"Сильный снег, дождь, гололедица и порывы ветра 15-20 м/с", - синоптики рассказали о погоде на 29 декабря
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Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине 29 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.
29 декабря на дорогах страны гололедица; ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед (I уровень опасности, желтый).
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в Укргидрометцентре.
В восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях снег (ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед); на остальной территории без существенных осадков.
Ветер северо-восточный с переходом в южных и восточных областях на юго-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 2-7° мороза; на Закарпатье и в юго-восточной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
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