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Новости Политика УкраиныФоторепортаж
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ВР (28822) Геращенко Ирина (1617) Порошенко (19352) Стефанчук Руслан (578) подозрение (251)

Стефанчук не получал предусмотренные законом документы по "подозрению" Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Стефанчук не получал предусмотренные законом документы по

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал предусмотренные законом документы относительно так называемого "подозрения" пятому Президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"На прошлой неделе Генпрокуратура объявила о подозрении Петру Порошенко. Правда, сама госпожа Генпрокурор при этом самоустранилась, а этот сомнительный листочек подписал один из заместителей", - напомнила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Порошенко – это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить, - Чалый

"Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы "орган или должностные лица, задержавшие народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом главе Верховной Рады Украины", – напомнила Ирина Геращенко нормы законодательства.

"На прошлой неделе мы направили спикеру парламента письмо с просьбой предоставить нам соответствующие копии сообщений относительно Петра Порошенко. Сегодня утром посетили спикера. Выяснилось, что он никаких официальных сообщений не видел/не получал, хотя со дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа", – отмечает Геращенко.

"Очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу. Мы все фиксируем", - резюмирует Ирина Геращенко.

Стефанчук не получал предусмотренные законом документы по подозрению Порошенко, - нардеп ЕС Геращенко 01

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Читайте также: Грузинские политики призвали украинские власти отказаться от политических преследований Порошенко

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Адвокаты экспрезидента заявили, что любые тайные решения Офиса генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
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28.12.2021 13:49
+28
1. Ви запланували ділову подорож за кордон.
2. Узгодили графіки зустрічей з серйозними діловими людьми за півроку.
3. Купили квитки і забронювали проживання в готелях.
4. Повідомили про це кого треба.
5. Ви і ваші юристи на знанні законів "собаку з'їли"
І тут якесь чмо, порушуючи всі процесуальні норми заявляє Вам про підозру в т.п.
Що Ви робите? Вірно, посилаете його нах-нах і робите свою справу. Далі буде.
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28.12.2021 14:02
+14
Факты в студию, зеботик.
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28.12.2021 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Мазепа написав це ще в кініцi 17 ст.
А нічого по-суті не змінилось в характері українців.

..."Всі покою щиро прагнуть,
А не в оден гуж всі тягнуть,
Той направо, той наліво.
А все браття: то-то диво!
Не маш любви, не маш згоди,
Од Жовтої взявши Води.
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали...
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28.12.2021 13:27 Ответить
Тарас компаніченко.чудово цей твір на музику поклав
https://youtube.com/watch?v=olB5Jwx90lU





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28.12.2021 20:34 Ответить
Закон для зеленых не писан
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28.12.2021 13:29 Ответить
вся "идея" с "задержанием и залогом в 1 млрд.грн" сводилась к СТРАХУ зеЛоха офшорного что Порошенко вернется в Украину..
клоун ссыкливый доневозности (во всех смыслах), поэтому рассчет что "Порошенко испугается.. и тут мы начнем видосики снимать что оно испугался и не вернулся, а значит виновен..ууу!"

Результат - зеленский, как всегда, обос*рался - вместе со своей шоблой.
И теперь не знают что делать..
а тут еще и из кремля от ермака требуют что "посодить Порошенко немедленно к моменту вторжения "зеленных человечков", идущих на помощь зеленому клоуну!"

Правда с вторжением тоже все под вопросом.
Там очередная "многоходовочка фуйла", сделанная руко*опами" - накрывается:
1. в Польше бардак не смогли устроить, руками сирийско-иракских беженцев.. В Германии - тоже все обломалось с иммигрантами.
2. с газом (и отвлечением ЕС высокими ценами и коллапсом на газе) - облом, танкеры с газом идут из Азии, Австралии и США.. Цены на газ рухнули на 1000 долл за 4 дня. Шантаж не удался, более того - если год назад от газа из США в ЕС отворачивались (германия), то сейчас танкеры из США встречают как ОСВОБОДИТЕЛЕЙ в 1945 году..
3.Комплекс мероприятий по отвлечению ЕС и США от внимания к Украине - рассыпается.. Запад стоит на ушах и готовится дать отпор рашке...
И т.д...

Единсвенный КОЗЫРЬ, который остался в руках кремлеского фуйла - это ермак и зеленский.
И их действия по нефинансированию ВСУ и гособоронзаказа..
Хотя зная идиотизм зеленского и его шоблы - в кремле особых надежд на клована не накладывают..
Будь во власти Порошенко сейчас - рашка не посмела бы даже разрабатывать план вторжения..
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28.12.2021 14:51 Ответить
вот потому рашка через своего ермака и комплекс зависти и енполноценности у зеЛоха - и попыталась взять Порошенко на испуг, чтобы он не вернулся в Украину, заодно и вызвать смятение у патриотических сил в Украине.
Видосик снят, клоун отыграл сценарий, прозвучало "стоп, снято" - а что дальше нужно было делать (подавать документы в ВР) - в оп(г) клоуна и не думали даже)

стефанчук и гоп-компания слуг урода тоже не в теме)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо так званої "підозри" п'ятому Президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.

