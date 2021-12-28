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США дадут Украине $20 млн на усиление границы с Россией и Беларусью, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США дадут Украине $20 млн на усиление границы с Россией и Беларусью, - Госпогранслужба

Госпогранслужба и Посольство США несколько недель назад подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи в размере 20 миллионов долларов США. В настоящее время Проект зарегистрирован в соответствии с утвержденными решением правительства Украины требованиями.

"Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине провели очень важную работу для усиления способностей пограничного ведомства. Мы искренне благодарны нашим партнерам за помощь в повышении потенциала службы. Результатом нашего сотрудничества стал новый Проект международной технической помощи. Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", - отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Проект начнется в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования – 20 млн долларов США. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

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"Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это те потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами. Для скорейшей реализации Проекта мы приложим все усилия и будем совместно оценивать эффективность", - подчеркнул Сергей Дейнеко.

Реципиентами Проекта выступают все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

"Это не единственный новый пример поддержки Госпогранслужбы Соединенными Штатами Америки. В рамках сотрудничества с Государственным Департаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один Проект. По нему партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, используемыми в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллиона долларов США", - отметил руководитель ГПСУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Нам не нужно давать, нам нужно приезжать и делать.....
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28.12.2021 13:58
+6
только вместе со своими прорабами и бухгалтерами...******* суки
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28.12.2021 14:01
+5
мины... много-много мин, всех расцветок и мастей...
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28.12.2021 13:50
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мины... много-много мин, всех расцветок и мастей...
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28.12.2021 13:50 Ответить
Не, нельзя - запрещено междунородной конвенцией. Только фугасы, всенеприменно и архиважно!
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28.12.2021 13:59 Ответить
Керовані міни не заборонено, мають бути сейсмосенсори і оператор.
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28.12.2021 14:08 Ответить
Дык, это и имел ввиду
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28.12.2021 14:12 Ответить
Приємно,але це реально копійки! Нажаль... Про крадівництво я взагалі мовчу.
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28.12.2021 14:04 Ответить
God bless America!
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28.12.2021 13:51 Ответить
Нам не нужно давать, нам нужно приезжать и делать.....
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28.12.2021 13:58 Ответить
уж это точно...
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28.12.2021 14:45 Ответить
только вместе со своими прорабами и бухгалтерами...******* суки
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28.12.2021 14:01 Ответить
У начальника Держприкордонслужби будет новый забор?
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28.12.2021 14:04 Ответить
А может нах єтот сша пока нас не продали рашке!
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28.12.2021 14:05 Ответить
да ты сам продашься...
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28.12.2021 14:47 Ответить
Дякую США за допомогу.
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28.12.2021 14:06 Ответить
Засраному Афганістану давали на порядок більше. А тут європейська держава! Жаль, немає Рейгана... Царство небесне та добра пам'ять.
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28.12.2021 14:08 Ответить
У США есть регистр национальных интересов. Отрабатывают по приоритету.
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28.12.2021 14:20 Ответить
Мы - европейская держава, которой правят клоуны, предатели, воры ... Разве ворам можно что-то давать? Разве кремлёвским кротам можно давать деньги на забор с кремлём? Пусть сразу дают деньги кремлёвской крысе - тот же будет результат...
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28.12.2021 15:45 Ответить
20 млн? Даже на премии Администрации не хватит...
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28.12.2021 14:09 Ответить
Новиє літса швиденько прилаштують бабло до своїх кишень.
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28.12.2021 14:15 Ответить
Надеюсь на колючую проволоку останется ?
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28.12.2021 14:24 Ответить
пригласите яйценюка, он быстро освоит
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28.12.2021 14:24 Ответить
Продавцы автосалонов мазератти и бентли в предвкушении потирают руки.
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28.12.2021 14:34 Ответить
2000 км з Мордором... 20 млн. $ ...щедра допомога, аж по 10 $ кiлометр...

але подяка i за це. можливо, пiде на технiчне обладнання.
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28.12.2021 14:35 Ответить
дайте по щам картофельной свинюке ракету из турнепса в картофельный кремль..
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28.12.2021 15:06 Ответить
Заминировать всю границу этих денег не хватит даже.
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28.12.2021 15:16 Ответить
теперь начинаешь понимать, зачем китайцы строили Великую Китайскую Стену
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28.12.2021 15:29 Ответить
це на мітли і лопати мабуть
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28.12.2021 16:13 Ответить
 
 