10:58 Ответить
В эту Пургу поверил даже Христо Грозев... и я тоже...лийтинант Баканов ганяет Крыс Штирлицов Путлера нагайкай Запорожского козака..
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28.12.2021 11:03 Ответить
Это наверное что сами пришли с повинной.
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28.12.2021 11:05 Ответить
Профессор Плейшнер,как вы умудрились работая на сраное НКВД выпасть из окна отеля в Швейцарии?Уважаемый Пастор Шлаг,вы же тоже работали на быдло Штирлица...у меня не оказалось ваших лыж...так бы остался жив...
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28.12.2021 11:08 Ответить
Если бы СБУ дали аналитику сколько с 2014 г. они накрыли конвертационных центров (обнальщиков), то ПРИОРИТЕТЫ СБУ были бы, как говориться, налицо.
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28.12.2021 11:08 Ответить
За сім років агресії 20 шпигунів????!!!!! На)(уя таке СБУ????
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28.12.2021 11:08 Ответить
У нас їх кожен 10-й! Треба ширше ваідкривати очі!
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28.12.2021 11:09 Ответить
Баканов жжёт!
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28.12.2021 11:22 Ответить
С дипломатами вообще просто, особенно с рашистскими, там каждый из них обязательноработает на фсб, на гру или на внешнюю разведку. Их и разоблачать не надо - всех и сразу высылать . А лучше не принимать вообще… так шо товарисч бакланов это никакая не заслуга!
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28.12.2021 11:26 Ответить
Справи за фактами шпигунства, державної зради слід показувати шодня по усіх телеканалах, щоби потенційні зрадники всир....я від страху.
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28.12.2021 11:38 Ответить
Билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных производств с женой гражданкой ПИД...раши решил развеселить, малоПИД...роский, бенин нарко-Дегенерат по мимо того, что сам работает на кремль в обмен на сохранение киностудий, офшороф и хат в маЦковии и Крыму так еще и окружил себя Крысами типа Дермака, портного, татарова, демченко, деркача и т.д Петушками из ОПГ за Жопу шуфричами, королевскими, бойками и тд пока это Недоразумение " у руля" Украина будет сдавать на всех "фронтах".....
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28.12.2021 13:07 Ответить
Треба викривати кожний день по 20 шпигунів Росії, тоді, можливо,їх кількість зменшиться...
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28.12.2021 13:52 Ответить
 
 