"Стаття 482-2 КПК України вимагає, аби "орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов'язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України"
"Минулого тижня ми надіслали спікеру парламенту листа з проханням надати нам відповідні копії повідомлень відносно Петра Порошенка. Сьогодні зранку завітали до спікера.
З'ясувалося, що він ніяких офіційних повідомлень не бачив/не отримував, хоч від дня "підозри" пройшло вже не 24, а 124 години"
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28.12.2021 14:56 Ответить
Да пофигу,при потрохе бизнес начали штрафовать и арестовывать имущество без решения судов,так что путь теперь на свой шкуре попробует справедливость и ее отсутствие.
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28.12.2021 13:35 Ответить
Факты в студию, зеботик.
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28.12.2021 13:45 Ответить
кацап, тебя откуда достали, из какого нафталина?))
Штрафы во времена зеЛоха офшорного увеличились в 5-7 раз, не говоря уже об отжимах имущества без решения судов..
Так что терпи - терпилО, ты его избрало - тебе теперь на своей шкуле пробовать справедливость зебильной власти и судов
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28.12.2021 14:37 Ответить
То що ГП тепер переписку з ВР веде на парканах?
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28.12.2021 13:35 Ответить
1. Його не затримали.
2. Про підозру не повідомили, бо він втік.
3. Запобіжний захід не застосували, бо - дивись п.2.
Тому, нема про що повідомляти. Далі буде.
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28.12.2021 13:38 Ответить
1. Ви запланували ділову подорож за кордон.
2. Узгодили графіки зустрічей з серйозними діловими людьми за півроку.
3. Купили квитки і забронювали проживання в готелях.
4. Повідомили про це кого треба.
5. Ви і ваші юристи на знанні законів "собаку з'їли"
І тут якесь чмо, порушуючи всі процесуальні норми заявляє Вам про підозру в т.п.
Що Ви робите? Вірно, посилаете його нах-нах і робите свою справу. Далі буде.
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28.12.2021 14:02 Ответить
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28.12.2021 13:39 Ответить
Footgun.
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28.12.2021 16:23 Ответить
Пусть Ира на себя все берет..
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28.12.2021 13:44 Ответить
Зєля вже заморився тягати на собі Бєню?
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28.12.2021 14:06 Ответить
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28.12.2021 13:49 Ответить
О да. Это человек еще никогда не врал)))))))
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28.12.2021 14:08 Ответить
Тому ти його не любиш? 😊
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28.12.2021 14:22 Ответить
Так я ему в любви не клялся.
А к "пи.даболам" отношение соответствующее.
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28.12.2021 14:27 Ответить
П*здаболів любиш? 😊 Та знаю, як ти до Зєлєнского ставишся! 😁
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28.12.2021 14:29 Ответить
"Та знаю, як ти до Зєлєнского ставишся!" - не знаете. Отсюда вывод - врете.
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28.12.2021 14:31 Ответить
Та ні, це ти брешеш! До того ж у будь-якому випадку: судячи з твоїх постів ти його мало не як ікону носиш, а якщо пишеш оде, а думаєш інше - то ти ще більший брехун, бо брешеш двічі з одного питання. 😊
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28.12.2021 15:20 Ответить
"судячи з твоїх постів ти його мало не як ікону носиш" - есть примеры? Или Вы согласно заветам своего кумира - пи.дишь, как дышишь?
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28.12.2021 16:28 Ответить
Не путай! Зєлєнскій - твій кумир! 😡 😊
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28.12.2021 16:43 Ответить
Все понятно, балабол как сивочелый.
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28.12.2021 17:04 Ответить
Бачиш!!!! 😁Вживаєш першу суру із зебільського Корану! Друга сура - про "ліпжцку хвабріку", а третя - про "панамскіє апшори"! Всьо, як Подоляк завєщав! 🤣🤣🤣 А ********* тут... 🤮
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28.12.2021 18:03 Ответить
Не спорь, согласно их идеологии у человека независимо от расы, вероисповедания и гражданства может быть 2 состояния: 1. Порох - наш гетьман. 2. Если ты не думаешь что Порох наш гетьман значит ты голосовал за Зеленского и ты для них зебил. При этом то что ты не голосовал за Зеленского и не поддерживаешь политики его партии, в расчет не берется вообще и никто тебе, после того как ты их Великую сывочолую святыню заденешь, не поверит даже если ты бюллетень им принесешь.
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28.12.2021 15:22 Ответить
Ростислав, ентот пупкин здесь конченный подоляцкий, а даже скорей всего- кремлевский троль. На йух его с пляжа. Задрал своими высерами
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28.12.2021 15:54 Ответить
Ну если, по скудоумию, возразить нечего - то да, обсирай всех вокруг.
Согласно идеологии порохоботов: чем хуже в стране - тем лучше.
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28.12.2021 16:31 Ответить
Закінчуй реченння: "чем хуже в странє - тєм оучше клоунам (не зебілам, бо то вівці)". Негоже речення обривати. Це вирване з контексту виходить. До речі, а чому при керівництві зешобли "странє становітся хужє"? Це ти стверджуєш, а не я 😁
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28.12.2021 16:51 Ответить
я с тобой, мразь, даже на одном гектаре срать нее буду, такая ты мерзкая паскуда. А спорить с тобой дебилом тем более не буду, не мечу бисер перед свиньями. Скудоумный ты на всю голову, и даже не понимаешь этого. Иди на хрен, кремлевская подстилка
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28.12.2021 17:11 Ответить
Так йому на йух, чи на бутилку - то за щастя! Тому і крутиться тут, як проститутка на Окружній. 😁 Напевне ще й мазохіст до того всього. 😊
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28.12.2021 16:46 Ответить
У вас, кацапов, все вокруг жопы, или бутылки, или того и другого сразу, крутится....
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28.12.2021 17:03 Ответить
У тебе помилка. 😁 Це у вас, у кацапів все крутиться У жопі і НА бутилці. 😁 А у нас, не кацапів, таки дійсно кругом жопи і крогом пляшки. 😁Бо у сакральний анус, як у вас не попадає нічого. 😊 Тьху на вас, жоподьори! 🤮
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28.12.2021 18:07 Ответить
про себе розповідай-ти був завжди чесний?
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28.12.2021 14:26 Ответить
Да.
Если у Вас есть факты об обратном - озвучьте.
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28.12.2021 14:28 Ответить
ЗЕбот ПНХ
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28.12.2021 14:52 Ответить
Все? Абидели твоего идола и ты сразу запел про зеботов?
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28.12.2021 15:26 Ответить
Сьогодні о 19:20 на 5-му каналі програма Лариси Губіної "Дійові особи". Буде там Порох в запису, його в'ю Ларисі.
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28.12.2021 14:57 Ответить
Порох "щось" знає Мабуть "вовка" здохне від "передозу" - бо толку з нього - НІЯКОГО - ні Коломою - ні кацапам!
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28.12.2021 14:10 Ответить
Знову ти . Ти ж до президентських виборів мені доказував що потрібно голосувати за Зеленського. Аргументами правда були: "я краще знаю", "я життя бачив, а ти ні".

