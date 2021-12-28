Ни в коем случае нельзя соглашаться на требования России, - премьер Эстонии Каллас
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что ни при каких условиях нельзя соглашаться на требования России по "гарантиям безопасности" и в принципе нет смысла вести такие переговоры.
Об этом она сказала в интервью, пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо. Но мне всегда кажется, что в отношении России мы менее наивны по сравнению с некоторыми союзниками, так что нам просто нельзя молчать. Но есть и положительный момент - к нам прислушиваются, у нас спрашивают совета, с нами ведут обсуждения", - сказала Каллас.
Она также заявила, что судя по размещение военных подразделений вокруг Украины, все указывает на то что, у России есть план двигаться дальше.
"И если просмотреть на пропаганду, которая выставляет Украину в плохом свете, складывается довольно четкая картина. В то же время, Россия пытается вести переговоры с Западом, мол, давайте поделим мир на сферы влияния: вы не возьмете Украину в НАТО, вы не станете размещать войска в странах Балтии и возле наших границ. Конечно, с этим нам нельзя соглашаться ни в коем случае, иначе получится, такая ситуация, когда страна создает всем проблему, все пугаются, а потом она говорит: "Ландо, я героически решу для вас эту проблему и заставляю вас уступить мне". На такую уловку нельзя поддаваться", - сказала премьер Эстонии.
Пожалуйста, подождите...
У Естонії як і в цілому у Балтії - цей ексгібіціоніст ніколи б не був зареєстрованим навіть на конкурс на носаду двірника - а ви тепер навіть скинути його не спроможні!
Президент Естонії- Алар Каріс.
28 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал «выборочно» бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь.
С таким предложением эточмо выступило в эфире Первого канала, передают росСМИ.
В тему - Если Украина не пойдет навстречу Донбассу, мы войдем в Киев и покончим там с анархией - Жириновский
«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января.
Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе.
Не обязательно их всех бомбить!
Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - заявил Жириновский.
Клоун добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью «освободить» Украину, так как ее «быть не должно».
В тему - Кадыров: «Украинцы - наш народ, это наша территория»
После вхождения Украины в состав России, по мнению Жириновского, там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.
Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо показать, что «в воздухе пахнет войной».
* * *
Как видим, в России погнала дикая истерика.
Теперь уже на сцену вылезли даже клоуны, типа Жириновского…
Украіну 😡
Штурм дворца Амина: победа, которой не было, и предательство, которое уничтожило Советский Союз Источник: https://censor.net/ru/r3307430 -Это все,что нужно знать про эту недострану.Жаль ,что подобная информация пришла слишком поздно. Иначе бы наши хлопцы под Иловайском не были бы забиты как безоружный скот. Не так обидно было бы,если бы зная их каждый с собой хотя бы по одному ихнему забрал.Если умирать,то лучше в бою.Надежды не жди.
https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY
Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!
Там не буде коли розбиратись...
никогда не допускайте ущербных, закомплексованных, злобных карликов до управления страной!
Хочется узнать у ребят вот что (и у девчат, конечно тоже):
когда вы поняли, что в России начинается необратимый писец?
Я это понял с подлодки Курск, с Беслана и со взрывами домов. А вы?