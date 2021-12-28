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"Сильный снег, дождь, гололедица и порывы ветра 15-20 м/с", - синоптики рассказали о погоде на 29 декабря

Новости Цензор.НЕТ Общество

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине 29 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

29 декабря на дорогах страны гололедица; ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в Укргидрометцентре.

Сильный снег, дождь, гололедица и порывы ветра 15-20 м/с, - синоптики рассказали о погоде на 29 декабря 01

В восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях снег (ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед); на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-восточный с переходом в южных и восточных областях на юго-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем ​​2-7° мороза; на Закарпатье и в юго-восточной части ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

Сильный снег, дождь, гололедица и порывы ветра 15-20 м/с, - синоптики рассказали о погоде на 29 декабря 02

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Автор: Наталя Джума
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А-а-а-а-а-а-а !!!
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28.12.2021 14:44 Ответить
Знов кацапи холод нам лаптями наносять.
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28.12.2021 15:33 Ответить
 
 