Не ганьбись так.
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28.12.2021 15:28 Ответить
"Назарчик" - у вас на "Лахті" "рамси переплутали"?!
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28.12.2021 16:17 Ответить
Ваші слова - вакуум. Для себе, на рахунок вас, я висновки зробив. Вчора ви плювались калом коли говорили всім голосувати за Зеленського і який Порошенко барига, сьогодні ви думаєте і говорите діаметрально протилежні речі. Я впевнений що на виборах 2010 ви підтримували Януковича, а потім героїчно з дивану підтримували Майдан.
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28.12.2021 16:27 Ответить
ти вчергове брешеш. Втім, що не дивно для 73/43%зебіла. Традиційно.
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28.12.2021 17:10 Ответить
Ти вже в чергове палишся тим що в тебе як мінімум 2 аккаунти. Ан Мур і Яр Холодний. Зайди ще з третього напиши щось ЗЕбот 73-процентний.
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28.12.2021 17:23 Ответить
"Ахренеть"!!! Зараз він заявить якого кольору у нас волосся на яйцях!!!
Ні- я не проти - зібраться десь в кафе на Трухановому і - як писала Ліля Буджурова ""И вместе мы справим по вами поминки" Але не раніше нашої перемоги!Було-б цікаво подивиться на реальну людину що спілкується зі мною зараз!
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28.12.2021 21:03 Ответить
А на маківцй ти вже лисий?
А в мене ще не вилізло!
Але ж яким дебілом це треба бути, щоб скорочення нашого імені в наших логінах - і на цій підставі заявити, що ми одна і та ж особа Це попри те, що адмінам це видно, і вони за це деактивують...

