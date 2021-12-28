Шипы "Омикрона" сильно мутировали и хуже пронизывают клеточную мембрану: вирус теперь реже поражает легкие, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Из-за многочисленных мутации S-шип коронавируса у более заразного "Омикрон"-штамма утратил способность эффективно проникать в клетки. Другими словами, вирус теперь реже спускается в легкие и поражает там альвеолы; основная вирусная нагрузка идет на бронхи, верхний отдел дыхательной системы.
Об этом в препринте bioRxiv пишет международная группа микробиологов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Чтобы вирусная частица, которая прикрепилась S-шипом к рецептору на мембране клетки, проникла внутрь, его должен расщепить клеточный фермент TMPRSS2. Его очень много в клетках легких, что при дельте и прошлых штаммах способствовало сильной вирусемии в альвеолах и развитию пневмонии.
Однако у "Омикрона" S-шип больше не расщепляется TMPRSS2, либо этот процесс проходит не до конца, или дольше, чем ранее: "мешают" множество дефектов шипа из-за мутаций.
"Несмотря на три мутации, которые, как предсказано, благоприятствуют расщеплению шипа S1/S2, наблюдаемая эффективность расщепления существенно ниже, чем для дельты", – говорится в тексте. Теперь, потеряв способность пронзать мембрану активно, "Омикрон" дольше и сложнее проникает в клетку за счет эндоцитоза – обычного поглощения веществ клеткой посредством "впячивания" мембраны с образованием пузырьков.
Кроме того, частицы дельта-коронавируса хорошо избегают антительного иммунитета, переходя из клетки в клетку по синцитию – цитоплазматическим мостикам между ними (то есть, в значительной степени не покидая клетки, где их нейтрализовали бы антитела). "Омикрон" же, пишут исследователи, плохо образует синцитии.
У хомяков, инфицированных "Омикроном", в легких была обнаружена намного более низкая вирусная нагрузка по сравнению с животными, зараженными первоначальным вариантом коронавируса, причем в этом органе не было обнаружено инфекционного вируса.
Более того, исследование легких хомяков с "Омикроном" не выявило признаков перибронхиального воспаления или бронхопневмонии.
Эти новости, полагают авторы препринта, вселяют определенный оптимизм – возможно, это указывает на снижение частоты и тяжести коронавирусных пневмоний от "Омикрона" у людей.
Пожалуйста, подождите...
Ну чому - невідомо? На протязі тисячолітть людство спостерігає навалу то одного вірусу, то другого. Все закінчується виробленим міцним імунітетом з передачою оного потомству. Віруси - санітари людської спільноти. Для того вони й існують. Піджкреслю: про це говорить багатотисячолітній досвід людства. А от з щепелнням який досвід? Менше сотні років? І то вже справді вчені бьють на сполох. Нажаль у нас на планеті все вирішує не наука, а бізнес. А наука, як колись казали про генетику...
Те, що ти плетеш, це психопатологія.
Еще раз. Что то там доказывать боту-это утопия. А вот посмеяться с их пистежа. Самэ то.
Бот-антивакс=Попы РПЦ. По целям. И умственному содержанию.
Что и требовалось доказать. Как говорится "явка с повинной".
Ти диви. Як у Папи Карло з Буратіном.
І ВААЩЕ..
ЕСТЬ ПРОВЕРЕННИЕ ВЕКАМИ РЕЦЕПТИ..
Кровопускание
Пластыри из внутренностей птиц и опиумные компрессы
https://diletant.media/articles/45250287/
Совсем ботик з глузду зьихав. Ты же на работе. Не будет тебя. Будет другой. Такой же. Ботик.Только под другими никами-кликухами.
Женя. Женя. Бот-антивакс. И этим все сказано.
Так. Для информации. Примерно 30% Нобелевских лауреатов. Евреи.
За то ни одного бота -антивакса. В их числе нет.
Съели??
Браво. Нашел одного. Теперь сравним с количеством , а главное качеством Евреев.
"С 1901 по 2020 год Нобелевскую премию получили 934 лауреата и 28 организаций. Несколько людей и организаций из этого числа были удостоены награды более одного раза. Это значит, что по факту премия вручалась 25 уникальным организациям и 930 разным людям. Из этого числа людей 209 были евреями."
https://jewish.ru/ru/stories/chronicles/194474/
Энштейн. Ландау. Жирес-Алферов. Визель. Эрлих... И т.д. и т.п.
209 против одного.
Это разгром. Ботик.
Ну, а оскільки всі ширки були не від самого віруса, а від його S-подібного відростку,
то всім бройлерам треба пройти святковий бустерний патч за спонсорства Всесвітньої Оздоровчої Організації "ДУРНі - ГРИЛЬ"
Якби мені хтось платив за мої пости, я був би вдячний, але нажаль ніхто не платить.
Конкретніше, якщо можете.
Так що все добре.
АГА..ВСЕ ПРЕКРАСНО
Дудра - зебіл, сварився зі мною. А Лещенко - порохобот.
И запомни слово путин только для кацапов, в Украине это *****
Кого то посадили. Повесили. Или сожгли на костре? Отправили на лесоповал или на строительство Беломор-канала?
Вродебы нет.
А жаль.
більшість випадків передачі COVID-19 відбувається за 1-2 дні до появи симптомів і через 2-3 дні після
Доказывать что то боту. Не имеет смысла.Они на ставке. Почасовой.