Стефанчук не получал предусмотренные законом документы по "подозрению" Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко. ФОТО

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал предусмотренные законом документы относительно так называемого "подозрения" пятому Президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"На прошлой неделе Генпрокуратура объявила о подозрении Петру Порошенко. Правда, сама госпожа Генпрокурор при этом самоустранилась, а этот сомнительный листочек подписал один из заместителей", - напомнила Геращенко.

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"Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы "орган или должностные лица, задержавшие народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом главе Верховной Рады Украины", – напомнила Ирина Геращенко нормы законодательства.

"На прошлой неделе мы направили спикеру парламента письмо с просьбой предоставить нам соответствующие копии сообщений относительно Петра Порошенко. Сегодня утром посетили спикера. Выяснилось, что он никаких официальных сообщений не видел/не получал, хотя со дня "подозрения" прошло уже не 24, а 124 часа", – отмечает Геращенко.

"Очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу. Мы все фиксируем", - резюмирует Ирина Геращенко.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

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24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Адвокаты экспрезидента заявили, что любые тайные решения Офиса генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.