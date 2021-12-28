Netflix ответил на возмущение Ткаченко по поводу "карикатурного" изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"

Министр культуры Александр Ткаченко написал письмо в Netflix, в котором изложил несколько замечаний по поводу нового сезона сериала "Эмили в Париже", где появилась героиня-украинка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии dev.ua министр рассказал, что получил ответ.

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - сказал Ткаченко.

Министр считает, что хоть такое некорректное изображение украинки в сериале и является художественным образом, но мы все имеем абсолютное право негодовать по этому поводу.

"Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - пояснил он.

По его мнению, эта ситуация поднимает важный вопрос - имиджа Украины за рубежом.

Ранее сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко возмущен тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.

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