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Ни в коем случае нельзя соглашаться на требования России, - премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Ни в коем случае нельзя соглашаться на требования России, - премьер Эстонии Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что ни при каких условиях нельзя соглашаться на требования России по "гарантиям безопасности" и в принципе нет смысла вести такие переговоры.

Об этом она сказала в интервью, пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо. Но мне всегда кажется, что в отношении России мы менее наивны по сравнению с некоторыми союзниками, так что нам просто нельзя молчать. Но есть и положительный момент - к нам прислушиваются, у нас спрашивают совета, с нами ведут обсуждения", - сказала Каллас.

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Она также заявила, что судя по размещение военных подразделений вокруг Украины, все указывает на то что, у России есть план двигаться дальше.

"И если просмотреть на пропаганду, которая выставляет Украину в плохом свете, складывается довольно четкая картина. В то же время, Россия пытается вести переговоры с Западом, мол, давайте поделим мир на сферы влияния: вы не возьмете Украину в НАТО, вы не станете размещать войска в странах Балтии и возле наших границ. Конечно, с этим нам нельзя соглашаться ни в коем случае, иначе получится, такая ситуация, когда страна создает всем проблему, все пугаются, а потом она говорит: "Ландо, я героически решу для вас эту проблему и заставляю вас уступить мне". На такую уловку нельзя поддаваться", - сказала премьер Эстонии.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
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28.12.2021 14:42
+11
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28.12.2021 14:43
+8
Вона прем'єр-міністр. Президент пан Каріс.
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28.12.2021 14:59
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28.12.2021 14:42 Ответить
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28.12.2021 14:43 Ответить
Россияне такой поганый народ и у них такие поганые условия жизни что им даже хорошо что на медицину тратится так мало-сдохнешь быстрее и перестанешь мучаться проживая в Рашке.
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28.12.2021 14:46 Ответить
Логично.
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28.12.2021 14:57 Ответить
предельно ясно и четко изложено ! Эстонка даже не советует что то Украине ! Незачем и некому. Тут Гоги надо пристроить, что бы у него не опустились руки загребущие.
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28.12.2021 14:46 Ответить
У премьерки Эстонии есть яйца у у 73% и Зеленского-их нет. И у кого их нет-тех всегда ****. Это простой закон жизни
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28.12.2021 14:48 Ответить
Інколи, це роблять з тим, в кого яйця ніби є. От як в твоєму випадку.
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28.12.2021 14:52 Ответить
Добре сказано а щодо Зелепуги - то ви ж зробили це разом!
У Естонії як і в цілому у Балтії - цей ексгібіціоніст ніколи б не був зареєстрованим навіть на конкурс на носаду двірника - а ви тепер навіть скинути його не спроможні!
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28.12.2021 16:52 Ответить
Нагадаю, що пані Кая Каллас є Президенткою Естонії - однієї з 9 країн, з якою Зеленський в ім'я України підписав документ про підтримку вступу України в Євросоюз і НАТО.
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28.12.2021 14:51 Ответить
Вона прем'єр-міністр. Президент пан Каріс.
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28.12.2021 14:59 Ответить
О, перепрошую. Все одно вона чудовий політик.
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28.12.2021 15:02 Ответить
Так. Разів у 1000000000000000000000000000000000000000000000000000 більше політик, ніж один російський клоун богообраної національності.
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28.12.2021 15:03 Ответить
В тебе палець в чоколяді до нуля прилип чи просто руки трусяться? Щось зарано. Чи Польське Різдво пересв'яткував?
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28.12.2021 15:08 Ответить
А наш бот ще й ПГМ страждає? І Япончика поважаєш?
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28.12.2021 15:18 Ответить
Міко , ти не сильно відволікайся від миття сральників у Польщі , інакше виженуть 😡
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28.12.2021 17:33 Ответить
І тут бот Лєщенка обісрався.
Президент Естонії- Алар Каріс.
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28.12.2021 15:02 Ответить
Клоун Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
28 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 2






Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал «выборочно» бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь.

С таким предложением эточмо выступило в эфире Первого канала, передают росСМИ.

В тему - Если Украина не пойдет навстречу Донбассу, мы войдем в Киев и покончим там с анархией - Жириновский

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января.

Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе.

Не обязательно их всех бомбить!

Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - заявил Жириновский.

Клоун добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью «освободить» Украину, так как ее «быть не должно».

В тему - Кадыров: «Украинцы - наш народ, это наша территория»

После вхождения Украины в состав России, по мнению Жириновского, там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.

Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо показать, что «в воздухе пахнет войной».

* * *

Как видим, в России погнала дикая истерика.

Теперь уже на сцену вылезли даже клоуны, типа Жириновского…
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28.12.2021 14:53 Ответить
Бажаю Жіріку здохнути в Новорічну ніч і більше ніколи не лякати мирну
Украіну 😡
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28.12.2021 17:30 Ответить
тут не стоит вопрос принимать не принимать, а давать ***** за выдвижение таких требований или не давать
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28.12.2021 14:55 Ответить
По поводу желаний всяких там кацапов. - Спасибо Бутусову за статью "
Штурм дворца Амина: победа, которой не было, и предательство, которое уничтожило Советский Союз Источник: https://censor.net/ru/r3307430 -Это все,что нужно знать про эту недострану.Жаль ,что подобная информация пришла слишком поздно. Иначе бы наши хлопцы под Иловайском не были бы забиты как безоружный скот. Не так обидно было бы,если бы зная их каждый с собой хотя бы по одному ихнему забрал.Если умирать,то лучше в бою.Надежды не жди.
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28.12.2021 14:59 Ответить
Статья бомба 💥! Коммуно-рашисты ТЕРРОРИСТЫ
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28.12.2021 18:35 Ответить
Да мы только в глаза-посмотрим.
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28.12.2021 15:03 Ответить
Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..

https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY

Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!

Там не буде коли розбиратись...
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28.12.2021 15:05 Ответить
" Cædite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius" (С)
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28.12.2021 15:24 Ответить
Внимание: вражеский бот!
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28.12.2021 15:21 Ответить
маленькое пуйло, чмо-недомерок из ********* подвортни...невозможно было себе даже представить куда он заведет свою родинку-уродинку паРашу. и сейчас уже даже страшно представить куда он может все довести...

никогда не допускайте ущербных, закомплексованных, злобных карликов до управления страной!

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28.12.2021 15:37 Ответить
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28.12.2021 15:38 Ответить
Даниэль Арнав דניאל ארנב @sponger86129115



Хочется узнать у ребят вот что (и у девчат, конечно тоже):
когда вы поняли, что в России начинается необратимый писец?
Я это понял с подлодки Курск, с Беслана и со взрывами домов. А вы?
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28.12.2021 15:29 Ответить
Так серьёзно обсуждается, да поржать только можно с её требований, где россиия, где НАТО.....
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28.12.2021 15:56 Ответить
Но во первых, в принципе, указывать другим странам что им делать, ставить какие-то ультиматумы, это уровень гопника а её президента.
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28.12.2021 15:59 Ответить
 
 