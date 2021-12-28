США дадут Украине $20 млн на усиление границы с Россией и Беларусью, - Госпогранслужба

Госпогранслужба и Посольство США несколько недель назад подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи в размере 20 миллионов долларов США. В настоящее время Проект зарегистрирован в соответствии с утвержденными решением правительства Украины требованиями.

"Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине провели очень важную работу для усиления способностей пограничного ведомства. Мы искренне благодарны нашим партнерам за помощь в повышении потенциала службы. Результатом нашего сотрудничества стал новый Проект международной технической помощи. Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", - отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Проект начнется в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования – 20 млн долларов США. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

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"Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это те потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами. Для скорейшей реализации Проекта мы приложим все усилия и будем совместно оценивать эффективность", - подчеркнул Сергей Дейнеко.

Реципиентами Проекта выступают все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

"Это не единственный новый пример поддержки Госпогранслужбы Соединенными Штатами Америки. В рамках сотрудничества с Государственным Департаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один Проект. По нему партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, используемыми в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллиона долларов США", - отметил руководитель ГПСУ.