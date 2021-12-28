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Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности должны состояться 10 января в Женеве, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности должны состояться 10 января в Женеве, - МИД РФ

Российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

Об этом заявили в МИД России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Переговоры намечены на 10 января", – заявили на Смоленской площади.

Россия в середине декабря выдвинула предложения по гарантиям обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.

Также читайте: Переговоры между США и Россией по Украине состоятся 10 января, - СМИ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

І що? До нинішнього куратора українських розвідувальних структур Руслана Демченка (2019-го президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. 2010 року наполягав на підписанні Харківських угод. - Країна) і голови Офісу президента Андрія Єрмака немає запитань у цьому контексті?

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 11:43
+2
Які перемовини? Про що? Зовсім з розуму зїхали у НАТО почали перемовини вести з теранами та терористами......
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28.12.2021 11:35
+2
рассєя вже напала, дурко, у 14му році.
Казали що Січень- Лютий може спробувати повномаштабне вторгнення, відкрито. Поки що воює срассєя як трусливі шакали "настамнєт" й могили з номерами на рф.
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28.12.2021 11:38
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А казали що 10 січня Росія нападе...
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28.12.2021 11:07 Ответить
рассєя вже напала, дурко, у 14му році.
Казали що Січень- Лютий може спробувати повномаштабне вторгнення, відкрито. Поки що воює срассєя як трусливі шакали "настамнєт" й могили з номерами на рф.
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28.12.2021 11:38 Ответить
Де казали? На верхній полиці плацкарта,де тебе робили?
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28.12.2021 12:06 Ответить
Таки прогнул путин НАТО. Заставил плясать под свою дудку. Усадил за стол переговоров обсуждать путинские бредни.
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28.12.2021 11:28 Ответить
С какого вы решили что кто-то кого-то прогнул? Уже и НАТО и США дали четкий ответ ***** с его хотелками - *****) А эти "переговоры" - так все правильно, говорить с неадекватом лучше, чем перестреливаться. Надо понимать , что война с рашкой неизбежна в принципе, но за Украину и вместо Украины воевать никто не будет. А нам нужно время для подготовки. Единственная проблема - зеленая плесень у руля, которая профукала 2,5 года и , боюсь, профукает и эту возможность подготовиться к войне получше.
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28.12.2021 11:39 Ответить
"говорить с неадекватом лучше, чем перестреливаться" - это ярко! Маловато, видать, у вас жизненного опыта. Когда вас пьяные гопники в подворотне встретят, я бы хотел посмотреть на ваши "переговоры" с ними
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28.12.2021 11:45 Ответить
Я могу вам еще с десяток тупых аналогий накидать. одна только проблема - это не работает в межгосудартсвенных отношениях и в случае, когда у гопника есть ЯО, 146 миллионов населения и миллионная армия. а так вы конечно герой. ага. Нахер послать - куда уж проще. Только потом не НАТО будет отстреливаться от них, а мы. выдать вам парабеллум? в первых рядах по мобилиации будете, я в вас верю.
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28.12.2021 13:02 Ответить
С гопниками всегда работает только сила. И от того, что гопником является целое государство, это правило не меняется. Это подтверждается всей мировой историей. Что бы далеко и долго не ходить, поинтересуйтесь историей "переговоров" с тем же Гитлером.
"ЯО и 146 млн." - это не более чем фактор страха и усиление агрессивной позиции гопника. Сильный - делает, слабый - ищет отмазки.

Но, отчасти вы правы. С такими, прости господи, президентами и правительствами ... остаются только переговоры.
Помню я эту "мобилизацию" 2014-15 гг. Спортзалы полны здоровенных лбов на мерседесах, а военкоматы ездят по селам и ловят беззащитных селян. Аэропорты перевыполнили все рекорды по "срочно вылетающей молодежи".
И, кстати, я в 14 г., по собственной инициативе, пришел в военкомат. Записали мой № телефона и сказали перезвонят. Так никто и не перезвонил ...
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28.12.2021 13:23 Ответить
ключевые слова-МИД РФ.Просто завезли партию дури в мид.Не факт что она качественная
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28.12.2021 12:55 Ответить
https://youtu.be/r0txiwemWOg...как РАБссия сама себя обвела вокруг тупого Мавзолея... с газом
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28.12.2021 11:30 Ответить
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28.12.2021 11:32 Ответить
Які перемовини? Про що? Зовсім з розуму зїхали у НАТО почали перемовини вести з теранами та терористами......
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28.12.2021 11:35 Ответить
Про що? Про судьбу Украины. Или ещё не понял, что всё очень серьёзно и идёт к войне? Не к заварушке как на Донбассе, а к серьезной войне.
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28.12.2021 11:41 Ответить
Та кацапи "серйозной" війною терроризують вже світ років 70!
Й з цього приводу треба збиратися й вирішувати але без московитів бо як усі знають домовленості з кацапами не варті й паперу на котрому написані.
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28.12.2021 11:45 Ответить
Путлер переиграл даже самого себя Сократа и даже ГрязьПром...
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28.12.2021 11:41 Ответить
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

І що? До нинішнього куратора українських розвідувальних структур Руслана Демченка (2019-го президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. 2010 року наполягав на підписанні Харківських угод. - Країна) і голови Офісу президента Андрія Єрмака немає запитань у цьому контексті?

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 11:43 Ответить
Видно - "кацапам припекло"!!! Бо спочатку ставили дату 12 січня! Тепер перенесли на 10-те! Значить прибуття танкерів газових у Європу і збільшення кількості "сопливих" у "побідоносному воїнстві" навкруги українських кордонів досягать почало критичного рівня!!!
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28.12.2021 12:10 Ответить
...і ніхто ніколи не дізнається, скільки москвинських вартових не прокинулося на посту в польових таборах під українським кордоном
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28.12.2021 14:16 Ответить
Решение проблемы - это договорится с РФ и ЕС о вступлении Украины и России в ЕС. Лидеры Европы - Макрон уже говорил от Португалии и до Владивостока, Меркель агент России с ГДР и русский она знает и на олимпиаду в РФ ездила молодая. Бывшие канцлеры в ГазПроме работают. В общем ЕС получит долгосрочный мир в Европе и получит огромный рынок РФ, а РФ рынок ЕС и Украина получит мир ибо мы станем все союзники. Выход из ситуации - это взять Россию с Украиной в состав Запада! Это будет сделка величайшая в истории и Запад получит мощнейшее усиление. И на этот союз согласны и ЕС и РФ и Украина ибо это решит все беды. То бишь выигрыши Украины - это мир, подъем торговли, получение дешевых ресурсов РФ, и т.д. Только в одном союзе Украина сможет получать выгоды от местоположения, когда мы все будем в союзе, а без союза - это будет наоборот война на территории Украины. Украине нужно принимать решения выгодные Украине, а не мылить мозги пропагандой. Нужно смотреть на проблему и искать ее решение, а не делать ее усугубление.
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28.12.2021 12:20 Ответить
А пам'ятаєте у свій час заговорили в країні про поза-НАТОвське союзництво зі США як, наприклад, у Ізраїлю? І яка реакція була у Зеленського та Маркаровой? Вони непритомні ледь не впали, ні, такого не буває, нам це не потрібно, і відмовилися. А чому ? Тому що першою вимогою США стала б передача Коломойського американському правосуддю.
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28.12.2021 13:13 Ответить
 
 