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Около 90 тыс. взрывоопасных предметов изъяли и уничтожили с начала года пиротехники ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Около 90 тыс. взрывоопасных предметов изъяли и уничтожили с начала года пиротехники ГСЧС

С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 89 тыс. 331 взрывоопасный предмет, в том числе 1 тыс. 345 авиационных бомб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Кроме того, продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, в течение 27 декабря подразделениями ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, было обследовано 1,35 га территории и обнаружено и изъято 55 ВОП.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 27 декабря, совершены 4 выезда, во время которых выявлены 55 боеприпасов.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.

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Автор: Наталя Джума
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28.12.2021 12:48 Ответить
 
 