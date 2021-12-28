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Газ (10089) хлеб (200) Тарифы на газ (350)

Поставки хлеба в Украине под угрозой: украинские хлебзаводы на грани закрытия из-за "взлетевших" в 10 раз цен на газ, - президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Дученко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Поставки хлеба в Украине под угрозой: украинские хлебзаводы на грани закрытия из-за

В последние дни "Нафтогаз Украины" продает газ по ценам 65-75 тысяч грн за тысячу кубометров. Украинские хлебопроизводители уже работают в убыток и предупреждают, что закроются, если государство не вмешается.

Украинские хлебзаводы в связи со сверхвысокими ценами на газ и невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают о сворачивании производства и перебоях с поставками социально значимого продукта. Если цены на хлеб не будут повышены, многим предприятиям вовсе придется закрыться, сообщает delo.ua.

По словам президента Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрия Дученко, отрасль остро нуждается в поддержке правительства в сложившихся обстоятельствах, когда цены на газ для производителей выросли в 10 раз.

"Все печи на хлебзаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%", - отмечает глава совета Объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко.

Помимо этого, с начала текущего года на 40% выросли цены на муку, в 2 раза в цене выросла и электроэнергия, вырос прожиточный минимум. Таким образом, себестоимость производства хлеба на сегодняшний день выросла на 40-50%.

По словам Васильченко, если в прошлом году рентабельность производства хлеба составляла 10-12%, то сегодня ее уровень упал до критических 2%, а производство некоторых самых основных товарных позиций у большинства предприятий уже стало убыточным - вплоть до "минус" 20%.

Глава ВАП Юрий Дученко добавляет, что ввиду сложившихся обстоятельств ряду заводов в ближайшее время действительно придется закрыться, что "бесспорно спровоцирует перебои в производстве и в снабжении населения хлебом", что превратится в серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны, основой которой в Украине как раз и является хлеб. Замдиректора компании "Сумська паляниця" Константин Шушара прогнозирует, что закрытия хлебзаводов начнутся уже в первом квартале 2022 года. "Предприятия находятся сейчас на грани выживания", - говорит он.

Помимо потери большого количества рабочих мест, снижения покупательской способности населения и социального напряжение в обществе, закрытие хлебопекарских предприятий также приведет к тому, что бюджетные учреждения - школы, больницы, детские сады и воинские части - останутся без поставок хлеба, а местные бюджеты в кризисное время останутся без подоходного налога от предприятий хлебной отрасли, подчеркивает издание Delo.ua.

По словам руководителей хлебопекарских предприятий, ситуацию могло бы спасти увеличение цены на конечный продукт для потребителя. Однако этого сегодня производителям не позволяют делать торговые сети, которые разрешают поднимать цену на хлеб не выше 5% в месяц, при том, что уже сегодня стоит острая необходимость увеличить его стоимость на 30%. Предприятия уже обратились к торговым сетям с предложением пересмотреть принципы ценообразования ввиду сложившихся обстоятельств на рынке.

Альтернативным решением Ассоциация пекарей предлагает предоставить предприятиям хлебной отрасли природный газ со стороны НАК "Нафтогаз Украины" в объеме 10-12 млн кубометров в месяц по сниженной цене в 16 грн за кубометр, по которой сегодня покупают газ коммунальные предприятия. С этим предложением украинские хлебопекари уже обратились к президенту Зеленскому и премьер-министру Шмыгалю. В случае отсутствия реакции властей и торговых сетей на данную ситуацию Украину неизбежно ждут срывы поставок хлеба, резюмировали во Всеукраинской ассоциации хлебопекарей.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+37
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28.12.2021 11:52
+30
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28.12.2021 11:56
+28
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28.12.2021 12:03
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Докерувалися, гніди зелені.
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28.12.2021 12:07 Ответить
Так давайте хліб по 40 грн зробіть, Зе винесуть на вилах скоріше😡 буде уроком 73%, а 25 % сбільшаться знову на 60!!! Все ж лячно осмислювати що не дивлячись на всі випробування України у 2019 році людей с критичним та стратегічним мисленням було лише 25%(((
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28.12.2021 12:08 Ответить
Был я в Италии 15 лет назад, хлеб там стоил поболе 40 грн. И голодных бунтов не наблюдалось.
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28.12.2021 12:26 Ответить
А какие там зарплаты наблюдались?
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28.12.2021 12:37 Ответить
Объясню доступней. При этом свинина была дешевле, чем в Ураине, а курятина немного (процентов на десять) дороже. И это в самом центре мегаполиса! С утра на рынке, там же, цены были другие, но сравнивать их на километровом прилавке не возьмусь, рынок к полудню закрывался.
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28.12.2021 13:08 Ответить
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28.12.2021 13:12 Ответить
Хороший хлеб уже у нас в себестоимости более 40 грн. за кг. - 44 грн. Заживет люмпен !
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28.12.2021 12:43 Ответить
Без хлеба обойдёмся,главное что у зрадников под куполом будут новые крузаки,а у наглядовых радовцев новые премии.
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28.12.2021 12:09 Ответить
еще один "Без хлеба обойдёмся" Расскажи это тем , у кого пенсия 2500 грн, и хлеб -- чуть ли не основной продукт...
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28.12.2021 12:11 Ответить
И кто ж им виноват?
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28.12.2021 12:27 Ответить
пытался рассказывать - но без толку.