Але ж: - зебіли, сер!
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28.12.2021 21:38 Ответить
Ты что-то путаешь. Яр никогда за Клоуна не топил. Как и Ан Мур. Не там ты зебилов ищешь.
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28.12.2021 21:37 Ответить
То провокатор!!!
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29.12.2021 05:03 Ответить
отже, продовжити справу судьї Кірєєва придурків не знайшлося?
чи, мо', просто мало дають і непевно гарантують?..
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28.12.2021 14:26 Ответить
РuŦyƛA-С@PrytSLU

2 ч



Печерський районний суд Києва не отримував клопотання правоохоронних органів про запобіжний захід щодо народного депутата Петра Порошенка.
Станом на 12:30 вівторка клопотання до суду передано не було.
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28.12.2021 15:48 Ответить
потрібна офіційна відповідь, бажано з печаткою
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28.12.2021 16:27 Ответить
Геращенко та Іонова прямо зараз наиагаються пробитись на прийом до літінанта Вані Баканова чи до когось з його замів (вже другий день намагаються). Не пропускають в приміщення... І не пропускали перед святами.
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28.12.2021 14:53 Ответить
Ага. А голосовали за что

Згідно з законом, стаття 80 Конституції України викладається у новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
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28.12.2021 14:59 Ответить
А це не важливо, можливісь покидатись калом і запостити пару дебільних картинок прихильникам Порошенка вже дали. Все інше не має значення.
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28.12.2021 15:11 Ответить
Отлично. Петрлексеич возвращайтесь в Украину. Или лучше перебдеть?
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28.12.2021 15:04 Ответить
А зачем ему оно? Дурак на дураке и дураком погоняет, выберите себе в презы Киву в следующий раз...
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28.12.2021 15:40 Ответить
Чтобы показать обосраную от страха задницу.
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28.12.2021 16:20 Ответить
Тебе показать, твой предел мечтаний?
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28.12.2021 17:43 Ответить
Петро Порошенко: "Не збираюся узгоджувати свій графік з Зеленським, повернуся в Україну відповідно до свого графіка"
П'ятий Президент України повернеться в Україну в першій половині січня. Він підтвердив такий свій намір в інтерв'ю Ларисі Губіній, передає "5 канал".
"У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати з Зеленським, повернуся до України. І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму", - розповів Петро Порошенко.
Повну версію інтерв'ю п'ятого Президента України дивіться у вівторок 28 грудня в авторській програмі Лариси Губіної "Токшоу ДІЙОВІ ОСОБИ" о 19:40 на 5-му каналі та в Ютуб.
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28.12.2021 15:07 Ответить
Там є ще один фейс, про якого мовчать Буба і Боб. Америкоси за згодою фюрера швидко п ереловили компьтерних геніїв, в рейху навіть посадили організатора. А Асанжа депортують в Штати, питання вирішено. Рейх поклявся, що не буде втручатись в діла США. І тут всі оборудки Буби і Боба із записами розмов летять в Нірванну. Помойки бігус і шарий скоро будуть репетувати-нас предалі. Золотий фонд аудіозаписів пора здавати в архів.
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28.12.2021 15:22 Ответить
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28.12.2021 15:34 Ответить
Йой! Дайте посилання на сайт цієї псих.лікарні! Там, сподіваюсь, мабуть ще багато подібних "перлів"? Я аж сльозу пустив - так ольгінцями потягнуло! Ностальгія! От якби там ще згадувалося про Вальцмана і ліпєцкую фабріку - я б розридався!
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28.12.2021 16:00 Ответить
А що ветеринари кажуть? Зайва хромосома спадкове?
Співчуваю...
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28.12.2021 16:04 Ответить
в этой истории все прекрасно. особенно то, что петюня проходит по одному делу с мертвяком, потому что ониже братья навек.
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28.12.2021 15:47 Ответить
конечно могут. по истечении 30 дней со времени высування пидозры безальтернативный мыролюбец будет объявлен в международный розыск как криминальный злочинец уклоняющийся от правосудия. и никакие всхрюки о мыролюбном плане бээ и палытическую репрессию уже на прокатят.
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28.12.2021 15:57 Ответить
А паскуде, только 43! И 8 по интелекту...
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28.12.2021 16:15 Ответить
Стефанчука інформували щодо підозри Порошенку
фотокопія додається...
Тільки от що цікаво: де бомага гуляла вісім днів, допоки не лягла на стіл Стефанчуку? Що цікаво інше: Стефанчук заявив Геращенко і Герасимову, що 24-го він переглядав пошту, і цього повідомлення не бачив...

Адвокати Пороха вже шукають вихідні з ОГПУ за 21, 22, і 23 число, щоб порівняти номера вихідних
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28.12.2021 21:54 Ответить
 
 