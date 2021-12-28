Россия имеет право использовать армию для защиты своих граждан, - Совет Федерации РФ о войне с Украиной

Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за границей в случае нападения на них.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Россия не вынашивает планов по собственной воле совершать военную операцию в отношении Украины.

Косачев отметил, что нет никакого смысла в том, чтобы проводить "какую-то инициативную военную операцию против Украины".

"Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и дальше этого не произойдет", - сказал он.

"Как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", - отметил Косачев.

По его словам, одним из оснований, по которому ВС РФ могут оперативно использоваться за границей, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.

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