Они про-галабародька кино смотрят и у них от восторга слюни капают.

Им кино хватает, без хлеба обойдутся
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28.12.2021 13:03 Ответить
Ну шо , зебіли , докерувались ..? Як так у дєдушки Крилова . - Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза.

===================
А всього лиш , треба було купити газ і вугілля ще влітку ,, тоді коли воно коштувало в рази дешевше ніж зараз . . Придурки кінчені ,, звідки ви взялись на нашу голову .?
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28.12.2021 12:10 Ответить
Почему придурки? Кому война, а кому мать родна.
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28.12.2021 12:29 Ответить
Доуправлялись клоуны.
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28.12.2021 12:12 Ответить
Це "Епоха зубожіння минула" ? Я нічого не переплутав?
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28.12.2021 12:20 Ответить
какаяразницааа!!! хуженибудет, абы неПетяяяя!!!!
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28.12.2021 12:21 Ответить
Армію мову,віру на хліб не намажешь,-казали вони.
А тепер і хліба не буде
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28.12.2021 12:26 Ответить
Это верно, хлеба не будет. Будет сплошная скумбрия по 8 грн. Ну и еще и телевидение по недавно прикупленным телеканалам.

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29.12.2021 19:11 Ответить
75.000 це 3 тисячі баксів. - Не репне харя у Найвеличнішого?
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28.12.2021 12:29 Ответить
Эпоха зелёного благополучия шагает по стране. Всем радоваться.
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28.12.2021 12:33 Ответить
Землю продали - пора с укрлохов мзду повысить! Дали будэ
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28.12.2021 12:37 Ответить
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28.12.2021 12:39 Ответить
Цікаво у які борги заганяють?Можливо просто назначати собі адекватні зарплати в 25-30 тисяч а не півміліонні та мілліонні?Тим більше що ця структура нічого не видобуває і нічого не транспортує а тільки розподіляє.
Чому не ставиться питання в Україні про нарощування свого видобутку із вже існуючих скважин та не вводяться в дію законсервовані газові родовища ще при СССР?
Чому при можливості України самим себе забезпечити на всі 110% газом нас змушують закуповувати його з інших держав?
Запитань до влади міліон та тільки відповідь напрошується сама-,,Україна через газових магнатів просто нічим не розпоряджується,,.Нам завжди тулмачили про мокшанський газовий шантаж а виходить що це нащі ділки шантажували і шантажують газом народ країни і по проханню ***** та своєму збагаченню.
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28.12.2021 13:02 Ответить
та скорей бы.

