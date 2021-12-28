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Netflix ответил на возмущение Ткаченко по поводу "карикатурного" изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Netflix ответил на возмущение Ткаченко по поводу

Министр культуры Александр Ткаченко написал письмо в Netflix, в котором изложил несколько замечаний по поводу нового сезона сериала "Эмили в Париже", где появилась героиня-украинка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии dev.ua министр рассказал, что получил ответ.

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - сказал Ткаченко.

Министр считает, что хоть такое некорректное изображение украинки в сериале и является художественным образом, но мы все имеем абсолютное право негодовать по этому поводу.

"Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - пояснил он.

По его мнению, эта ситуация поднимает важный вопрос - имиджа Украины за рубежом.

Ранее сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко возмущен тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создали "карикатурный образ украинки": Ткаченко возмутил новый сезон сериала "Эмили в Париже", будет обращаться к Netflix

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+67
А слабо Ткаченкові висловити зауваження, щодо "карикатурного" і "образливого" зображення українців в "шедеврах" шапіто-95)
Але "это другое", "творчество" бл...ть...
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28.12.2021 14:34
+43
может пропустил? - а за Украину-"порноактрису" местное чмо-недохйло перед Украинцами уже извинилось?
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28.12.2021 14:43
+40
А шо "СКОТЫ"????
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28.12.2021 14:28
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А шо "СКОТЫ"????
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28.12.2021 14:28 Ответить
Та шо, седьмой сезон вышел. ЗЕбилы наверное в экстазе бьются от счастья
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28.12.2021 14:43 Ответить
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28.12.2021 15:46 Ответить
У вишиванки повбиралися, в косоворотках (як на день вишиванки) комедію не ламали. Які ж бо вони огидні! Пане Ткаченко, Вам подобається?
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28.12.2021 19:51 Ответить
вчера пошли
на Россия 24 кипятком писались делая анонс
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28.12.2021 15:10 Ответить
виробник Сватов, звісно 95 квартал
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28.12.2021 15:12 Ответить
Хоть щось користне від цього клоуна.
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28.12.2021 14:28 Ответить
З клоуна нічого корисного, навіть аналізи сумнівні.
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28.12.2021 14:35 Ответить
у наступній серії Netflix як компенсацію покаже

позитивний образ нашого Найвеличнішого у ролі козака-гомосексуаліста,
 https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc

а ще Найвеличнійшого у образі нєзабвєнної неньки - німецької порноактриси
https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw

