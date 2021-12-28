Стефанчук не получал предусмотренные законом документы по "подозрению" Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко. ФОТО
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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал предусмотренные законом документы относительно так называемого "подозрения" пятому Президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.
Об этом сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"На прошлой неделе Генпрокуратура объявила о подозрении Петру Порошенко. Правда, сама госпожа Генпрокурор при этом самоустранилась, а этот сомнительный листочек подписал один из заместителей", - напомнила Геращенко.
"Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы "орган или должностные лица, задержавшие народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом главе Верховной Рады Украины", – напомнила Ирина Геращенко нормы законодательства.
"На прошлой неделе мы направили спикеру парламента письмо с просьбой предоставить нам соответствующие копии сообщений относительно Петра Порошенко. Сегодня утром посетили спикера. Выяснилось, что он никаких официальных сообщений не видел/не получал, хотя со дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа", – отмечает Геращенко.
"Очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу. Мы все фиксируем", - резюмирует Ирина Геращенко.
Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Адвокаты экспрезидента заявили, что любые тайные решения Офиса генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
А нічого по-суті не змінилось в характері українців.
..."Всі покою щиро прагнуть,
А не в оден гуж всі тягнуть,
Той направо, той наліво.
А все браття: то-то диво!
Не маш любви, не маш згоди,
Од Жовтої взявши Води.
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали...
https://youtube.com/watch?v=olB5Jwx90lU
клоун ссыкливый доневозности (во всех смыслах), поэтому рассчет что "Порошенко испугается.. и тут мы начнем видосики снимать что оно испугался и не вернулся, а значит виновен..ууу!"
Результат - зеленский, как всегда, обос*рался - вместе со своей шоблой.
И теперь не знают что делать..
а тут еще и из кремля от ермака требуют что "посодить Порошенко немедленно к моменту вторжения "зеленных человечков", идущих на помощь зеленому клоуну!"
Правда с вторжением тоже все под вопросом.
Там очередная "многоходовочка фуйла", сделанная руко*опами" - накрывается:
1. в Польше бардак не смогли устроить, руками сирийско-иракских беженцев.. В Германии - тоже все обломалось с иммигрантами.
2. с газом (и отвлечением ЕС высокими ценами и коллапсом на газе) - облом, танкеры с газом идут из Азии, Австралии и США.. Цены на газ рухнули на 1000 долл за 4 дня. Шантаж не удался, более того - если год назад от газа из США в ЕС отворачивались (германия), то сейчас танкеры из США встречают как ОСВОБОДИТЕЛЕЙ в 1945 году..
3.Комплекс мероприятий по отвлечению ЕС и США от внимания к Украине - рассыпается.. Запад стоит на ушах и готовится дать отпор рашке...
И т.д...
Единсвенный КОЗЫРЬ, который остался в руках кремлеского фуйла - это ермак и зеленский.
И их действия по нефинансированию ВСУ и гособоронзаказа..
Хотя зная идиотизм зеленского и его шоблы - в кремле особых надежд на клована не накладывают..
Будь во власти Порошенко сейчас - рашка не посмела бы даже разрабатывать план вторжения..
Видосик снят, клоун отыграл сценарий, прозвучало "стоп, снято" - а что дальше нужно было делать (подавать документы в ВР) - в оп(г) клоуна и не думали даже)
стефанчук и гоп-компания слуг урода тоже не в теме)
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо так званої "підозри" п'ятому Президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.
"Стаття 482-2 КПК України вимагає, аби "орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов'язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України"
"Минулого тижня ми надіслали спікеру парламенту листа з проханням надати нам відповідні копії повідомлень відносно Петра Порошенка. Сьогодні зранку завітали до спікера.
З'ясувалося, що він ніяких офіційних повідомлень не бачив/не отримував, хоч від дня "підозри" пройшло вже не 24, а 124 години"
Штрафы во времена зеЛоха офшорного увеличились в 5-7 раз, не говоря уже об отжимах имущества без решения судов..
Так что терпи - терпилО, ты его избрало - тебе теперь на своей шкуле пробовать справедливость зебильной власти и судов
2. Про підозру не повідомили, бо він втік.
3. Запобіжний захід не застосували, бо - дивись п.2.
Тому, нема про що повідомляти. Далі буде.
2. Узгодили графіки зустрічей з серйозними діловими людьми за півроку.
3. Купили квитки і забронювали проживання в готелях.
4. Повідомили про це кого треба.
5. Ви і ваші юристи на знанні законів "собаку з'їли"
І тут якесь чмо, порушуючи всі процесуальні норми заявляє Вам про підозру в т.п.
Що Ви робите? Вірно, посилаете його нах-нах і робите свою справу. Далі буде.
А к "пи.даболам" отношение соответствующее.
Согласно идеологии порохоботов: чем хуже в стране - тем лучше.
Если у Вас есть факты об обратном - озвучьте.
Не ганьбись так.
Ні- я не проти - зібраться десь в кафе на Трухановому і - як писала Ліля Буджурова ""И вместе мы справим по вами поминки" Але не раніше нашої перемоги!Було-б цікаво подивиться на реальну людину що спілкується зі мною зараз!
А в мене ще не вилізло!
Але ж яким дебілом це треба бути, щоб скорочення нашого імені в наших логінах - і на цій підставі заявити, що ми одна і та ж особа Це попри те, що адмінам це видно, і вони за це деактивують...
Але ж: - зебіли, сер!
чи, мо', просто мало дають і непевно гарантують?..
2 ч
Печерський районний суд Києва не отримував клопотання правоохоронних органів про запобіжний захід щодо народного депутата Петра Порошенка.
Станом на 12:30 вівторка клопотання до суду передано не було.
Згідно з законом, стаття 80 Конституції України викладається у новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
П'ятий Президент України повернеться в Україну в першій половині січня. Він підтвердив такий свій намір в інтерв'ю Ларисі Губіній, передає "5 канал".
"У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати з Зеленським, повернуся до України. І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму", - розповів Петро Порошенко.
Повну версію інтерв'ю п'ятого Президента України дивіться у вівторок 28 грудня в авторській програмі Лариси Губіної "Токшоу ДІЙОВІ ОСОБИ" о 19:40 на 5-му каналі та в Ютуб.
Співчуваю...
фотокопія додається...
Тільки от що цікаво: де бомага гуляла вісім днів, допоки не лягла на стіл Стефанчуку? Що цікаво інше: Стефанчук заявив Геращенко і Герасимову, що 24-го він переглядав пошту, і цього повідомлення не бачив...
Адвокати Пороха вже шукають вихідні з ОГПУ за 21, 22, і 23 число, щоб порівняти номера вихідних