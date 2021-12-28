Поставки хлеба в Украине под угрозой: украинские хлебзаводы на грани закрытия из-за "взлетевших" в 10 раз цен на газ, - президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Дученко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В последние дни "Нафтогаз Украины" продает газ по ценам 65-75 тысяч грн за тысячу кубометров. Украинские хлебопроизводители уже работают в убыток и предупреждают, что закроются, если государство не вмешается.
Украинские хлебзаводы в связи со сверхвысокими ценами на газ и невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают о сворачивании производства и перебоях с поставками социально значимого продукта. Если цены на хлеб не будут повышены, многим предприятиям вовсе придется закрыться, сообщает delo.ua.
По словам президента Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрия Дученко, отрасль остро нуждается в поддержке правительства в сложившихся обстоятельствах, когда цены на газ для производителей выросли в 10 раз.
"Все печи на хлебзаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%", - отмечает глава совета Объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко.
Помимо этого, с начала текущего года на 40% выросли цены на муку, в 2 раза в цене выросла и электроэнергия, вырос прожиточный минимум. Таким образом, себестоимость производства хлеба на сегодняшний день выросла на 40-50%.
По словам Васильченко, если в прошлом году рентабельность производства хлеба составляла 10-12%, то сегодня ее уровень упал до критических 2%, а производство некоторых самых основных товарных позиций у большинства предприятий уже стало убыточным - вплоть до "минус" 20%.
Глава ВАП Юрий Дученко добавляет, что ввиду сложившихся обстоятельств ряду заводов в ближайшее время действительно придется закрыться, что "бесспорно спровоцирует перебои в производстве и в снабжении населения хлебом", что превратится в серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны, основой которой в Украине как раз и является хлеб. Замдиректора компании "Сумська паляниця" Константин Шушара прогнозирует, что закрытия хлебзаводов начнутся уже в первом квартале 2022 года. "Предприятия находятся сейчас на грани выживания", - говорит он.
Помимо потери большого количества рабочих мест, снижения покупательской способности населения и социального напряжение в обществе, закрытие хлебопекарских предприятий также приведет к тому, что бюджетные учреждения - школы, больницы, детские сады и воинские части - останутся без поставок хлеба, а местные бюджеты в кризисное время останутся без подоходного налога от предприятий хлебной отрасли, подчеркивает издание Delo.ua.
По словам руководителей хлебопекарских предприятий, ситуацию могло бы спасти увеличение цены на конечный продукт для потребителя. Однако этого сегодня производителям не позволяют делать торговые сети, которые разрешают поднимать цену на хлеб не выше 5% в месяц, при том, что уже сегодня стоит острая необходимость увеличить его стоимость на 30%. Предприятия уже обратились к торговым сетям с предложением пересмотреть принципы ценообразования ввиду сложившихся обстоятельств на рынке.
Альтернативным решением Ассоциация пекарей предлагает предоставить предприятиям хлебной отрасли природный газ со стороны НАК "Нафтогаз Украины" в объеме 10-12 млн кубометров в месяц по сниженной цене в 16 грн за кубометр, по которой сегодня покупают газ коммунальные предприятия. С этим предложением украинские хлебопекари уже обратились к президенту Зеленскому и премьер-министру Шмыгалю. В случае отсутствия реакции властей и торговых сетей на данную ситуацию Украину неизбежно ждут срывы поставок хлеба, резюмировали во Всеукраинской ассоциации хлебопекарей.
Пожалуйста, подождите...
Они про-галабародька кино смотрят и у них от восторга слюни капают.
Им кино хватает, без хлеба обойдутся
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза.
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А всього лиш , треба було купити газ і вугілля ще влітку ,, тоді коли воно коштувало в рази дешевше ніж зараз . . Придурки кінчені ,, звідки ви взялись на нашу голову .?
А тепер і хліба не буде
Чому не ставиться питання в Україні про нарощування свого видобутку із вже існуючих скважин та не вводяться в дію законсервовані газові родовища ще при СССР?
Чому при можливості України самим себе забезпечити на всі 110% газом нас змушують закуповувати його з інших держав?
Запитань до влади міліон та тільки відповідь напрошується сама-,,Україна через газових магнатів просто нічим не розпоряджується,,.Нам завжди тулмачили про мокшанський газовий шантаж а виходить що це нащі ділки шантажували і шантажують газом народ країни і по проханню ***** та своєму збагаченню.
пусть мудрый нарид нажрется по самое горло. а то они все в иллюзиях летают
https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_у_них_нет_хлеба,_пусть_едят_пирожные!
А то Путин нападёт?
Берем хлеб. Цена на газ европейская, цена бензина тоже, цена э/э почти ... Откуда цены ниже? У них в цене хлеба 70% это зарплата, есть задаток маневрирования.
Это нормальное распределение при социализме, когда всё государственное. У нас капитализм! Нет прибыли - закрывайся. Не можешь оплатить, даже место на кладбище? ...
А мы пытаемся "совком" регулировать капитализм? Капитализм хорош только в свободной конкуренции.
Янукович за менші провини змушений був втікати із країни.
2019 рік - "клоуни" при владі.... Результати - можемо очікувати що завгодно...
Сколько им дал недавно ЕС? 600 миллионов, если мне не изменяет память?
На что ушли эти деньги?
Но это не только у украинских властей память на деньги потраченные короткая.
Австралийским лейбористким подонкам сколько денег не дай - им все мало.
Федералы влили полтора ТРИЛЛИОНА баксов - а лейбористам все мало.
Теперь пусть гуляют НА СВОИ.
У австралийских бантустанов (в прошлом штатов) есть свой бюджет (кроме штата Виктория, там никак не могут найти 4 миллиарда баксов - потерялись, это не шутка, лейбористы потеряли 4 миллиарда баксов) - вот пусть его и тратят на палки, чтобы совать в нос на ковидлу.
"Штаты борются за тесты на антигены, пока Коалиция бездельничает
Правительство Моррисона отказывается покупать комплекты для широкого использования, несмотря на то, что эксперты в области общественного здравоохранения заявляют, что они имеют жизненно важное значение в будущей борьбе с пандемией." - The Age
"States fight for antigen tests as Coalition sits back
The Morrison government refuses to buy kits for widespread use, despite public health experts saying they are vital in the future fight against the pandemic."
73 НИКОГДА не поймут, что сделали с Украиной. Они не помнят, что было вчера, с каждым годом всё большее количество "людей" можно убедить, что войну развязал Порошенко.
П.с. а курс доллара то на месте стоит. Как?)
дороги давай !
нам солнца не надо
нам ЗЕ-личка светит !
Эти последствия проявляются во врутренней и внешней политике избранного правительства и естественно в положении внутри страны. По простому- стало ли простому народу лучше жить или хуже. Это населене определяет для себя само, обычно мозгов хватает посмотреть себе в кошелек. У нормальных людей также есть дар элементарного предвидения-"что будет, если..."
Иначе избиратели заслуживают иметь то, за что проголосовали.
Так везде.
Что у вас, что у нас, что в любом другом месте.
Як то кажуть- iжте, поки не повилазить.