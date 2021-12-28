Netflix ответил на возмущение Ткаченко по поводу "карикатурного" изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр культуры Александр Ткаченко написал письмо в Netflix, в котором изложил несколько замечаний по поводу нового сезона сериала "Эмили в Париже", где появилась героиня-украинка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии dev.ua министр рассказал, что получил ответ.
"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - сказал Ткаченко.
Министр считает, что хоть такое некорректное изображение украинки в сериале и является художественным образом, но мы все имеем абсолютное право негодовать по этому поводу.
"Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - пояснил он.
По его мнению, эта ситуация поднимает важный вопрос - имиджа Украины за рубежом.
Ранее сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко возмущен тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.
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на Россия 24 кипятком писались делая анонс
позитивний образ нашого Найвеличнішого у ролі козака-гомосексуаліста,
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
а ще Найвеличнійшого у образі нєзабвєнної неньки - німецької порноактриси
https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw
ролік 2016 р., - до інагурації
німецької порноактриси на роль Президента України залишалось неповних три роки
с проката сериал никто не снял.
Але "это другое", "творчество" бл...ть...
вже час настав
Після обрання президентом людини, яка привселюдно грає куєм на роялє та називає українок "брендом" , а Україну називає "акторкою німого кіно для дорослих" .. образити гірше країну вже не можливо....
Вот например "Сваты" ...
Невже Британія, знімаючи шоу Бенні Хілла чи Рована Аткінсона, невже Польща, знімаючи серіал "Справи родини Кепські", чи Франція, знімаючи П'єра Рішара - ганьбили себе!?
Що за маячня? Конкретна комедійна роль конкретного персонажу. Ніхто про націю нічого не казав поганого. Але ж хайп, всі на захист, відпрацьовуємо гроші платникив податків!
Украинки не шлюхи? Ну, извините!