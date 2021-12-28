Россия имеет право использовать армию для защиты своих граждан, - Совет Федерации РФ о войне с Украиной
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за границей в случае нападения на них.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, Россия не вынашивает планов по собственной воле совершать военную операцию в отношении Украины.
Косачев отметил, что нет никакого смысла в том, чтобы проводить "какую-то инициативную военную операцию против Украины".
"Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и дальше этого не произойдет", - сказал он.
"Как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", - отметил Косачев.
По его словам, одним из оснований, по которому ВС РФ могут оперативно использоваться за границей, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.
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который криворогий шлимазл вовочка благополучно отменил
північ Казахстану - від Кустанаю до Усть-Каменогорська.
Ось шляг "Руського миру". А Європа буде пильно спостерігати та фінансово підтримувати агресора. А " санції" для лохів.
Найбільше )(.йло боїться свого оточення та бунту рабів. Тож коли отара "ропщет", її негайно спрямовують на бійню.
Щоб козломорді не могли захищати ********** на території України потрібно щоб ні одного москаля в Україні не було. Тому повний розрив дипломатичних стосунків і закриття кордонів.
Никаких оправданий и поводов для этого не нужно. Законное право.
Я удивлен, что до сих пор нет визового режима, а на оккупированной части нет военного положения... Хорошо, что хоть недавно отменили особый экономический статус Крыму.
Бачиш що федераст намагається покинути свою федерацію - ліквідуй його, щоб терористична організація російська федерація не починала війни.
Что б у росии потом был повод напасть на нас!
А тем временем в Украину прибыло потенциально, нуждающихся в защите рашей своих соотечественников «Водночас посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч (2021) видали 4 379 білорусам та 13 377 росіянам Джерело: https://censor.net/ua/n3306755
Хижаки в першу чергу поїдають слабаків і хворих (особливо на голову).