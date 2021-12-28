РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9915 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбщество Коронавирус и карантин
615 1
Киев (24542) Кличко (4517) коронавирус (17030)

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 13 человек, выявлено 475 новых случаев заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 13 человек, выявлено 475 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 475 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 328 381), зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (всего 8 136).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбук.

Так, заболели 280 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 179 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 8 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 16 лет.

Зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 136). Среди них: 8 женщин от 42 до 92 лет, 5 мужчин от 63 до 87 лет.

В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом и 41 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 568 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 309 671).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости превышен в 2,7 раза, две области до сих пор "красные", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском (306), Святошинском и Соломенском (по 32 случая), в Подольском (30).

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони ніяк не угомоняться,ні вірус,ні Кличко...
показать весь комментарий
28.12.2021 11:15 Ответить
 
 