ролік 2016 р., - до інагурації
німецької порноактриси на роль Президента України залишалось неповних три роки
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28.12.2021 15:29 Ответить
Які аналізи? Воно ж у баночку посцяти боїться.
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28.12.2021 16:31 Ответить
дипломатично послали на х* короче....
с проката сериал никто не снял.
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28.12.2021 14:31 Ответить
А слабо Ткаченкові висловити зауваження, щодо "карикатурного" і "образливого" зображення українців в "шедеврах" шапіто-95)
Але "это другое", "творчество" бл...ть...
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28.12.2021 14:34 Ответить
Кто ж плюнет против ветра? Вы такое скажете... против команды? - сразу выкинут на мусорку.
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28.12.2021 16:45 Ответить
Все вірно.Ми самі себе можемо і ображати і висміювати,як завгодно.А всяким іншим -ЗАСЬ.Нехай на себе спочатку глянуть...
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29.12.2021 06:38 Ответить
цe внутрiшнє. а у статтi про зовнiшнє. сатиру ти i в школi вчив. алe то була сатира на iнших. ти був споглядач. а тeпeр тeбe сатирять. тобi цацi нe подобаєтья.
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29.12.2021 11:13 Ответить
Фильму больше года, позднее зажигание.
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28.12.2021 14:38 Ответить
это у тебя позднее зажигание, речь о втором сезоне, он только вышел
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29.12.2021 21:16 Ответить
может пропустил? - а за Украину-"порноактрису" местное чмо-недохйло перед Украинцами уже извинилось?
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28.12.2021 14:43 Ответить
чмо-недохйло за цю роль українці мають "зняти з прокату" ...
вже час настав
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28.12.2021 15:31 Ответить
Когда в каждом кацапском фильме показывают украинца самым гнусным образом, то руководство страны молчит. И сейчас, и молчало все тридцать лет.
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28.12.2021 14:48 Ответить
Правда глаза колет.
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28.12.2021 14:58 Ответить
Покажите мне видео Зелинского в квартале 95 ,где он не изображал украинца умственно отсталым
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28.12.2021 14:58 Ответить
цe внутрiшнє. а у статтi про зовнiшнє. сатиру ти i в школi вчив. алe то була сатира на iнших. ти був споглядачeм. а тeпeр тeбe сатирять. тобi цацi нe подобаєтья. у багатьох випадках украiнцi самe такi.
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29.12.2021 11:16 Ответить
Каких "украинцев"? Речь об одном персонаже в одном сериале. Где ты тут углядел обобщение?
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28.12.2021 15:35 Ответить
Надо посмотреть. Доля правда там есть конечно
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28.12.2021 15:08 Ответить
Після такої перемоги, якщо немає важливіших справ, пану Ткаченко потрібно накатати пред'яву в РФ за фільм Брат-2, де українів зобразили недалекими бандитами. Та й взагалі в цему напрямі непочатий край роботи!
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28.12.2021 15:12 Ответить
Это что за госслужба,смотреть импортные сериалы и критиковать образы героинь,за это ему охрененная зарплата,служебный мерс s класса,шофера,охрана,секретутки,кофеледи,заместители,роскошный офис,феофания,премии и прочие вкусняшки?
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28.12.2021 15:15 Ответить
Іміджу країни ??? якого "іміджу"???
Після обрання президентом людини, яка привселюдно грає куєм на роялє та називає українок "брендом" , а Україну називає "акторкою німого кіно для дорослих" .. образити гірше країну вже не можливо....
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28.12.2021 15:16 Ответить
Нина вы уже встали на учет?
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28.12.2021 15:20 Ответить
Ще ні...але планую обов'язково! Мені ця ідея подобається...
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28.12.2021 15:23 Ответить
Унижение инородцев это естественная человеческая потребность. Чтобы возвысить и сохранить свое племя. Американцы измываются над канадцами (над мексиканцами уже нельзя, потому что это расизм). Западные европейцы над восточными. Русские над украинцами, чукчами, туркменами прочими. Бытовой шовинизм.
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28.12.2021 15:19 Ответить
А украинцы над вами,свинособаками)
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28.12.2021 15:37 Ответить
Валерия, вы встали на учет?
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28.12.2021 15:38 Ответить
Тебе то что?)
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28.12.2021 15:40 Ответить
Может вы тоже уклонист, как Зеленский.
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28.12.2021 15:42 Ответить
она тебя насадила на бутылку! зачем тебе учет?
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29.12.2021 21:18 Ответить
Хорошо что фильмы под предводительством Президента Украины показывают украинцев как умных, работящих, предприимчивых ...
Вот например "Сваты" ...
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28.12.2021 15:25 Ответить
свати нe показують на Європу
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29.12.2021 11:17 Ответить
У касабов в каждом фильме украинцы или быдло, или трусы, или предатели. Чого мовчимо?
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28.12.2021 15:32 Ответить
У Зеленського в "Сватах" українець саме такий дебіл. Тому й мовчать холуї.
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28.12.2021 16:15 Ответить
Дебільна маячня. Ткаченко вирішив пропіаритися, щоб не забули. Якийсь хрущовський підхід до мистецтва.

Невже Британія, знімаючи шоу Бенні Хілла чи Рована Аткінсона, невже Польща, знімаючи серіал "Справи родини Кепські", чи Франція, знімаючи П'єра Рішара - ганьбили себе!?
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28.12.2021 15:33 Ответить
А ще Джекі Чан робить негативний імідж Гонконгу, а Джим Кері взагалі ганьба для американців...

