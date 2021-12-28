Шипы "Омикрона" сильно мутировали и хуже пронизывают клеточную мембрану: вирус теперь реже поражает легкие, - исследование

Из-за многочисленных мутации S-шип коронавируса у более заразного "Омикрон"-штамма утратил способность эффективно проникать в клетки. Другими словами, вирус теперь реже спускается в легкие и поражает там альвеолы; основная вирусная нагрузка идет на бронхи, верхний отдел дыхательной системы.

Об этом в препринте bioRxiv пишет международная группа микробиологов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Чтобы вирусная частица, которая прикрепилась S-шипом к рецептору на мембране клетки, проникла внутрь, его должен расщепить клеточный фермент TMPRSS2. Его очень много в клетках легких, что при дельте и прошлых штаммах способствовало сильной вирусемии в альвеолах и развитию пневмонии.

Однако у "Омикрона" S-шип больше не расщепляется TMPRSS2, либо этот процесс проходит не до конца, или дольше, чем ранее: "мешают" множество дефектов шипа из-за мутаций.

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"Несмотря на три мутации, которые, как предсказано, благоприятствуют расщеплению шипа S1/S2, наблюдаемая эффективность расщепления существенно ниже, чем для дельты", – говорится в тексте. Теперь, потеряв способность пронзать мембрану активно, "Омикрон" дольше и сложнее проникает в клетку за счет эндоцитоза – обычного поглощения веществ клеткой посредством "впячивания" мембраны с образованием пузырьков.

Кроме того, частицы дельта-коронавируса хорошо избегают антительного иммунитета, переходя из клетки в клетку по синцитию – цитоплазматическим мостикам между ними (то есть, в значительной степени не покидая клетки, где их нейтрализовали бы антитела). "Омикрон" же, пишут исследователи, плохо образует синцитии.

У хомяков, инфицированных "Омикроном", в легких была обнаружена намного более низкая вирусная нагрузка по сравнению с животными, зараженными первоначальным вариантом коронавируса, причем в этом органе не было обнаружено инфекционного вируса.

Более того, исследование легких хомяков с "Омикроном" не выявило признаков перибронхиального воспаления или бронхопневмонии.

Эти новости, полагают авторы препринта, вселяют определенный оптимизм – возможно, это указывает на снижение частоты и тяжести коронавирусных пневмоний от "Омикрона" у людей.