пусть мудрый нарид нажрется по самое горло. а то они все в иллюзиях летают
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28.12.2021 12:39 Ответить
Какя разніца, хліб или хлеб, по 20 грн.или по 40 грн., головне 73% дуранів, їжте!
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28.12.2021 12:40 Ответить
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные (с)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_у_них_нет_хлеба,_пусть_едят_пирожные!
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28.12.2021 12:45 Ответить
Поднимите цену до Европейской, как у нас принято.
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28.12.2021 12:51 Ответить
Порошенко знову винен.
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28.12.2021 13:47 Ответить
Газ по 3 000$.
А то Путин нападёт?
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28.12.2021 12:54 Ответить
Хоч і 3000 але у них чомусь ціни в магазинах із-за ціни на газ не змінилися.А в Україні ще лише словом обмовляться про можливе зростання цін на енергоносії відразу все дорожчає а як ціна зрозте то знову все дорожчає.
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28.12.2021 13:16 Ответить
В Украине хлебозаводы работают по ценам ниже рентабельности.
Берем хлеб. Цена на газ европейская, цена бензина тоже, цена э/э почти ... Откуда цены ниже? У них в цене хлеба 70% это зарплата, есть задаток маневрирования.
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28.12.2021 13:31 Ответить
А Вы подумайте почему,почему при совке себестоимость хлеба была 3.6 деревяного а народ его покупал по 16-26 коп?И почему автомобиль ,,Волга,, стоил 13 000 при том что обходилась стране в 4200-4500 рублей.
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28.12.2021 13:37 Ответить
Себестоимость литра спирта была 4 коп., а продавали ...
Это нормальное распределение при социализме, когда всё государственное. У нас капитализм! Нет прибыли - закрывайся. Не можешь оплатить, даже место на кладбище? ...
А мы пытаемся "совком" регулировать капитализм? Капитализм хорош только в свободной конкуренции.
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28.12.2021 14:23 Ответить
Ну шо зебилоиды, когда ржать будете или вам, все какая разница?))
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28.12.2021 12:55 Ответить
Навіть знаю, хто винен. На По... починається, на ...ко закінчується. Правда ж?
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28.12.2021 12:59 Ответить
Винні всі починаючи із Чорновола і Лукяненка які один одному не уступили місця першого Президента Незалежної України да один із них міг гарантовано стати Пезидентом ще у першому турі виборів.А вони поставили свої амбіції вище за інтереси України.Та і народ країни винен теж так як бачить весь цей практично геноцид а тупо мовчить.
Янукович за менші провини змушений був втікати із країни.
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28.12.2021 14:08 Ответить
Чорновіл винен, що в нас хліба не буде. Клас! Приз отримує... Владьімьір Слівка.
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28.12.2021 14:39 Ответить
В тому числі і він,а перш за все фіскальна політика України в якій відмінили прогресивне оподаткування та податок на розкіш кошти із яких могли піти на зниження цін на продукти харчування на ліки і лікування а також на дитячий одяг.
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28.12.2021 14:50 Ответить
Тепер вже безвіз не буде на що намазати. Раніше хоч хліб був при баригах…еххх. П
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28.12.2021 12:59 Ответить
Совок кончился давно, рыночная цена на газ, как хотели патриоты.
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28.12.2021 13:00 Ответить
І це ще тотально не відключали світло, воду й газ...
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28.12.2021 13:01 Ответить
1917 рік - "кухарки" при владі, результати - Голодомори в Україні

2019 рік - "клоуни" при владі.... Результати - можемо очікувати що завгодно...
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28.12.2021 13:03 Ответить
Кухарок хоть не сам народ Украины выбирал, а тут "мудрому нариду" надо премию Дарвина выписывать
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28.12.2021 13:18 Ответить
март 1917
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28.12.2021 13:11 Ответить
Раздолье мелким производителям.У меня хлебопечка.расход -минимальный.А Вымогатели облизнутся.
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28.12.2021 13:14 Ответить
Потому что пока что за электричество для твоей хлебопечки платят владельцы пекарен, но это пока что...
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28.12.2021 17:13 Ответить
Геруса і його клоунів кочегарами в пекарні.Хай покришками з шиномонтажа потрібний градус підтримують.Наробили разом-хай розгрібають.Зе мав би знімати їх з літаків на Мальдіви а замість них відправляти атошників на відпочинок.
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28.12.2021 13:16 Ответить
Какое нам дело до "мировых цен" на газ, если газ у нас свой, а недра принадлежат гражданам ?
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28.12.2021 13:16 Ответить
А как по мне это хорошая новость! Пора платить за все га@но которое выбирали все время независимости и там не было ни одного правильного выбора (ну Ющенко был шанс хоть какой-то, но как то все просралось то ли из за отравления то ли после того что было после, остальные поголовно мусор, а последний кусок га@на с сотоварищами так вообще с 75% полнейшей поддержкой, если народ не всостоянии начать думать головой пусть страдает кошельком и желудком и желудком их детей так может дойдет. Приветствую любое повышение цен! Перебои с отоплением, светом и т.д., ибо народ должен понять, что выборы власти важнее выбора новых носков и трусов! Приветствую любой дефицит и кризис который влупит по украинцам если он заставит украинцев думать. Ведь 95% украинцев тратят в день больше времени на просмотр тупых тв шоу фильмов и поглощение прочего информационного мусора чем когда выбирают лидеров страны которым вручают всю власть в стране. Зеленский и ко всего лишь пьявка которую украинцы с радостью сами себе прислали и виноваты только они. Да и смехотворно когда олигархи экспортируют газ из Украины, а Украина покупает его в разы дороже, такой народ надо учить уму разуму.
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28.12.2021 13:32 Ответить
Зебіли! Як вам ця хохмочка? Ви ще ржотє чи вже фсьо?
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28.12.2021 13:33 Ответить
Зате дороги можна гризти
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28.12.2021 13:44 Ответить
Чекайте зейолупи, Бубочка 31 грудня скаже, що знизить ціну на хліб за рахунок покладеного асфальта.
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28.12.2021 13:46 Ответить
Этот клован может еще сказать что если асфальт не на что будет намазывать, то он и сам по себе калорийный.
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29.12.2021 19:22 Ответить
Слуги Народа все деньги потратят так, что и концов не найдешь.
Сколько им дал недавно ЕС? 600 миллионов, если мне не изменяет память?
На что ушли эти деньги?