Що за маячня? Конкретна комедійна роль конкретного персонажу. Ніхто про націю нічого не казав поганого. Але ж хайп, всі на захист, відпрацьовуємо гроші платникив податків!
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28.12.2021 15:33 Ответить
А тот ткаченко сериалы с кварталом по г+г пусть посмотрит ,тем более оно к этому дерьму имеет самое непосредственное отношение
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28.12.2021 15:36 Ответить
Украинки не шлюхи.
Украинки не шлюхи? Ну, извините!
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28.12.2021 15:57 Ответить
Это что за блудница? Сосна новенькая?
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28.12.2021 16:38 Ответить
Вы - не патриот. Патриот должен знать своих политиков в лицо. Или, как минимум, в задницу или сиськи. Это - замминистра. Гордитесь! Вы оплачиваете содержание этой шлюхи из своих налогов! Круто, правда?
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28.12.2021 17:19 Ответить
помiчниця заммiнiстра а нe сам мiнiстр як у тeбe получилось.
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29.12.2021 11:19 Ответить
поправка - помощница замминистра. Но это ничего не меняет в написанном выше
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28.12.2021 17:20 Ответить
адвакатeса за дипломом
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29.12.2021 11:20 Ответить
одная бл..ть та три три курви
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28.12.2021 20:44 Ответить
Імідж України за кордоном - це Зеленський у відосіку з роялем. Цей витвір мистецтва розійшовся по багатьом телеканалам світу з коментарем: "Це - їхній президент. Уявляєте що це за країна?"
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28.12.2021 16:10 Ответить
netflix показує в США купу совіцьких фільмів : "оні сражалісь за родіну", і так далі. там повно кацапів працює.
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28.12.2021 17:55 Ответить
Я не фанатка Радянського Союзу. Але фільм "Они сражались за Родину" дійсно варто подивитися навіть сьогодні, навіть американцям. Правда війни без прикрас.
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28.12.2021 19:45 Ответить
просто вона 3 слуг ліпили 3 третьяковоі і досі нема реакціі від слуг на xамство до томос у нашоі мови і навіть до украіни
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28.12.2021 18:07 Ответить
Дивно - росіські повії по кількості у всьому світі займають перщі місця, а кінематограф цього не фіксує
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28.12.2021 20:16 Ответить
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28.12.2021 20:20 Ответить
Клас...і все. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю ( Т.Г.Шевченко....крилаті вирази) . мені інтересно знати,чим займається у нас "дипломатична служба" за кордоном ? Кулєба - це до вас питання! Головний обов'язок цих ,пробачте за вираз, дармоїдів з "міністерства доручень по умовчанню за кордоном Єрмака" проводити активну роботу цивілізацінійної популяризації іміджу і подовженню просуванню авторитету України ,розпочатого при Порошенку і Клімкіну, та проводити активну роботу протидії ворожим до України проявам у всіх сферах життєдіяльності на відповільній для дипломатів територіях за кордоном. Ми вже маємо у недавній час приклади,практично зрадників України, при службі в посольствах України в Білорусії, Італії, Чехії, Угорщині і т.д. І тепер знову видно,що декотрі дипломати ,м'яко кажучи, втратили "Нюх" по виконанню своїх обов'язків. При Клімкіну Міністерство працювало як єдиний міжнародний загін України з дією "на випередження". А що зараз? Та хіба тільки цей flug Netlix подібне витворяє на гроші з РФ? Десятки випадків тільки сьогодні ми фіксуємо звідси з України розповсюдження антиукраїнської пропаганди в Європі, Китаї, Великобританії,Швеції, вмарабських країнах,я вже не кажу про Мокву гидоносну. А " НАШЕ" чи вже ненаше міністерство робить вигляд,що нічого не відбувається за кордоном в аспекті дискредитації авторитету України. Гнать Кулєбу сумісно з ДРГ з Банкової від повноважень! ГНАТИ або в Трибунал!
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29.12.2021 07:17 Ответить
 
 