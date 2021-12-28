Реакция мира на агрессию России может стать предупреждением Китаю по Тайваню, - Маркарова
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Украина считает ошибочной точку зрения некоторых американских экспертов, что США следует поставить ситуацию в отношении агрессивных действий России против Украины на паузу и сосредоточиться на вызовах со стороны Китая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию "Левый берег".
"Мы иногда слышим, как отдельные американские эксперты (некоторые из них существуют не без помощи нашего северного соседа) говорят, что нужно поставить историю с Россией на паузу и взяться за Китай. Мы рассматриваем такую точку зрения - если демократический мир хочет демотивировать Китай от плохих действий в будущем, он должен сегодня отреагировать на агрессивные действия России против Украины", - сказала Маркарова.
Комментируя предположение, что согласие Вашингтона на диалог с Россией обусловлено в первую очередь вызовами для США со стороны Китая, посол отметила, что "таких линейных решений в геополитике не существует".
"Кроме того, нельзя договариваться с государствами, которые не очень предсказуемы. Наша позиция ясна: борьба, которую ведет Украина - это борьба за демократию. На нас напали именно потому, что мы выбрали для себя демократический, евроатлантический путь. Россия и Китай – это все-таки автократические государства. Нельзя решить проблему с одной автократической страной, договорившись с другой автократией", – уверена дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Китай подал жалобу в ООН на интернет-спутники Starlink Илона Маска.
Власти Китая подали (https://www.bbc.com/russian/news-59807773) жалобу в ООН, после того как их космической станции пришлось изменить свою траекторию, чтобы избежать столкновения со спутниками системы Starlink.
По заявлению Пекина, космическая станция не менее двух раз была «близка к столкновению» со спутниками Starlink. Инциденты произошли 1 июля и 21 октября.
Илон Маск ответил, что орбиты некоторых спутников Starlink скорректируют, чтобы уменьшить вероятность столкновений.
Ранее сообщалось, что SpaceX уже запустила почти 1,9 тысячи спутников в рамках сети Starlink для обеспечения высокоскоростным интернетом тех мест, где он ненадежен, дорог или недоступен.
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Добре було б, щоб пані Посол давала інтерв'ю не якомусь Лівому Берегу, а серйозним закордонним виданням. Щонайменше - обов'язково офіційно публікувала це на Твіттері та Фейсбуці.
Наприкінці листопада 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у фейсбуці, що «запропонував кандидатуру Оксани Маркарової» як «нового Посла України в США»[15]. І підкреслив, що це «буде перша в історії Пані Посол України в США». 31 грудня Кулеба заявив в інтерв'ю ТСН, що в МЗС оперативно отримали згоду уряду США на це призначення, сказавши: «ми вже отримали агреман на Оксану, і це безпрецедентно швидке отримання агреману на українського посла з Вашингтона»
потому она и посол 😀
типичный зеблан - прыбичник зелёных соплей...
28 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
Желание Банковой заниматься в ручном режиме внешней политикой ожидаемо закончилось фиаско…
Последним крупным международным событием в уходящем году стал саммит Восточного партнерства, в котором помимо лидеров стран Евросоюза приняли участие Украина, Азербайджан, Армения, Грузия и Молдова. Результаты данного мероприятия для Киева ограничились декларациями и заявлениями о моральной поддержке. Собственно, пустопорожние результаты как в капле воды отразили всю «эффективность» украинской дипломатии в уходящем году.
Об этом говорится в сегодняшнем в материале «Апострофа».
Провалы далекие и близкие
Давление Кремля нарастает. Рождественское перемирие на Донбассе, анонсированное главой Офиса президента Андреем Ермаком, закончилось обстрелами со стороны российских боевиков и ранениями двух украинских воинов. Не приносит результаты и дипломатическая работа Банковой. Это наглядно продемонстрировал саммит Восточного партнерства, который прошел 15 декабря в Брюсселе. Президент Владимир Зеленский во время одного из своих выступлений там выразил желание, чтобы одну из главных ролей в процессе урегулирования ситуации на Донбассе сыграли США, но чтобы этот процесс шел при обязательных консультациях с Украиной и при ее участии, то есть снова озвучил принцип «ничего об Украине без Украины». Впрочем, все на этом и ограничилось. Финальная декларация не содержит упоминаний России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) или возможных санкций против нее, а следующий саммит состоится только через два года в 2023 году.
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Дипломатический год для нас завершается очередными пустыми словами о моральной поддержке. Приблизительно так для нас начинался 2021 год - с громких слов и высоких ожиданий. И полного провала международной политики Киева. Когда в Штатах пришел к власти Джо Байден, на Банковой надеялись, что он будет гораздо более благосклонен к Украине, чем его предшественник Дональд Трамп. Но уже по прошествии считаных месяцев с момента инаугурации в Киеве забеспокоились, а после женевской встречи Байдена с Путиным и вовсе забили в набат: Зеленскому и Ермаку стало понятно то, о чем уже давно говорили все эксперты - Украина при новом президенте не находится среди внешнеполитических приоритетов нынешней администрации.