Но это не только у украинских властей память на деньги потраченные короткая.
Австралийским лейбористким подонкам сколько денег не дай - им все мало.
Федералы влили полтора ТРИЛЛИОНА баксов - а лейбористам все мало.
Теперь пусть гуляют НА СВОИ.
У австралийских бантустанов (в прошлом штатов) есть свой бюджет (кроме штата Виктория, там никак не могут найти 4 миллиарда баксов - потерялись, это не шутка, лейбористы потеряли 4 миллиарда баксов) - вот пусть его и тратят на палки, чтобы совать в нос на ковидлу.

"Штаты борются за тесты на антигены, пока Коалиция бездельничает
Правительство Моррисона отказывается покупать комплекты для широкого использования, несмотря на то, что эксперты в области общественного здравоохранения заявляют, что они имеют жизненно важное значение в будущей борьбе с пандемией." - The Age

"States fight for antigen tests as Coalition sits back
The Morrison government refuses to buy kits for widespread use, despite public health experts saying they are vital in the future fight against the pandemic."
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28.12.2021 13:53 Ответить
Нет хлеба - еште пирожные (с)
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28.12.2021 13:54 Ответить
так "гос изменник" Порох-барыга специально закрывает пирожно-тортовые фабрики
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28.12.2021 14:53 Ответить
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28.12.2021 13:55 Ответить
Теперь жриТЕ ЗЕбилы, хуже не будет.
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28.12.2021 13:57 Ответить
Проблема в том, что рейтинг Зе падает гораздо медленнее, чем растут цены на продукты и ресурсы. Если бы сейчас были выборы, угадайте кто бы снова стал президентом))? Населению главное, чтобы в видосиках про досягнення вещали. А цена на газ - это всё Петя виноват!

73 НИКОГДА не поймут, что сделали с Украиной. Они не помнят, что было вчера, с каждым годом всё большее количество "людей" можно убедить, что войну развязал Порошенко.

П.с. а курс доллара то на месте стоит. Как?)
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28.12.2021 14:32 Ответить
в атб хлеб-есть это нагнитание паники саботаж мародеров
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28.12.2021 14:50 Ответить
Пресса это всегда нагнетание паники! Заметила, они даже в позитивном событии умудряются вырвать из контекста фразы, чтоб звучали негативно, и их вылепить в заголовок.
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28.12.2021 15:01 Ответить
нам хлеба не надо !
дороги давай !
нам солнца не надо
нам ЗЕ-личка светит !
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28.12.2021 14:51 Ответить
Пора бы понять, что голосование на ЛЮБЫХ выборах имеет последствия.
Эти последствия проявляются во врутренней и внешней политике избранного правительства и естественно в положении внутри страны. По простому- стало ли простому народу лучше жить или хуже. Это населене определяет для себя само, обычно мозгов хватает посмотреть себе в кошелек. У нормальных людей также есть дар элементарного предвидения-"что будет, если..."
Иначе избиратели заслуживают иметь то, за что проголосовали.
Так везде.
Что у вас, что у нас, что в любом другом месте.
Як то кажуть- iжте, поки не повилазить.
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28.12.2021 15:16 Ответить
цены на газ для производителей вырасли в 10 раз"______________"Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%"___________ШО ВОНО НЕСЕ?????????????????
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28.12.2021 16:26 Ответить
Це ти несеш якусь *****. Десять раз це 100-120%
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28.12.2021 20:00 Ответить
Украина без хлеба???? Доруководились....
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28.12.2021 18:04 Ответить
Так ця зелена жаба і робить все щоб хліб зник, а це вже злочин. Злочинець повинен сидіти в тюрмі.
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28.12.2021 19:58 Ответить
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