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Новости Общество
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В 2021 году 1 км дорог обходился на 19% дешевле, чем в 2019 году, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2021 году 1 км дорог обходился на 19% дешевле, чем в 2019 году, - Кубраков

Несмотря на увеличение объемов дорожных работ, цена 1 км дорог в 2021 году стоила государству меньше, чем в 2019 году. А по сравнению с предыдущим годом выросла всего на 1,5%.

Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кубракова, в 2019 году 1 км дорог обходился государству в 25,2 млн гривен, в 2020 году - 20,4 млн гривен, в 2021 году - 20,7 млн гривен.

"Мы доказали, что государственные средства могут тратиться эффективно. Строить в Украине масштабно, быстро, а главное – качественно – возможно. 5 098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений – это результаты, которые нам удалось получить по итогам года", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что за 2 года выполнения программы президента "Большая стройка" было обновлено и построено 13 860 км дорог. Для сравнения, это больше, чем за предыдущие 10 лет: в 2009-2019 сделали всего 10 603 км.

Среди крупнейших проектов "Большой стройки", находящихся в работе, Кубраков назвал продолжение строительства Запорожского и начало возведения Кременчугского мостов, обновление на 97% самой длинной трассы страны М-30 Стрый – Изварино, запуск процедуры строительства Киевской обходной дороги, обновление за рекордные 90 дней 116 км дороги Немиров – Ямполь.

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"Именно этот маршрут станет основным в путешествии между столицами Украины и Молдовы. Также в этом году мы уже приступили к строительству Ямпольского моста через реку Днестр", - уточнил министр.

Одновременно с ремонтами развивают и сеть комплексов "взвешивания-в-движении" (WiM), которых до конца декабря установят 102 по стране.

"Нам удалось расшевелить отрасль, и ее уже так просто не остановишь. Теперь я могу с уверенностью говорить, что при наличии финансирования мы сможем обновить еще 15 тыс. км дорог общего использования до конца 2024 года", - добавил Кубраков.

Ранее сообщалось, что за первые два года программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было отремонтировано и построено 560 мостов и мостовых переходов. В планах на следующие 2 года – сделать еще 810.

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В 2021 году 1 км дорог обходился на 19% дешевле, чем в 2019 году, - Кубраков 01
В 2021 году 1 км дорог обходился на 19% дешевле, чем в 2019 году, - Кубраков 02
В 2021 году 1 км дорог обходился на 19% дешевле, чем в 2019 году, - Кубраков 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
В 2018 году в Украине на ремонт дорог государственного и местного значения выделили более 35 млрд гривен. За средства улучшили 3800 километров путей.

В 2021 Cумма в 116,25 млрд грн = 5000 км. путей

ЗЕБИЛЫ ПЛЯДИ
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28.12.2021 11:54
+16
Головне, впевнено брехати.
Лохторат повірить. Перевірено.
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28.12.2021 11:48
+11
"Средняя температура по больнице" - когда в среднем между моргом и реанимацией температура = 36,6 градусов.
Обычно:
Стоимость строительства дороги I категории превышает стоимость строительства дороги V категории в 18 раз.
А сколько-каких категорий построили - не указано.
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28.12.2021 12:03
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Головне, впевнено брехати.
Лохторат повірить. Перевірено.
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28.12.2021 11:48 Ответить
просто добавили трішки зеленого гівна в якості вяжучої субстанції
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28.12.2021 13:51 Ответить
красти стали менше? НЕВІРЮ
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28.12.2021 11:49 Ответить
Просто - дороги стали тоншими . .
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28.12.2021 11:56 Ответить
Просто Петі не стало
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28.12.2021 11:57 Ответить
. .
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28.12.2021 11:59 Ответить
Слава Богу вже ні, тільки в Польщі )
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28.12.2021 12:01 Ответить
А чому не у Ростові? Як дебіли тут волали?
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28.12.2021 12:18 Ответить
Порох робить те що вважає за потрібніше . Схотів - поїхав у Польщу , схотів - не поїхав . Чхати йому на забаганки Зе . .
А ти скатай губу , зебіл. Заставити Порошенка втекти з України , твоїй бубочці не вдасться . Після Нового Року він повернеться . Йому в Україні ніщо не загрожує .
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28.12.2021 12:19 Ответить
Та втік він, втік. Протри очі.
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28.12.2021 12:25 Ответить
Він поїхав у своїх справах .. Які запланував ще заздалегідь .
До речі , якщо він тікав , то чому його не затримали на кордоні . ?
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28.12.2021 12:32 Ответить
А кто то мозги потерял в 2019 году и напрочь забыл математику
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28.12.2021 13:31 Ответить
В 2018 году в Украине на ремонт дорог государственного и местного значения выделили более 35 млрд гривен. За средства улучшили 3800 километров путей.