Договаривались Штаты за спиной Украины. Байден, желая улучшить отношения с Берлином, дал «зеленый свет» «Северному потоку-2». Встретившись с президентом России, Байден очень долго держал Зеленского «в предбаннике», перенося дату его визита в Вашингтон. О каком-либо прорыве от поездки президента за океан речи тоже не шло. Как отмечают эксперты, одним из индикаторов отношений Украины и США является отсутствие на протяжении последних 2,5 лет посла в Киеве. Назначенную же в Вашингтон представлять Украину Оксану Маркарову дипломаты жестко критикуют за непрофессионализм. В целом, все сводится к тому, что у Зеленского своими действиями «хоронят» отношения с США.
Агрессивность и напор украинской дипломатии и президента Зеленского в вопросах членства в ЕС и НАТО явно могли бы найти более удачное применение, но весь год руководство государства продолжало стучаться в закрытые двери. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба запомнился рядом весьма странных заявлений. Например, как только на Западе отошли от настырных вопросов и возмущений Зеленского по поводу НАТО, Кулеба вдруг заявил, что Украина, дескать, разочаровалась в обещаниях Запада, имеющих свойство не исполняться, и полагается только на себя. Стоит ли говорить, что так дипломаты, если хотят о чем-то договориться, себя не ведут…
Не слишком успешно сложилась работа наших дипломатов во главе с Кулебой и главой Офиса президента Андрея Ермака на восточном направлении: с Китаем отношения испорчены историей с «Мотор Сич», посла в Пекин за год так и нашли, а планируемое азиатское турне президента не состоялось.
Еще в начале января замруководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква анонсировал дальневосточную поездку Зеленского.
«Работаем над организацией Азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре - это и будут основные направления указанного турне. Полноценно должна открыться для Украины Индия - для этого есть все необходимые предпосылки», - говорил чиновник.
Впрочем, ни о каком «открытии» Индии в этом году мы так и услышали, как и о конкретных результатах поездок высшего руководства в государства Персидского залива - ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.
Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
Не самый эффективный подход к решению насущных задач МИД продемонстрировал и в отношении ближайшего соседа Украины, Беларуси. После заявления Александра Лукашенко о возможном будущем посещении им Крыма, Дмитрий Кулеба заявил, что потенциальное признание Беларусью оккупированного полуострова российским станет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси.
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«Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов», - сказал министр.
При этом в МИДе, видимо, подзабыли, что по итогам прошлого года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью достиг 4,4 млрд долларов. Мы импортируем беларуские нефтепродукты, удобрения, технику и электричество - последнее в свете огромных проблем с прохождением отопительного сезона является жизненно необходимым товаром для нас. Пока Украина не смогла заместить все эти товарные позиции хотя бы частично - вероятно, МИДу стоило бы вести чуть более тонкую игру в отношении Минска.
Кроме натянутых отношений с Беларусью, украинская дипломатия умудрилась поссориться с одним из самых проукраински настроенных государств - Грузией. Поспособствовал этому бывший президент этой страны Михаил Саакашвили, которому, видимо, стало скучно возглавлять Исполком Нацсовета реформ, и он решил, что после местных выборов ы Грузии вернется туда триумфатором. Не тут-то было: партия Саакашвили выборы проиграла, а сам он оказался в грузинской тюрьме, откуда его пытается вытащить Банковая, перманентно раздражая грузинские власти.
На Донбассе - без перемен
Не произошло какого-то прорыва в одной из самых для воюющей Украины областей: речь идет об обмене пленными, который не состоялся ни в 2020 году, когда на какое-то время установилось более-менее прочное перемирие, ни в 2021-м. Наоборот: складывается впечатление, что с каждым месяцем мы не приближаемся к обменам, а отдаляемся от них. Конечно, тут далеко не все зависит от украинской стороны, но прежде чем давать необдуманные обещания, власти стоило бы подвести под них реальную основу.
Наконец, вероятно, одним из самых ярких доказательств провалов украинской дипломатии в уходящем году стала усугубляющаяся утрата субъектности Украиной: принцип «Ничего об Украине без Украины» нарушался многократно и грубо.
Владимир Путин и Джо Байден на перегов
Какой нафиг провал?
Они успешно выполнили и продолжают выполнять поставленную путеном задачу...
А стадо, во главе, кстати и с депутатами, всё мычит:
- вот ани не панимают - а мы умные всё видим...
Да с полным пониманием на убой ведут стадо...
Вчера заезжала в китайский магазин за соусом - он достаточно большой. Этих китайцев немеряно в ЕС , в США. Все представляют бизнес .
Зачем китайцам война ? Чтобы их отовсюду погнали ? И обвалилось ВВП? - китайцы не такие дураки , как раша.
А МЫСЛЬ ПРО ВОЙНУ КИТАЯ ЗА ТАЙВАНЬ НАСАЖДАЮТ РОССИЯНЕ , чтобы столкнуть лбами США И КИТАЙ
ТАК ЧТО Маркарова - российский агент вместе с Ермаком - потому у неё до сих пор не приняли верительные грамоты В Вашингтоне
умница - коротко, чётко и понятно...