За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 13 человек, выявлено 475 новых случаев заболевания, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В Киеве за минувшие сутки выявлено 475 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 328 381), зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (всего 8 136).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбук.
Так, заболели 280 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 179 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 8 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 16 лет.
Зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 136). Среди них: 8 женщин от 42 до 92 лет, 5 мужчин от 63 до 87 лет.
В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом и 41 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время 568 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 309 671).
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском (306), Святошинском и Соломенском (по 32 случая), в Подольском (30).
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