В 2021 Cумма в 116,25 млрд грн = 5000 км. путей

ЗЕБИЛЫ ПЛЯДИ
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28.12.2021 11:54 Ответить
Ви б на ті гроші , краще б озброїли армію . .
Уявляю таку ситуацію ,якби під час війни 41-45 , сталін , замість виробництва танків і літаків , почав будувати дороги . гітлер би був у шоці , від такої тактики ведення війни .
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28.12.2021 11:55 Ответить
Обходився дешевше - правда.
Записали дорожче - правда.
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28.12.2021 11:55 Ответить
По любе зрада )
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28.12.2021 11:58 Ответить
не зрада а брехня
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28.12.2021 12:11 Ответить
Спеціаліста по дорожньому покриттю видно одразу. )
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28.12.2021 12:13 Ответить
ты что ли специалист? разве что по лизанию опы зе
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28.12.2021 12:20 Ответить
Лизати шоколадне очко - це ваше
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28.12.2021 12:26 Ответить
но написал-отлизал же ты а не я
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28.12.2021 12:28 Ответить
После зельки хоть дороги останутся,в отличие от его предшественника оставившего только разруху и драные минские угоды.
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28.12.2021 12:00 Ответить
Розруха у дебілів в головах. І це надовго.
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28.12.2021 12:16 Ответить
"Средняя температура по больнице" - когда в среднем между моргом и реанимацией температура = 36,6 градусов.
Обычно:
Стоимость строительства дороги I категории превышает стоимость строительства дороги V категории в 18 раз.
А сколько-каких категорий построили - не указано.
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28.12.2021 12:03 Ответить
То что ушло на откаты зебилы не считают. А вообще брехать все стали смелее. Вон недавно Зеля сказал, что свою дачу отдал детям-сиротам.
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28.12.2021 12:04 Ответить
В 2, 5 раза дороже!!!!
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28.12.2021 12:07 Ответить
Суки! Уявіть скільки Зе крали на дорогах, якщо і пальне і ресурси у 2019 році були значно дешевше.
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28.12.2021 12:10 Ответить
Вот обычная местная дорога - бюджет ремонта 660000000 (шестьсот шестьдесят миллионов) грн. за 25 км. Итого - 26+ млн. грн. за 1 км. https://www.facebook.com/alexandr.abchugskyy/posts/5162910963737286
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28.12.2021 12:11 Ответить
Сейчас Зе пляди еще кучу ТВ кналов прикупят...И 2 года будут вдувать как всем хорошо! Как Путлер в Рашке будет!
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28.12.2021 12:12 Ответить
Путлирашк! Зелеплесень! Дороги! Дороги! Абырвалг!
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28.12.2021 12:50 Ответить
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28.12.2021 12:13 Ответить
Асфальт катається - мами депутатів багатіють, телеканали купуються. Дивна кореляція.
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28.12.2021 12:13 Ответить
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28.12.2021 12:14 Ответить
Путлирашк! Зелеплесень! Дороги! Дороги! Абырвалг!
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28.12.2021 12:51 Ответить
По перше зеленим жабам збрехати це,як два пальці об асфальт,по друге якість виконаних робіт.
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28.12.2021 14:58 Ответить
а там где землей притоптали ямы так вообще почти даром))) смотря какого КАЧЕСТВА дороги делать...
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28.12.2021 15:49 Ответить
 
 